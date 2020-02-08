Надежность, прочность и практичность — качества, которые требуется обеспечить любой конструкции, защищающей собственность человека. Это в одинаковой степени относится к входным дверям дома, к заборам, защищающим участок, и воротам, охраняющим автомобиль от посягательств. Подъемные конструкции для гаража могут стать спасением там, где свободного пространства не слишком много. Такие сооружения красиво выглядят, они практичны, очень удобны. Они не «украдут» место перед гаражом, а сугробы снега не отрежут владельцев от машины в самый неподходящий момент. Широкий ассортимент заводских моделей дает возможность найти конструкцию любому, даже самому требовательному хозяину автомобиля. Проблема в этом случае одна — это высокая цена комплекта. Альтернатива большим тратам — ворота гаражные подъемные своими руками.

Конструкция и принцип ее работы

Ворота гаражные подъемные, если сравнивать их с обычными дверями, очень требовательны к мастеру, так как это устройство имеет довольно существенный вес. Главные элементы его — опорная рама и полотно — обязаны быть максимально прочными. Такие ворота всегда изготавливают по надежной, точной, (лучше уже проверенной) схеме.

В некоторых случаях допускается изготовление подъемных ворот без направляющих, однако такую «вольность» не одобряют: этот вид конструкции не очень надежен, поэтому для гаражей он не лучший вариант. Функционируют самодельные ворота благодаря шарнирно-рычаговой системе. Привод может быть механическим либо автоматическим.

Многих владельцев гаражей подкупает простота работы конструкции. В момент открытия створки верхняя часть полотна легко отклоняется, двигаясь с помощью направляющих и роликов. Открытые ворота надежно фиксируются параллельно потолку. Большой плюс конструкции — отсутствие наружных петель, которые злоумышленники, вооруженные инструментом, могут с легкостью срезать. Однако есть у подъемных ворот и другие достоинства.

Подъемные ворота: плюсы и минусы

Ворота гаражные подъемные своими руками создать не очень просто, но реально. Такие конструкции у автовладельцев очень популярны, так как они имеют немало преимуществ, если сравнивать их с другими разновидностями ворот, используемых для гаражей. Но и в этом случае не обошлось без недостатков.

Преимуществ у подъемных устройств больше, в этом можно убедиться. В списке плюсов:

Существенная экономия полезного пространства. Для открывания гаража используется свободное место под потолком, которому вообще трудно найти какое-либо применение. Цельное полотно ворот, оно гарантирует максимальную защищенность средства передвижения от сухопутных «джентльменов удачи». Вариативность — возможность добавления оборудования, предназначенного для автоматического открывания гаражных ворот. Универсальность: подъемные модели можно использовать в любых гаражах: как в одинарных, так и в более просторных. Возможность достаточно простого утепления, применения любых отделочных материалов. Беспроблемный доступ в гараж при любой погоде. Стильность, современный вид.

Главным достоинством этих моделей все же считают экономию пространства, но несколько минусов у гаражных подъемных ворот все же есть. Прежде чем принять решение в их пользу, о недостатках конструкций лучше узнать. В перечень входит:

относительная сложность монтажа, который возможен только в идеальные прямоугольные проемы;

полотно, из-за его цельности оно не подлежит ремонту в случае порчи;

механизм, который должен быть точно рассчитан на нагрузку;

уменьшение высоты проема при открытии ворот.

Самым существенным недостатком является сложность монтажа подъемной конструкции. Только тщательные замеры и качественная сборка обеспечат безукоризненный вид и такую же работу ворот.

Ворота гаражные подъемные: виды

Такие конструкции могут быть:

подъемно-секционными;

подъемно-поворотными (щитовыми);

подъемно-вертикальными;

рулонными.

Предпоследний вид ворот в частном строительстве почти не используют, потому что для таких сооружений требуется огромная высота потолков: как минимум 5 метров. Ими обычно оборудуют промышленные и складские помещения.

Подъемно-секционные

Эти конструкции имеют полотно, состоящее из нескольких панелей. Ширина каждого элемента — 400-600 мм. Между собой их соединяют петлями шарнирного типа. При открытии гаража такая створка уезжает под потолок по направляющим. Смещение происходит благодаря торсионной системе (с торсионными пружинами), либо с помощью механизмов, имеющих пружины растяжения.

Элементы-секции для подъемных ворот изготавливают так же, как и сэндвич-панели. Внешние части — оцинкованная сталь, защищенная полимерным покрытием. Начинка — теплоизоляционный материал (пробковый), его толщина — от 50 до 100 мм. Достоинства этих решений:

максимальная экономия пространства: как снаружи, так и внутри гаража;

ремонтопригодность конструкции, так как секцию легко заменить;

возможность установки ворот в любой (по размерам) проем;

качественная теплоизоляция помещения;

привлекательный вид конструкции.

Для некоторых хозяев автомобилей все достоинства могут перечеркнуть недостатки подъемно-секционных ворот. К минусам относится большая сложность монтажа, высокая стоимость готовых комплектов, довольно слабая степень защиты от взлома, необходимость крепления нескольких роликов к каждой секции. Если эксплуатировать конструкцию максимально часто, то детали подъемного механизма будут довольно быстро изнашиваться.

Подъемно-поворотные

Такие ворота намного проще. В этом случае полотно цельное, а поднимается оно за счет подъемного рычажно-шарнирного механизма, либо благодаря системе противовесов. Вся конструкция состоит из коробки, потолочных направляющих, створки, имеющей стальную раму и рычажного механизма. При открывании полотно поднимают под углом, близким к 90°, затем сдвигают под потолок. К преимуществам подъемно-поворотных моделей относится:

максимальная надежность благодаря встроенной системе блокировки;

простой монтаж, по сравнению с предыдущей конструкцией;

прочность цельной створки, обрамленной металлом;

простота открывания/закрывания гаража;

возможность добавочного утепления.

Самый большой недостаток — большой вес конструкции, он требует особо прочной рамы. При любом повреждении створки придется менять все полотно. Расстояние от автомобиля до открывающихся ворот должно быть как минимум полтора метра. Такой вид ворот «отнимает» от высоты потолка 200-250 мм.

Рулонные (рольворота, рольставни)

Эти конструкции собраны их узких, тонких алюминиевых планок-ламелей. Устройство таких ворот довольно просто. Над верхним перекрытием устанавливают барабан, а по сторонам проема монтируют направляющие. Ламели соединяют с барабаном при помощи тросов. Когда барабан начинают крутить, сборное полотно наматывается на него.

Управляют механизмом вручную либо автоматически — пультом ДУ, кнопками блока, закрепленного на внешней стене, мобильным телефоном. Конструкция удобна, компактна, имеет легкий вес. Однако существенных недостатков у нее все-таки больше. Она:

крайне ненадежна, так как вскрыть гараж сможет даже начинающий криминальный элемент;

рано или поздно «обрадует» хозяев вмятинами на ламелях;

имеет меньший срок эксплуатации.

Подъемно-секционные конструкции изготовить довольно сложно, а рулонные устройства крайне ненадежны. Поэтому оптимальным вариантом для самостоятельного создания будут подъемно-поворотные модели с цельным полотном, более надежные и относительно простые.

Виды подъемных приводов

Отличительная черта таких конструкций — усиленные подъемные механизмы, облегчающие открытие достаточно тяжелой створки. Сейчас используют два типа устройств — шарнирно-рычажные и систему противовесов.

Шарнирно-рычажный механизм

Это приспособление включает пружины, ролики и рычаги. Такое оборудование автовладельцы используют чаще всего. Принцип действия конструкции довольно прост. Горизонтальные направляющие устанавливают по краям проема, под потолком. Благодаря рычагам и пружинам, закрепленным по бокам в его нижней части, полотно ворот начинает движение. Его обеспечивают ролики, которые фиксируют в верхних углах створки.

Если автовладельцы выбирают эту систему, то максимальное внимание уделяют корректному положению направляющих по вертикали и горизонтали. Расстояние от потолка до проема должно составлять не менее 300 мм. Автоматический привод фиксируют на потолке. Открытие створки происходит с помощью троса, соединяющего с ней механизм. Этот трос помещают в профиль, закрепленный под потолком на кронштейнах.

Система противовесов

Этот вид устройств не слишком популярен, такой тип механизмов используют только для открытия массивных полотен. Например, воротами с противовесом оборудуют большие автобусные гаражи. В этом случае главную роль играют весовые бруски, масса которых немного больше, чем у самой створки.

В нижней части полотна фиксируют один конец троса лебедки, затем его протягивают через механический блок, закрепленный на потолке (противоположной стене). Ко второму краю троса крепят противовес. При закрытии ворот он поднимается, при открытии, наоборот, опускается. Небольшая разница в весе препятствует самовольному перемещению полотна.

Есть еще один способ — гидравлический привод, однако такая конструкция очень сложна для самостоятельного изготовления. Эти комплекты лучше приобретать в магазине. Их несомненный плюс — максимальная защищенность: такие устройства практически исключают проникновение злоумышленников в гараж.

Ворота гаражные подъемные своими руками

Первый этап — поиск подходящего чертежа и замеры гаража. После того как он успешно найден, можно адаптировать схему под необходимые размеры, подставив в нее «свои» значения. Если этот этап вызывает затруднения, то лучше пригласить человека, умеющего составлять чертежи, уже имеющего опыт изготовления подъемных ворот.

Материалы, инструменты

Операция «Ворота гаражные подъемные своими руками» начинается с приобретения необходимых материалов, с подготовки всех инструментов. Для самостоятельного изготовления конструкции будет необходим внушительный «материальный» набор, в него входит:

брус (50х100 мм для рамы, 100х100 — для потолка) либо профильная труба (20х40, толщина — 2 мм);

для полотна — доски (толщина — 25 мм), профнастил (0,7 мм) или панели из пластика;

два ролика (болтовое крепление), их размер зависит от ширины направляющих;

уголок (40х40 мм), толщина — 4 мм;

2 пружины, их внутренний диаметр — 30 мм;

швеллер (40х80 мм);

стальной лист (4 мм);

уголки или пластины из стали;

анкерные болты (300 мм), саморезы (100 мм).

Любое изменение, внесенное в чертеж, может потребовать дополнительных материалов. Из инструментов понадобится:

карандаш, рулетка, угольник, уровень;

болгарка, сварочный аппарат;

дрель, шуруповерт, электролобзик;

гаечные ключи, молоток, отвертка.

Если чертеж найден (сделан, адаптирован), а все необходимое собрано, то можно приступать к работе. Изготовление подъемно-поворотных ворот происходит так: сначала делают раму, крепят направляющие, затем занимаются створкой и дополнительными элементами для ее перемещения. Последняя операция — соединение всех составляющих в одну конструкцию.

Создание рамы

Она — элемент, на который ложится основная нагрузка. Ее собирают из бруса, либо используют металлический профиль. Первый вариант более экономичен и прост. Из деревянного бруса собирают коробку. Соединяют элементы стальными уголками или пластинами. Нижнюю часть углубляют в землю как минимум на 20 мм, больше — лучше.

После сборки раму устанавливают в подготовленный (усиленный) проем, проверяют вертикальность и горизонтальность. Если ошибок нет, то ее крепят на место саморезами. Минимальный шаг креплений — 500 мм. Если выбран профиль, то его сначала прихватывают сваркой, потом проверяют правильность углов, точность диагоналей, затем окончательно проваривают всю конструкцию. Фиксируют ее анкерными болтами, их шаг — метр.

Направляющие и подготовка створки

Собирают вторую раму — под потолком. Сначала крепят брус для направляющих, расстояние от него до проема должно быть не меньше высоты ворот. Обязательно проверяют ее параллельность горизонтальному элементу, установленному в проеме. Брус должен быть идеален, так как даже минимальные перекосы по высоте недопустимы.

Затем делают две направляющие для роликов, которые будут зафиксированы на полотне. Для каждого элемента два металлических уголка сваривают, тщательно контролируя расстояние между краями. После получения двух направляющих рельсов их крепят к верхним балкам болтами.

Чтобы изготовить каркас, используют брус либо уголки, которые сваривают в квадратный профиль. Для жесткости к готовой раме присоединяют поперечные/диагональные ребра жесткости, косынки из стали. В верхней части конструкции крепят ролики для направляющих. Каркас обшивают досками. Если есть необходимость, то укладывают тонкий утеплитель, затем крепят декоративное покрытие.

Кронштейны и другие элементы

Из уголков делают подвижные кронштейны, которые фиксируют на опорных балках. К ним присоединяют рычаги из швеллеров, предназначенных для перемещения полотна. Пружины используют для фиксации ворот в открытом положении. Их закрепляют на опорах, кронштейнах и краях швеллера.

После поднятия створки такая пружина будет сжиматься, поэтому предотвратит самопроизвольное движение. Рекомендуют дополнительно добавить регулятор натяжения на соединении пружины, швеллера и кронштейна. Завершающий этап — монтаж створки на конструкцию.

Это сравнительно простое устройство в дальнейшем можно несколько усовершенствовать. Например, снабдить его системой для автоматического открытия/закрытия. Для такой модернизации потребуется электропривод, приемник сигнала, а также пульт управления. На роль последнего устройства может претендовать брелок для сигнализации автомобиля, в качестве привода используют механизм стеклоподъемника или реверсную лебедку.

Монтажные работы завершает врезка замка. Если в планах владельца гаража пока нет добавления автоматики, то в нижней части створки-щита располагают ручку. Для ее фиксации еще во время создания каркаса приваривают прямоугольную пластину, вырезанную из стального листа.

Еще один вид усовершенствования — вырез под дверь, она даст возможность не открывать створку, если в этом нет необходимости. Для экономии освещения некоторые хозяева делают в полотне стеклянные вставки, или используют другие светопроницаемые материалы.

Нельзя сказать, что ворота гаражные подъемные своими руками — операция, которая проста и не вызывает вопросов. В этом случае успех гарантируют не навыки работы с деревом и металлом, а корректный чертеж, точные размеры всех элементов, постоянная проверка их положения — как по вертикали, так и по горизонтали. Если работа кажется слишком сложной, то лучше все-таки приобрести готовый комплект.

Популярное видео о создании самой простой, но надежной подъемно-поворотной конструкции можно посмотреть у нас: