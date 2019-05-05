Вольер для алабая и коллег — таких же впечатляющих секьюрити участка

Приняв решение о приобретении нового друга, защитника и сторожа в одном «лице», будущие хозяева должны постараться обеспечить ему комфортабельные условия существования. Алабаи — коренные «жители» Средней Азии — уже давно стали любимцами из-за легкого нрава, преданности и бдительности. Однако такое крупное животное не рекомендуют держать в квартире, просторный частный дом им тоже покажется тюрьмой. Будка и привязь — совсем негуманный выход. Остается один вариант — вольер для алабая. Такое жилище обеспечит свободу, станет отличным пунктом для наблюдения за своей территорией.

Какими бывают вольеры?

Разнообразие вариантов может стать причиной растерянности хозяев алабая, так как на бесконечном множестве фотографий, встречающихся в сети, все «квартиры» имеют свою конфигурацию. Дизайн вольеров тоже сильно отличается. Внешний вид зависит от функций, возлагаемых на вольер, а также от предпочтений владельцев животных.

Все собачьи вольеры можно разделить на основные виды.

Временные конструкции. Так они предназначаются для жительства на недолгий срок, то сооружения не имеют крыши, полностью открыты. Ограждением служит сетка либо забор. Внутри обустраивают настил, помещают будку. Закрытые жилища. Такой тип относится к промежуточным вольерам. Внутри также есть настил и будка. Отличие его от временного жилья — сплошные стены с трех сторон. Решетчатая — только одна, она дает алабаю возможность невозмутимо наблюдать за всеми событиями во дворе. Капитальные вольеры. Эти конструкции имеют надежную крышу и одну решетчатую стену. Остальные — сплошные, они дополнительно хорошо утепляются. Внутри вольера, также имеющего настил, ставят будку. Другой вариант — оборудование специальной «спальни», которая отделяется от остального пространства, имеет отдельный вход.

Требования к вольеру для алабая

Среднеазиатские овчарки — собаки мощные и большие, поэтому «квартира» для них должна полностью соответствовать их потребностям.

Зависимость от половой принадлежности

Животные разного пола требуют определенных условий для полноценной жизни в вольере, поэтому места содержания кобелей и сук сильно отличаются.

Собака женского пола требует максимальной защиты от плохих погодных условий: родившиеся щенки будут активно перемещаться по вольеру, а любой сквозняк может обернуться бедой. Необходимо наличие других обязательных элементов — родильного помещения, тамбура. Пес мужского пола невероятно силен, поэтому нуждается в крепком и надежном жилище. Вольер, замки и «стены» должны гарантировать, что кобель не отправится искать даму сердца или приключений, когда хозяева мирно спят. В этом случае рабица его не удержит: самец распустит ее так же быстро, как любительница вязания надоевший свитер.

Подходящие габариты

Это главное требование. Достаточные размеры, которых будет хватать для свободного перемещения и беспроблемной жизни, — 3х4 м. Минимум — 10 м2 (2х5, 2,5х4 м). На этом пространстве необходимо обустроить будку — дом в доме, защищающий от непогоды, и «столовую» — миски для еды и воды.

Такое просторное жилье подойдет только для одной собаки. Если планируется скорое пополнение в семействе, то площадь вольера для алабая надо заранее сделать более просторной. Минимум для каждого нового мохнатого «квартиранта» — 5 м2.

Где поместить вольер?

Чтобы алабай мог идеально выполнять охранные функции, дом необходимо оборудовать там, где вся территория участка будет хорошо просматриваться. Если такого места нет, то нужно хотя бы выбрать приоритетные объекты. Но лучше, когда все хозяйство находится под постоянным контролем алабая.

Еще несколько рекомендаций для комфортного существования:

если это выполнимо, то вольер для алабая должен находиться в стороне от оживленных дорог;

восточная либо западная сторона владения спасет собаку от сильной жары и холода;

«туалет типа сортир» или компостная яма, расположенные неподалеку, способны нанести непоправимый вред обонянию сторожа, а это — синоним катастрофы для алабая и его хозяев.

Функциональные особенности

Чтобы защитить пса от порывов ветра, как минимум одна стена должна быть сплошной, ее заменой может стать забор участка.

Алабаи — превосходные прыгуны, поэтому вольеру без крыши нужно обеспечить ограду не менее 3 м высотой, больше — лучше. Именно по этой причине более популярны места обитания алабаев, оборудованные крышей, которая защищает от дождя и снега.

Дверь в вольере располагают с фронтальной стороны сооружения, так алабай будет заранее осведомлен о приходе хозяев. Избежать неожиданностей (например, буйной радости мощного питомца) во время визита поможет дверь, открывающаяся внутрь. Она обязана соответствовать росту хозяина.

Лучшие материалы

Собаки, нередко весящие не меньше хозяев, требуют надежных материалов. Они должны быть прочными, но не слишком дорогими, безопасными для животного и удобными в эксплуатации.

Крыша

С ролью кровли вольера для алабая справится металлочерепица или мягкая ее разновидность, ондулин, профнастил, шифер. Возможна комбинация материалов: например, профнастил, уложенный на дерево, обеспечит дополнительную жесткость конструкции, а также защиту от осадков. Особые требования отсутствуют, но приветствуется наличие большого козырька.

Ограждение и опора

Массивным породам, к которым относятся алабаи, необходимо соответствующее жилище, поэтому главное требование к ограждению — максимальная прочность. Материалы должны быть надежными, долговечными, но не содержать вещества, способные причинить вред здоровью питомца.

Ограда должна с честью выдерживать многочисленные испытания на прочность массой собаки, ее зубами и лапами, поэтому сетка-рабица, древесина сразу отпадают. Сварные решетки делают из профильных труб, арматуры, металлических либо оцинкованных прутьев, защищенных от коррозии.

Некоторые отдают предпочтение кованым изделиям, однако лишенным декоративных завитков, в которые, как в капкан, может угодить голова, челюсти или лапы алабая. Размеры междурядья забора обязаны быть достаточно большими, иначе исход будет аналогичным.

Лучшие строительные материалы для опорных элементов каркаса — металл, кирпич, бетон. Важна надежность вольера, поэтому их заглубляют в грунт.

Пол

Бетонный пол со сливным отверстием, расположенным в середине вольера, — лучший вариант. Если для свободного места сколотить деревянные щиты из досок, то их промывка и просушка будет происходить быстрее, поэтому с удобством уборки проблем не возникнет. Если сливное отверстие не предусматривается, то пол делают наклонным, чтобы пресечь скопление жидкости внутри вольера. Минимум — 2°, обязательно в сторону двери.

Пол, устроенный из дерева, должен находиться на некотором расстоянии от земли. В этом случае сначала собирают раму из металлического профиля, затем обшивают ее досками, минимальная толщина их — 40 мм. Требования к такому полу — отсутствие щелей, необходимость зазора между грунтом и досками. Такую опору обеспечивает кирпичная кладка.

Некоторые рекомендуют остановить свой выбор на асфальте, но это не лучший материал, так как он недолговечен, выделяет вредные химические соединения. Они — причина раковых заболеваний, чаще — дыхательных путей.

Нужные инструменты

Чтобы на пути к цели не возникло досадных задержек, надо заранее позаботиться об инструментах. Будет необходим такой набор:

болгарка, диски по металлу;

дрель со сверлами, ножовка, электролобзик;

емкость для бетонного раствора;

лопата, молоток, сварочный аппарат;

уровень, рулетка;

шлифовальная машинка.

Кроме этого нужно купить дверные петли, защелки для надежности, крепкий замок для дверцы.

Вольер для алабая своими руками

Можно найти готовый проект, изучив весь богатый ассортимент всемирной паутины. Или составить чертеж самостоятельно. Следующий этап — расчет материалов. Трудоемкость работ зависит от проекта, который был выбран. Если предусмотрены основательные кирпичные опоры, то закладка фундамента отнимет много сил и времени, которого не хватает всегда.

Наилучшим выбором для алабая станет вольер с опорами из металла и приварной решеткой. Размеры загона: длина 5 м, ширина — 3-4. Строительство начинают с подготовки «плацдарма» для деятельности. Участок очищают от дернины, выравнивают, если это необходимо. Следующие этапы таковы:

В соответствии с чертежом делают разметку, используя колышки и шнур. Проверяют углы, измеряя диагонали, равные расстояния — доказательство безукоризненной работы. Вырывают ямы, минимальная глубина их 500 мм. Затем засыпают подушку: сначала песок, затем щебень. Общая толщина слоев — 150 мм, но каждый по отдельности проливают и трамбуют. В углубления заливают раствор, затем ждут начала его застывания. При появлении признаков схватывания бетона в ямы устанавливают профильные оцинкованные трубы, высота которых как минимум 3 м. Выравнивают их по вертикали. Делают паузу, дожидаясь застывания. Следя за горизонтальностью, соединяют опоры — снизу и сверху приваривают по периметру металлический уголок либо трубы. Расстояние от грунта 100-250 мм. Пруты для решетки сваривают в секции: крепят их между отрезками металлопрофиля, по желанию добавляют горизонтальные перекладины. Дверную коробку делают из того же профиля, на этом этапе снабжают ее дверными петлями. Готовые стенки приваривают к металлическим столбам, уголку снизу и сверху. Со стороны фасада — в центре либо со смещением — устанавливают секцию с проемом для двери. Делают настил из обрезной доски, поверхность пола обрабатывают защитными составами, шлифуют, покрывают лаком либо защитной краской. Устанавливают (приваривают) дверь — решетчатую либо сплошную. Дверь снабжают проушинами для навесного замка либо врезают запорный механизм. Все металлические элементы грунтуют, затем окрашивают.

Крышу чаще делают односкатной, обеспечивают небольшой наклон. Сначала крепят балки из дерева, а сверху настилают кровельный материал. Фаворитом часто оказывается ондулин, имеющий лучшую шумоизоляцию. Выбрав его, хозяева не беспокоятся о комфорте питомца, если за окном идет проливной дождь, град. Последний этап — установка будки, принадлежностей для еды и знакомство питомца с новым жилищем.

Капитальный вольер для алабая и других «тяжеловесов»

Любая не слишком крепкая конструкция благодаря стараниям больших собак в один «прекрасный» момент может не выдержать. Однако такое капитальное строение прослужит много лет. Для сооружения основательной конструкции требуется:

доски, металлический профиль;

пруты, трубы;

кровельный материал;

уголки, швеллера;

песок, цемент.

Фундамент

Для комфортабельного жилища для алабая лучший вариант — ленточный вид основания. Его возводят так:

Выкапывают траншею, ее глубина — 500 мм. Сооружают простейшую опалубку высотой в 200 мм. В траншее организуют подушку из гравия. Готовят раствор из воды, песка, цемента. Бетон заливают в опалубку. После высыхания раствора на основание укладывают гидроизолирующий материал — полиэтиленовую пленку или — лучше — рубероид.

Настил

Незыблемость конструкции обеспечивает такая технология:

на фундамент укладывают швеллера в форме прямоугольника, углы его сваривают;

в него укладывают доски, предварительно обработанные антисептиком, на них снова настилают рубероид;

снова делают гравийную подушку, заливают раствор;

утапливают в нем деревянные лаги, когда они набирает половину прочности;

к лагам саморезами крепят деревянные доски, между полом и землей оставляют не менее 150 мм, не забывают про минимальный наклон в 2°.

Каркас и обшивка

На роль стоек для него берут профильную трубу. Ее приваривают к швеллерам либо прикручивают болтами. Далее между опорами сверху и снизу приваривают прутья, а к ним вертикальные элементы решетки, их шаг 50-100 мм. Таким же способом изготавливают дверь. Для нее оставляют проем в каркасе. Обшивают одну или несколько стен, используя материал, выбранный по желанию. Изнутри стены вольера сначала утепляют, затем обшивают деревом.

Сооружение крыши

Середины боковых сторон верхней металлической обвязки соединяют, фиксируя между ними швеллер. Получившуюся раму используют для укладки сплошной обрешетки из досок под кровельный материал. Шаг обрешетки зависит от его вида. Как и в первом варианте, лучше остановить выбор на «молчаливой» кровле, поэтому оптимальны тот же ондулин либо мягкая разновидность черепицы.

Чтобы подготовить вольер для эксплуатации, устанавливают будку и обустраивают место для кормления.

Особенности кормушки в вольере

Даже к такому простому элементу предъявляются свои требования, учитывать их нужно обязательно:

кормушку обязательно приподнимают над землей;

вода и пища должна быть расположена на некотором расстоянии друг от друга, чтобы не допустить случайного перемешивания во время еды;

миски для корма должны быть в зоне досягаемости хозяина, чтобы он мог насыпать новую порцию, не заходя в вольер.

Некоторые владельцы делают дополнительную выдвижную конструкцию в стене, так как она удобна: как для собаки, так и для хозяев.

Распространенные ошибки

Есть типичные просчеты, которых лучше избежать, чем исправлять «содеянное» потом. Нужно заранее учесть следующее:

экономия средств на материалы, крепежные элементы недопустима, в противном случае крупная собака, к тому же довольно сообразительная, без труда найдет слабое место конструкции;

большое количество элементов декора, любимого людьми, не оценит животное, которому важнее наблюдать за всем происходящим без лишних препятствий;

клумбы, цветники, альпийские горки не лучшее соседство для вольера, так как во время цветения растения выделяют этилен и альдегиды, губительные для собачьего нюха;

шаг металлических прутьев — 50-100 мм, но не более, все материалы проверяют на отсутствие дефектов, могущих травмировать животных;

использование гвоздей для дома для собак не приветствуется, поэтому предпочтение лучше отдать иным видам крепежа — болтам, саморезам, шурупам;

регулярная проверка сварочных швов на предмет их целостности обязательна.

Вольер для алабая или других крупных пород совсем не трудно соорудить самостоятельно. Вдобавок конструкция, созданная своими руками, не опустошит кошелек, обеспечит четвероногому другу вполне счастливое существование, но пресечет его попытки уйти в «самоволку».

Достойный образец вольера можно увидеть, если уделить внимание этому видео: