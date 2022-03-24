Никто не будет спорить с тем, что приготовление пищи на свежем воздухе — занятие, которое можно назвать даже приятным. Чтобы работа была не в тягость, а приносила удовольствие, на участках сооружают летнюю кухню. Это строение небольшое, но удобное, привлекательное и функциональное. Оно превращается в «цех консервации овощей», в обеденную зону, в место встречи членов семьи и их друзей. Однако до начала строительства будущим владельцам летней кухни надо подобрать или разработать проект. Поэтому первым делом необходимо найти оптимальное расположение постройки, очертить круг материалов-фаворитов, а также решить, какие задачи будут возлагаться на новое строение.

Какие функции может выполнять летняя кухня?

Это помещение под крышей или пристраивают к жилому дому, или возводят отдельно от него в удобном месте. Главная задача этой летней пристройки — превратиться в замену кухне, расположенной в стенах здания. Если владельцы желают использовать дополнительную площадь в течение всего года, то в этом случае им предстоит возвести капитальное строение, а затем качественно гидроизолировать и утеплить его. Зимой такая летняя кухня сможет «работать» гостевым домиком и местом приготовления различных блюд. Кроме того, дополнительная полезная площадь в любом случае пригодится хозяевам, так как:

летнее помещение станет удобной столовой, местом отдыха;

в нем можно сушить грибы, ягоды, овощи перед закладкой на хранение;

летняя кухня даст возможность разгрузить основное помещение в доме: в ней можно хранить посуду и различную утварь, которую используют лишь время от времени.

В полностью благоустроенном мини-здании можно установить холодильник, кухонный гарнитур, плиту и/или печь, посудомоечную и стиральную машину. Если таких масштабных задач перед летней кухней не ставят, то оптимальным вариантом будет простое строение, которое не потребует для возведения очень больших затрат.

Виды летних кухонь

Такие постройки делятся на открытые и закрытые, на отдельно стоящие и пристроенные к дому.

Открытые

Эти конструкции, как правило, возводят так же, как и беседки. Они имеют стойки, опирающиеся на фундамент или прочную площадку, и крышу, которая защищает от осадков и солнечных лучей. Постройка может иметь одну или несколько стен. Некоторые кухни не имеют навеса, поскольку они предназначены для использования только в ясные, солнечные дни.

В центре открытой площадки с крышей устанавливают обеденный стол и стулья (скамейки, плетеные кресла или такие же диваны). По ее периметру располагают функциональные элементы — печь, рабочий стол, коптильню и т. д. Для временного хранения продуктов и столовых приборов используют небольшие шкафчики, стеллажи, полки или рейлинги.

В открытых постройках отдыхают, устраивают посиделки, организуют барбекю и т. д. Плюсы данного варианта летней кухни — небольшие расходы, относительная простота и скорость возведения. Для таких строений фундамент зачастую не требуется: их нередко возводят на утрамбованных площадках, выложенных тротуарной плиткой, камнями или кирпичами.

Открытая летняя кухня на террасе или открытой веранде — вариант, который можно рассмотреть тем владельцам, чей участок не поражает размерами. Оптимальное сочетание — обе пристройки, имеющие общую крышу.

Одно из главных достоинств этих строений — свободная циркуляция воздуха, поэтому хозяев не будут раздражать запахи, появляющиеся при приготовлении блюд. К минусам открытых летних кухонь относится незащищенность мебели и продуктов от непогоды, птиц, грызунов и насекомых, невозможность использовать постройку в холодное время года.

Закрытые

Это настоящие здания, но в миниатюре. Такие домики отличаются только более скромными габаритами. Достоинства закрытой кухни:

полноценная защита от дождя снега, ветра и всех живых вредителей и «раздражителей»;

отсутствие необходимости волноваться за сохранность продуктов и предметов обстановки;

возможность ночевки гостей, потому что такой домик позволяет отдыхать со всеми удобствами;

шанс обустроить помещение так, что оно не будет ни в чем уступать «одноименной» комнате в доме.

Для больших участков можно рассмотреть более интересные варианты: например, закрытую летнюю кухню, совмещенную с баней, душем, с мастерской. Такой домик может иметь свою небольшую веранду (террасу) для отдыха и принятия пищи в комфортных условиях. Данные постройки относятся к комбинированным летним кухням. Точно так же называют мини-здания, для строительства которых были использованы различные материалы: например, кирпич и брус, камень и панели.

Недостатки дополнительного капитального строения все же относительны. Для строительства потребуется грамотный проект. Владельцам необходимо получить разрешение. Возведение закрытого здания обойдется дорого. Процесс этот длительный, и потребует от хозяев полной отдачи, если они планируют операцию «Летняя кухня своими руками».

Открытая или закрытая конструкция: что предпочесть? В этом случае решать владельцам участка, однако выбор диктует именно он. Открытая летняя кухня «придется ко двору» на даче, летняя кухня закрытого типа — идеальный «компаньон» для загородного дома.

Пристроенные, отдельно стоящие

Наиболее простой вариант — конструкция, находящаяся около основного здания. Например, можно пристроить кухню к глухой стене дома. В этом случае на участке разравнивают площадку, по всем правилам укладывают тротуарную плитку, затем монтируют навес-тент.

Летняя кухня-беседка, стоящая отдельно от здания, — отличный вариант, если хозяева решили соорудить кирпичный мангал, барбекю или такую же печь. Однако стационарной конструкции требуется надежный фундамент — столбчатый, свайный, монолитный либо ленточный (плюс основание под жаровню).

Особенности размещения летней кухни на участке

Поиск идеального места для нового строения — один из важнейших этапов предстоящей операции. От того, где находится летняя кухня, будет зависеть удобство ее эксплуатации. У будущих ее владельцев есть два варианта: помещение, пристроенное к дому, или отдельное сооружение. Оба решения имеют и плюсы, и минусы.

Отдельно стоящая летняя кухня гарантирует, что запахи не будут «витать» около входа в основное здание. Однако хозяевам придется курсировать между постройками с продуктами, посудой и т. д. Пристроенное помещение значительно упростит подвод коммуникаций, но не исключено, что неприятные запахи и дым будут доставлять дискомфорт членам семьи, находящимся в доме.

Летняя кухня должна быть удалена на значительном расстоянии от проезжей части, от компостной ямы, туалета, курятника и т. д. Идеальное место то, с которого открывается самый красивый вид на участок. Открытые строения будут выигрышно смотреться рядом с кустарниками или деревьями.

При поисках места для капитальной летней кухни нужно учесть, что такое здание потребует сооружения надежного фундамента. Лучший вариант для него — идеально ровная площадка на возвышенности.

С чем нужно определиться до начала строительства летней кухни?

Первый этап — составление проекта. Однако сначала будущим владельцам строения необходимо ответить на несколько вопросов:

Какой вариант предпочтительнее: открытая или закрытая, всесезонная постройка? Пристроенная или отдельная конструкция? Какие ее размеры идеально подходят хозяевам, главному строению и участку? Будет ли там устанавливаться плита, возводиться кирпичная печь, мангал? Какой дизайн летней кухни кажется идеальным?

Последний важный момент — расходы на грядущее строительство. Капитальное закрытое здание потребует «денежных жертв». Открытая летняя кухня — возможность создать вполне функциональную постройку, но сэкономить.

Материалы для строительства летней кухни

Такая постройка дает возможность выбора материала из широкого круга претендентов. Летняя кухня во дворе может быть возведена из бруса, досок, бревен, металла, кирпича и ячеистых блоков, камня, поликарбоната, стекла, СИП-панелей и т. д. В большей степени на выбор влияет тип строения. Если в местности засушливый климат, и у хозяев есть желание, то стены постройки можно выложить из самана. Возведение такой летней кухни обойдется дешево, материал экологичен, он сможет сохранить прохладу в помещении даже в сильную жару.

Дерево

Летние кухни, построенные из натурального материала, выглядят солидно и добротно, они без труда вписываются практически в любой ландшафт. Дерево — материал экологичный, оно умеет «дышать». Строение, возведенное из него, полностью безопасно для человека.

Главный недостаток природного материала — его уязвимость. Древесина боится влаги и огня, она желанная добыча для плесневого грибка, гнили, грызунов и насекомых-вредителей. Поскольку практически обязательным атрибутом на летней кухне является печь, древесина нуждается в качественной обработке не только антисептиком, но и антипиреном. Стены строения, расположенные около очага (мангала, барбекю, тандыра), обязательно защищают листовым негорючим материалом.

Металл

Открытые и закрытые строения с металлическим каркасом надежны, красивы и изящны. Эти ажурные, легкие конструкции отлично вписываются в любой пейзаж, не загромождают пространство. Для создания стен закрытых построек используют листы стекла или поликарбоната. Металл — лидер по прочности и долговечности. Надежная защита от коррозии — единственное, в чем нуждаются элементы металлического каркаса.

Кирпич, камень

Летняя кухня из кирпича выглядит надежной, солидной, основательной. И это впечатление не обманчиво. Стены из камня или кирпича максимально устойчивы к влиянию окружающей среды, материалы обеспечат отличную теплоизоляцию. Кроме того, такая кладка абсолютно пожаробезопасна, поэтому в помещении летней кухни можно устанавливать любую печь, даже дровяной прибор. Для сооружения опор используют облицовочный или обычный кирпич, для очагов — огнеупорные блоки.

Газо- или пенобетонные блоки

Изделия из ячеистого бетона — еще одни достойные кандидаты. Они выигрывают у соперников в цене и размерах. Конструкции из «пенистых» материалов возводятся быстрее. При качественной защите стены не будут впитывать влагу, они также способны противостоять огню, поэтому «разрешают» устанавливать в летних кухнях любое оборудование.

Материал для печи

Самый простой вариант — оснащение постройки газовой или электрической плитой. Однако большинство хозяев предпочитает более интересное и «независимое» решение — сооружение русской печи, печи-барбекю или мангала. В этом случае для очага требуется усиленное основание. Для возведения печи используют жаростойкий кирпич. Кроме того, для строений, имеющих стены, необходим дополнительный элемент — дымоотводная труба. Для летних кухонь без крыши дымоход не требуется.

Материалы для кровли и отделки

В первом случае ограничений нет, однако при выборе обязательно учитывают тип постройки. Для закрытых летних кухонь чаще выбирают тот же материал, что использовался для крыши дома. Другие варианты — шифер, профнастил, черепица и металлочерепица, мягкая или деревянная кровля. Для открытых строений подходит легкий поликарбонат, стеклопластиковое кровельное покрытие и т. д. Для площадок, закрытых простейшими навесами, используют тенты из полиэстера или прорезиненной парусины.

В роли отделочного материала стен выступает сайдинг, вагонка, планкен или гипсокартон. Для обустройства пола открытых летних кухонь выбирают тротуарную плитку, террасную доску, камень. Для закрытых помещений используют ламинат, прочный линолеум, керамику, при зонировании — комбинацию из двух материалов.

Летняя кухня для дачи: возможные варианты

Как правило, для дачных участков их владельцы выбирают простые открытые конструкции, которые не требуют очень надежного фундамента, большой площади и масштабных работ. В этом случае летняя кухня на даче может быть сделана разными способами.

Островная летняя кухня. Этот метод организации пространства сильно отличается от традиционных способов. У «острова» нет крыши и стен, а кровлю иногда заменяет тент, установленный над рабочей поверхностью. Все его элементы (печь, мойка и стол) располагаются на мощеной площадке, или на фундаменте. Он сооружается отдельно, или (реже) является продолжением основания главного здания. «Строительство» летней кухни у забора. Это один из самых простых вариантов, так как две из 4 опор предоставит само ограждение. Хозяевам придется установить еще 2 стойки и закрыть площадку тентом из водоотталкивающего полотна. Летняя кухня под полотняным навесом. Ее располагают между двумя строениями. Роль крыши в этом случае отводится брезенту или другому водонепроницаемому материалу.

Если на придомовой территории уже есть беседка, то у владельцев участка есть шанс относительно легко переоборудовать ее в летнюю кухню. Необходимость создания фундамента для печи (мангала, барбекю) — единственная проблема, с которой они могут столкнуться.

Простая летняя кухня на даче своими руками

Создание этой конструкции не очень сложная задача. Однако перед ее возведением нужно познакомиться с самыми важными моментами. Дизайн летней кухни в большей степени зависит от дизайна главного здания. Однако все строения на участке должны гармонировать друг с другом.

При выборе площадки для кухни выбирают место, удаленное от компостной ямы, туалета, птичника и других «ароматных» объектов. Если в постройке будет располагаться очаг, то необходимо соблюсти расстояние 3-5 м от забора, деревьев и кустарников.

Создание основания

Самый простой вариант не требует устройства фундамента. В этом случае этапов несколько:

выкапывание неглубокого котлована с небольшим уклоном;

тщательное выравнивание и трамбовка площадки;

укладки тротуарной плитки, камня и т. д.

Более сложная подготовка подразумевает создание более прочного основания. В данном случае на участке снимают слой грунта (500 мм). Затем насыпают от 150 до 200 мм влажного песка. Его выравнивают и трамбуют, потом заливают песчано-цементный раствор. Идеальный вариант — с установкой армирующего каркаса в толщу бетона.

Возведение опор, стен, строительство крыши

Простейшая конструкция — сооружение, собранное из бруса и досок. Что касается конструкции крыши, то в этом случае лидерами являются двускатные стропильные системы. Другие популярные варианты — вальмовые, односкатные или плоские кровли. Последний этап — обустройство крыши летней кухни. В роли кровельного материала сможет выступить шифер, металлочерепица, поликарбонат либо стеклопластик.

Внутренняя отделка постройки

Материал для открытого строения должны быть устойчив к перепадам температур, прост в очистке, потому что стенам конструкции будет угрожать копоть и капли раскаленного жира. Отделка должна противостоять влаге и насекомым. Один из лучших претендентов — керамическая плитка.

Летняя кухня своими руками — операция, которая и проста, и сложна одновременно, так как все этапы ее требуют максимального внимания к малейшим деталям. О том, какой может стать новая постройка, расскажет автор интересного видео: