Строительство дома вдали от суеты и выхлопных газов — идея, которая со временем завладевает жителями больших и маленьких городов. Однако тем, кто лишь мечтает реализовать задуманное, еще предстоит найти идеальное решение: строительные технологии сейчас позволяют воплотить множество задумок, но избежать больших трат. Один из потенциальных вариантов собственного загородного жилья — возведение дома сферической формы, или купольного. Такие здания необычны, пока непривычны для российских жителей, но именно своей нестандартностью, фантастичностью они и привлекают. Чтобы можно было рассматривать этот вариант всерьез, необходимо познакомиться с технологией, узнать, почему эти объекты становятся все популярнее с каждым днем.

Здание-сфера: изобретение человека или «дар природы»?

Дом необычной, «космической» формы сначала почти у всех вызывает недоверие, неодобрение, неприятие, так как он кажется неудобным, ненадежным, неуютным. Однако если обратить внимание на те «технологии», что применяют братья наши меньшие, то становится ясно, что круглая форма для жилища идеальна. Например, можно посмотреть на гнезда птиц, они лишены каких-либо углов.

Шары, полусферы, купола — природные феномены. Именно они подвигли ученых на изучение конструкций, лишенных углов. Как раз их механические свойства инженеры исследовали. Они пришли к выводу, что купола намного прочнее прямоугольных построек, к тому же имеют отличные аэродинамические характеристики, не свойственные прямоугольным или квадратным «коробкам».

Сферическую поверхность называют безупречной. Максимальный внутренний объем и минимальная площадь — причины, по которым теплопотери такого дома в несколько раз меньше, чем у обычного строения. Идея эта не родилась на пустом месте. Достаточно посмотреть на жилища эскимосов, веками спасающихся от морозов в домиках-иглу. Да, можно говорить, что у них просто не было (или нет) подходящих материалов, однако факт, что дома получаются теплыми, не опровергнуть.

Дома сферической формы: технология, ее особенности

Купольный, сферический дом — названия одной и той же технологии строительства. Оно отражает главную особенность такого домостроения: здание не имеет углов, так как изготавливается в виде полусферы. Если говорить точнее, то это многогранник, максимально приближенный своим видом к сфере. Различий в строительстве кубических и сферических зданий не слишком много.

Такие конструкции, в основном, возводят по каркасной технологии, поэтому сооружения отличаются очень легким весом. Каркас изготавливают из бруса либо профиля, затем его обшивают листовым материалом (ОСП, фанерой). Между элементами «скелета» монтируют утеплитель — минеральную вату, пенополистирол, пеностекло и т. д. Поэтому «инопланетная форма» — практически единственное серьезное отличие купольного дома от традиционных строений.

За границей такие здания нередко возводят из железобетона, однако у нас эта технология не прижилась, так как пиломатериалы обходятся гораздо дешевле, к тому же довольно «громкому» бетонному куполу требуется качественная звуко- и теплоизоляция. Если рассматривать отдельно только каркас дома сферической формы, то есть две технологии — геодезический или стратодезический купол.

Геодезическая сфера

В этом случае купол-многогранник собирают из треугольников, поэтому в одной точке приходится монтировать большое количество элементов. Чтобы гарантировать надежное соединение соседних треугольников, используют специальный крепеж — металлические коннекторы. Стоят они недешево, а потребуется их десятки. Если здание большое, то количество может дойти до сотни.

Экономия заставляет хозяев будущего дома сферической формы обходиться без коннекторов, либо заменять этот крепеж самодельным. Однако это не лучшее решение: от данных узлов зависит надежность здания, поэтому искать выгоду за их счет недальновидно и попросту опасно. Если используют деревянный каркас, то можно обойтись без покупки крепежа, однако эта бесконнекторная технология более требовательна к мастеру-плотнику, но по надежности она в любом случае проигрывает.

Плюс геодезического каркаса — его устойчивость. Даже при разрушении трети элементов купол останется целым, не разрушится. По этой причине несколько «кусочков» можно безболезненно убрать. Эта свобода дает шанс устроить двери и окна там, где желают хозяева. Проемы могут иметь довольно большие размеры. Недостаток домов-сфер — треугольные окна, однако другие конструкции в них попросту не вписать. Каркас сначала собирают полностью, только после этого этапа его обшивают.

Стратодезический купол

Такие здания-сферы собирают из секций, имеющих трапециевидную форму. Эти фрагменты уже максимально напоминают квадраты или прямоугольники, привычные всем. Это самый большой плюс конструкции, так как окна и в двери в ней можно ставить стандартные. Каркас, в отличие от геодезического скелета, обшивают одновременно с установкой. После изготовления первого ряда его сразу зашивают листовым материалом, затем приступают ко второму ряду, обшивают его, и т. д.

Есть второй вариант: эти жилые конструкции иногда строят по-другому, с использованием ггнутоклееных балок. Еще одно отличие стратодезического купола — отсутствие необходимости покупать коннекторы. Вертикальные элементы соединяют замками, имеющими специальную форму. Для фиксации деталей сферы по горизонтали используют перемычки, которые крепят пластиной. Ее фиксируют болтами, под них укладывают металлические накладки.

Минус стратодезического здания — невозможность убрать даже один элемент без предварительных расчетов, только после них можно сделать усиление соседних деталей. По этой причине любой перенос (добавление дополнительных) окон или дверей дома в другое место здания значительно усложняется. Большее количество обрезков, остающихся после раскроя листового материала, — еще один недостаток «стратостроительства».

Однако эти потери компенсирует покупка стандартных стеклопакетов и дверей: треугольные конструкции для геодезического купола обойдутся дороже. Поэтому стоимость дома сферической формы мало отличается: расходы при строительстве гео- или стратодезического здания будут примерно одинаковыми. Несмотря на разницу в конструкциях, обе они отличаются от традиционных строений минимальным весом, устойчивостью, высокой жесткостью.

Достоинства или недостатки?

Чтобы выяснить, целесообразно ли рассматривать дома сферической формы в качестве жилой альтернативы «кубикам», необходимо познакомиться со списком преимуществ и перечнем слабых сторон этой строительной технологии.

Плюсы

К главным достоинствам здания-сферы можно с полным правом отнести необычную форму жилища, больше похожего на иноземные апартаменты. Однако это не единственный плюс. В список можно внести такие преимущества:

Более рациональное использование пространства: площадь пола получается максимальной, потолка — минимальной. Высокая скорость работ, она позволяет «покончить» со стенами в рекордно короткие сроки. Говорят, что хватает 1-2 недель Меньшая площадь поверхности внутренних и внешних стен, она дает шанс некоторой экономии на отделочных материалах. Минимальные теплопотери, обещающие меньшие расходы, идущие на отопление сферических конструкций. Отсутствие необходимости устраивать снегозащиту: грозные «лавины» на куполах редко скапливаются и задерживаются. Возможность сделать такое количество окон, какое задумали хозяева. Эти «вольности» не повлияют на надежность конструкции. Шанс устроить эффективную систему отопления (кондиционирования), качественную вентиляцию, так как в сфере отсутствуют проблемные зоны. Возможность «максимально минимизировать» расходы на отопление, расположив на крыше, не имеющей скатов, солнечные коллекторы. Относительно легкий вес строений, дающих возможность экономии на фундаменте. В этом случае используют ленты, свайные или свайно-ростверковые фундаменты. Если грунт не отличается стабильностью, то рекомендована плита.

Дом-купол небольших размеров позволит обойтись без перекрытий, межкомнатных перегородок. Большая площадь подразумевает сооружение несущих стен либо колонн, однако в этом случае расположить их можно в любом месте. Еще один плюс сферических домов — равномерное освещение.

Минусы

Говорят, что все, сделанное человеком, несовершенно. Недостатки у дома сферической формы есть, причем отмахнуться от них трудно, они довольно серьезные.

Самостоятельный расчет здания-купола очень сложен, поэтому помощь профессионала (инженера, а не дизайнера) необходима. Заказывать проект и строительство таких конструкций нужно у организаций, которые уже имеют подобный опыт, а такие фирмы найти непросто. Эта купольная технология для России еще новинка, потому ее точного описания, как и подробных (поэтапных) инструкций, пока немного. Неизменно большее количество отходов листового материала, оно несколько принижает достоинства меньшей площади стен. Ограниченный ассортимент материалов для наружной отделки. Идеал кровли — деревянная дранка (гонт), мягкая черепица. Для стен — те же, но добавляется штукатурка, краска. Такой же небольшой выбор для внутренней отделки: для ванн или кухонь — мозаичная плитка, для сухих, жилых комнат — вагонка, обои, декоративная штукатурка либо краска. Необычная форма окон и дверей — причина высокой стоимости таких конструкций, однако появившаяся конкуренция способна исправить ситуацию, а значит, цены будут снижаться.

Минимальный набор материалов, подходящих для зданий сферической формы, сейчас немного расширился. Оптимальной «кандидаткой» стала «жидкая пробка» — измельченное пробковое дерево плюс акриловый полимер. Подходит для создания бесшовного покрытия и такая же (жидкая) резина.

Нестандартная форма комнат дома сферической формы усложнит выбор не только отделочный материалов, но и мебели. Однако такими проектами обычно интересуются те, кому невероятно нравятся неординарные конструкции, кто не придает большого значения этим минусам. Поэтому необычность (непрактичность) — недостаток, который одновременно можно считать достоинством купольных зданий.

Если рассматривать все характеристики, то дома сферической формы выглядят выигрышным вариантом. Многие говорят, что за счет купола можно сэкономить большое количество материала. Однако то, что было сохранено за счет меньшей площади, уйдет на специфичные элементы, поэтому большой экономии, наверное, ждать не придется. Стоимость здания-сферы обойдется примерно в ту же сумму, что и возведение обычного каркасного дома.

Дома сферической формы: индивидуальное строительство

Чтобы соорудить купольное здание самостоятельно, у нас используют несколько методов.

Изготовление бетонного монолитного свода

Это тонкостенная наружная оболочка, которую делают из армированного бетона. Способ подойдет для скромных домиков.

Сначала из стального арматурного прута сваривают облегченный каркас полусферической формы. Так как он не имеет достаточной жесткости, конструкцию поддерживают временными подпорками. С внешней и внутренней стороны каркаса устанавливают скользящую опалубку. Внутрь ее заливают бетон. Когда первый слой бетона застывает, «лишние» секции ее убирают, затем переставляют их выше, снова заливают раствор.

После полного застывания цементного раствора все секции убирают, получая прочный бетонный каркас-полусферу.

Сооружение купола из кирпича или камня

Для сооружения этого варианта сферы никакая специальная оснастка не требуется.

На круглом ленточном фундаменте выкладывают кирпичную кладку в несколько рядов. Работу контролируют отвесом. После получения 10-15 рядов каждый последующий кирпич укладывают со смещением внутрь относительно предыдущего. Кладку постепенно наклоняют, а радиус уменьшают.

Для поддержки последних рядов используют временные подпорки. В самой верхней точке купола укладывают замковый камень. Такая работа требует мастера-каменщика высокой квалификации.

Сфера, сделанная из пенопласта

Это японская технология, в которой используют гнутые пенопластовые блоки. Для такой конструкции приобретают специальные наборы из сферических элементов, исполняющих сразу две роли: утеплителя и конструкционного материала.

Пенопластовые секции устанавливают на фундаменте, скрепляя между собой специальным клеем. Затем на поверхности крепят армирующую сетку, наносят слой штукатурки, имеющей цементную основу. Нижнюю часть купола обкладывают облицовочным кирпичом (клинкерной плиткой), а сверху монтируют битумную черепицу либо рубероид.

В качестве внутренней отделки выбирают классику — штукатурку и краску. В этом случае обычно используют сетку-серпянку. Как правило, такие строения — небольшие одноэтажные здания.

Купольный дом с помощью каркаса

Этот скелет чаще собирают из дерева — бруса или досок. Сечение элементов всех заготовок-треугольников должно быть одинаковым.

Их устанавливают на фундамент, соединяют с «соседями» в строгой последовательности. Готовый каркас обшивают листами ОСП либо влагостойкой фанерой. Толщина — 10-15 мм. Нижнюю часть штукатурят, или закрывают облицовочным кирпичом. Верх свода оформляют гибкими кровельными материалами.

В полости каркаса с внутренней стороны монтируют утеплитель, а в роли отделки используют листы ОСП, вагонку или другие отделочные материалы.

Технология, использующая пневмокаркас

Это способ строительства необычен, поэтому он требует специальной техники и такого же оборудования, однако время на строительство уходит минимум. Главный герой здесь — надувной каркас (пневмокаркас). Его изготавливают индивидуально. В надутом виде он повторяет контуры поверхности купола, его внутренней части. Так, где запланированы двери и окна, он имеет специальные выступы.

Сначала из металлических прутьев сваривают каркас. Готовую пневмоконструкцию помещают внутри будущего дома, затем ее надувают. На каркас с такой поддержкой напыляют цементно-полимерный бетон, торкрет бетон либо пенополистирол. Материалы наносят послойно, делают перерывы на высыхание.

После удаления пневмокаркаса таким же образом поступают с внутренней поверхностью полусферы. Полностью застывшие стены дают возможность приступить монтажу перекрытий или межкомнатных перегородок, а затем к финишной отделке.

Монтаж перекрытий сферы

Этот этап, как правило, может стать необходимым при строительстве домов на основе геосферы, либо тех, для сооружения которых использовали пневмокаркас. Перекрытия зданий могут быть как сборными, так и максимально надежными — железобетонными.

Сначала для них собирают каркас — деревянный или металлический. В первом случае используют традиционный брус, который крепят к стенам здания (снаружи) винтовыми штифтами, во втором — тавр либо двутавр. Сталь фиксируют анкерами. Несущие элементы соединяют связями. Если делают деревянное перекрытие, то его заполняют утеплителем (минватой), затем зашивают обрезной доской либо листовыми материалами. Когда планируют заливать железобетон, между несущими балками укладывают армирующую сетку. Размеры ячеек — 100х100 мм, сечение — как минимум 6 мм.

Опалубку для заливки бетона делают из ОСП, которые крепят оцинкованной проволокой к балкам. 5 точек перевязки на 1 метр — главное правило. Готовую опалубку накрывают полиэтиленом, затем заливают раствор.

Интерьер дома сферической формы

Круглый дом необычен, непривычен, чего не скажешь о прямоугольных конструкциях. Однако отсутствие малофункциональных зон может дать владельцам простор для его оформления, ведь ограничений в этом случае вовсе не существует.

Часть мебели и декоративных элементов лучше изготовить на заказ. Например, для таких комнат идеалом будет мягкая бескаркасная мебель. В любую комнату впишутся любые деревянные предметы обстановки, если они будут точно повторять изгибы стен дома. Круглые кресла или диваны — идеал. При монтаже коммуникаций надо обязательно учитывать как формы стен, так и характеристики отделочных материалов. Так как камины сейчас переживают «вторую молодость», такие обогревательные приборы в зданиях-сферах не редкость. В этом случае центр комнаты для них — идеальное место. Если для облицовки стен выбирают вагонку, то сначала все площадь разбивают на небольшие участки, которые потом разграничивают вертикальными элементами. Между ними укладывают горизонтальные доски.

Сферические здания, без сомнения, понравятся тем, кто устал от традиций «кубизма», кому больше по душе современный, оригинальный дизайн, внутреннее пространство, не ограниченное капитальными стенами, и скорость строительства. Чтобы оценить такие конструкции, лучше посмотреть видео, посвященное этим необычным «инопланетным домам»: