Несмотря на сильно расширившийся ассортимент строительных материалов, многие владельцы участков, планирующих возводить там дом, все же останавливаются на традиционном кирпиче. Он доступен, надежен, долговечен, к тому же имеет идеальную геометрию. Но и в этом случае приходится делать выбор между видами: белым силикатным или красным керамическим. На самом деле, многие отдают свои симпатии именно первому варианту, так как дом из белого кирпича, смотрится наряднее, привлекательнее. Но перед принятием окончательного решения не мешает узнать, какие достоинства, а также недостатки есть у силикатных камней, имеются ли какие-то ограничения для их использования.

Изготовление белого кирпича

Если сравнивать силикат с другими строительными материалами, то его производство требует немного меньших усилий, но необходимо специальное оборудование — автоклавы. По этой причине изготовлением его занимаются только в промышленных условиях, так как малым предприятиям выпуск его не слишком выгоден. Это преимущество, потому что нет ни малейшего риска «напасть» на подделку. Для производства силикатного блока обычно используют всего три главных компонента. Это:

Воздушная известь высокого качества. Ее доля в общей массе составляет 8-12%. Кварцевый песок, очищенный и просеянный (88-92%). Вода (минимальное количество для увлажнения).

Помимо основных ингредиентов в создании силиката принимают участие модификаторы, улучшающие качество материала, и щелочестойкие пигменты, придающие серо-белому блоку различные оттенки. Кварцевый песок может быть частично либо полностью заменен золой (20-25% извести, 75-80% золы), шлаком (3-12% извести, 88-97% шлака), или смесью из этих компонентов.

Кварцевый песок соединяют с известью, для ее гашения смесь обрабатывают паром. Затем прессуют в формах, отправляют в автоклав, где создаются определенные условия: постоянная температура свыше 160° и давление (8-12 атм.). Операция длится 10-13 часов. В процессе термообработки, пропаривания из смеси полностью удаляется воздух, оно максимально уплотняется, приобретая твердую кристаллическую структуру. Плотность материала зависит от фракции сырья: чем она меньше, тем прочнее будет силикат.

Все сырьевые добавки для производства кирпича проходят обязательную проверку на радиационную и гигиеническую безопасность. Это позволяет использовать материал без каких-либо ограничений.

Виды белого кирпича

Они отличаются друг от друга только толщиной. Любые отклонения от параметров невозможны, но есть одно исключение — декоративные искусственные блоки. Стандартные белые кирпичи производят следующих размеров:

одинарный — 65х120х250 мм;

полуторный — 88х120х250 мм;

двойной — 138х120х250 мм.

Силикатные кирпичи бывают полнотелыми или пустотелыми. Последние камни отличаются объемом пустот — цилиндрических отверстий. Они могут составлять 15, 25, 30% от их массы.

Полнотелые: одинарные весят 3,7 кг, полуторные — от 4,2 до 5 кг. Пустотелые бывают одинарными (3,2 кг), полуторными (3,7 кг) и двойными (5,7 кг). Изготавливают облицовочные (лицевые) пустотелые камни. Их вес — от 3,7 до 5,8 кг.

Последний вид обеспечивает надежную защиту поверхности зданий от влияния внешней среды, от механических воздействий. Камни для облицовки имеют рельеф, позволяющий сделать поверхности более привлекательными.

Существует несколько марок силикатных блоков — М75, М100, М125, М150, М200, М250, М300. Разница между ними — разная степень механической прочности. Для строительства несущих стен используют только самые твердые камни — марки не ниже М200.

Достоинства и недостатки

Материалов-универсалов в природе не существует, поэтому у силикатных кирпичей есть как минусы, так и плюсы.

Преимущества белых кирпичей

Первое, самое главное достоинство этого вида искусственных камней — цена, так как сырье добывают практически во всех регионах страны. К тому же, в отличие от красного «коллеги», ему не нужна дополнительная обработка, которая требуется глине. Несмотря на один класс прочности, силикатные блоки стоят на 20-30% дешевле керамических камней. Другие преимущества белых кирпичей:

Высокая плотность материала (полнотелый — 1800-1950 кг/м3, пустотелый — 1100-1600 кг/м3). Она дает возможность строить здания большей этажности. Надежность, способность выдерживать серьезное давление — до 35 МПа (имеются в виду самые прочные марки силикатных камней). Достаточная морозостойкость. Но в этом случае есть одно условие. Белый кирпич не должен использоваться в регионах, где влажный климат, к тому же очень суровые зимы. Экологичность, безопасность. В отличие от многих новых строительных материалов претензий к полностью натуральным силикатным блокам нет. Хорошая сочетаемость с любыми кладочными материалами — от смесей цемента и извести до глиняных составов. Возможность любой отделки — еще один плюс. Звукоизоляция. Благодаря более высокой плотности белый силикатный кирпич, особенно пустотелый, отлично гасит звуки, поэтому может быть использован для сооружения несущих стен, межкомнатных перегородок. Внешний вид. Более плотный материал имеет идеальную геометрию, четко выдержанную форму — линейный размер. Эти кирпичи остаются целыми после длительного срока эксплуатации. Единственное, что может измениться, — это белый цвет, приобретающий несколько другой оттенок.

В отличие от традиционных красных камней, силикатные камни могут иметь самые различные цвета. Это список положительных характеристик — причина, по которой материал предпочитают люди, мечтающие о безопасном, надежном, красивом и недорогом жилище. Прежде чем сделать окончательный выбор, нужно познакомиться с другими свойствами этого продукта.

Недостатки силикатных камней

Дом из белого кирпича, без сомнения, привлекателен, но без ложки дегтя ему не обойтись, так как минусы у этого стройматериала есть. Первый недостаток — приличный вес блоков. Он больше массы керамического аналога почти на 1/3. Если транспортировка не станет очень большой проблемой, то сооружение массивного, высокого и супернадежного ленточного основания (или фундамента-монолита) — требование, которое понравится немногим. Есть и еще ряд существенных недостатков.

Высокая теплопроводность, если сравнивать силикатный камень с керамическим изделием. По этой причине стены придется выводить в толщину, но это часто попросту нереально во многих холодных регионах: они получатся очень толстыми. Другие, более приемлемые варианты — обустройство вентилируемого фасада, использование облегченной кладки, имеющей внутренний слой утеплителя. Низкий уровень влагостойкости. Эти блоки впитывают, удерживают воду. Показатели водопоглощения у силиката и керамики сопоставимы, однако обожженная глина может противостоять процессу. С силикатом ситуация другая. Для повышения гидрофобности при его производстве применяют специальные добавки, однако дополнительная защита в любом случае необходима. Из-за этого свойства для строительства фундамента или цоколя материал не используют. Потеря механической прочности при постоянном контакте с огнем. Высокая температура не разрушит силикатный кирпич, он не горит, однако после нагревания до 700°(или выше) и следующего за ним остывания структура силиката изменяется. Результат этого процесса — потеря механической прочности. Систематическое воздействие высокой температуры (до 600°) приводит к деструкции блоков, поэтому для строительства дымовых каналов, печей, каминов они не годятся.

Дом из белого кирпича имеет еще один минус — изменение внешнего вида из-за постоянного и неравномерного водопоглощения. В результате контакта с влагой белый цвет со временем превращается в серый. На цветных кирпичах такие метаморфозы не слишком заметны.

Недостатки привлекательного белого здания могут отпугнуть тех, кого не прельщает необходимость сооружения максимально прочного фундамента, нужность дополнительного утепления дома и защиты его от влаги.

Сферы применения силикатных блоков

Так как белые кирпичи неравнодушны к влаге, эти материалы имеют ограничения для использования. Их применяют для:

строительства жилых зданий — несущих стен и/или межкомнатных перегородок, высота сооружений — 1-10 этажей;

возведения разнообразных хозяйственных построек — гаражей, мастерских, летних кухонь, котельных, ограждений;

строительства небольших промышленных объектов;

сооружения арок и других архитектурных элементов;

устройства вентиляционных каналов (до чердачного перекрытия);

облицовочных работ.

Не рекомендуют «ангажирование» силикатного кирпича для кладки фундаментов, цоколей, для строительства наружных и внутренних стен помещений с большой влажностью — бань, саун. Любые подземные конструкции из белых блоков (подвалы, выгребные ямы, колодцы, септики) запрещены. В этом случае советуют сделать выбор в пользу других, влагостойких, материалов.

Особенности строительства

Самый рациональный вариант — использование сразу двух видов кирпичей: керамического красного и силикатного. Первый из них предназначается для облицовки белых стен, второй — для сооружения несущих стен, а также межкомнатных перегородок. Эта комбинация дает возможность максимально полно эксплуатировать лучшие характеристики обоих видов камней.

Внутренняя, силикатная, часть стены сможет гарантировать прочность, а также будет ограждена от влаги. Наружная стена из красного кирпича обеспечит надежную защиту от атмосферных осадков. Однако такой вариант облицовки больше подходит для крупных газоблоков. Для кирпичей более подходящим способом защиты станет оштукатуривание, которое легко комбинировать с другими видами отделки.

Кладка силикатных камней почти не отличается от обычной «керамической» работы, поэтому затруднений не вызывает. «Почти» — это некоторые правила, которым лучше следовать.

Перед началом укладки блоки смачивают водой. Такая операция позволит сделать стены более надежными, потому что кирпичи, неравнодушные к влаге, уже не будут усиленно тянуть воду из раствора. Перевязка продольных и вертикальных поперечных швов кладки обязательна. Чтобы придать конструкции большую прочность, через каждые 2-3 ряда на них укладывают армирующую сетку. Оптимальный способ для кладки силикатных блоков — «вприжим». Он более трудоемок, но гарантирует лучшую наполненность швов. Сначала густую смесь наносят на ряд (слой — 10 мм), разравнивают, а излишки удаляют. Потом раствор наносят на блок, и прижимают. Если состав более жидкий и подвижный, то используют другой метод — «впритык». Он более прост, поэтому работа идет гораздо быстрее. В обоих случаях расшивка швов обязательна, иначе в растворе появятся трещины. Для домов малой этажности (1 или 2) больше подойдет кладка в 1,5 кирпича, для более высоких зданий — как минимум в два. Лучший камень для облицовки — материал, имеющий шероховатую поверхность.

Нередко может потребоваться большая толщина стен, однако если такие конструкции придется дополнительно утеплять, то возводить слишком толстые кладки нерентабельно.

Утепление «белого дома»

Для утепления дома из силикатных блоков каких-то особенных требований не существует: подойдут практически любые материалы.

Выбор лучшего способа

Самый рациональный метод — утепление снаружи, так как в данном случае:

не уменьшается полезная площадь дома;

«точка росы» — место образования конденсата — будет вынесена за пределы силикатных стен;

гораздо легче выбрать подходящий материал для утепления, потому что у этих блоков достаточно низкая паропроницаемость;

это решение никак не сказывается на выборе отделочного материала: возможно оштукатуривание, отделка облицовочным камнем, сайдингом и т. д.

Перед покупкой утеплителя надо определить будущий отделочный материал. Помимо вида необходимо высчитать его оптимальную толщину, учитывая погодные условия в регионе. В случае силикатных стен у владельцев будущего дома из белого кирпича есть преимущество. Это низкая паропроницаемость, только ухудшающаяся во влажном состоянии. Однако при выборе утеплителя этот недостаток превращается в преимущество: он расширяет список претендентов-утеплителей.

Потенциальная теплоизоляция

Для защиты стен из белых блоков подойдут несколько материалов. Среди них присутствуют как старые и проверенные «бойцы», так и относительные новинки.

Традиционные материалы

Минеральная вата. Это классический вариант, имеющий хорошие характеристики. Материал не боится огня, выпускается в очень удобной форме (маты, рулоны), поэтому монтаж минваты не вызовет никаких затруднений. Однако есть у нее минус: она боится влаги. Чтобы избавиться от угрозы, необходимо обустройство надежной гидроизоляция и качественной вентиляции. Для обеспечения последнего условия делают вентилируемый фасад. Минимальный зазор — 40 мм. Стекловата. Этот прочный материал имеет чуть лучшие теплоизоляционные характеристики, к тому же ему не страшна ни вода, ни огонь. Несмотря на преимущество перед «коллегой», стекловате тоже нужен вентиляционный зазор, однако уже меньший. Как и в случае с минватой, оштукатуривание исключается. Главный недостаток стекловаты — раздражение дыхательных путей, поэтому меры предосторожности — защитные очки, пылевой респиратор, перчатки — обязательны.

Полимеры-универсалы

Пенопласт, пенополистирол (обычный и экструдированный). Эти искусственные «братья» имеют хорошие теплолоизоляционные характеристики, особенно последний. Материалы равнодушны к влаге, зато испытывают «личную неприязнь» к огню. При производстве обоих видов в их состав вводятся добавки-антипирены, однако синтетика все же плавится под действием высокой температуры. Крепят утеплители прямо к силикатным стенам без гидроизоляции. Зазор между ними и облицовочным материалом — 50 мм. Возможно оштукатуривание. Пенополиуретан. Это чемпион: как по теплоизоляции, так и по прочности. Есть два способа его закрепления на стенах: напыление либо монтаж плит. Этот полимер требует обязательной отделки, Лучше использовать те, что обладают огнестойкостью: например, кремнийорганические эмали. Недостаток у рекордсмена есть: это высокая цена материала.

У экструдированного пенополистирола есть недостаток — самая малая паропроницаемость, если сравнивать его с пенопластом и обычным пенополистиролом. Нивелировать «невозможность дышать» поможет устройство пароизоляции изнутри строения. Еще один возможный минеральный утеплитель — каменная (базальтовая) вата, главный минус которой не характеристики, а более высокая цена.

Дом из белого кирпича привлекателен и долговечен, надежно защищает от шума, поэтому материал пользуется популярностью, даже несмотря на свою небезупречность. Однако если в процессе строительства соблюдать все требования к укладке, обеспечить стенам защиту от непогоды, то о недостатках белых блоков можно не вспоминать долгие годы.

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