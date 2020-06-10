Те времена, когда дачные участки рассматривались только как «фазенда», предназначенная для выращивания овощей и фруктов, давно канули в Лету. Сейчас хозяева земли за городом мечтают сделать свой сад местом, где можно отдохнуть всей семьей, принять гостей. Поэтому дачная территория должна быть оформлена не просто привлекательно, ее хотят сделать похожей на райский уголок. Искусственные водоемы становятся почти обязательными элементами такого «натурального» ландшафта. Одни владельцы создают в саду симпатичные пруды. Некоторые креативные хозяева на достигнутом результате не останавливаются, они рассматривают и другие варианты: например, водопады на дачном участке. Да, работа по обустройству таких декоративных украшений кажется сложной, почти нереальной, однако чтобы любоваться струями воды, не придется нанимать профессионала и расставаться с огромной суммой денег.

Принцип работы мини-водопада

Любой декоративный водопад, в отличие от своего коллеги-натурала, создается с помощью насоса. Благодаря этому оборудованию вода имеет возможность постоянно циркулировать в замкнутом пространстве. Для оформления потоков делают специальные стоки, которые прячут между камнями.

Если на дачном участке уже есть искусственный водоем (мини-бассейн, пруд), то задача, стоящая перед хозяевами, значительно упрощается. В таком случае треть дела уже сделана, так как для сооружения водопада на дачном участке необходимо всего три условия. Это резервуар для воды, насос, который будет в него установлен, и возвышенность, откуда будут падать вниз струи воды.

Размер и стиль декоративного водопада

Какими будут водопады на дачном участке, зависит от места, которое можно им выделить без «притеснения» других важных элементов территории. Размер их определяют габариты водной системы. На небольшом участке чересчур крупное сооружение будет смотреться не слишком органично, поэтому в таких стесненных условиях элемент обычно располагают на небольшой территории, которую превращают в зону отдыха. Большая площадь позволяет устроить там, где он лучше всего впишется в пейзаж.

Не последнее место в списке занимает стилистика дома и оформление ландшафта. Есть три варианта основных стилевых решений для таких мини-водопадов.

Натуральный, максимально приближенный к природному виду. В этом случае на выбранном «участке участка» воссоздают часть натурального ландшафта, отличающегося неровными, неидеальными формами. Для декорирования конструкции чаще выбирают «дары природы» — натуральные камни. Классический. При оформлении такого водопада используют дополнительный декор — амфоры, статуи. Наиболее популярный вариант — круглый искусственный водоем и островной водопад-каскад. В стиле минимализм. Такие декоративные сооружения отличаются четкостью геометрических форм водоема, плит каскада. Очень оригинально выглядят минималистичные островные водопады.

Водопады на дачном участке декорируют по-разному. На выбор места, вида и формы конструкции влияют вкусы хозяев, их собственное видение. Если говорить о большой придомовой территории, то пруд с искусственным водопадом чаще является центральным элементом зоны отдыха.

Типы искусственных водопадов

Сооружение любой системы отличается минимально, однако если говорить о видах водопада, то здесь возможностей гораздо больше. Обычно перед началом работы выбирают понравившийся тип декора. Водопад может быть нескольких видов. Самый простой вариант — вода, низвергающаяся с одного уступа. Но есть более оригинальные решения.

Каскадный. Вода в этом случае падает с нескольких уровней. Количество уступов — от 2 и более. Минимальное расстояние между ними составляет 300 мм. Потоковый — одна из разновидностей каскада. В этом случае создают небольшие, почти ровные и невысокие ступени. Вода по ним течет струей. «Сухой». Вода в таком мини-водопаде не устремляется непосредственно в чашу водоема: ее собирают в специальную емкость, которую скрывают от глаз. «Стена». Первый пример — водопады в гроте. Они создают ровную прозрачную стену из воды. Идеальный материал для таких конструкций — стекло.

В этом случае при выборе главную роль играет рельеф участка, однако стиль его оформления и личные предпочтения могут внести свои коррективы. Самое оригинальное — каскадное — решение более требовательно к оборудованию. Мощность насоса зависит от объемов воды, количества уровней, расстояния между ними.

Например, для каскада, имеющего широкие ступени (до 500 мм) и серьезную высоту (до 1500 мм) необходим насос, производительность которого составляет около 80 л/мин. Если оба параметра (высота, ширина) стремятся к 2500 мм, то нужно приобретать прибор, способный перекачивать до 450 л/мин. Запас по мощности оборудованию обязателен.

Выбор места для главного украшения

Он в большей степени зависит от самого ландшафта, его особенностей. Нередко элемент располагают либо в зоне отдыха, либо на минимальном удалении от нее. Главное условие для любого декора — возможность увидеть его практически с любой точки участка, а не только из окон дома.

Повышенная влажность и возможные неполадки в системе водопада вынуждают хозяев обращать внимание на меры безопасности. Например, устраивать водоем около стен дома и забора не рекомендуют. В этом случае должно оставаться расстояние от стен, так как при неполадке в работе под угрозой окажутся стены, фундамент. Небольшой водопад недалеко от крыльца, наоборот, можно считать вполне логичным решением.

Любой водоем лучше организовывать вдали от больших лиственных деревьев и крупных кустарников, так как падающая листва будет засорять поверхность пруда. Вечнозеленые невысокие растения — лучший вариант для оформления. Такая защита снизит риск сильного прогревания воды, а значит, предотвратит ее цветение, разрастания фитопланктона. Оптимальное условие — освещение солнцем до полудня.

Как создают водопады на дачном участке?

Если на участке уже «красуется» искусственный пруд, то задача перед автором не так сложна, а работа не отнимет очень много времени. Когда декор создают «на пустом месте», сначала выбирают место для строительства, а затем определяют точные размеры искусственного водоема. Форма остается целиком на «совести» хозяев: они вольны либо выбрать самые простые очертания, либо придумать что-то свое — особенное, необычное. Однако во втором случае надо предполагать, что работа немного усложнится.

Чаша водоема может быть выполнена разными методами. Самый сложный вариант — дно, сделанное из бетона, а затем гидроизолированное. Понятно, что не для каждого дачного участка такой вариант строительства подходит. Готовая емкость — самое простое решение, но многих не радует цена жестких форм. Пластиковые чаши имеют приемлемую стоимость, но немного деформируются при повышении температуры воды. Композитные конструкции из стекловолокна лишены этого недостатка, прочны, но и цена их выше.

Если рассматривать только варианты с минимальными затратами, то лучшим (и практически единственным) способом остается выкапывание котлована, дно которого потом устилают гибкой изоляцией — пленкой. Простейшее решение — ПВХ, другие варианты — бутилкаучук, полиуретан, жидкая резина, которую наносят на геотекстиль, полиуретановая гидроизоляция-мастика для бассейнов.

Перед рытьем котлована обязательно определяют оптимальную его глубину. Если в пруду планируют поселить «живность», украсить его растительностью, то большая глубина — условие необходимое для жизни представителей флоры и фауны. В противном случае владельцы дачного участка могут сделать мелководный пруд.

Котлован и его подготовка

Первым делом выбранный участок очищают от растительности, затем огораживают колышками со шнуром, либо «рисуют» очертания на грунте песком, мелом, аэрозольной краской. Яму копают на запланированную глубину, но к ней добавляют 200-300 мм, для засыпки. Вынутый грунт оставляют, потому что он будет необходим при сооружении водопада, возвышенности для него.

На дно ямы сначала засыпают песчаную подушку (100-150 мм). Ее проливают водой, потом тщательно утрамбовывают. Затем добавляют слой щебня такой же толщины, его тоже хорошо уплотняют. Подготовленное дно котлована устилают геотекстилем. Сверху укладывают гидроизоляционную пленку. Лучше приобретать цельные полотна материала.

Края этой защиты должны заходить на поверхность на 700-1000 мм. По периметру их заворачивают внутрь, фиксируют крупными камнями, промежутки засыпают щебнем и песком. На дно емкости укладывают крупные валуны, насыпают мелкофракционный и/или крупный гравий, морскую гальку или другие водостойкие материалы.

Сооружение возвышенности

Далеко не всегда на дачном участке остаются возвышенности, поэтому чаще их приходится делать самостоятельно. После защиты чаши водоема пленкой приступают к созданию основания для каскада.

Строительство каскада

Если нужный перепад рельефа есть, то работы сводятся к минимуму. Его подравнивают, придают желаемую форму, затем трамбуют. Далее делают засыпку песком и щебнем, каждый слой также утрамбовывают. Когда планируется довольно большая высота ступеней (более 300 мм), конструкции для надежности рекомендуют зацементировать.

Самый простой способ сделать водопады на дачном участке — покупка готовой композиции — декоративного элемента. Однако создать его можно и самостоятельно. Сооружение каскада на абсолютно ровной поверхности немного упрощается из-за грунта, вынутого из котлована. Из земли поэтапно формируют ступени, которые хорошо утрамбовывают, по периметру каждого элемента устанавливают кирпичи либо плитки «дикого» («рваного») камня — пластушки.

Размеры уступов делают по-разному: одни уменьшают каждый следующий верхний элемент, другие, наоборот, самой большой ступенью делают самую верхнюю, а нижние — поменьше. Однако первый вариант выглядит логичнее. Проступи «лестницы» для воды засыпают песком и щебнем (трамбовка обязательна). Затем заливают цементным раствором. Пологий каркас с широкими и плоскими ступенями делают аналогично.

После набора бетоном прочности на ступени-карнизы укладывают плоские плиты. Стыки элементов подрезают болгаркой. Уровнем проверяют горизонтальность камней. Для выравнивания плит при монтаже на конструкцию используют отрезки геотекстиля. Чтобы вода лилась каскадом, элементы укладывают с небольшим уклоном в сторону водоема. Если нужен рваный, естественный поток, то края ступеней оставляют неровными. Гладкую водную стену обеспечат идеальные края.

Альтернатива

Второй возможный вариант — использование не грунта, а бетонных блоков, плит той же пластушки или крупных валунов. Эти стройматериалы соединяют песчано-цементным раствором, водостойким клеевым составом (герметиком) или монтажной пеной. В последнем случае белый материал прячут под песком, причем засыпают его на еще невысохшую пену.

Плюс этого решения — шанс продолжить работы сразу. Если для создания основания ступеней был использован раствор, то ждать его полного застывания придется месяц, а «околокаскадные» работы можно будет возобновлять спустя 2 недели. Возможность изменить что-либо появится в том случае, если конструкцию делают без клеевого состава.

Излив: быть ему или не быть?

Если для хозяев дачного участка главная задача состоит в том, чтобы сделать конструкцию максимально естественной, то они просто прячут конец шланга: его замаскировывают камнями. Когда такой цели нет, можно купить готовую чашу. Но ее элементарно сделать самостоятельно.

Для изготовления излива приобретают прямоугольное пластиковое кашпо. В одной из стенок болгарки прорезают отверстие таким образом, чтобы одна его сторона осталась целой, неразрезанной. Окошко для слива выгибают наружу, а в дне прорезают круглое отверстие для шланга. Другой способ, без вырезания окна — установка кашпо под небольшим наклоном.

Монтаж насосного оборудования

Как уже было сказано, на выбор насоса влияет два параметра: это его производительность и высота, на которую ему придется поднимать воду. Со вторым показателем все более-менее ясно. Высоту измеряют от дна чаши в том месте, где будет устанавливаться насос, до той точки, на которую планируют поднимать жидкость.

Водопады на дачном участке редко бывают выше 1,5-2 метров, однако лучше не полагаться на средние значения, а не полениться и измерить перепад точно. Производительность — объем воды, перекачиваемый насосным оборудованием за минуту. От данного показателя зависит мощность потока.

В таких водоемах с водопадами традиционно используют погружное оборудование, однако некоторые предпочитают приобретать «сухопутную» разновидность — поверхностные модели. В этом случае насос, а также систему шлангов придется камуфлировать камнями, мхом или пышной растительностью.

Погружной насос устанавливают на дне. К выходному патрубку присоединяют шланг для воды. Затем его прокладывают к месту, откуда будет подаваться вода. Для удобства обслуживания при сооружении каскада в конструкцию встраивают пластиковую трубу, либо ее прокладывают между камнями. В этом случае шланг при необходимости можно легко вытащить, осмотреть и, если необходимо, заменить.

Освещение

Последний этап — подведение к водоему с водопадом электрического кабеля для насоса и (возможно) для подсветки, которую рекомендуют сделать для эффектного вида конструкции в темное время суток. Однако с такой работой смогут достойно справиться даже светильники, работающие на солнечных батареях.

Почти таким же образом делают сухие водопады, к которых вода исчезает в «никуда». В этом случае тоже роют котлован, гидроизолируют его аналогично, но емкость скрывают от глаз при помощи металлической сетки из нержавеющей стали. На нее расстилают более мелкую, например, полимерную, а сверху укладывают не очень крупные, не слишком тяжелые камни. При больших размерах котлована роль основания для сетки исполняют арматурные пруты или брус, который надежно защищают от воды пропитками.

Возможные, типичные ошибки

От них не застрахован никто, но особенно тот, кто сталкивается с темой «Водопады на дачном участке» впервые.

Настоящий водопад-каскад не получился. Он больше похож на ручеек. В этом случае вина лежит на слабом напоре, который выдает насосное оборудование. Если увеличить его, то каскад непременно появится. Вода почему-то стекает по ступеням. Причем даже после того, как проблемы напора были решены. Устранить ошибку поможет изменение положения плит. Их нужно немного опустить (на 2-3°), а затем выдвинуть вперед. Поможет заделывание стыков между ступенями силиконовым герметиком.

Еще одна проблема: вода течет струей (или отдельными струйками), каскада не получилось. В этом случае ошибка — неровный край камня, скорее всего, плита имеет углубления. Избавиться от дефекта поможет шлифовка края, после нее необходима проверка уровнем и правилом.

Как ухаживают за искусственными водопадами?

Относительно простая конструкция не требует какого-то особенного обращения, но некоторые особенности ухода нужно знать.

Любой искусственный водопад подразумевает замкнутый цикл воды, поэтому по мере испарения жидкости ее необходимо добавлять. Уборка мусора нужна любому декоративному водоему, чаша пруда не исключение, особенно если насос не очень надежно защищен. Регулярная чистка насосного оборудования и его фильтров обязательна. Такую операцию рекомендуют проводить ежемесячно. Водные растения украсят водоем, придадут ему максимально естественный вид. Они же будут способствовать его дополнительной очистке. Предотвратить цветение воды помогут специальные препараты, которые нужно выбирать осторожно, если в пруду есть обитатели.

Чтобы обеспечить декоративному элементу дачного участка безупречный вид, без регулярного обслуживания его не обойтись. Нехитрые действия помогут сохранить «внешность» главного украшения придомовой территории на долгие годы.

Водопады на дачном участке — это не только большие конструкции, занимающие довольно много места, которого нередко не хватает для самого необходимого. Поэтому совсем не обязательно останавливаться на «грандиозных» сооружениях. Даже меленький пруд и небольшой водопад смогут преобразить такой же скромный участок, стать его главным украшением.

В завершение темы водопадов для дачи — одно из популярных видео: