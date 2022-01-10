Тротуарная плитка — покрытие, которое занимает лидирующие позиции, если говорить о сооружении тротуаров, садовых дорожек, площадок, подъездов и отмосток. Чаще этот материал укладывают на песчаную подушку, так как данный способ гарантирует скорость работ, сравнительную простоту и экономичность. Однако исключение есть: если работа проводится на участке с высокой проходимостью, там, где планируется большая нагрузка, необходим другой метод — укладка тротуарной плитки на бетонное основание. Такое покрытие не просядет из-за нестабильности грунта, без труда выдержит даже тяжелый грузовой транспорт. Укладка брусчатки на бетон отличается от операции с песчано-щебеночной подушкой: есть у нее особенности, о которых важно узнать перед началом работы. В противном случае операция может закончиться неудачей.

В каких случаях необходима укладка тротуарной плитки на бетон?

У многих владельцев загородных участков возникают вопросы: можно ли класть брусчатку на бетон, можно ли класть тротуарную плитку на бетон? Можно, а иногда и нужно.

Монтаж плит или брусчатки на бетонное основание производят для того, чтобы соорудить безупречное, прочное и долговечное покрытие. Часто это даже не совет, а требование. Его надо соблюдать при работах на участках с неблагоприятными условиями.

Такие площадки необходимы, когда грунт в местности не отличается стабильностью. Бетон под тротуарную плитку — правило, если почва имеет высокую степень усадки. Примеры — пылеватый (мелкий) песок, торф, свежая насыпь, не успевшая сформироваться. Укладка брусчатки на бетонное основание обязательна, если грунт в местности пучинистый. Увеличение в объеме и поднятие его неравномерно, поэтому прочная «подложка» необходима. На покрытие предполагается повышенная и постоянная нагрузка: например, тротуарную плитку укладывают на участок под парковку для грузового транспорта, на подъездном пути. Придомовая территория находится недалеко от места разработки полезных ископаемых.

Тротуарная плитка на бетонное основание — логичное решение для важных территорий, которые не позволят в будущем провести простой и быстрый демонтаж покрытия. Это относится к полам «участковых» построек, отмосткам, к площадкам, находящимся у гаражей, под навесами для автомобилей.

Если на территории, предназначенной для укладки покрытия, уже есть бетонное основание, то его также можно использовать для укладки облицовочного материала. Но в этом случае его сначала надо тщательно осмотреть.

Монтаж на старый бетон — способ, который дает возможность сэкономить, улучшить вид покрытия, а заодно и защитить конструкцию от дальнейшего разрушения.

Достоинства и недостатки тротуарной плитки, уложенной на бетонное основание

Такая технология укладки имеет как плюсы, так и минусы. Поэтому перед принятием решения нужно решить, что выиграет в споре для конкретного участка и его хозяев.

Преимущества укладки брусчатки на бетон

К этой категории относится большое количество «за»:

полная защищенность покрытия от неблагоприятных погодных условий: плиты будут «незыблемы» и безопасны в период дождей, в снежные зимы и весной;

бетонное основание — опора, не имеющая слабых мест: такой фундамент максимально прочен, износостоек, способен противостоять серьезным нагрузкам, деформациям;

операция гарантирует беспроблемный монтаж тротуарной плитки на ровную поверхность: она не потребует привлечения дорогостоящей строительной техники;

бетонное основание под брусчатку — гарантия отсутствия усадки: стяжка армируется, имеет большую массу, распределяется равномерно, поэтому сохранит первоначальные размеры;

относительная простота работы, она позволит обойтись без привлечения квалифицированных рабочих, провести операцию самостоятельно;

ремонтопригодность, простой демонтаж и коррекция покрытия.

К плюсам монтажа тротуарной плитки на бетон относится и широкий ассортимент потенциальных изделий. В этом случае даже покрытие необычной формы не станет причиной усложнения работы, так как основание для него будет идеально ровным.

Недостатки тротуарной плитки на бетонное основание

Этот список насчитывает не так много пунктов. Но, тем не менее, с ним познакомиться необходимо. К минусам можно причислить:

надежность брусчатки, зафиксированной клеевым составом: при повреждении нескольких элементов их демонтаж усложнится, поэтому риск испортить соседние бруски остается;

сложность операции, если сравнивать изготовление бетонного основания с относительно простой засыпкой песчаной (щебеночной) подушки;

возможную деформацию (разрушение) основания весной, если работа (создание бетонной стяжки) была проведена некорректно;

большие затраты, если хозяева решили сделать усиленное основание, приобрести декоративные плиты и бордюры.

Еще один потенциальный «камень преткновения» — проблемы с оттоком воды, если выбрана одновременная заливка стяжки и монтаж бордюров. В этом случае владельцам придется заняться созданием дренажной системы, а это операция также обещает дополнительные расходы. Более простая альтернатива есть: это организация уклона поверхности.

Какую тротуарную плитку выбрать?

Кладка тротуарной плитки на бетон — операция, которая начинается с выбора самого подходящего вида покрытия.

Каким требованиям должна соответствовать тротуарная плитка?

Первым важным параметром здесь является толщина изделий. Она зависит от функций, которые будут возложены на конкретный участок территории.

Для пешеходной зоны достаточно толщины 30-40 мм. Если во двор будет заезжать легковая машина, то лучше выбрать изделия, высота которых составляет 60 мм. Проезжая часть с высокой нагрузкой требует максимально надежного материал: в этом случае лучше сразу выбирать покрытия толщиной от 80 до 100 мм, не менее.

На тротуарной плитке (брусчатке) не должно быть никаких дефектов — сколов, трещин. Ее лицевая поверхность обязана быть однородной, равномерно окрашенной, без посторонних включений. Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами во время монтажа, всю продукцию перед покупкой лучше сравнить: как по толщине, так и по цвету. Оптимальный вариант — приобретение изделий из одной партии. Иначе можно столкнуться с несовпадением цвета, в худшем случае — с расхождением в размерах.

Есть требования, которым должны соответствовать все тротуарные плитки.

Прочность на сжатие/изгиб и растяжение. Минимальный показатель — 30 МПа. Морозостойкость. Минимум для базовых моделей — 200 циклов, для элитных образцов — 300 циклов. Водопоглощение, от этой характеристики зависит морозостойкость. Данный показатель не должен быть выше 6%. Устойчивость к истиранию при интенсивной эксплуатации: это параметр влияет на долговечность изделий. Максимум — 0,7 г/м2, «оптимум» — 0,4 г/м2.

Четкие геометрические формы — требование «по умолчанию». Если материал отвечает всем характеристикам, то его можно назвать качественным. Однако и сертификат не всегда является стопроцентной гарантией. Поэтому лучше приобретать продукцию тех производителей, чьи изделия уже проверены временем и покупателями.

Виды тротуарной плитки

Изделия, использующиеся в роли покрытия, отличаются способом изготовления. Тротуарная плитка может быть:

вибролитой;

вибропрессованной;

гиперпрессованной (не лучший кандидат);

полимерпесчаной.

В составе вибролитой и вибропрессованной тротуарной плитки цемент, песок, вода, пигмент и пластификатор. Роль наполнителя играет гранитная или базальтовая крошка, известняк, сланец, резиновая крошка.

Для участков с большими нагрузками рекомендуют выбирать тротуарную брусчатку с гранитной крошкой. Есть такие виды изделий-брусков:

пиленые;

пилено-колотые (грани ровные);

колотые (неровные грани).

Две первых разновидности отличаются тем, что они зачастую подвергаются длительной термической обработке. Этот этап делает поверхность материала нескользящей.

Самой популярной считается брусчатка с размерами 100х100 мм, толщиной 30-100 мм. Второй востребованный вариант — «стандартный кирпич»: его ширина 105 мм, длина — 210 мм, высота — от 50 до 100 мм.

Особенности укладки тротуарной плитки на бетонное основание: пошаговое руководство

Главное преимущество монолита — его надежность, устойчивость и незыблемость при самых неблагоприятных условиях. Ни тротуарная плитка, ни брусчатка не просядет на таком основании даже при значительных нагрузках. Однако долговечность и безукоризненность этого сочетания можно гарантировать только в одном случае: если подготовка и работа были проведены безошибочно.

Как соорудить бетонное основание под тротуарную плитку или брусчатку?

Создание забетонированной площадки, пешеходной дорожки, проезжей части стартует с разметки участка.

По контуру будущего мощения вколачивают колышки, между этими ориентирами натягивают шнур. Данный этап требует некоторого расширения территории, так как необходимо оставить место под опалубку и бордюрный камень. Поэтому перед установкой колышков к периметру объекта добавляют «лишние» сантиметры. Верхний плодородный слой снимают, затем участок углубляют до 250-280 мм. На дно вырытого и выровненного котлована засыпают среднефракционный щебень (100-120 мм), затем его утрамбовывают. Сверху досыпают и разравнивают песок (30-50 мм). Его проливают водой и уплотняют. По периметру участка устанавливают опалубку, изготовленную из досок толщиной как минимум 40 мм. Чтобы ее прочно зафиксировать, используют колья. Их ориентировочный шаг — метр. Внутрь опалубки укладывают геотекстиль, либо полиэтиленовую пленку, сложенную вдвое.

Затем готовят песчано-цементную смесь (бетон М200), пропорции которой зависят от марки цемента:

для М500: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня;

для М400: 1:2,5:4,2 соответственно.

Заливку раствора делят на три этапа.

Сначала выливают, уплотняют и разравнивают слой толщиной около 30 мм. На него укладывают армирующую сетку (толщина прутьев 6 мм, размер ячеек — 100 мм, не более). Отдельные ее элементы соединяют вязальной проволокой. Затем заливают 2 слой (50-100 мм) раствора, оставляя небольшое расстояние до поверхности земли. Оно требуется для монтажа тротуарной плитки вровень с грунтом.

Через несколько дней (2-4) приступают к укладке покрытия на бетонное основание, набравшее необходимую прочность.

Монтаж бордюрного камня

Перед тем как положить тротуарную плитку на бетонное основание, проводят подготовительный этап — делают обрамление, которое не даст изделиям расходиться в разные стороны. Для установки бордюрного камня также используют ориентиры — колья с туго натянутым шнуром. Максимальная высота бордюра — 100 мм от поверхности.

Во время разметки учитывают наклон покрытия к краям дорожки (площадки). Он поможет отводить талую и дождевую воду. Вдоль шнура выкапывают мини-траншею. Ее глубина складывается из высоты камня и толщины подушки из щебня (30-50 мм). Последняя необходима, чтобы обеспечить устойчивость обрамления.

На дно траншеи выкладывают слой песчано-цементного раствора, затем его выравнивают. Устанавливают и фиксируют камни с помощью той же резиновой киянки. Через несколько дней, когда бетон схватится, пространство между бордюром и траншеей засыпают песком, проливают и уплотняют.

Варианты укладки тротуарной плитки

Классическую тротуарную плитку или брусчатку монтируют на бетон несколькими способами. Вариантов всего три. Это укладка:

с помощью клеевого состава;

на песчано-цементный раствор;

или на сухую строительную смесь.

Поэтому первым делом мастер должен подобрать самую подходящую технологию.

Использование плиточного цементного клея

Данный способ можно рассматривать, если речь идет о мощении пешеходных дорожек, или других участков, куда не «ступит» колесо автомобиля. В противном случае не исключено, что плиточный клей с постоянными нагрузками не справится.

При выборе укладки плитки или брусчатки на клеевой раствор надо осознавать, что этот метод предполагает точность и скорость монтажа. Причина — быстрое застывание массы, оно не даст шанса исправить ошибку, заметив ее только через некоторое время. Другой недостаток — сложность замены поврежденных элементов. При восстановлении покрытия существует вероятность повреждения соседних изделий.

Клей для укладки разводят маленькими порциями, она зависят от скорости работы мастера. Состав наносят на небольшую часть бетонного основания (от 0,5 до 0,7 м2), толщина слоя — 5-15 мм, но не более. Затем клеевую смесь разравнивают зубчатым шпателем.

Расположение всех элементов покрытия постоянно контролируют с помощью уровня, для проверки рядов используют его же, либо правило. Швы между плитками сначала очищают, обеспыливают и увлажняют, затем заполняют водонепроницаемой затиркой.

Этот метод идеален для оформления больших площадей. Раствор легко готовить своими силами, а из-за сравнительно большого срока годности смесь можно готовить «про запас». Если выбран этот способ, то мастеру нужно познакомиться с требованиями к подобной работе.

Толщина песчано-цементного слоя должна быть как минимум 20 мм, лучше — 30 мм. Такая защита будет долговечной и износостойкой. Она сможет гарантировать отсутствие случайных смещений при разравнивании материала. При монтаже плит и брусчатки советуют использовать шахматную укладку, плетенку, елочку или диагональный рисунок. При распределении этого состава также используют зубчатый шпатель (гладилку).

После завершения основного полотна из целых плиток занимаются укладкой обрезанных элементов. Для резки материала используют болгарку с алмазными дисками, нож-гильотину или пилы для бетона (бензиновые или электрические). Края распиленных заготовок обрабатывают наждачной бумагой, напильником либо шлифовальной машиной.

Применение сухой смеси, гарцовки или пескобетона

Этот способ нередко используют для оформления отмосток, для мощения брусчаткой садовых дорожек и тротуаров. Главные компоненты сухосмеси — цемент и песок, дополнительный ингредиент — гранитный щебень (фракции от 5 до 10 мм).

Данное сочетание дает возможность не только провести работу в короткие сроки, но и начать эксплуатировать объект без вынужденной паузы. Участок будет готов через несколько часов после завершения мощения с помощью гарцовки. Этот метод позволяет использовать покупные сухие смеси (упаковки от 20 до 100 кг), однако любой мастер сможет изготовить простой пескобетон своими руками.

Гарцовка — состав универсальный, поэтому его применяют для создания полусухой стяжки, в качестве подложки под любое покрытие — под брусчатку и тротуарную плитку. Для самостоятельного изготовления сухого строительного раствора цемент смешивают с очищенным песком, пропорции — 1:4, 1:5 или 1:8. Чтобы обеспечить более надежное сцепление, вместо второго компонента нередко добавляют мелкофракционный щебень или гранитную крошку. Этот вариант идеально подходит для «участков участка» с большой проходимостью, для мест, предназначенных для перемещения или стоянки тяжелого транспорта.

Минимальная (рекомендуемая) толщина такой «подушки» — 30 мм (50 мм). При этом способе процесс укладки тротуарной плитки на бетонное основание меняет направление — мастер двигается вперед, уже по готовым рядам. Сухую смесь рассыпают, затем уплотняют (например, с помощью виброплиты). Покрытие укладывают, затем выравнивают, постукивая по ним резиновой киянкой.

После завершения укладки целых блоков переходят к монтажу изделий по краям, на участках, которые имеют сложную конфигурацию. Готовое покрытие снова тщательно утрамбовывают. Швы между материалом засыпают другой сухой смесью. Помимо цемента и песка в состав ее входит (или может входить) гипс, глина, мраморная мука, доломит, керамзит.

Простейший вариант — песок

В некоторых случаях допускается укладка материала на цементно-песчаную смесь: данный способ — альтернатива, если интенсивных нагрузок на замощенный участок не предполагается. Недостатки ее существенны. Поскольку песок не так хорошо фиксирует покрытие, всегда остается риск его просадки, или подмывания в период дождей, при сходе снежного покрова.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание не слишком простая работа. Поэтому тем хозяевам, которые задумываются над возможностью самостоятельной операции, лучше познакомиться с ее этапами заранее. Например, получить представление о предстоящей «авантюре» им поможет следующее видео: