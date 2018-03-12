Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

Сейчас тротуарная плитка проводит наступление по всем фронтам: с ее помощью оформляется пространство во дворах многоэтажных домов, да и хозяева частных строений все чаще кидают на нее свои взоры. Почему? Потому что покрытие это способно выполнять сразу несколько обязанностей: выдерживать и огромные нагрузки, и в то же время смотреться очень презентабельно, или просто симпатично. Поэтому мы обратим внимание на то, как делается укладка тротуарной плитки своими руками, описание этого процесса в будущем может пригодиться.

В чем секрет ее привлекательности?

Вопрос этот интересует многих, а для того чтобы на него ответить, необходимо предъявить список преимуществ этой тротуарной плитки. Итак:

Демократичные цены. По сравнению с натуральным камнем тротуарная плитка является дешевой, но в прочности ему проигрывает немного. Экологичность. В наш индустриальный век это огромное достоинство. Широкий ассортимент. Он способствует тому, что ваш дизайн найдет свою плиточную «половинку». Простота монтажа. Это обеспечивается наличием только одинаковых элементов. Непритязательность покрытия. Плитка не боится ни стужи, ни зноя, а швы из песка гарантируют отсутствие луж.

Именно этот небольшой список достоинств, каждый из пунктов которого вызывает симпатию, и делает тротуарную плитку столь притягательной.

Критерии правильного выбора

Прежде чем укладывать тротуарную плитку надо купить ее. Но и к выбору надо подойти со всех сторон. Да, каждый homo sapiens мечтает, чтобы внешний вид изделия не разочаровывал. Но он в нашем случае все-таки является второстепенным, ибо для тротуарной плитки главным достоинством считаются совсем другие характеристики.

В том случае, если покрытие предназначается для тропинок и дорожек, по которым будет ступать только нога человека, выбор ничем не ограничивается — материал можно покупать любой. Когда вы покупаете плитку для того места, где будут сновать (или неспешно ездить) автомобили, надо устроить основательный допрос продавцам — на предмет того, какие нагрузки способен выдерживать приглянувшийся материал. Такие плитки имеют большую стоимость, но и служить будут дольше.

Надо перед походом в магазин составить подробный план того места, где будет положена тротуарная плитка. Он позволит точно рассчитать ее количество. К нему обязательно добавьте еще 10-15%, чтобы со спокойной душой приступить к делу.

Инструменты, без которых не обойтись

Чтобы мучительно долго не искать вдруг пропавший коварный инструмент, его надо подготовить заранее, а затем сложить все в одном месте. Соберите следующую «армию» помощников:

Колышки, уровень, шнур — для разметки;

Лопата, трамбовка — для работ с основанием;

Болгарка и диск по камню, труба из металла и резиновая киянка — для укладки;

Лейка или шланг;

Веник и грабли;

Цемент М500 и песок.

В случае если изделие укладывается на площадку, где будет располагаться стоянка автомобиля, необходим еще и щебень. Из предметов личного пользования необходимо запастись комбинезоном, перчатками и очками.

Подготовка участка

Корректная планировка поможет избежать проблем при будущих работах: перерасход или переделки в этом случае вам не грозят. Первым делом разбивают дорожки или площадки, используются колышки со шнуром и уровень.

Не покривив душой, можно сказать, что этот этап является самым важным, он обеспечивает качество дальнейших работ. Первым делом убирается дерн и грунт, толщина такого «ненужного» слоя обязана быть как минимум 20 см. Дальше копать не стоит, так как ниже грунт хорошо утрамбован. При наличии бугров грунт убирают, если есть ямы или выбоины, грунт, наоборот, добавляют.

Если это будущие дорожки, то под их основание необходимо положить обрезанные трубы, через них без труда могут быть проложены системы коммуникаций. Потом эту канавку следует засыпать гравием или щебнем: они образовывают подушку, толщина которой для пешеходных дорожек должна равняться 10-15 см.

Если по/на площадке будут проезжать и парковаться «средства передвижения», глубина подушки должна быть увеличена на 5 см. Затем по ней проходятся или вибромашиной, или трамбовщиком. Иногда имеет смысл заранее устелить щебень двойным слоем геотекстиля, который будет препятствовать появлению сорняков, перемешиванию щебня с песком. На подушку насыпается песок, который разравнивают граблями и немного утрамбовывают.

Иногда вместо песочного слоя кладут подушку из гравия или же сухую «мешанину» песка и цемента, соотношение их — 5:1. Толщина его должна быть 3-5 см. Для того, чтобы получить идеальную поверхность, используются трубы, которые укладываются параллельно, а между ними уже засыпается песок.

Установку бордюров предваряет вбивание колышков, которые обязаны смоделировать дорожку или площадку. На них по всему периметру с помощью нивелира фиксируется шнур. Затем выкапывается бордюрная канава: делается это таким образом, чтобы верхняя часть бордюра выступала над шнурком на 1-2 см. Естественно, учитывается и бетонная, еще не уложенная, подушка. И только затем в канавки заливается раствор.

Бордюр опускают на подушку, пристукивают киянкой до уровня натянутого шнура, затем тщательно проверяют вертикальность. Следующие изделия проверяют на плотность зазора с предыдущими бордюрами. Если дорожка изобилует изгибами, бордюры-соседи приходится подрезать болгаркой. Завершаются работы с бордюрами засыпкой канавки и ее трамбовкой.

Надо сказать, что бордюры необязательны, и часто дизайнеры от них решают отказаться. Такая укладка производится на одном уровне с газоном, либо же поднимается выше на один-два сантиметра.

Укладка плитки: последний штрих

Укладывают плитку «от себя», иначе подготовка верхнего слоя пойдет насмарку. Между материалом оставляют просвет в 1-2 мм. Самым удобным вариантом для самостоятельных и дебютных работ является «Старый город», она хороша тем, что на изделиях уже имеется выступы, позволяющие не беспокоиться о ширине зазоров. Потом пустоты заполняются песком либо сухой смесью, они-то и не позволят покрытию смещаться впоследствии. Затем плитка трамбуется. Если обнаружились неровности, то она вынимается, песок или подсыпается, или убирается, потом плитка снова укладывается, а операция трамбовки повторяется.

Если место для укладки нестандартной формы, то плиты придется обрезать. С этой работой успешно справляется болгарка с «каменным» диском. Но эти действия предпринимаются лишь после того, как уложены все целые элементы. Перед обрезанием плитка прикладывается к будущему месту «жительства», затем на ней вычерчиваются линии, обозначающие лишнее.

Когда укладка завершена, плитка засыпается или песком, или смесью цемента и песка, излишки удаляются веником. Чтобы его уплотнить, для покрытия понадобится «душ», используется шланг или лейка. Когда песка недостаточно, засыпка повторяется.

Укладка тротуарной плитки своими руками — дело чрезвычайно трудоемкое. Но иногда необходимое. Если что-то осталось за гранью вашего понимания, смотрите видео у нас — прямо здесь и сейчас.

Полюбуйтесь на процесс: