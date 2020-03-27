Все «хорошо забытое старое» рано или поздно возвращается, поэтому в наше время, когда экологичность жилья ценится чуть ли не больше остальных качеств, новые материалы теснят те, что вернулись из «небытия». К этой же категории относится арболит, способный почти на равных соперничать с деревом, кирпичом, новыми видами легкого бетона. Многие слышали это название, но далеко не все могут уверенно заявить, что знают, что арболит собой представляет. Пробел лучше восполнить заранее, так как этот материал можно назвать универсалом. Дом из арболита своими руками — тема, которую в последнее время очень популярна. Это достойный вариант, если хозяева в скором времени планируют заняться строительством, но все еще находятся в раздумьях.

Арболит: «старый новый» легкий бетон

Частное строительство подразумевает использование несложных технологий и тех материалов, которым для обработки не требуется специальное оборудование, поэтому легкие бетоны в соревновании часто выигрывают у более тяжелых или капризных «коллег». Арболит тоже нередко относят к легким бетонам, однако это не совсем корректное определение, так как в нем отсутствует песок.

Краткая история древобетона

Арболит, другое название которого древобетон, был изобретен в Нидерландах в первой половине XX века (в 1930-х годах). Назвали его DURISOL. В СССР материал появился спустя 30 лет: Его просто скопировали с оригинального образца.

В 90-х древобетон был забыт: заводы, занимавшиеся его выпуском, или перепрофилировали, или развалили. А в начале нового века, когда человечество задумалось о планете и о своем будущем на ней, о забытом древобетоне снова вспомнили. И не зря. Сейчас он рассматривается как достойная замена ячеистым бетонам, блокам относительно хрупким, а потому не слишком долговечным.

Его состав, производство

Арболит — композит — материал, имеющий сложный состав. В него входит:

Древесная щепа, обычно хвойных пород. Помимо нее могут добавляться стебли конопли, льна либо хлопчатника. Органический наполнитель занимает примерно 80-90% процентов объема. От опилкобетона арболит отличается определенным размером щепы. Цемент, традиционное вяжущее вещество, присутствующее во всех бетонах. Для арболита важна максимальная прочность, поэтому при его производстве используют только качественный цемент — М400 либо М500. Минерализаторы. Их задача — нейтрализация сахара в древесине, улучшение схватывания органики с раствором, придание бетону прочности. В этой роли выступают сульфат алюминия, жидкое стекло, хлорид кальция.

Измельченную щепу вымачивают, обрабатывают химическими веществами. Другой, более экологичный способ — сушка на воздухе в течение 4-6 месяцев. Такой большой срок позволяет избавиться от сахара без применения добавок. Затем готовят смесь из органики и цемента, ее заливают в формы. Блоки с раствором уплотняют на вибропрессовочных установках, потом сушат на воздухе.

Из арболита изготавливают блока, панели, плиты. Изделия отличаются плотностью, разным содержанием щепы. Продукция делится на конструкционную, идущую на строительство стен, и теплоизоляционную, ее используют для утепления конструкций внутри здания. Показатель плотности выражается цифрами (5-50). Блоки бывают узкими, широкими, средними и соединительными.

Характеристики древобетона

Строительство из арболита популярно во всех климатических зонах, включая Антарктиду. Секрет такого многоцелевого использования — свойства этого материала.

Небольшой вес. Плотность теплоизоляционных блоков — максимум 500 кг/м3, конструкционных — от 500 до 850 кг/м3. Низкий уровень теплопроводности. По этому параметру арболит превосходит дерево. Древобетонная стена, толщина которой составляет 300 мм, по своим характеристикам соответствует конструкции из кирпича 600-700 мм. Биостойкость, огнестойкость, экологичность. Материал не боится ни плесени, ни грызунов. Он не гниет, не поддерживает горение, безопасен для человека. Выяснили, что арболит способен 1,5 часа противостоять температуре 1000°. После этого он начинает тлеть.

Звукоизоляция, паропроницаемость — другие положительные качества материала. Блоки поглощают звуки, умеют дышать, поэтому в доме из арболита гарантированно будет благоприятный, всегда комфортный микроклимат.

Арболит: достоинства, недостатки

Прежде чем окончательно решить, что дом из арболита своими руками — идея стоящая, надо сначала рассмотреть положительные стороны строительства из древобетона. А потом оценить те трудности, которые могут ожидать будущих хозяев здания.

Преимущества

К плюсам относится:

низкая теплопроводность этого легкого бетона, она позволяет обойтись без дополнительного утепления;

экологичность жилища, но только в том случае, если при производстве не использовалось сырье, вызывающее недоверие;

легкость блоков арболита, это свойство дает возможность строителям отказаться от дорогой помощи грузоподъемной техники;

небольшие габариты стройматериала, они обещают меньшие трудозатраты, более высокую скорость возведения несущих конструкций;

простота работы с древобетоном: его достаточно легко сверлить, штробить, пилить практически любым инструментом, даже ручным;

возможность соорудить не слишком мощный фундамент, который, тем не менее, выдержит сравнительно легкое строение;

минимальное количество отходов: арбоблоки отлично распиливаются, не ломаются, в отличие от кирпича, газобетона.

Последнее достоинство решения — экономия: при малоэтажном строительстве можно обойтись без армирующего пояса из-за прочности арболита на изгиб.

Слабые стороны

Это куда более важные качества, если владельцы участка решили возводить дом из арболита своими руками. Минусы в большей степени относятся к качеству покупаемого материала.

Недобросовестные производители могут уменьшить долю цемента или использовать менее прочную его марку. В обоих случаях дом, построенный из такого древобетона, будет зданием, за прочность которого никто не поручится. Изменение изготовителем фракции щепы. Оно приведет к тому же результату. Крупный материал или опилки недопустимы одинаково, так сильно страдают качественные характеристики блоков, а значит, и построенного из них дома. Неидеальная геометрия. Чаще такие недостатки не очень бросаются в глаза, однако в процессе затрачивается большее количество раствора для кладки, штукатурки. Толщина кладки негативно влияет на теплопроводность, так как появляются внушительные мостки холода.

Еще один недостаток — способность арболита в значительных объемах накапливать воду. По этой причине стенам нужна максимально надежная защита от влаги. Непрезентабельный фасад — тоже минус, однако декоративная внешняя отделка точно так же необходима стенам, сооруженным и из других материалов.

Какими могут быть выводы? Что такое дом из арболита своими руками: авантюра или оптимальное решение? Древобетон — практичный, экологичный материал, построить здание из которого самостоятельно относительно просто и быстро. Однако в этом случае крайне важно его качество, поэтому буквально каждый блок нужно проверять очень тщательно.

Дом из арболита: какой подходит материал?

Чтобы купить качественные древобетонные блоки, строители-профессионалы рекомендуют обращать внимание на несколько критериев.

Геометрия блоков. Согласно ГОСТу, отклонение от стандартных размеров не должно превышать 5-7 мм. На производстве это условие обеспечивают специальные пригрузы, применяющиеся на стадии формирования арболитных кирпичей. Однородность, наполненность блоков. Щепа должна быть уложена плотно, ее фракция обязана быть одинаковой по всей площади камня. Если блок рыхлый, то от покупки лучше сразу отказаться: у такого материала низкая прочность на сжатие, на изгиб. Примеси, цвет. Если в блоке присутствуют примеси, а цвет его неоднороден, то вывод может следовать только один: при производстве была нарушена технология. Присутствие сертификата качества. В нем обязательно указывают марку цемента, химический состав, а также результаты испытаний.

Хороший показатель — цена. Если она аномально низкая, то, с большой долей вероятности, перед покупателем продукт кустарного производства.

Дом из арболита своими руками: этапы

Здание из древобетона можно возвести тремя способами:

Строительство из блоков. Данный вариант самый популярный, так как в этом случае используют привычную кладку, а материал либо покупают готовым, либо делают его самостоятельно. Лучше все же использовать заводские блоки. Возведение монолитных стен. В этом случае используют несъемную (съемную) опалубку, в которую укладывают (заливают, набивают) арболитный раствор. Его распределяют слоями по 200 мм, трамбуют, добавляют новые порции до тех, пока не достигнут верха. Затем его закрывают пленкой, оставляют застывать. На следующий день несъемную опалубку наращивают, съемную — демонтируют и переставляют выше. Операцию продолжают до «победного». Каркасный метод. Для будущих стен делают опоры из бруса (50х50 или 50х70 мм), затем их выравнивают, надежно крепят. Далее делают опалубку, которую заполняют аналогичным образом, но передвигают по-другому: фиксируя ее на брусе. Этот способ обойдется дороже, но он гарантирует максимальную ровность стен, потому что не нужен постоянный контроль. За корректность стен отвечает крепкий каркас. Такие домокомплекты не обязательно изготавливать самостоятельно: они есть в продаже.

Последние операции гораздо сложнее, поэтому они требует изучения метода изготовления монолитных стен. Поскольку более востребован простой блочный вариант, как раз его лучше рассмотреть более подробно.

Проектирование

Перед этой операцией определяют характеристики, состав грунта, чтобы найти оптимальный вид фундамента. На этом же этапе обдумывают форму дома, его габариты, способы проведения инженерных коммуникаций и другие параметры. Толщина стен зависит от климата в регионе: на юге России (например, для Сочи) достаточно 200 мм, а для Санкт-Петербурга рекомендуют 300 мм, при этом строители обещают, что дом будет теплым.

Стандартные проекты адаптируют под тот регион, в котором будет проходить строительство. Так как арболит характеристиками не сильно отличается от пеноблоков, то есть возможность использовать типовые проекты, предназначенные для таких домов. Разница есть: это отсутствие необходимости армирующих поясов для зданий из арболита. Однако многие строители эту операция все же не пропускают.

Фундамент, цоколь

Уникальное свойство древобетона — прочность на излом, а значит, стены не потрескаются даже при усадке. Главное преимущество дома из арболита своими руками — возможность сооружения любого основания, так как материал отличается небольшим весом.

По этой причине можно выбрать любое основание, но с одной оговоркой — его должен позволить возвести грунт на участке, глубина промерзания, уровень, на котором располагаются подземные воды. Чаще всего владельцы, решающие проводить все этапы строительства самостоятельно, предпочитают обустраивать либо ленточный, либо комбинированный вид.

Ленточный фундамент

Если выбрана лента, то основание делают так:

сначала размечают траншею для фундамента, затем ее выкапывают на необходимую глубину;

на ее утрамбованное дно слоями насыпают песок и щебень, первый проливают водой, оба — уплотняют;

монтируют опалубку, формируя каналы для коммуникаций (если будет деревянный пол, то нужны продухи), в нее укладывают армирующий каркас, потом заливают цементный раствор, закрывают его толстой пленкой.

Есть шанс подвести коммуникации уже после возведения стен: арболит позволяет быстро сделать любые отверстия, поэтому этот этап можно пропустить. Через неделю опалубку демонтируют, а спустя 28 дней на поверхность фундамента укладывают двойной слой гидроизоляции (обычно/традиционно это рубероид). Марку бетона определяют на стадии проектирования. Чаще используют М200 или М300.

Цоколь

Арболит — материал, которому противопоказаны контакты с влагой, поэтому будущие стены защищают. Это можно сделать двумя способами. Цоколь может быть получен:

сооружением высокого фундамента: как минимум 500 мм от поверхности грунта;

изготовлением отдельной конструкции из бетона либо кирпича.

В регионах с максимальным количеством осадков рекомендуется большая высота — 600 мм. Другой вариант — уменьшение этого значения благодаря обустройству дренажной системы.

Строительство стен

Технология возведения конструкций из арболита немного отличается от работ с другими искусственными камнями.

Составы для кладки

Из-за неидеальной геометрии этого строительного материала наиболее подходящим станет цементно-песчаный раствор. Специальные клеевые составы неизменно приведут к значительному удорожанию строительства. Расход обычного раствора — 1м3 на 8 (10) м3 блоков. Поскольку он зависит от геометрии, возможно некоторое расхождение в объеме.

Классику можно заменить модифицированными смесями. Раствором может стать:

Опилкобетонная смесь. Она состоит из 3 частей опилок и 1— цемента. Первые ингредиенты смешивают с хлористым кальцием (сульфатом алюминия), а после нейтрализации сахаров к ним добавляют связующее вещество. Перлитовый раствор. Его преимущество — дополнительная теплоизоляция кладки. К традиционным компонентам (вода, песок, цемент) добавляют перлит. Его должно быть втрое больше, чем последнего ингредиента.

Для работы с перлитовой смесью нужны определенные условия. Эта горная порода очень летуча, поэтому готовить раствор необходимо в безветренную погоду.

Кладка арбоблоков

Первый ряд должен быть идеально ровным, поэтому раствора на фундамент (цоколь) укладывают много. Этот способ даст возможность устранить все неровности. Работу начинают с углов, выкладывают блоки, проверяя правильность уровнем. Толщина швов во многом зависит от геометрии материала, она составляет 10-30 мм.

Чтобы избежать мостков холода, швы делают не сплошными, а оставляют между ними небольшое пространство. В середину укладывают теплоизоляцию — деревянные рейки, ленту из пенополистирола. Эта операция необязательна, поэтому каждый строитель принимает решение о ее целесообразности самостоятельно.

Кладка арболитовых блоков аналогична кирпичной, с обязательной перевязкой рядов. За один «подход» укладывают не более 3 рядов по периметру строения. Затем делают паузу, как минимум сутки. Чтобы ускорить процесс, используют добавки-ускорители твердения. Они позволяют сократить перерыв практически вдвое.

Армирование, проемы

Принято считать, что армирование стен при строительстве домов из арболита — этап не обязательный, потому что материал успешно противостоит нагрузкам. Однако кладка состоит не только из камней, учитывать приходится швы. Особенно если используется обычный раствор. По этой причине данной операцией рекомендуют не пренебрегать.

Армирующую сетку обязательно укладывают на первый ряд, на каждый третий-пятый, и там, где располагаются проемы, причем все без исключения. Перемычки над проемами делают из уголка или швеллера. В первом случае профиль вмуровывают в стену, во втором в блоках вырезают пазы.

Армирующий пояс, перекрытие, крыша

Прочность легким стенам обеспечит монолитный пояс, который даст возможность оптимально распределить нагрузку, зафиксировать мауэрлат. Для его сооружения используют опалубку из:

узких блоков с внешней стороны здания: их покупают либо разрезают обычные арболитовые камни;

таких же блоков или фанеры/доски — с внутренней стороны.

Другой, более простой вариант — покупка П-образных блоков. В свободное пространство помещают арматурный каркас (10 мм), затем его заливают тем же бетонным раствором, из которого сооружали фундамент.

Перекрытие для стен из арболита делают из дерева, металлических балок или из железобетонных плит. Монтаж рекомендуют производить по деревянным конструкциям. Сечение балок определяют после расчета нагрузок верхнего этажа (крыши), ориентируются на толщину материала, выбранного для межэтажной тепло-, звукоизоляции. Мауэрлат фиксируют на стенах после укладки на них гидроизоляции.

Крыша для дома из арболита не предполагает каких-то исключений. Стропильную систему можно сооружать любую, однако свесы должны заходить за стены на 300 -500 мм. Такая предосторожность — дополнительная защита стенового материала от влаги. Кровлей может стать металлическая, композитная, гибкая, натуральная черепица, ондулин. Среди кандидатов-натуралов — легкий гонт, тонкая сланцевая кровля.

Отделка дома

Из-за минимальной усадки конструкции (0,4%) отделочные работы можно проводить после окончания строительства. Для фасада более популярна штукатурка, паропроницаемость которой должна соответствовать показателям стенового материала.

Однако возможны другие варианты: арбоблоки с декоративной отделкой, вагонка, кирпич, сайдинг. В этом случае важно обеспечить вентилируемый фасад, использовать дышащую гидроизоляцию. Внутренняя облицовка возможна любыми материалами. Для влажных помещений необходима дополнительная пароизоляция.

Дом из арболита своими руками — строительство, технологию которого нужно соблюдать неукоснительно. Любые попытки сэкономить на том или ином этапе приведут к ошибкам, а исправить их уже будет невозможно.

Узнать мнение других людей о строительстве из арболита можно, если посмотреть (и почитать комментарии) это видео: