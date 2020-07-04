Отопление — то, без чего зимой обойтись попросту нереально. И речь идет не только о жилом доме, но и других полезных постройках. Например, в гараже без обогревательного прибора тоже будет холодно, а ведь там хозяева средств передвижения проводят немало времени. Если нужна небольшая, но практичная конструкция, то лучше всего подойдет всем известная буржуйка. В некоторых случаях она становится вовсе незаменимой, а сделать ее самостоятельно не так сложно, как может показаться сначала. Соорудить конструкцию можно из нескольких материалов и емкостей, которые идеально подходят для «печкотворчества». Однако существует другой интересный вариант — «монументальная» буржуйка из кирпича. В этом случае работа покорится практически любому мастеру, так как мини-конструкция далеко не так требовательна, как большие обогревательные приборы.

Буржуйка и ее особенности

Появившись в начале XX века в России, небольшие печки, названные «в честь» господ-эксплуататоров, здравствуют до сих пор. Секрет такого долгожительства изобретений — практичность, небольшие габариты, позволяющие без особых проблем втиснуть обогреватель в маленькое помещение, а также простота устройств. Буржуйка — обычная печь. Единственное ее отличие от других приборов — компактность.

Металлическая буржуйка — цилиндрическая или прямоугольная камера сгорания и дымоход, подключенный к ней. В нижней ее части находится зольник, колосниковая решетка. Спереди располагаются две дверцы. Через одну происходит загрузка топлива, через другую удаляют золу, она же служит своеобразным поддувалом. Если камера сгорания отличается небольшими размерами, обходятся только одной дверцей.

Самый большой недостаток такой буржуйки — ее быстрое остывание. Печь обогревает помещение только в то время, когда в ней есть (горит) топливо. Чтобы бороться с этим изъяном, внутри закрепляют перегородки, создающие дымообороты. Их задача не дать продуктам сгорания быстро уйти в дымоход. При самостоятельном изготовлении для этой цели сооружают канал, который образуют два листа железа.

Такое простое усовершенствование дает шанс сделать буржуйку более эффективной. Другой вариант улучшения элементарной конструкции — ее обкладка кирпичом. В этом случае печь будет сохранять тепло по максимуму.

Буржуйка из кирпича: быть или не быть?

Второй способ победы над неэффективностью мини-печки — выбор кирпича в роли главного строительного материала.

Преимущества решения

Такой вариант более требователен к автору, поэтому сначала надо узнать о преимуществах и минусах этой «методы». К плюсам относится:

Максимально длительное сохранение тепла. Кирпичи умеют накапливать тепловую энергию, а потом передавать ее в окружающее пространство небольшими порциями. Тепло от кирпичей отличается мягкостью, более низкой температурой, поэтому находиться в таком помещении гораздо комфортнее. Высокая инерционность кирпичной буржуйки, а значит стабильность температуры в помещении. Из-за долгого прогрева и остывания сильных перепадов температуры не наблюдается. Стальные конструкции остывают мгновенно, а такие колебания всегда очень заметны, чувствительны, неприятны. Презентабельный вид. Металлические печки быстро теряют красоту — сначала они обгорают, а после относительно длительной работы покрываются окалиной. Буржуйка из кирпича лишена этого недостатка. Кроме того, ее можно облицевать декоративной разновидностью материала.

Еще один плюс — безопасность кирпичной конструкции. При случайном прикосновении к металлу легко получить серьезный ожог. Стены из кирпича имеют гораздо меньшую температуру.

Есть ли недостатки?

Относительные минусы у кирпичного обогревательного прибора присутствуют. Это:

гораздо большие габариты из-за толстых стен кирпичной кладки;

больший расход топлива: чтобы достичь нужной температуры, печь придется дольше топить.

Серьезны ли недостатки, решать мастеру. Если сравнительная сложность работы заставляет его отвергнуть данный вариант, то ему можно рассмотреть простую альтернативу — обкладку кирпичом металлической буржуйки.

Обкладка буржуйки кирпичом

Поскольку этот вариант менее требователен, лучше начать знакомство с работой именно с него. В роли основы в этом случае можно рассмотреть простую самодельную конструкцию, которая, тем не менее, имеет все необходимые элементы:

дымоход и дымоходный канал (дымообороты);

зольник, колосники;

топливную камеру;

ножки.

Несмотря на элементарность конструкции, КПД этого устройства составляет 70-80%. Обкладка кирпичом позволит владельцам значительно повысить эффективность прибора. Так как ограждение не будет непосредственно контактировать с огнем, для работы подойдет обычный красный кирпич. Еще нужно будет приготовить или купить раствор (сухую смесь).

Сама работа состоит из нескольких этапов. Это расчет размеров обогревательного прибора, разметка пола и создание легкого фундамента. Последние операции — изготовление раствора и собственно обкладка буржуйки.

Разметка, основание

Сначала на выбранном месте отмечают контуры печки. От него отступают на 50 мм, затем вычерчивают второй контур — уже для кирпичной кладки. После завершения подготовки по нему выкладывают стенки, но сначала насухую. Эта операция (черновая кладка) позволит подсчитать точное количество кирпичей, а также даст возможность найти оптимальный вариант укладки, слегка изменив расстояние до буржуйки.

Эта дистанция необходима для того, чтобы не было перегрева кирпичей и кладочного раствора. Второе ее предназначение — обеспечение быстрого прогрева помещения. С этой же целью в нижнем ряду кирпичей делают 3 отверстия: одно сзади и по одному в боковых стенках. Через эти импровизированные притоки к буржуйке будет поступать холодный воздух, который после нагревания возвратится в помещение, но уже сверху.

Вариант обустройства фундамента зависит от материала пола в помещении.

Если он земляной, то вырывают неглубокую траншею. Деревянный пол более требователен. В этом случае сначала вырезают прямоугольник, потом заливают бетоном всю площадку, общую для «ограды» и печи. Когда поверхность монолитный бетон, никаких дополнительных «телодвижений» не требуется: тут можно обойтись без основания.

Чтобы залить легкий фундамент, готовят раствор. Он состоит из:

песка (3 части);

щебня (3 части);

цемента (1 часть).

После заливки раствора ждут его схватывания — как минимум неделю. После этого приступают к выкладыванию стенок. Полный набор прочности бетоном гарантируется спустя 28 дней.

Подготовка раствора

Мнения о его составе именно для обкладки металлической печи разделились. Одни мастера говорят, что для такой работы подойдет любой цементный раствор. Другие настаивают, что глина компонент необходимый, так как она увеличивает прочность швов. Поэтому только мастер может решить, что ему выбрать. Купить смеси можно как простые, так и огнеупорные.

Если планируется готовить состав самостоятельно, то в этом случае не мешает начать с экспериментов. В большей степени это относится к количеству глины. Чтобы определить идеал, делают несколько замесов из глины и песка, пропорции в них отличаются. Образцы заливают в формы, а после застывания проверяют на прочность. Для теста берут молоток, потом пробуют по очереди разбивать застывшие куски. Победителем будет самый крепкий.

Еще один вариант — использование большего количества цемента, но уже без глины. Если мастер склоняется к магазинной продукции, то лучше выбирать жаростойкую глино-шамотную кладочную смесь (Терракот).

Кладка из кирпича

После того как черновая кладка завершена, проанализирована (изменена), приступают к сооружению капитальной конструкции. Застывший фундамент либо бетонный пол смачивают водой, наносят на него раствор, затем укладывают первый кирпич. Начинать кладку рекомендуют с одного из углов задней стенки. Горизонтальность проверяют уровнем. Для уплотнения раствора, выравнивания кирпичей используют резиновую киянку.

Так как в нижнем ряду необходимо оставить отверстия, мастеру потребуется три широких полосы листового металла, толщина которого составляет 1 мм. Ширина кусков аналогична толщине стенок: как правило, она равняется длине тычка. Эти элементы укладывают над отверстиями. Затем стенки наращивают дальше, не забывая проверять на только горизонталь, но и отсутствие отклонений по вертикали.

Обкладка буржуйки стенками из кирпича — операция совсем не сложная, однако мастеру все-таки не помешают несколько рекомендаций:

кладочный раствор, выступивший наружу, лучше очищать сразу же (мастерком и влажным материалом), иначе он схватится, поэтому потом удалить его будет сложно;

если в помещение будут «наведываться» гости, то лучше выбирать кирпичи без малейших изъянов;

небольшое количество сажи, подмешанной в раствор, придаст швам контрастность;

использование расшивки дает возможность сделать швы красивыми;

максимальная толщина кладочных швов составляет 50 мм.

После завершения работы стены буржуйки из кирпича оставляют сохнуть. Минимальный срок — 2-3 дня, оптимальный — неделя. Лучшее время для таких работ — лето, так как месяцы, оставшиеся до холодов, позволят стенкам окончательно окрепнуть.

Настоящая буржуйка из кирпича

Это оптимальный вариант, так как перед автором в конце работы «предстанет» полноценная печка, только она будет меньших размеров. По этой причине придется запастись большим количеством материалов и специальных печных приспособлений.

Материалы, инструменты

Потребуется приобрести:

кладочную жаростойкую смесь либо глину, песок, цемент;

кирпичи: красные керамические и шамотные;

варочную панель с одной конфоркой;

дверцы: поддувальную, топливную;

задвижку, колосниковую решетку;

доски (фанеру) для опалубки;

рубероид, битумную мастику;

сетку для армирования;

дымоотводную трубу;

стальную проволоку;

асбестовый шнур;

песок + щебень.

Если планируют отделить камеру дожига, то дополнительно приобретают стальную пластину. Ее толщина — 4-5 мм. Роль колосника сможет исполнить решетка, изготовленная из стального прута. Для монтажа металлических элементов будет нужен качественный глиняный раствор.

Самодельная буржуйка из кирпича потребует наличия традиционных инструментов. К ним относится:

шлифовальная машина с кругами для камня и для металла;

кельма (мастерок), расшивка, шпатели (широкие, узкие);

емкость для замешивания раствора;

электродрель с насадкой-миксером;

резиновая киянка, молоток-кирка;

отвес, строительный уровень;

лопата, угольник.

Еще потребуется сварочный аппарат. Оборудование, предназначенное для резки металла, также упростит будущую работу.

Обустройство фундамента

Поскольку печь будет самой настоящей, надежное основание для нее соорудить необходимо. Исключение в этом правиле одно — бетонная стяжка, которой будет достаточно для того, чтобы выдержать вес сравнительно небольшой конструкции.

Крепкий деревянный пол, с большой долей вероятности, тоже сможет справиться с «буржуйской» массой. Однако этот вариант все же требует мер предосторожности, поэтому мастеру потребуется приобрести дополнительные материалы — полиэтиленовую пленку и лист асбеста. Работа предстоит несложная:

сначала на половицы укладывают асбестовый лист, затем на него настилают пленку;

не нее засыпают слой песка, толщина такой защиты составляет 8-10 мм.

Это основание можно считать полностью подготовленным к кладке. Если во главе угла максимальная надежность, а покрытие не внушает доверия, то лучше не рисковать, а сделать нормальный, классический фундамент. В этом случае поступают так:

Сначала разбирают этот участок пола, ориентируясь на размеры печи и фундамента. Последний должен быть больше основания печи на 100-200 мм, в каждую сторону. В грунте роют котлован. Его глубина — 300-350 мм. В яму засыпают слой песка (50-80 мм) затем его увлажняют и тщательно утрамбовывают. Сверху добавляют и уплотняют такой же слой щебня. На готовую подушку укладывают арматурную сетку, затем переходят к созданию и монтажу опалубки. Ее высота над поверхностью пола — 80-100 мм. В опалубку заливают раствор (песок, цемент, щебень). Чтобы избавиться от пузырей воздуха, бетон протыкают (штыкуют) лопатой в нескольких местах. Поверхность разравнивают, затем оставляют сохнуть. К дальнейшим работам приступают спустя 2 недели или месяц. Срок зависит лишь от толщины бетонного основания. В течение первой недели поверхность его периодически увлажняют.

После набором фундамента прочности его поверхность смазывают битумной мастикой, на которую укладывают рубероид.

Операция «буржуйка из кирпича»: кладка

Строительство любой печи подразумевает наличие порядовки: рисунка-схемы, показывающей как особенности кладки каждого ряда, так и их последовательность. Буржуйка из кирпичей — небольшая конструкция, поэтому и рядов в ней мало. В качестве примера можно рассмотреть эту порядовку.

1-4 ряды

Первый этап этой работы аналогичен тому, что используется при создании «кирпичного забора» вокруг металлического устройства. Сначала сплошной первый ряд выкладывают насухую, чтобы проверить, как «поведут себя» все кирпичи, выровнять их по горизонтали. После теста элементы скрепляют раствором, но соединяют им только тычки.

Второй ряд ознаменовывает установку дверцы поддувала. Для монтажа дополнительных элементов лучше использовать густой глиняный раствор. Перед тем как устанавливать дверцу, ее обматывают асбестовым шнуром, или полосками, вырезанными из листа асбеста. В специальные ушки продевают проволоку для дополнительной фиксации конструкции. Установив и закрепив дверцу, переходят к формированию камеры поддувала.

В третьем ряду над поддувальной камерой фиксируют колосниковую решетку. В четвертом занимаются формированием топочной камеры, а также дымоотводных каналов: в этом случае кирпичи укладывают на тычок. Внутри каналов закрепляют подставки. На них будут опираться следующие ряды, так как постепенно будет оформляться отверстие дымохода. При кладке задней стенки раствор не используют.

5-11 ряды

Пятый и седьмой ряд выкладывают в соответствии со схемой. Шестой становится последним, в котором кирпичи ставятся на тычок. Для сооружения задней стенки используют два ряда элементов, точно так же устанавливаемых на торец. В восьмом ряду занимаются перекрытием топочной дверцы. Им становятся кладка из 2 кирпичей. В задней стенке устанавливают стесанный кирпич. Он будет исполнять роль элемента, направляющего пламя к горелке.

Девятый ряд — подготовка к монтажу варочной панели. Поэтому на место ее расположения укладывают полоски асбеста, которые гарантируют герметичность соединения металла и кладки. В десятом ряду варочную плиту укладывают на законное место, потом начинают формировать дымоходную трубу. Во время кладки 11-го ряда дымоход снабжают задвижкой. Ее тоже укладывают на асбестовые полосы, а затем промазывают глиняным раствором.

12, 13 ряды

Это заключительные ряды, когда занимаются кладкой дымовой трубы, к которой потом подсоединяют металлическое изделие. Этот элемент будут выводить наружу сквозь стены, либо перекрытия и крышу. В любом случае потребуется ее изоляция от горючих материалов. Для этой цели чаще покупают минеральную вату, ее толщина — 170-200 мм.

Готовую печь оставляют сушиться. Топить свежеуложенную конструкцию не рекомендуется. Чтобы несколько сократить сроки высыхания, можно поместить в топку небольшой светильник с обычной лампой накаливания (100-150 Вт). Когда на металлических элементах перестанет скапливаться конденсат, буржуйка из кирпича может начинать свою «трудовую деятельность», однако протапливать сначала нужно понемногу. Лучше это делать с открытыми дверцами/задвижкой.

Отделочные работы откладывают: как минимум на один сезон. Причина — потенциальное образование трещин в швах, их придется перед работой устранять. Для отделки используют глиняный раствор, который наносят шпателем, затем тщательно разравнивают. Подготовленную поверхность белят, либо облицовывают декоративной плиткой. Пол вокруг буржуйки обкладывают кафельной плиткой, чтобы не дать нижнему ряду кирпичей «гулять». Второй вариант — монтаж керамического плинтуса по периметру.

«Буржуйка из кирпича» подразумевает два потенциальных варианта. Каждый решает сам, который из них больше по душе. Однако стена из кирпича не так требовательна к мастеру. Изготовление полноценной конструкции, наоборот, отнимет больше времени и сил, а возможно, и нервов.

У нас же можно посмотреть видео на «буржуазно-печную» тему:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GeMINGFp_lo&feature=emb_logo