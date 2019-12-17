Человек, планирующий возвести здание своими руками, начинает искать подходящие варианты задолго до начала строительства. Такая предусмотрительность вполне понятна: каждый мечтает об уютном, теплом, надежном и долговечном жилище. Все чаще одним из потенциальных кандидатов становится дом по канадской технологии: недостатки и достоинства его вызывают множество дискуссий, часто перерастающих в настоящие словесные баталии. Поэтому лучше заранее рассмотреть все особенности строительства, названного в честь северной страны. Только изучив тему вдоль и поперек, можно понять, есть ли смысл возводить строение, имеющее как сторонников, так и ярых противников.

«Прародители» канадских домов

Первые аналоги таких построек появились на свет очень давно. Произошло знаменательное событие в Европе, где в XVII веке начали строить фахверковые дома, возведенные по ранней каркасной технологии, которая давала возможность существенно экономить стройматериалы. В долговечности и прочности они нисколько не уступали зданиям из бруса, однако «вырастали» новые конструкции гораздо быстрее.

В XVIII веке началась колонизация Нового Света. Вскоре «предки» дома с каркасом попали в Северную Америку: европейцы предусмотрительно «захватили» с собой видоизмененную технологию фахверковых зданий. Сначала каркасные дома строили из различных материалов, намного позже были изобретены СИП панели. Вернее, их (еще далекие от совершенства) аналоги.

Первый настоящий каркасно-панельный дом появился в 1953 году, когда были изобретены панели современного образца — с пенополистиролом. Каркасные дома-пионеры, построенные еще 200 лет назад в США и Канаде, «живы и здравствуют» до сих пор. Одни из них превратились в архитектурные памятники, в других зданиях, как и раньше, живут люди.

Первые каркасные конструкции появились в США, однако эта строительная технология также быстро обосновалась в соседней стране — в Канаде. Там предприимчивые строительные компании разработали большое количество проектов таких домов, потом начали поставлять готовые узлы — домокомплекты — на место строительства. Благодаря быстрому запуску массового производства и появилось название — канадская технология.

Нечто похожее на оригинальные каркасные дома в СССР тоже было. Такие здания появились у нас после Второй мировой войны, но считались финскими, потому что привозили их из Финляндии.

Знакомство с канадской технологией

Этот вид строительства хорошо известен за рубежом, однако до нас он «добрался» с большим опозданием. Из-за незнания особенностей канадской технологии строительства, характеристик материалов, используемых для конструкций, родилось большое количество мифов. Однако большая часть из них так и остается «сказками», а не былью.

Основой канадского домостроения также считают каркас из деревянного бруса, который обшивают различными материалами, затем укладывают утеплитель, снова обшивают и т. д. Но здесь рассматривается другой вид. Это дома из структурно-изоляционных панелей — сэндвичей из ориентированно-стружечных плит (ОСП, OSB), между которыми приклеен утеплитель. Чаще это пенополистирол, пенополиуретан, однако есть и другие варианты. Хорошие качества этих теплоизоляторов в рекламе не нуждаются, поэтому их очень часто используют для внешнего и внутреннего утепления жилых домов, других строений.

ОСП — плита их длинной деревянной щепы. Каждый слой в ней укладывают перпендикулярно предыдущему. По этой причине материал приобретает упругость, повышенную прочность. Следующий этап обработки — пропитка водостойкими смолами. Чтобы сделать плиты максимально надежными, их помещают под пресс, где на них воздействуют высокой температурой и давлением. Таким образом, получают стройматериал, состоящий на 90% из древесины, но сучков и иных эффектов, свойственных последней, он не имеет.

Особенность блоков СИП — очень высокая прочность, которая дает дому возможность без проблем выдерживать практически любые ветровые и силовые нагрузки. Каркас и панели — связка, из-за которой это строительство нередко называют каркасно-панельным. Из сэндвичей СИП собирают несущие стены и перегородки, перекрытия и крышу.

Для удобной стыковки элементов в одну из сторон СИП панели вмонтирован брус, в другой, противоположной, находится паз. Благодаря такому решению обеспечивается дополнительная прочность, теплоизоляция, отсутствие швов, любых щелей. Домокомплекты, изготовленные на заводе, привозят на стройплощадку промаркированными, поэтому ошибки монтажа практически исключены.

Канадские дома на российской земле

Если говорить о возведении зданий, то Россия известна своими консервативными взглядами. У нас почти все материалы-новинки, а также «пришлые» строительные технологии воспринимаются с большим трудом.

Если посмотреть на картину в целом, то практичное строительство по канадской технологии очень распространено в разных странах мира. Согласно некоторым статистическим данным, доля индивидуального жилья, возведенного с использованием СИП панелей, составляет около 70%. Если рассматривать только соседей — Канаду и США, то эта цифра еще выше — более 80%.

В России такие дома начали строиться сравнительно недавно — только в начале XXI века, в первое его десятилетие. Несмотря на множество достоинств этих конструкций, относительно новая канадская технология внедряется здесь сравнительно трудно: не так повсеместно и быстро, как в зарубежных странах. Большая часть индивидуальных застройщиков остается верной домам из ставших привычными (зато довольно увесистых, основательных, надежных) материалов — дерева, кирпича, газоблоков либо пенобетона.

Почему же канадские конструкции с СИП панелями такими медленными темпами «завоевывают» Россию? Потому что каркасно-панельное строительство для нас — до сих пор экзотика, странная, непонятная, необычная, а потому пугающая. Легкие здания кажутся ненадежными, несерьезными, непрестижными. Многие просто относятся к домам из СИП панелей с предубеждением — почти так же, как к постройкам, возведенным из фанеры.

Однако канадская технология далеко не строительство «карточных домиков», а недоверие родилось из-за недостатка информации и небольшого еще опыта эксплуатации таких строений. Результат — появление «авторитетных» суждений о различных изъянах дома, о надуманных недостатках зданий, построенных по канадской технологии.

Все знают, что идеальных материалов для стен в природе не существует, но самым большим нападкам все равно подвергается это строительное направление. Справедливо? Чтобы ответить на этот вопрос, надо познакомиться как с плюсами, так и минусами сборных конструкций, затем оценить преимущества, а также серьезность недостатков.

Плюсы каркасно-панельных строений

SIP-технология в странах Европы и Северной Америки известна давно. Такое длительное знакомство позволило устранить любые потенциальные проблемы: на этапе создания проектов каркасных зданий учитывают все до малейших нюансов. Они имеют большое количество плюсов, благодаря которым канадские каркасные дома не теряют своей популярности.

Теплозащита, термоизоляция

Несмотря на то, что массивными такие здания совершенно не выглядят, тонкие материалы имеют хорошие (даже отличные) теплоизоляционные характеристики. СИП панели не нуждаются в дополнительных материалах-утеплителях, чего не скажешь о многих традиционных «соперниках» — о кирпиче и различных «воздушных» блоках.

Легкость

При самостоятельной сборке такого конструктора небольшой вес плит — достоинство несомненное. Этой максимальной легкостью СИП панели обязаны более толстому слою почти невесомого пенополистирола. Если сравнить их с кирпичной стеной, то разница получается просто немыслимая. 1 м2 кирпичной конструкции весит более тонны, такая же площадь панелей едва ли превысит массу в 35 кг.

Экономия средств

Сооружение канадского дома обещает сравнительно небольшие затраты на фундамент. В этом случае не требуется сверхпрочная монолитная плита. Основание выбирают в зависимости от особенностей грунта, но возможно несколько вариантов — свайно-винтовой, мелкозаглубленный ленточный либо столбчатый фундамент. Даже присутствие второго этажа не слушком утяжелит конструкцию.

Хорошая звукоизоляция

Это не очень насущная необходимость для частного дома, однако и в этом случае шум с улицы вряд ли кого-то обрадует. СИП панели отлично гасят звуки, поэтому выдерживают сравнение с толстой кирпичной стеной. Несколько хуже дело обстоит с ударными звуковыми волнами, однако недостаток исправит любой изоляционный материал, укладка ковролина.

Скорость строительства

Повышенная прочность

Несмотря на кажущуюся «хлипкость», конструкции, возведенные по канадской технологии, в состоянии без проблем выдерживать очень серьезные нагрузки: продольные до 18-20 тонн, поперечные — до 3-3, 5 тонн. Если сравнивать эти качества с толщиной материала, то его можно назвать «скромно» — просто-напросто уникальным.

Простота работы

Ее обеспечивает качественная подгонка всех элементов. Так как домокомплекты полностью изготавливают на заводах, то риск «накосячить» практически полностью отсутствует. Однако необходимо одно условие — предварительный поиск надежного поставщика, или приобретение на заводе, в солидной фирме. Любая «кустарщина» в этом случае противопоказана.

Другие преимущества

Самое главное достоинство каркасных строений — шанс возвести здание на любом, даже самом проблемном, грунте. В этом случае оптимальным фундаментом станет свайно-винтовое основание, установкой которого можно заниматься в любой сезон, независимо от погодных условий. Он позволяет построить дом в любой местности, кроме скалистой.

В пользу домов по канадской технологии говорит и тот факт, что ее успешно используют для строительства станций на Южном полюсе. Там температура до -74° не чрезвычайная ситуация, а обычные, хоть и суровые, условия жизни. В список преимуществ можно отнести демисезонность каркасных домов. Строения по канадской технологии можно возводить в любое время года, однако есть исключение — период затяжных дождей. Постоянные «водные процедуры» панелям противопоказаны. Экономия площади дома и участка. Плюс — тонкие стены домов-конструкторов. Они сами по себе являются инновацией, так как экономят полезную площадь: как в доме, так и на участке. Идеальная поверхность СИП панелей сильно облегчает отделочные работы, поэтому значительно сэкономить можно на отделочных материалах. Экономия на отоплении — заключительный пункт данного списка, но не самый последний по важности.

Еще один положительный момент — лучшая освещенность, если сравнивать с более толстыми стенами, выстроенными из других материалов. Такой список достоинств найдется далеко не у каждой технологии. Этот перечень — причина популярности канадского каркасного метода во всем мире. Пока за маленьким, но большим исключением — российскими просторами.

Дом по канадской технологии: недостатки

После знакомства с достоинствами всегда хочется найти ложки дегтя, чтобы убедиться в своей правоте — в том, что идеалов не бывает. Да, без минусов не обходится ни один материал. У любой технологии строительства недостатки тоже есть. В том, насколько они существенны у канадских конструкций, предстоит разобраться.

Горючесть

Пожароопасность — первая и главная претензия к домам из СИП панелей. Однако если сравнивать их с древесиной, то она имеет даже меньшую степень защиты от огня. Если соблюдать правила пожарной безопасности, а также дополнительно обработать поверхности панелей, то можно не беспокоиться о здоровье семьи. Нужно помнить, что пожар начинается не со стен, а с «начинки» дома — с бытовой техники, мебели, текстиля и т. д.

Экологичность?

Скептиков беспокоит присутствие пенопласта (пенополистирола), материала подозрительного, плохо дружащего с огнем. Но для производства СИП используют высококачественную марку — самозатухающий ПСБ. Говорят, что этот материал экологичен, абсолютно безопасен. Однако он умеет поддерживать (хоть и недолго) горение, выделяет при этом токсичные вещества. Избежать последствий поможет слой штукатурки либо двойной — гипсокартона.

Неспособность «дышать»

Плохая паропроницаемость — еще один большой минус. По этой причине дом по канадской технологии нередко называют «домом-термосом». Он не в состоянии «дышать», а результат — скопление влаги, появление плесени внутри здания. В этом случае задача №1 — обустройство качественной, а не элементарной (естественной) вентиляционной системы.

Живая угроза

Любовь грызунов. Эта активно обсуждаемая ложка дегтя к СИП панелям относится так же, как и к другим домам, ко всей загородной недвижимости. Чтобы вездесущие зверьки не добрались до утеплителя, доступ им перекрывают мелкоячеистой сеткой, установленной под отделку снаружи здания. Другие варианты — ультразвуковые, иные отпугиватели, либо «волонтеры» — кошки.

Шумность

Еще одна претензия — недостаточный уровень шумоизоляции между этажами. Виновата в нем древесина, а не сам утеплитель. Говорят, что такой недостаток отмечают те хозяева, которые переехали в каркасный дом из бетонных «коробок». Это «слабое звено» требует компенсации дополнительным звукоизолирующим материалом — например, двойным слоем гипсокартона.

Все приписываемые недостатки все же можно назвать условными. Многие минусы требуют для своего исправления дополнительных вложений, однако чтобы обеспечить максимальный комфорт любого дома, нужны денежные «жертвы». Некоторые скептики говорят, что стоимость зданий по каркасной технологии неоправданно завышена, хотя изначально они задумывались как дешевое жилье.

Имеет право на «российское гражданство» дом по канадской технологии: недостатки победят, или все-таки выиграет в серьезной схватке большая «армия» преимуществ? Решать за хозяев будущего жилья нельзя, однако нечестно не считаться с положительными качествами таких строений. Если говорить о слабых сторонах, то с ними можно «расправиться» еще на этапе строительства. Нужно приобрести высококачественный материал, имеющий сертификаты и гарантии производителя, найти для возведения опытных работников. В этом случае есть возможность избавиться от минусов, заодно увеличив список достоинств.

Такие здания — относительная новинка — поэтому дом по канадской технологии: недостатки и достоинства метода остаются интересной темой для изучения. В этом случае лучше увидеть здание, познакомиться с тем, что говорят люди, уже имеющие опыт «общения» с ним. Например, пробел может восполнить это видео: