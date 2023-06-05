Палисадник по праву считают визитной карточкой — как дома, так и участка в целом. Именно от его оформления зависит то, какое впечатление будет производить загородное владение. И в этом случае не только растения нужно правильно подобрать его хозяевам. Не менее важную роль играет соответствующее обрамление для живого декора. Забор для палисадника можно изготовить самостоятельно, а можно пойти простым путем — приобрести готовое изделие. Если владельцы участка решили справиться своими силами, то сначала им нужно выбрать материал для создания ограждения, а потом познакомиться с различными вариантами. Надо сказать, что возможных решений существует довольно много, поэтому не исключено, что каждый участок найдет для себя идеал.

Ограда для палисадника: требования к материалу для изготовления

Этот «частокол» — участок, расположенный между домом и территорией, предназначенной для общественного пользования (тротуаром либо дорогой). Само же ограждение иногда называют палисадом.

Если эта площадь не очень велика, то чаще всего там создают эффектную композицию из различных растений. Когда свободного пространства на этом «участке участка» довольно много, его обустраивают по своему вкусу, превращая в настоящую, максимально комфортную зону отдыха. Хозяева устанавливают там скамейки, сооружают небольшие водоемы, иногда их дополняют (заменяют) фонтанами.

Другой возможный вариант обустройства палисадников впечатляющих размеров — создание больших цветников. Визитными карточками таких придомовых территорий становятся эффектные миксбордеры, альпийские горки или каменные сады. Дополнением такой зоны сможет стать садовая мебель, качели, скульптуры, вазоны и т. п.

Чтобы этот элемент ландшафтного дизайна выглядел замечательно и не стал причиной разочарования в дальнейшем, заборчик для палисадника просто обязан отвечать нескольким требованиям. Материал для этого ограждения должен быть:

привлекательным;

очень простым в уходе;

надежным, устойчивым, долговечным;

способным идеально вписаться в ландшафт придомовой территории.

Кроме того, чтобы не столкнуться со сложностями в процессе создания такой конструкции, нужно учесть, что материал для ее изготовления должен быть легким в обработке. Не последним из факторов остается и его цена.

Дерево

Древесина — материал натуральный, красивый, поэтому она по-прежнему остается самым востребованным, универсальным материалом, идеально подходящим для изготовления самых разнообразных предметов. Деревянное ограждение для палисадника можно назвать классическим вариантом. Такая конструкция привлекательна, экологична, неповторима и тепла. Она гармонирует с «обликом дома» и со всеми элементами ландшафтного дизайна. Кроме того, многим очень нравится податливость дерева и приемлемая цена пиломатериалов.

К сожалению, древесина проигрывает в «долгожительстве», если сравнивать ее с другими использующимися конкурентами, в первую очередь — с металлом. Однако тщательная обработка «натур продукта» защитными средствами сделают деревянный забор менее подверженным влиянию внешних факторов.

Плюс этого варианта в том, что заменить какой-либо поврежденный элемент невысокого забора палисадника довольно легко и необременительно. Кроме того, вариантов ограждений из дерева придумано очень много.

Деревянные ограды для палисадников можно разделить на несколько разновидностей:

сплошные;

заборы с просветами;

с элементами, расположенными вертикально;

с досками, зафиксированными горизонтально или по диагонали.

Для изготовления таких конструкций используют доски, рейки, деревянный штакетник (евроштакетник) и брус. Есть и еще один вариант — оригинальные палисады из бревен. Для защиты уязвимого материала используют антисептик и антипирен, масло, морилку, воск, лак, краску и т. д.

Претенденты для плетения

Способов создания этой необычной изгороди палисадника есть несколько. Существует вертикальное, горизонтальное, диагональное, ажурное и шахматное плетение. В последнем случае прутья используют не по одному, а сразу группами. Данное решение идеально для участков, оформленных в деревенском стиле.

Для изготовления «плетенки» применяют следующие материалы:

Лоза. Для плетения изгороди подбирают прутья одинакового диаметра. Камыш, рогоз. Эти материалы устанавливают вертикально. Для их фиксации используют надежные горизонтальные элементы — «перекладины» из проволоки. Сравнительно узкие, тонкие доски. Эти материалы гарантируют очень оригинальный вид ограды палисадника. Опоры (или горизонтальные элементы) для такого забора изготавливают из дерева (чаще) или из металла.

Чтобы деревянная плетенка из досок была максимально надежна, ее секции фиксируют саморезами или гвоздями.

Металл

Это чуть ли не главный конкурент дерева, который выигрывает почти «в одну калитку», когда речь идет о надежности и долговечности уличных конструкций. Металл способен противостоять неблагоприятным погодным условиям, он очень стоек к любым механическим воздействиям. Палисады из этого материала современны, доступны, легки и просты в установке.

Еще одно преимущество металлических заборов для палисадников — их нетребовательность. Такие ограждения не нуждаются в регулярном уходе. Краску на ограждающих изделиях из металла обновляют раз в несколько лет. Металлическая изгородь для палисадника может быть кованой, либо изготовленной из такого же штакетника, из профиля и т. д.

Кованые изделия

Данный вариант можно рассмотреть тем, кто собирается покупать готовое изделие, или заказывать его по индивидуальному проекту. Он же может приглянуться тем, кто умеет работать со сварочным аппаратом, а также хорошо знаком с технологией изготовления таких деталей.

Главные достоинства ажурных кованых заборов для палисадника — высокая декоративность, дорогой вид, оригинальность, надежность, максимальная устойчивость и кажущаяся легкость тонкой металлической конструкции.

Ограждения из металлоштакетника

Эти изделия очень широко используются: они «работают» не только заборами для палисадников, но и служат удобными разделителями загородных участков на функциональные зоны. Благодаря просветам между штакетинами растения получают достаточное количество солнечного света.

Зазоры между элементами могут быть широкими или узкими. Для ограждений из штакетника используют металлические столбы, которые заглубляют в грунт на 1-1,2 м. Благодаря таким опорам заборы получаются надежными и максимально устойчивыми. Готовые конструкции уже имеют защитное покрытие, поэтому их привлекательный вид сохранится на долгие годы.

Сетка

Минимальные затраты на создание ограждения для палисадника со стороны улицы обещает использование этого недорогого материала. Такой забор делают или постоянным, или временным. Для создания этой конструкции можно приобрести металлическую стандартную сетку-рабицу (без покрытия), оцинкованные изделия с полимерным покрытием (ПВХ) или оцинкованный, усиленный материал.

Лучшим вариантом для ограждения считают сетку, защищенную от всех внешних воздействий цветным полимером. Она более эстетична и долговечна. Альтернатива металлической продукции — пластиковая сетка из полипропилена. Этот материал легок и абсолютно безопасен: как для детей, так и для животных.

Данный вариант можно назвать самым бюджетным. Сделать сетчатый забор для палисадника своими руками сравнительно просто. Эти «палисады» не относятся к декоративным элементам, однако в остальном с задачей охраны участка от крупных и мелких «диверсантов» они вполне справляются.

Создавая ограждение, сетку натягивают, затем ее фиксируют между опорами. В этой роли смогут выступить металлические трубы небольшого диаметра, доски или штакетины. Использование деревянных прожилин — самый простой способ создания сетчатой ограды для палисадника. Добавить привлекательности ей способен яркий декор.

Комбинация — профильные трубы и профнастил

Этот вариант хорош тем, что он гарантирует владельцам участка минимальные расходы. Им потребуется приобрести только металлопрокат, профлист и крепежные элементы. Подобных ограждений существует несколько, но но будущим создателям можно познакомиться с двумя не слишком сложными претендентами:

Самая простая и симпатичная комбинация — ограда палисадника из тонких труб (прутьев) и кованых элементов. Ее можно декорировать небольшими, узкими полосами из профнастила: например, сверху и снизу, либо только снизу. Второй вариант несколько сложнее: это более основательная и тяжелая конструкция — сплошной забор из массивных прямоугольных труб и профнастила. Минусом данной комбинации считают сильное нагревание металла на солнце. В этом случае растения сажают на некотором расстоянии от палисада.

Фиксируют листы саморезами, имеющими шайбы и резиновые прокладки. Не исключено, что в последнем случае ограждению может понадобиться еще один элемент: максимальную прочность ему способен гарантировать надежный ленточный фундамент.

Габионы

Есть еще несколько ограждений, которые заслуживают того, чтобы с ними хотя бы познакомились. Но габионы в роли ограждения для палисада — одно из самых необычных решений.

Хотя эти эффектные конструкции сравнительно давно «вошли в загородные резиденции», в ландшафтном дизайне их чаще превращают в довольно высокие клумбы, или в отдельно стоящие декоративные элементы-стены, в том числе и в подпорные. Однако и на роль этих ограждений габионы подходят вполне.

Металл и сотовый ПК

Второе необычное сочетание — металлопрофиль и поликарбонат. Этот вариант может прийтись по душе тем, кто предпочитает современные стили оформления придомовой территории. В данном случае фаворитом является сотовый вид полимера, который выглядит очень гармонично в компании профильных труб.

Изделия из бетона (железобетона), камня, кирпича

Бетон — самый распространенный и востребованный материал, с помощью которого возводят и изготавливают практически любые прочные конструкции. Поэтому и бетонные заборы (секции) для создания палисадника тоже можно приобрести и установить. Эти модули сильно отличаются от остальных конкурентов. Панели из железобетона:

максимально прочны и долговечны;

отличаются широчайшим ассортиментом;

позволяют создать ограждение относительно быстро и легко;

дают возможность приобрести «веселый» палисад из цветного материала.

Камни, кирпич — строительные претенденты, которые чаще превращаются в бордюры для клумб. Если же рассматривать только декоративный забор для палисадника, то они иногда становятся только его нижней частью — основанием для фиксации ажурных элементов ограждения из металла.

Причина такого решения очень проста: монолитные стенки из этих материалов возводить довольно сложно, особенно если у хозяина еще нет опыта подобных работ. Кроме того, относительно высокие каменные или кирпичные заборчики для палисадника загородному участку могут быть противопоказаны. Сплошные ограждения спрячут за собой одну из самых симпатичных зон придомовой территории.

Однако некоторые хозяева выбирают именно такой, закрытый вариант, но только сам забор сооружают из другого материала. И это тоже логично, поскольку некоторые декоративные растения нуждаются в надежной защите от сквозняков.

Пластик (ПВХ)

Этот простой соперник не может похвастать такими же характеристиками, как многие предыдущие кандидаты. Однако пластик все же относится к очень популярным материалам. Полимерные заборы (штакетники) для палисадников изготавливают из элементов разной ширины. Можно приобрести секции, а можно купить сплошные конструкции, имеющие декоративные, узорные вставки.

Плюсы пластиковых ограждений — их легкость, простая сборка, влагостойкость, морозостойкость, защищенность от ультрафиолета и широкий ассортимент изделий. К минусам заборов из ПВХ относят их недостаточную прочность, неспособность противостоять сильным ударам и сравнительно высокую цену.

Живая изгородь

Это интересное решение не менее популярно, поскольку такой забор вокруг палисадника смотрится очень эффектною К тому же он защищает двор и растения от ветра, и частично — от пыли.

На роль живой изгороди подходит:

барбарис Тунберга;

боярышник;

вереск, гортензия;

дерен белый;

ель, жасмин;

кипарисовик Лоусона;

кустовая роза;

можжевельник;

пихта, спирея;

самшит, сирень;

туя, тис ягодный.

Живая изгородь может заменять ограждение палисадника, или быть дополнительным декоративным элементом.

Подручные материалы

Конечно, рассматривать такие изделия в качестве кандидатов для украшения загородного имения никто не станет. Однако эти простейшие, «бюджетнейшие» решения выбирают некоторые владельцы дачных участков. Особенно те, кто предпочитает нетривиальные решения.

Универсальные поддоны

Паллеты — тара очень популярная. Если говорить о о благоустройстве и ландшафтном дизайне дачных участков, то их можно увидеть там довольно часто. Один из самых востребованных видов «поддонных изделий» — садовая мебель, однако у нее есть достойные конкуренты.

Защищенные и крепкие паллеты довольно часто превращают в ограждения, в том числе и палисадников. Эти изделия ценят не только за надежность, но и за простоту превращения. Их разбирают, снова защищают от влаги (и огня), лакируют, красят и т. д. Потом заготовки снова собирают, но так, как того желают хозяева.

Такой забор палисадника может состоять из вертикальных или горизонтальных элементов. Высота, цвет и форма деревянной конструкции зависит только от предпочтений ее автора.

«Незаменимые» пластиковые бутылки, их пробки

Несмотря на малопривлекательность такого подручного материала, многие креативные авторы умудряются придумывать невероятные конструкции. Некоторые мастера используют бутылки, другие идут дальше: они создают настоящие панно из разноцветных крышек. Правда, для получения такого декора потребуется основание — уже установленный сплошной забор, конструкция из фанеры и т. д.

Второй достаточно сложный вариант из пластиковых бутылок также требует присутствия ограждения, но в этом случаи им должна быть сетка. Например, на фото показана конструкция, состоящая из двух частей емкостей:

низ ограждения сделан из полос пластика, их вырезали из середины;

его верх получили благодаря донышкам бутылок.

Для соединения частей такого сетчато-пластикового забора использовали степлер.

Как делают классическое ограждение для палисадника своими руками?

Самый простой вариант — создание традиционной деревянной конструкции, в которой оставлены небольшие просветы. Более сложное решение — сочетание в ней элементов из дерева и металла. Такой забор для палисадника сооружают следующим образом:

Первым делом участок измеряют, потом составляют чертеж конструкции. Место для ограждения размечают, отмечают участки под опорные элементы. В этих точках выкапывают ямы глубиной от 700 мм. Их дно уплотняют. Потом в лунку поочередно засыпают и трамбуют слои подушки для установки опорных элементов: сначала песок, затем щебень. Металлические столбы устанавливают, выравнивают, фиксируют вертикально с помощью нескольких деревянных подпорок, вбивая их в грунт. В каждую яму заливают песчано-цементный раствор. Нередко к цементу с песком добавляют и щебень (1:3:5, ½ доли воды). Для установки деревянных столбов чаще используют бетонирование и фиксацию в растворе анкерных опор.

После схватывания бетона к вертикальным элементам приваривают или прикручивают болтами (саморезами, гвоздями) профили-поперечины (обработанный защитой брус). Все металлические части чистят, обезжиривают, обрабатывают грунтовкой (красят). В последнюю очередь на поперечинах саморезами фиксируют штакетник или металлоштакетник, доски, рейки и т. д.

Забор для палисадника — конструкция нужная и не слишком сложная, поэтому только от хозяев зависит, какой именно она будет. Чтобы познакомиться с одной из кандидатур, можно посмотреть популярное видео: