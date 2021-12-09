Повышенная влажность — большая проблема, с которой нередко сталкиваются владельцы загородных домов и гаражей. Особенно страдают от плохого микроклимата подземные помещения — подвалы и погреба, исполняющие роль удобного хранилища для заготовок и сельхозпродукции. В результате хозяева обнаруживают, что запасы начинают портиться, а находиться в помещениях долгое время им очень некомфортно. Что делать, как победить сырость в подвале частного дома? Подход к этой проблеме должен быть серьезным, основательным: сначала нужно точно определить источник высокой влажности, а потом предпринять меры для его устранения. Метод «лечения» зависит от масштабов «наводнения».

Возможные причины сырости в подвале

Первыми симптомами проблемы в любом подземном хранилище становятся «плачущие» стены и потолок. Поэтому первая задача владельцев заглубленного помещения — найти виновника появления сырости. Причин образования конденсата может быть несколько.

Некорректно обустроенная вентиляция и ее недостаточная эффективность. Именно эта система ответственна за вывод излишней влаги. Если она не работает, или засорена, то повышенная влажность неизбежна. Проникновение в подвал грунтовых вод, уровень которых и изначально очень высок. Сезон дождей или таяние снега вкупе с земляным полом и отсутствием дренажа приводит к подтоплению помещения. Дефекты фундамента. Влага легко проникает через трещины и щели сооружения. Если пустить дело на самотек, то в скором времени можно столкнуться с серьезной угрозой — с повреждением стен.

Первопричиной сырости может быть недостаточное утепление и отсутствие качественной гидроизоляции помещения: его пола, стен и потолочного перекрытия.

Однако нужно понимать, что хранилище для заготовок и урожая не может иметь низкую влажность. Показатель, не превышающий 75%, считается нормой. Поэтому сначала нужно удостовериться, что микроклимат не оптимален: для этого в подвалах устанавливают гигрометры (термогигрометры, метеостанции), которые в большинстве случаев выдают точные данные. Однако конденсат, образующийся постоянно, свидетельствует о том, что проблема существует.

Чем грозит повышенная влажность?

Если в помещении спертый, затхлый воздух, а капли влаги регулярно появляются на поверхностях, то повышенная влажность — факт, не требующий каких-либо доказательств. Последствием перманентной сырости является:

нарушение температурного режима;

конденсат, оседающий на стенах, перекрытии, и постепенно разрушающий их;

появление неприятного и опасного врага — плесневого грибка, «губителя» человека и любого помещения.

Постоянная сырость провоцирует разрушение отделочных материалов, быструю порчу урожая и заготовок, коррозию металлических конструкций и гниение незащищенных деревянных элементов подвала — стеллажей, полок, поддонов, ящиков, инструментов и т. д.

Подготовка подвала и его дезинфекция

Как правило, работу начинают в то время, когда в хранилище остается минимум запасов, — перед сбором нового урожая. Сначала из подвала выносят оставшиеся заготовки, потом все предметы, которые там находятся. Если полы земляные, то удаляют верхний влажный слой грунта (около 50 мм), поверхность обрабатывают (проливают, опрыскивают) раствором марганца, затем насыпают и разравнивают сухой песок.

Медный купорос

Деревянные конструкции отправляют на улицу. Там их моют горячим мыльным раствором, затем сушат. Идеал в этом случае — солнечная погода. Если обнаруживают следы поражения, то древесину обрабатывают раствором медного купороса: на литр воды берут 100-150 г сульфата меди. Этим же антисептиком можно продезинфицировать пол, стены, потолок и металлические предметы.

Серная шашка

Такая обработка требует удаления из подвала всех металлических предметов. Если это невозможно, то до начала операции конструкции защищают смазкой (солидолом, литолом, силиконом). Перед дезинфекцией вентканалы закрывают. Дымовую шашку устанавливают на негорючую подставку и поджигают. Затем из подвала быстро уходят, крышку люка плотно закрывают.

Если есть возможность, то на время обработки дом покидают. Спустя 5-6 часов отрывают приток и вытяжку, затем крышку люка. В таком положении их оставляют минимум на 12 часов.

