Все знают, что движение — жизнь. Эта народная мудрость была доказана учеными, пришедшими к выводу, что малоподвижный образ жизни губительно сказывается на организме человека. Однако не только нам необходима физическая активность, братья наши меньшие тоже должны выходить на прогулку. Например, птицы не выживут в тесных клетках, поэтому многие хозяева задумаются о просторном жилище для своих крылатых питомцев. Самый простой вариант — покупка — многих не устраивает из-за заоблачной цены таких конструкций. О том, как можно сэкономить, сделав вольер для птиц своими руками, какие материалы для этого подойдут, и пойдет речь далее.

Что такое вольер для птиц?

Изначально вольеры предназначались только для птиц, о чем свидетельствует французское существительное «la volière» (от глагола летать — «voler»). Однако у нас этим красивым словом стали называть любые большие клетки, в которых могут комфортно жить разные виды животных, лишенных крыльев.

В нашем случае вольер — просторное помещение для пернатых. Но его можно характеризовать по-разному, в зависимости от того, для кого оно строится. Например, если «мини-квартиру» делают для попугаев или канареек, живущих под одной крышей с владельцами жилья, то такая конструкция представляет собой просторную клетку. Когда «здание» для постоянного проживания делают для крупной домашней птицы, вольер — это большой загон, достаточный для прогулок крылатых постояльцев.

Вообще, вольером называют любую клетку, размеры которой не позволяют поднять ее одному человеку. Однако им может быть конструкция 600х600х800 мм и территория в доме, которую просто огородили от пола до потолка.

Если говорить о типах подобных конструкций, то они делятся на три вида. Бывают:

просторные сооружения для комнат, их размеры значительно превышают габариты традиционных клеток;

вольеры, расположенные на улице, они предназначены для сезонного содержания животных;

загоны, их задача — служить полноценным, комфортабельным домом для птиц круглый год.

Вольер для птиц своими руками — логичное решение, которое хозяева принимают по разным причинам. Нередко их попросту не устраивают размеры готовых моделей для комнат. Нередко такие сооружения просто невозможно безболезненно вписать в небольшое помещение. Высокая цена — другой, не слишком радующий факт.

Самый сложный вариант — сооружение постоянного загона для голубей, фазанов, кур или гусей, уток и т. д. В этом случае в вольере оборудуют дополнительную комнату, защищенную от непогоды. Поэтому хозяевам пернатой «живности», вынужденной жить в неволе, приходится обеспечивать простор, обогрев, вентиляцию мини-помещений. Им необходимо не только построить комфортабельное жилье, но и утеплить пол и стены конструкции.

Плюсы и минусы вольеров

Ограничение свободы — всегда стресс. Люди могут смириться с самоизоляцией, если это необходимо, однако для представителей дикой природы это не так. Отсутствие активности, солнечного света негативно сказывается на всех видах животных, запертых в тесных клетках. Первая задача вольера — гарантировать физические упражнения, от которых зависит здоровье крылатых жильцов. Но это не единственное достоинство просторного помещения.

Жить в настоящей семье гораздо веселее, что особенно важно для попугаев, которые относятся к социальным животным. Свежий воздух необходим всему живому, поэтому при возможности лучше отправить крылатых домочадцев на природу — устроить вольер на даче или в саду, хотя бы в теплый сезон. За несколькими небольшими клетками ухаживать сложнее, чем за одним просторным вольером, поскольку хозяевам проще не только делать уборку, но и менять корм, воду.

Большой простор — условие необходимое, минимизация вмешательства владельцев в личное пространство птиц пойдет на пользу и тем, и другим. Однако у вольеров есть несколько недостатков. К минусам можно отнести:

большое пространство, которое занимает габаритная конструкция, особенно ощутима потеря драгоценных метров для небольших квартир;

идеальная возможность для болезни распространиться на всех обитателей мини-питомника: в этом случае больного пациента придется отселять;

необходимость создавать отдельный домик в случае прибавления в семействе;

трудность контроля питания каждого члена пернатой семьи.

Еще один минус — сложность обучения птиц, которые живут сообща. У них есть, с кем вести беседы. Однако этот недостаток не так важен, ведь далеко не все хозяева хотят чувствовать себя преподавателями (мучителями) пернатых подопечных.

Вольер для птиц своими руками

Чтобы дать максимум информации, необходимо рассмотреть все имеющиеся потенциальные варианты — комнатную, сезонную и постоянную конструкцию.

Комнатный вольер для попугаев

Поскольку вряд ли кому-нибудь в голову придет держать в доме или квартире крупную домашнюю птицу, речь все-таки пойдет о самых любимых жильцах — о попугаях, канарейках, амадинах. Удобное помещение для них — самая простая конструкция из всех моделей, о сооружении которых здесь пойдет речь.

Требования к вольеру

Чтобы создать по-настоящему удобный, просторный, но уютный птичий дом, нужно следовать рекомендациям специалистов.

Габариты конструкции. Оптимальные размеры вольера выбирают, учитывая породу птиц. Небольшим созданиям будет некомфортно в слишком просторной клетке. Крупным, наоборот, противопоказана теснота. Средние размеры комнатного вольера таковы: высота 1000 мм, длина 1500 мм, ширина — 500 мм. Комфортные условия. Например, попугаи пугливые птицы, поэтому вольеру для них необходимо обеспечить одну-две сплошные стенки. Остальные части сооружения закрывают сеткой. Ячейки в них должны быть мелкими, толщина прутьев не более 3 мм для маленьких птиц, для больших — как минимум 5 мм. Максимально освещенное место — условие обязательное. Птицы не растения, однако свет им точно так же необходим. Лучшее расположение для вольера — у самого окна. При дефиците солнца хозяевам придется использовать искусственное освещение.

Удаленность вольера от отопительных приборов и бытовой техники — еще одно требование. Такого соседства рекомендуют избегать.

Виды сетки для жилья

Правильный подбор сетки считают основным вопросом, ответ на который необходимо найти в первую очередь. В продаже есть несколько материалов, но не все они идеально подходят для птиц.

Оцинкованная сетка. Это самый популярный вариант, который многие считают не самым лучшим выбором. Из нержавеющей стали. Такая сетка безопасна и долговечна, но ее главный недостаток — высокая цена. Металлическая. Незащищенному материалу всегда будет грозить коррозия, поэтому для птиц она не годится. Металлическая, но с покрытием ПВХ. Она запрещена. Причины толщина, ухудшающая видимость, небезопасность пластика. Пластиковая. Это худший из вариантов. Птица может сделать лазейку, но застрять в ней, что не исключает ее травм или гибели.

Подробнее остановиться надо на первом, оцинкованном варианте, который одновременно считают как самым популярным, так и опасным. Все просто, потому что есть 2 вида таких сеток:

те, которые сплетают из уже оцинкованных нитей;

и изделия, которые в готовом виде погружают в цинк.

Вредны для птиц именно последние сетки, поскольку на них остаются капли, зачастую невидимые глазу. Их птицы могут отковырять, а затем проглотить. Сетки, сотканные из оцинкованной проволоки, наоборот, считаются абсолютно безопасными.

Сетку для вольера перед покупкой тщательно проверяют, осматривают каждый сантиметр. Перед созданием помещения для птиц изделие моют, протирают уксусом, затем сушат.

Сооружение комнатного вольера

Саму работу нельзя назвать архисложной. Для создания большой клетки необходимо запастись брусом, сеткой, мебельными уголками и саморезами. После того как владельцы нашли оптимальное место, подыскали или создали проект самостоятельно, ничего не мешает начать работу.

Сначала сооружают каркас из бруса (20х20, 30х30 мм), заготовки зачищают наждачной бумагой. Все элементы соединяют саморезами, на стыках — мебельными уголками. Чтобы сетка не прогибалась, между вертикальными стойками крепят горизонтальные перекладины, их шаг — около 600 мм. На одной из рам обязательно предусматривают дополнительную конструкцию — дверной проем. Или два: большая дверь предназначена для уборки, маленькая — для замены корма и воды. Вторую обычно размещают в первой. Обе рамы делают из тех же брусков, затем обтягивают сеткой. Сетку, расправленную и отрезанную заранее, фиксируют на готовых элементах каркаса. Фиксируют ее степлером, с внутренней стороны рам, так есть возможность уберечь древесину от клювов птиц. Если предусмотрена задняя стенка, то ее делают из пластика или фанеры. Дверь крепят к петлям, зафиксированным на брусе. Защелки монтируют с внешней стороны таким образом, чтобы птицы не смогли до них добраться. Оформляют внутреннее пространство. В роли необходимых деталей выступают надежно зафиксированные ветки, различные жердочки, кольца, предназначенные для раскачивания. На пол вольера укладывают линолеум, жестяные оцинкованные или пластиковые поддоны. Недалеко от двери устанавливают автопоилки и кормушки.

Такие просторные конструкции устанавливают либо на пол, либо на крепкую подставку (например, на стол). Напольную конструкцию оснащают либо ножками, либо колесиками. Подвесными вольеры, как правило, не делают.

Уличная конструкция для сезонного содержания

Чтобы построить такой вольер для птиц своими руками, придется приложить гораздо больше усилий. Строительство жилья для попугаев — процесс, состоящий из нескольких этапов. Владельцам участка придется:

сделать фундамент;

соорудить стены;

оборудовать крышу;

обеспечить комфорт внутри вольера.

На всех операциях лучше остановиться, описать их подробнее.

Основание

Зачем оно относительно легкой постройке? Чтобы обезопасить крылатых жильцов от посягательств многочисленных врагов, живущих на свободе. Самые мелкие неприятели — грызуны, которые всегда ищут, где можно чем-либо поживиться. Более серьезная угроза — совы, ястребы, птицы, кошки, лисы и другие крупные хищники. Фундамент для вольера сооружают так:

Сначала роют котлован. Его глубина 300-400 мм, размеры основания зависят от количества «жильцов». Его заполняют щебнем, крупным камнем, по периметру устанавливают опалубку. В нее на обломки кирпичей укладывают мелкоячеистую сетку с антикоррозионным покрытием, потом заливают раствором. После набора бетоном прочности по периметру сооружают кирпичную стену, ее высота — 200 мм. Выкладывая последний ряд, в кладку вертикально вмуровывают болты (штыри). Они будут служить крепежом для каркаса. Шаг элементов — 1500 мм.

Потом бетонный пол засыпают смесью грунта и песка, формируя уклон, необходимый для удаления продуктов жизнедеятельности и для легкости очистки. В будущем его покроют досками. В качестве удобного, практичного настила нередко используют линолеум.

Если жгучего желания тратить деньги на обустройство «птичьего» фундамента у владельцев нет, то они поступают по-другому. Конструкцию устанавливают на опоры. Чтобы обезопасить птиц, пол закрывают мелкоячеистой сеткой. Но в этом случае главное условие — «правильное» расстояние между вольером и грунтом. Если его останется относительно много, то в свободном пространстве сможет обосноваться мышиное семейство.

Сооружение стен

Для уличных конструкций размер не имеет такого большого значения, как для комнатных вольеров, однако некоторые рекомендации есть. Средняя ширина обычно составляет 3000 мм, длину определяет наличие свободного места и количество пернатых обитателей. Максимальная высота — 2000 мм. Эти размеры оптимальны: как для уборки клетки, так и для ловли птиц, если это вдруг понадобится.

Другое обязательное условие для стен — сетка в 2 ряда. Причина та же — это хищные птицы (ястребы, совы) и животные (кошки, ласки, лисицы). Двойной ряд защиты не позволит тем и другим добраться до птиц. Внутренние стены делают из более мелкой сетки (10х10 мм). Они дополнительно защитят питомцев от проникновения маленьких «диких» сородичей, которые нередко становятся переносчиками болезней.

Наружная защита может быть такой же, или же более крупной (12,5х12,5, 15х15 мм либо 40х40, 50х50 мм). Она должна преграждать путь крупным животным, их лапам, клювам и когтям. Минимальное расстояние между сетками — 100 мм. Для монтажа наружного слоя по углам устанавливают отрезки труб. Их вкапывают в землю или бетонируют. К опорам приваривают профиль для фиксации сетки.

Каркас вольера делают из бруса, однако для надежности лучше предпочесть профиль (например, алюминиевый уголок, трубы). При больших габаритах вольера добавляют поперечные (продольные) ребра жесткости. Для создания задней стенки с ветреной, северной стороны приобретают оргстекло либо лист ПВХ, его минимальная толщина — 5 мм.

Тамбур для вольера обустроить желательно, так как нередко хозяева сталкиваются с «побегом из тюрьмы». Другой вариант, позволяющий оградить хозяев от неприятной ситуации, — небольшая дверь. Ее максимальная высота — 1500 мм. В этом случае у птиц-«проныр» будет мало шансов покинуть свое жилище.

Крыша, внутреннее оформление

Вольер для птиц своими руками — операция, подразумевающая создание максимального комфорта, поэтому крыша должна быть не только надежной. Она обязана защищать от осадков и солнечных лучей.

На роль кровельного материала подойдет пластик, шифер, металлочерепица, но лучшей все же будет комбинация из шифера и ПВХ. Первый защитит пластмассу от воздействия осадков, второй даст возможность закрыть отверстия, оставшиеся из-за волн материала. «Громкая» металлочерепица не лучший из вариантов. Поликарбонат для крыш вольеров тоже использовать не советуют. Однако ассортимент остается достаточно широким.

Чтобы гарантировать жильцам максимальный комфорт, внутри вольера сооружают жердочки, небольшие домики на случай непогоды. Обязательны кормушки, поилки, защищенные от порывистого ветра и осадков, рекомендованы игрушки.

Жердочки. Их вид и количество зависит от вида птиц. Например, волнистым попугайчикам будет достаточно по две-три жердочки на каждого питомца. Одну фиксируют у кормушки, остальные в верхних частях вольера. Другой вариант — длинные ветки, просунутые в ячейки сетки. Кормушки, поилки. Самое важное качество для изделий — прочность. Можно приобрести деревянную либо пластиковую посуду, но лучше предпочесть предметы из керамики, нержавеющей стали. Они должны быть широкими, но низкими. Игрушки для активного времяпрепровождения. Это кольца-качели, разнообразные лесенки, колокольчики. Их монтируют в центре вольера, довольно далеко от сетки. В противном случае птицы могут пораниться о стены.

Пластиковая ванночка для купания — еще одно необходимое удобство, особенно для канареек. Главное требование для нее — шершавое дно. Для защиты крупных птиц двери оборудуют замком, так как обычная щеколда всегда останется потенциальным способом выхода/вылета на свободу.

Круглогодичные конструкции

Всесезонный вольер для птиц своими руками — операция, которая требует более серьезного подхода. В этом случае у круглогодичной модели есть несколько отличий от уличного помещения, которое будет «работать» только в теплое время года.

Полноценному птичьему вольеру жизненно необходимо небольшое внутреннее строение, в котором будет отопление и освещение. В таком доме птицы будут скрываться при неблагоприятных условиях на улице. Наличие фундамента — условие обязательное, присутствие ножек–опор тоже. Пол, имеющий уклон в сторону улицы, так же необходим. Такая поверхность значительно упростит дезинфекцию, так как жидкость будет стекать самостоятельно. Клетка, в которой растет какое-либо дерево, даст возможность приблизить условия жизни к естественной среде обитания. Живое растение будет не только отличным игровым стендом, но и надежным укрытием от непогоды, от солнечных лучей. Линолеум в этом случае — оптимальный вариант. Он облегчит уборку и защитит дно вольера от влаги.

Точно так же круглогодичным конструкциям нужна двойная сетка, гарантирующая максимальную защиту от всех возможных хищников. Для крупных видов попугаев необходим надежный навесной замок.

Виды вольеров для домашних птиц

В этом случае размер вольера зависит от его вида и количества птиц, например, кур. Так как никому не придет в голову держать такое семейство в квартире или в доме, уличная конструкция — единственный вариант для рассмотрения.

Вольеры для домашней крылатой «живности» бывают двух видов — переносные и стационарные.

Стационарные вольеры оборудуют всем необходимым. Эти дома имеют гнезда, насесты, кормушки и поилки. Обязателен фундамент, необходимо освещение, вентиляция и отопление с утеплением. Переместить такое полноценное жилище, по понятным причинам, невозможно. Сооружения-«передвижники» — помощники. Они имеют маленькие размеры, изготавливаются из легких материалов. Такие небольшие конструкции можно перемещать по участку даже в одиночку. Но они подходят только для немногочисленной «армии» несушек. Зимой их использовать нецелесообразно.

Стационарные конструкции практически ничем не отличаются от описанных уличных вольеров. Некоторые передвижные «ограничители» птичьей свободы больше похожи на стропильную систему крыши, имеющей крутые скаты. Такую конструкцию сделать проще простого. Есть и другие оригинальные варианты.

Вольер для птиц своими руками — способ создать для питомцев полноценный, просторный уголок, но избежать слишком больших трат, так как многие материалы даже покупать не придется, они чаще уже есть в хозяйстве.

О сооружении вольера для самых маленьких обитателей дома расскажет это видео: