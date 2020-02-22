В нашей стране дома из морских контейнеров до сих пор многими воспринимаются как экзотика: до недавнего времени считалось, что такие «посудины» для перевозки грузов могут превратиться разве что в бытовки. Совсем иначе считают в США и Европе, где это необычное жилье зачастую вызывает не недоумение, а восхищение, ведь здания получаются недорогими, практичными, оригинальными и максимально надежными. В России обычно с большой опаской относятся к любым новшествам. Отчасти это можно объяснить недостаточной осведомленностью о достоинствах «морских построек», о технологии возведения таких зданий. Именно незнание зачастую мешает людям оценить эту оригинальную альтернативу стандартным строениям, поэтому пробел нужно восполнить.

Контейнеры: достоинства и недостатки

Эти конструкции для перевозок появились в 50-х годах минувшего века. Удобные контейнеры, позволяющие обходиться без погрузки и разгрузки, вскоре начали свое триумфальное шествие по миру. Размеры и форма изделий очень приглянулись архитекторам, присматривающимся к новым «жертвам». Популяризатором «контейнеростроительства» стал американец Адам Калкин, который более двух десятков лет назад создал первое необычное жилище, состоящее из трех грузовых контейнеров. Многообещающее «знамя» подхватили и его коллеги — другие архитекторы.

В нашей стране строительство модульных конструкций и каркасных зданий до сих пор не очень востребовано. Причина этого недоверия — мнение, что такие конструкции не подходят для постоянного проживания. Однако лед тронулся, так как постоянно появляются новые материалы, позволяющие сделать качественную теплоизоляцию, выполнить отделку строений: как внутреннюю, так и наружную.

Для создания жилья обычно используют стандартные крупногабаритные изделия, объем которых начинается с 20 тонн. Наиболее популярны модели 20 (длина около 6000 мм) и 40 футов (длина — чуть больше 12 метров). Высота и ширина их практически одинаковы: первая около 2400 мм, вторая — 2350 мм. Контейнеры меньших типоразмеров приобретают для временных сооружений, бытовок, мобильных мастерских.

Из одного длинного контейнера можно сделать только подсобное помещение либо пристройку. Если приобрести 2 ли 3 модуля, то дом из них уже будет иметь площадь 60-120 м2. Так как эти изделия отличаются прочностью, при строительстве домов обычно делают 2 либо 3 этажа. Удобство модулей в том, что зданию, собранному из отдельных правильных параллелепипедов, можно придать абсолютно любой вид.

Преимущества

Дома из морских контейнеров постепенно находят место и под «российским солнцем». Объясняется это преимуществами такого «полуфабрикатного» строительства. К ним относится:

простота, скорость работ, а значит, минимальные сроки (2-3 месяца), необходимые для возведения полноценного собственного жилья;

возможность устанавливать контейнеры так, как вздумается будущим хозяевами: ставить друг на друга, поворачивать, наклонять;

шанс использовать легкие виды фундамента — ленточного, столбчатого, винтового, они значительно сокращают траты;

относительная простота возведения жилой постройки на участке с почти любым рельефом;

возможность придумать новую планировку, которая идеально подойдет застройщику;

самостоятельное выполнение всех работ без помощи организаций-подрядчиков;

мобильность конструкций, дающая шанс переехать на новое место с домом;

надежная защита герметичной конструкции от вездесущих грызунов;

совмещение с конструкциями, построенными из других материалов;

монтаж, проводимый в любое время года;

сейсмостойкость контейнерных зданий;

возможность добавления модулей;

оригинальность дома из тары.

Главным плюсом является стоимость жилья из полуфабрикатов. Говорят, что оно обойдется примерно на 30% дешевле, чем стандартное строение, даже с учетом трат на отделочные работы.

Недостатки

Однако минусы у такого строительства тоже есть. Это:

стоимость транспортировки контейнеров;

невозможность изменить параметры (высоту) комнат;

необходимость ангажирования грузоподъемной техники;

серьезные траты на организацию вентиляции, теплоизоляции;

нужность антикоррозийной, антитоксичной обработки перед началом работ;

небольшое количество проектов, которые рассчитаны на круглогодичное проживание.

Самый большой минус этих модулей, превратившихся в жилые здания, — низкие потолки. Имеет ли смысл всерьез рассматривать дома из морских контейнеров в качестве достойной альтернативы традиционным российским постройкам? Решать владельцам участка, так как одним людям преимущества кажутся весомыми, а недостатки не такими страшными, другим — наоборот.

Стоимость контейнерного строительства

Затраты на возведение здания из полуфабрикатов всегда значительно ниже, чем расходы на строительство основательного, стандартного дома. Но и они зависят от различных факторов. Хозяевам предстоит приобрести земельный участок, заняться проектированием или заказать проект, получить разрешение на строительство, если планируется капитальная постройка.

Стоимость зависит от:

площади и количества этажей, комнат;

расходов на транспортировку, аренду грузоподъемной техники;

желания/нежелания нанять строительную бригаду;

количества и, особенно, качества стройматериалов;

того, как и кем будет производиться подводка всех коммуникаций.

Качество дома из морских контейнеров будет зависеть от основного элемента. Для покупки нового изделия понадобится больше средств, модели, уже бывшие в употреблении, обойдутся дешевле. В этом случае необходима корректная оценка состояния модулей.

Цена доставки зависит от близости местности к морским просторам: в портовых городах можно найти относительно недорогие контейнеры. Роль играют и размеры изделий. Транспортировка иногда обходится не намного дешевле, чем сами оригинальные строительные блоки.

Самые большие траты ждут при покупке отделочных, и, особенно, теплоизоляционных материалов, которые для «металлических коробок» должны быть высококачественными. Экономия в этом случае просто не даст шанса создать дом, пригодный для круглогодичного проживания.

Дома из морских контейнеров: мнение скептиков

На российских просторах некоторые зарубежные креативные идеи приживаются с большим трудом. Виной тому недоверчивое отношение ко всему тому, что давно пользуется успехом за рубежом. Наверное, в нем виноват тяжелый «железный занавес», который до сих пор не «подняли» полностью. Или скромные зарплаты.

Противники металлических конструкций считают, что:

здание из контейнеров априори не может стать теплым жилищем, поэтому место ему только в тех странах, где нет жестоких зим;

такие дома не смогут быть уютными, потому что комнатки в них настолько узкие, что напоминают «внутренность» автобуса или трамвая;

коррозия со временем обязательно уничтожит металл, поэтому долговечность таким постройкам, увы, не свойственна;

здание из железных блоков не может иметь привлекательный вид.

Все обвинения в адрес дома из морских контейнеров беспочвенны, и в правоте этого утверждения можно убедиться.

Утепление

Эта операция нужна практически любому дому, однако для зданий, сделанных из металлических модулей, она необходима вдвойне — внутри и снаружи. Обустройство качественной теплоизоляции в нашем случае вполне реально. Лучшими материалами сейчас являются традиционная минеральная вата (или ее новые «продвинутые» разновидности), пенополиуретан (ППУ) и вспененный (экструдированный, экструзионный) пенополистирол (ЭППС, ЭПС).

Утепляют дом из контейнеров снаружи и внутри одинаково: либо крепят теплоизоляционные листы, либо напыляют (пенополиуретан). Иногда применяют комбинированный метод: сначала вразбежку укладывают плиты ваты или ЭППС, а затем напыляют ППУ. В этом случае получается идеальная двойная защита, так как щелей и зазоров не остается. Сверху на стены крепят облицовку, предохраняющую материалы от ультрафиолета и внешних воздействий.

Комнаты

Маленькие, узкие помещения — еще один миф, который можно и нужно развеять. Да, сам контейнер не может гордиться своими габаритами. Однако пара металлических «приятелей», соединенных вместе, станет достаточно большим помещением, дающим хозяевам широкий простор для деятельности. Для того чтобы получить комнату, нужно всего лишь удалить мешающие перегородки.

Светлое оформление интерьера — другой путь. Он дает возможность обойтись без «вскрытия» модулей, но визуально получить недостающий простор. Это доказано наглядными примерами почти волшебного превращения многих неудобных квартир, особенно в хрущевских домах.

Страшная угроза — коррозия

Не так некрасив черт. Эта поговорка справедлива и для возможного самопроизвольного разрушения железа контейнеров. Любой дом — строение, которое невозможно назвать совершенно неуязвимым. Здания из металлических модулей защищают от окружающей среды, используя качественную теплоизоляцию и облицовочные материалы. Чтобы влага не скапливалась внутри помещений, обустраивают эффективную вентиляционную систему.

Не слишком эстетичный вид

Это претензия совершенно надуманная, так как необычные дома из морских контейнеров сейчас многие считают недалеким будущим. Внешний вид такого строения может быть абсолютно футуристическим. «Внешность» и форма здания зависит от нескольких факторов — от проекта, креативности создателя, от расположения контейнеров относительно друг друга, вида выбранной отделки.

В странах СНГ эта технология строительства пока не нашла большой армии почитателей. На западе она, наоборот, очень популярна. Причем настолько, что есть организации, занимающиеся проектированием, и фабрики, подготавливающие модули-полуфабрикаты. В контейнерах монтируют электропроводку, отопление, внутри делают полы, оформляют стены, вставляют окна и двери. Готовые блоки привозят на место стройки, где и собирают согласно проекту.

Покупка контейнеров

Новые блоки для жилого дома — оптимальный вариант, однако не всегда есть возможность приобрести «нетронутую» модель. На что надо обращать внимание, если владельцы будущего дома из морских контейнеров решили купить б/у изделие? Помимо размера и типа ищут или проверяют:

Год изготовления. Чем «свежее» блок, тем меньше он путешествовал по морям и океанам. О нелегкой и долгой жизни «морского волка» может свидетельствовать даже внешний вид. Состояние всех поверхностей — потолка, стен, пола. Если есть серьезные дефекты (вмятины, трещины, подозрительные проржавевшие участки), то от такого изделия лучше отказаться. Заплатки. Если они присутствуют, то надо убедиться в их качестве. Хорошие «нашлепки» имеют правильную форму, они должны быть приварены снаружи, зашпаклеваны изнутри.

Проверка на герметичность тоже обязательна. В этом случае сначала внимание обращают на ржавые потеки. Потом закрывают двери, и проверяют, не проникают ли внутрь солнечные лучи.

Чтобы получить «зеленый дом», лучше поинтересоваться судьбой контейнера. Нередко перед путешествием товаров через океан для их защиты поверхности тары опрыскивают пестицидами, но это еще не самое страшное. Гораздо хуже, если их использовали для перевозки токсичных химикатов.

Как делают дома из морских контейнеров?

Сейчас и у нас стали появляться фирмы, специализирующиеся на таком строительстве, поэтому при желании можно воспользоваться их услугами. Если хозяева «рукастые», и привыкли очень многое «созидать» самостоятельно, то строительство собственного жилища из контейнеров, скорее всего, покажется им удивительно интересным, креативным занятием. Экономия средств — второй плюс такого решения. Минус — возможность кое-где «накосячить».

Подготовка к строительству

В этот этап входит подготовка площадки, сбор документации, если постройка будет не временной, а капитальной, и создание проекта. При его разработке важно определиться с планировкой, этажностью, расположением модулей относительно друг друга, их количеством и размерами.

Следующий шаг — составление сметы, учитывающей все требующиеся материалы и оборудование. Будет необходимо утепление, кровля, коммуникации, сантехника и т. д. Последние этапы — покупка контейнеров, выбор типа основания, его сооружение. Чтобы получить надежный фундамент, рекомендуют сделать предварительный расчет веса полностью готовой конструкции, со всей мебелью.

Работа с контейнерами

Перед сборкой дома из морских контейнеров надо их качественно подготовить. После приобретения будущих модулей их очищают. Лучший способ — использование пескоструйного оборудования.

Все поверхности осматривают на предмет любых повреждений. Если найдены погнутости, то их исправляют. Найденные пятна ржавчины зачищают до чистой основы наждачной бумагой либо шлифовальной машинкой. Поверхности грунтуют дважды, обязательно ждут высыхания каждого слоя. Затем 2 раза наносят краску, тоже с перерывами на ее сушку.

Если грунтовка (покраска) всего контейнера кажется неразумным занятием, то можно ограничиться обработкой только тех участков, что зачищены от ржавчины. Но чтобы минимизировать риск, лучше все-таки уделить время качественной подготовке изделий.

Фундамент

Нужно или не нужно надежное основание для дома из контейнеров? Все зависит от того, какое будет строение — капитальное или мобильное, постоянное или временное. Влияние на выбор оказывает этажность, тип грунта и рельеф участка.

Модульные конструкции не являются «тяжеловесами», требующими мощных оснований, поэтому для них обычно обустраивают мелкозаглубленные ленты, столбчатые, свайные винтовые фундаменты. В некоторых, особо «габаритных», случаях для столбов или свай используют ростверки, или делают монолитные плиты.

Монтаж контейнеров

«Приглашение» в гости грузоподъемной техники — обязательное условие, поэтому подъезд для автотранспорта на стройплощадку должен быть обеспечен. Все монтажные работы должны выполнять квалифицированные рабочие — стропальщики.

Перед установкой у контейнеров отрезают «лишние» стены, чтобы получить просторные комнаты, предусмотренные проектом. На этом же этапе вырезают дверные, оконные проемы. Модули, лишенные одной стены, устанавливают на основание, затем обваривают.

Кровля, теплоизоляция

Такие необычные строения, как правило, не требуют сооружения стропильной системы. Нередко крышу зарывают рубероидом либо мягкой кровлей. Иногда владельцы предпочитают сделать там газон, цветник, открытую площадку для сада/огорода или такую же веранду для отдыха.

Теплоизоляцию можно назвать ключевым этапом придания холодному и громкому металлическому жилью комфорта. Утепляют такие дома как снаружи, так и внутри. Выбор способа зависит от того, как будет эксплуатироваться будущий дом: постоянно либо «наездами».

Традиционную минеральную вату обычно используют для внутренней теплоизоляции. Если хорошо защитить материал от осадков и ветра, то можно использовать ее и для внешних стен дома. Монтаж ваты проводят на обрешетку. Укладывать лучше плиты небольшой толщины (50 мм), но в два слоя с разбежкой.

Не менее эффективен пенополистирол, который монтируют аналогично. Пенополиуретан напенивают с обеих сторон конструкции, для большей надежности лучше на уже смонтированный утеплитель.

Если здание будет использоваться не постоянно, то в наружной теплоизоляции большой необходимости нет. В этом случае внутреннее утепление должно быть проведено по всем правилам:

теплоизоляционный слой должен быть сплошным, нельзя оставлять открытыми даже небольшие участки металла;

между облицовочным материалом и металлическими стенами должен быть достаточно толстый слой теплоизоляционного материала;

вентиляционные зазоры предполагают использование обрешетки.

В этом случае, прогревая помещение зимой только изредка, хозяева не увидят росу, появившуюся на стенах.

Вентиляция, отделка

Так как герметичность и наличие дверей и окон, абсолютно не пропускающих воздух, делает пребывание в доме некомфортным, то устройство качественной вентиляции — операция жизненно необходимая. Самый простой вариант — системы микропроветривания, уже встроенные в стеклопакеты, лучший вариант — приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором.

Здания, собранные из морских контейнеров, не требуют какой-то особенной отделки: как наружной, так и внутренней. Выбор зависит от фантазии или предпочтений дизайнеров или владельцев, поэтому он практически ничем не ограничивается.

Контейнеры: быть или не быть?

Имеют ли «право на прописку» в России дома из морских контейнеров? Безусловно. Их достоинства давно оценили жители других стран, в том числе и северных широт. Опыт понравился владельцам небольших офисов, гостиниц, общественных зданий. Скорость возведения конструкций, сильно отличающихся от традиционных (скучных) построек, и масса плюсов рано или поздно привлечет внимание к этому виду строительства и у нас.

Другой вопрос: приживутся ли они здесь? Это неизвестно. Многие считают, что это блажь и «жесть», причем в прямом и переносном смысле слова. Познакомиться с конструкциями можно здесь, если читатель готов выделить чуть больше 10 минут на просмотр этого видео: