Большая придомовая территория — несомненное преимущество. Просторный загородный участок дает возможность построить на нем все, что пожелает душа, причем он может угодить практически каждому члену семьи. Например, многие родители в своих владениях обустраивают полноценные детские площадки, которые позволяют занять ребенка или нескольких детей, и их маленьких друзей. Не последними объектами в игровых зонах являются песочницы, позволяющие вдохновенным созидателям не только творить, но и развивать мелкую моторику. Если именно этот важнейший элемент детской площадки в первую очередь заинтересовал молодых родителей, то им можно познакомиться с темой «Строим детскую песочницу своими руками». У них есть несколько вариантов, и почти каждый хорош по-своему.

Зачем нужна песочница?

Этот популярный элемент игровой зоны является не только любимым местом, магнитом для детей: он играет важную роль в формировании ребенка. Именно в песочницах малыши развивают воображение, мелкую моторику, получают первые социальные навыки, взаимодействуя с друзьями и окружающим миром. В отличие от других элементов детской площадки, именно «ничем не примечательная» песочница предлагает почти неограниченные возможности. Дети — «большие маленькие» творческие люди. На песке они возводят замки, «пекут» куличики, создают различные фигурки. Потенциальные будущие инженеры учатся рыть тоннели.

Как считают специалисты, песочницы позволяют развивать мелкую моторику дошколят, укрепляют мышцы их пальцев и рук, а значит, облегчают знакомство с письмом. К тому же занятия с сыпучим материалом дают возможность развивать мыслительные процессы — воображение, восприятие, логику, память, решение задач и т. д. Еще один плюс песочницы в том, что за детьми, увлеченными строительством (и сотрудничеством), значительно проще наблюдать. Кроме того, она дает родителям некоторую передышку, ведь маленькие созидатели очень заняты строительством.

Разновидности песочниц

Эти элементы игровых площадок можно разделить на несколько видов:

Классические песочницы. Это простейшие варианты, изготовленные из досок и бруса. Их родители без особого труда смогут собрать сами. Такие модели могут быть разных форм и размеров. Песочницы, имеющие защиту от солнца и осадков. Они максимально удобны, так как крыши (тенты) защищают и детей, и сам сыпучий материал. Тематические песочницы. Эти модели отличаются оригинальной формой. Популярные варианты — кораблики, замки, машинки.

Самые сложные конструкции — комбинированные песочницы, где последние являются лишь частью сооружения. Помимо емкости с песком функциональные игровые мини-комплексы могут включать небольшие площадки под навесом, теремки, горки, лесенки, качели и т. д.

Поиск места и выбор песка

Как правило, для установки песочницы выбирают южную или юго-восточную сторону участка, поскольку там тепло и светло. Этот элемент игровой зоны обязан быть отлично виден из окна кухни, либо из гостиной, как и игровая площадка в целом.

Песочницу не рекомендуют располагать в глубине двора, вплотную к забору, или у дороги. Для возможной естественной защиты от солнца используют деревья, имеющие пышную крону. Но в этом случае емкость с песком обязательно защищают от падающих веток, листьев, перьев и т. п.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Песочница — элемент не слишком сложный. Но и она требует знания выбора лучшей модели.

Основные моменты

Любой элемент детской площадки должен подбираться с учетом сразу нескольких критериев. Среди них:

Защищенность конструкции. Идеальный вариант — игровая зона, расположенная под крышей или тентом. В этом случае дети будут защищены от осадков и палящего солнца, а песок — от влаги. Наличие складывающихся крышек. Такие элементы будут защищать песочницы, когда они пустуют, и превращаться в удобные сиденья во время активной игры.

Прочность — еще одно обязательное условие. Песочница должна быть максимально устойчивой даже в том случае, если в ней играет несколько детей. Не последнее из требований — гигиеничность. Материал песочницы должен без проблем очищаться, песок в коробе всегда оставаться чистым.

Размеры, форма, дополнения

Теперь нужно остановиться на длине, ширине и глубине модели. Критериев выбора довольно много:

Возраст детей. Оптимальная высота бортиков песочницы для малышей до 3 лет — 20 см. Для детей старше — 30-35 см. Глубина. Самым подходящим размером считают 30-40 см. Такой параметр гарантирует и комфорт, и безопасность малышей. Более глубокая конструкция увеличивает риск для маленьких «строителей». Их количество. Для одного ребенка будет достаточно игровой песочной зоны 1,2х1,2 м или 1,5х1,5 м. Минимальные размеры для троих малышей — 1,7х1,7 м. Нескольким детям в возрасте 4-5 лет подойдет песочница 2х2 м, или даже более просторная конструкция.

Что касается крыши (или навеса»), то она также обязана иметь достаточную высоту. Ребенок не должен ее касаться, даже стоя на бортике песочницы. Стандарт для «грибка» — 180 см.

Форма конструкции может быть различной. Самыми распространенными остаются квадратные песочницы, поскольку их сделать проще всего. Однако есть и шестиугольные модели, сооружения в форме кораблика или прямоугольника (кузова машины).

Для максимального удобства детей в конструкции добавляют бортики-лавочки, миниатюрные столики, крышки-трансформеры, превращающиеся в скамеечки. Некоторые добавляют к песочницам небольшие отделения для хранения игрушек и маленького инвентаря. Для защиты песка от четвероногих питомцев вокруг них устанавливают ограждения, однако их чаще используют для общественных игровых площадок. Для песочниц в частных владениях идеальными являются крышки или сетки.

Материалы для строительства

Именно они интересуют родителей в первую очередь. И в этом случае выбор есть, хотя его и не назвать чрезмерно большим.

Дерево

Это самый востребованный материал, когда какие-то конструкции хозяева создают своими руками. Главное преимущество дерева — натуральность, делающая его полностью безопасными. Древесина экологична, податлива, приятна на ощупь, хранит тепло и без проблем вписывается в любое окружение. Однако минусов она тоже не лишена. Первый из них — уязвимость природного материала, который требует надежной защиты от влаги, плесени и насекомых-вредителей.

Еще один важный момент для родителей — необходимость очень качественной обработки поверхностей деревянных элементов. На них не должно остаться никаких зазубрин и острых углов, так как дети любого возраста легко могут пораниться. Для сборки песочниц используют доски, брус, бревна, фанеру и т. д.

Пластик или металл

Первый материал используется очень активно, и этому много причин. Пластиковые конструкции очень легки, они не боятся влаги, за ними невероятно легко ухаживать. Однако для детской песочницы важно, чтобы этот материал был абсолютно безопасен, особенно тот, который нагревается под лучами солнца. Готовые модели из полимеров имеют разную форму, и такие песочницы очень жизнерадостно выглядят.

Металл иногда становится частью комбинированных конструкций: там он выступает в роли жесткого каркаса. Его достоинства — малый вес и максимальная надежность. К минусам металлических уличных конструкций можно отнести высокую теплопроводность, поэтому открытые нагревшиеся элементы песочниц могут быть не очень комфортны тактильно. Первый пример — стойки, поддерживающие крышу.

Другие варианты

В ограждение для песка могут превратиться и другие материалы и предметы. Например:

паллеты;

большие шины;

натуральные камни;

брусчатка, тротуарная плитка и т. п.

Самый необычный вариант — лодка, ставшая песочницей. Еще одно оригинальное решение — использование «пожилой» ванны.

Выбор песка

В качестве наполнителя песочниц выступает материал природного происхождения. Он бывает речным, карьерным и морским. Однако не каждая его разновидность подходит на эту важную роль:

Речной песок для наполнения песочниц считается лучшим кандидатом. Его преимущества — чистота и округлая форма песчинок. Для детских игровых зон рекомендуют использовать прокаленный сыпучий материал. Такой песок лишен болезнетворных микроорганизмов. Карьерная разновидность. Для песочниц нельзя использовать материал, являющийся побочным продуктом при добыче щебня или гравия. Этот вид песка подходит только для изготовления строительных смесей. Однако песок, извлеченный из чисто песчаного карьера, подходит для обустройства игровых зон. Но только в том случае, если он полностью очищен от примесей.

Морской песок добывается со дна моря, поэтому он экологичен и абсолютно безопасен для детей. Этот материал во влажном состоянии очень хорошо подходит для лепки, он довольно быстро высыхает после дождя. Не все знают точно, сколько песка нужно приобрести для песочницы. Считается, что она должна быть заполнена на 2/3. Менять песок рекомендуют довольно часто. В идеале — каждую весну.

Строим детскую песочницу-короб своими руками

Самые элементарные конструкции не создадут неразрешимых проблем для строителей, но первый этап в любом случае одинаков.

Разметка площадки и рытье котлована

Ее выполняют традиционным способом — используют шнур и деревянные колышки. После получение прямоугольника обязательно проверяют равенство диагоналей. Идеальный вариант — совпадение их длины, но минимальные погрешности допустимы. Если форма не квадрат (прямоугольник), то для создания контура песочницы используют песок.

После завершения первого этапа приступают к удалению дерна, а затем и к выемке грунта. Глубина котлована — 20-30 см. Ближе к центру песочницы делают углубление для дренажной системы. Его стороны — 60 см, глубина — 30 см. В яму засыпают щебень, его уплотняют. Затем добавляют около 5-10 см песка, его трамбуют, потом дно котлована разравнивают. Его застилают геотекстилем, который будет пропускать воду, но сможет защитить песочницу от сорняков.

Создание короба и крышки

Если в планах родителей простая деревянная песочница, то в этом случае приступают к изготовлению прямоугольного короба. Для него берут 4, 8 или 12 досок, количество зависит от их ширины и возраста ребенка. Соединяют эти элементы саморезами и брусками, высота которых как минимум равна высоте будущей песочницы. Однако часто их делают длиннее, чтобы зафиксировать деревянный короб, вкопав эти ножки в грунт.

Крепежные элементы обязательно утапливают в древесину, чтобы потом замазать их шляпки шпаклевкой. Сверху к песочнице прикрепляют широкие бортики–сиденья. Готовую конструкцию тщательно шлифуют, потом обрабатывают антисептиком. Для изготовления крышки тоже используют доски. Конструкцию фиксируют на бортиках с помощью петель.

Строительство навеса или крыши

Для защиты от солнца и непогоды над песочницей нередко сооружают крышу или навес. Для этого в конструкцию добавляют угловые стойки, которые сверху соединяют перекладинами, а их — тонкими стропилами.

Простейшее решение — фиксация на обвязке тента. Его крепят завязками, кнопками или гвоздями. Перед наступлением холодов этот навес обязательно снимают и убирают в помещение. Альтернативный вариант — полноценная крыша из досок (фанеры) и кровельного покрытия (мягкого).

Другие варианты песочниц

Классикой список конструкций для хранения песка не ограничивается, поэтому родители могут познакомиться и с другими мини-сооружениями.

Песочница из бревен

Это еще один простой и экологичный вариант. В данном случае используют остатки бревен, чтобы создать запоминающуюся песочницу. Все элементы могут иметь разную высоту, а могут быть и одинаковыми. Для подготовки бревен их тщательно шлифуют, не забывая про торцы, чтобы защитить их от влаги.

Затем их щедро обрабатывают пропиткой-антисептиком (например, составом с функцией тонировки). Выкопанный котлован также застилают геотекстилем, потом устанавливают элементы, соединяя их длинными саморезами. Идеальными строительными материалами для песочницы считают бревна с лунным пазом.

Второй вариант тоже предполагает использование этого натурального материала, но в этом случае бревна располагаются горизонтально. Крупные элементы в углах песочницы становятся очень удобными столиками, или сиденьями.

Песочницы из покрышек

Эти модели тоже имеют право на существование, хотя бы на дачных участках. Однако не все родители с этим согласятся. Для создания песочницы можно использовать как крупные, так и небольшие шины. Первые изделия сами могут стать аккуратной песочницей, а из вторых получится лишь ограждение площадки с песком.

Чтобы построить детскую песочницу своими руками, можно использовать разные материалы и изделия. Самой симпатичной и безопасной будет традиционная и привлекательная конструкция из дерева. Тем, кому не слишком нравится не самая долговечная древесина, можно выбрать иной вариант.