Соляная кислота

Если в помещении поселилась плесень, но иные способы не смогли устранить серьезную угрозу, то для обработки поверхностей используют соляную кислоту. Поскольку вещество опасно, перед началом работы с ним надевают очки, респиратор и резиновые перчатки. Разводят соляную кислоту (33%) так: в ведре (10 л) воды размешивают 100-200 мл. Во время приготовления раствора и проведения процедуры действуют осторожно — следят, чтобы капли жидкости не попали на окружающие предметы.

Известь и медный купорос

Хороший вариант осушения и дезинфекции сырого помещения — его защита известью с добавлением медного купороса (5-10%). В этом случае поступают так:

Сначала готовят густой раствор побелки, затем в него добавляют медный купорос, растворенный в воде. Полученную смесь делят на две части — разливают в 2 емкости. Первую половину разбрызгивают на стену малярной кистью или веником. После завершения обработки делают паузу на сутки. Потом таким же образом наносят вторую порцию состава, затем разравнивают. В результате операции получают неровные, пористые поверхности. Данное известковое покрытие способно удерживать влагу, поэтому конденсат на нем «красуется» редко.

После завершения подготовки приступают к просушке подвала.

Сырость в подвале частного дома: что делать, как избавиться от влаги?

Если повышенная влажность и тяжелый запах беспокоят хозяев не постоянно, а только в определенные периоды, то избавиться от проблемы легче. Им в борьбе за идеальный микроклимат помогут простейшие способы. Эти же методы можно использовать тем, у кого в подвале пока нет вентиляционной системы.

Осушение с помощью порошка белого мха (сфагнум, торфяной мох). Этот натуральный адсорбент насыпают в емкости, которые устанавливают в помещении, по периметру и в центре. Использование керамических кирпичей — самый простой способ устранения повышенной влажности. Строительные блоки сильно нагревают на костре, потом переносят в сырой подвал. При остывании материал будет «охотно» впитывать лишнюю влагу. Избавление от сырости с помощью хлористого кальция. 1 кг килограмм сухого порошка или гранул способен впитать до 1,5 л влаги. В этом случае вещество раскладывают в углах подвала, а спустя сутки выносят и прокаливают. Высушенный порошок заносят обратно. При выпаривании жидкости с хлористым кальцием обращаются крайне «деликатно», потому что пары его токсичны.

Есть и другие поглотители влаги. Чтобы устранить сырость, можно использовать гашеную известь, золу, сухую, прокаленную глину, соль, древесный уголь, силикагель, осушитель подстилки, сухой песок, опилки, картонные коробки и т. д.

Осушение с помощью усиления воздухообмена

Поскольку вентиляционная система в подвале чаще есть «по умолчанию», эти методы подойдут практически всем владельцам. Однако перед началом процедур обязательно проверяют, нет ли загрязнения вентиляционных каналов. Если чистка требуется, то самый простой вариант — использование проволоки, к концу которой прикреплен ершик. Перед началом процедуры под трубу подставляют емкость, в которую будет собираться мусор.

Если все в порядке, но тяги нет, то это означает, что вытяжка не справляется со своими обязанностями. Обычно такая ситуация возникает из-за большой разницы температур. Когда на улице воздух теплее, чем в подземном помещении, на его поверхностях висят капли. Если за окном холодно, то в подвале и погребе обычно сухо и прохладно. Чтобы решить проблему неидеального микроклимата, необходимо усилить воздухообмен. Способов достичь желаемого есть несколько.

Помощь нагнетательного электроприбора

Установка канального вентилятора в вытяжку — самое простое решение проблемы сырости. Совсем не обязательно приобретать очень мощный прибор, потому что с задачей справится и обычное устройство, которое покупают для улучшения работы вентиляционной системы в домах или квартирах. На просушку помещения может уйти от 3 до 10 дней.

Использование свечи

Этот вариант идеален для тех подвалов, куда не проведено электричество, и для погребов, находящихся в отдалении от жилого здания. Чтобы избавить их от влаги, свечу устанавливают в металлическую консервную банку, затем фиксируют над вытяжкой. В этом случае нужно временно нарастить трубу так, чтобы ее край находился на расстоянии 50-100 мм от пола. Оптимальный вариант — дополнительная труба из жести.

Благодаря разогреву воздуха у входа вентиляционный канал возникает тяга, поэтому холодный и сырой воздух начинает покидать подвал. Свечи заменяют новыми до тех пор, пока помещение не высохнет. Альтернативой им сможет стать газовая горелка, или таблетки сухого спирта: чтобы осушить подвал частного дома, их потребуется от 10 до 15 штук.

В теплую погоду эти способы окажутся неэффективными, так как приточный воздух сильно насыщен водяными парами. Попадая в холодное помещение, он тут же остывает. Поскольку такой газ уже не в состоянии впитать большое количество влаги, она конденсируется на поверхностях. Поэтому при просушке подвала летом приток полностью перекрывают. Или переносят эту операцию на осень, когда температура понизится до +10°.

Как можно решить вопрос высокой влажности в теплое время года? Чтобы не столкнуться с сыростью, некоторые хозяева держат закрытыми оба вентиляционных канала. Если летом в ночное время температура значительно понижается, то приток и вытяжку перекрывают только днем, а на вечер и ночь включают вентилятор.

Применение осушителей

Если победить сырость в подвале частного дома хозяева хотят до наступления прохладной погоды, то им имеет смысл выбрать осушение помещения с помощью нагрева воздуха. Он будет покидать подвал, забирая с собой водяные пары. Большой ассортимент приспособлений и устройств дает возможность устранить высокую влажность быстро, однако сначала хозяевам предстоит выбрать самый оптимальный вариант.

Костер в ведре

Самый простой и старинный способ — создание самодельной «печи». Для этого находят старое, ведро, к его ручке привязывают прочную проволоку или трос. Затем самодельную печку «дырявят», набивают ее дровами (углем). Потом топливо поджигают, крышку ведра закрывают, и на проволоке емкость опускают в подвал. Фиксируют так, чтобы она висела над полом.

Для очередной заправки самодельный осушитель поднимают с помощью проволоки. Каждые 20-30 минут крышку люка открывают, впуская свежий воздух. Благодаря дыму помещение и просушивается, и дезинфицируется. После прогрева подвал закрывают на 2-3 дня.

Вместо простейшего приспособления можно использовать жаровню или буржуйку. Но в любом случае важно соблюдать одно правило. В помещение с горящим топливом спускаться нельзя, так как главная угроза для неосторожных хозяев — угарный газ.

Помощь электрических проборов

Этот вариант также позволит просушить подвал или погреб, но длительность операции будет зависеть от вида устройства. Для возвращения подвалу нормального микроклимата используют:

масляные или инфракрасные обогреватели, конвекторы;

тепловентиляторы или более мощные тепловые пушки;

бытовые осушители воздуха (влагопоглотители);

электрокамины.

Если рассматривать всех претендентов, то наиболее популярный способ — помощь тепловых пушек. Это оборудование отличается мощностью, эффективностью, но экономичностью, так как процесс сушки подвала такими устройствами не отнимает много времени.

Как предотвратить появление сырости?

Сушку помещения в некоторых случаях впору назвать полумерой, потому что хозяева избавились от влаги, но не устранили главный источник проблемы. Если сырость в подвале частного дома — явление постоянное, то надо проводить масштабные преобразования. Поэтому с подготовительными этапами и осушением им придется повременить.

Гидроизоляция: внутренняя и наружная

Если причина повышенной влажности недостаточная защита помещения, то владельцам предстоит одна или несколько операций.

Все внутренние поверхности, которые способны впитывать влагу, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Такой состав становится настоящим барьером после высыхания, так как кристаллизуется внутри материала. Для защиты от грунтовых вод пол и стены подвала защищают двойной гидроизоляцией. Первым препятствием становится битумная мастика, вторым — рубероид. Его нагревают горелкой, настилают с нахлестом и прижимают. После остывания материала получается монолитное покрытие. Чтобы предотвратить проникновение влаги извне, создают наружный гидроизоляционный слой. Сначала стены фундамента дома откапывают, очищают от земли. Затем их обрабатывают грунтовкой (битумным праймером). Состав наносят как минимум в 2 слоя, каждый из них оставляют сохнуть самостоятельно. На полностью высохшее основание дважды или трижды наносят битумную мастику, сушат ее аналогично. Общая толщина ее слоев не менее 3 мм. Для гидроизоляции земляного пола тоже используют два вида материалов: это жирная глина и обломки кирпича (камень, щебень или гравий). Последние равномерно распределяют по основанию. Затем из глины готовят густой раствор. Его укладывают на камни, утрамбовывают и разравнивают. После завершения этого этапа на глину высыпают слой песка (50-70 мм). Его уплотняют и тщательно втирают в поверхность. Остатки песка сметают веником.

Более современные и беспроблемные варианты для гидроизоляции внешних и внутренних поверхностей подвала — использование жидкой резины или стекла. Их достоинства — простое нанесение и надежная защита от влаги.

Теплоизоляция

Какую бы роль не исполнял подвал дома, ему в любом случае необходимо качественное утепление. Да, стены здания обычно утепляют, нередко снаружи и внутри, поэтому в большей степени это касается потолка помещения. Причин тому несколько, но главная из них — влага, которая не только будет скапливаться на отделке перекрытия, но и может проникнуть в комнаты, расположенные выше подвала. И жизнь в них станет далека от комфортной.

Теплоизоляция потолка — операция, которую можно провести со стороны жилой комнаты или подвального помещения, однако чаще выбирают второй вариант. В качество защиты используют пенопласт, пенополистирол (ЭППС) или минеральную вату. Последнюю нередко применяют и для утепления стен. Операция состоит из нескольких последовательных этапов.

Основание полностью очищают: с него удаляют побелку или краску, грязь, плесень и т. д. Потом потолок моют и сушат. Если выбраны плитные утеплители, то неидеальную поверхность перед их монтажом выравнивают. Высохшее основание грунтуют.

Количество дальнейших шагов зависит от выбранного теплоизоляционного материала.

Для плит операция начинается с гидроизоляции. Для минеральной ваты и высоких потолков создают каркас, между элементами которого вразбежку укладывают утеплитель. Все зазоры закрывают монтажной пеной. Сверху на элементах каркаса фиксируют пароизоляционный материал. Пенопласт или пенополистирол не нуждается в дополнительных конструкциях: плиты сразу приклеивают к потолку, затем утеплитель фиксируют дюбелями-грибками (зонтиками).

После завершения монтажа любого плитного теплоизолятора выполняют отделку потолка. Возможные варианты:

фиксация армирующей сетки и нанесение штукатурки — известковой или гипсовой;

влагостойкий гипсокартон и отделочный материал.

Если выбран пенополиуретан, то работа максимально проста: его напыляют на основание. Минус способа — его затратность: для нанесения жидкой теплоизоляции необходимо арендовать дорогое оборудование.

Организация вентиляционной системы

Сырость в подвале частного дома можно победить, если оборудовать помещение качественной вентиляцией. Только такая система обеспечит нормальный воздухообмен, по крайней мере, в прохладное время года.

Для подсобных помещений обычно выбирают естественную вентиляцию (ЕВ), так как для ее организации не потребуются дополнительные затраты. В этом случае нормальный воздухообмен обеспечивает разница между внутренней и внешней температурой. Свежий воздух, попадая через приток с улицы, вытесняет влажный и затхлый, который удаляется через вытяжной канал.

Как правило, такая вентиляционная система эффективна, если в ее работу не вмешиваются внешние факторы. Исключением становится теплое время года и хранилища большой площади. Для качественного проветривания просторных подвалов организуют принудительную вентиляционную систему. В ее состав входят вентиляторы.

Самый простой вариант ЕВ — продухи. Однако отверстий, забранных решетками, часто оказывается недостаточно для эффективного воздухообмена. Поэтому в помещении монтируют вентканалы — две трубы: одна необходима для поступления приточного, свежего воздуха, другая — для отработанного. Их фиксируют в противоположных углах подвала, на разной высоте: приток на расстоянии 50-100 мм от пола, вытяжку — в 50-100 мм от потолка.

Обустройство дренажной системы

Тающий снег, ливневые дожди и поднимающиеся грунтовые воды — третье неблагоприятное условие, при котором хозяева могут обнаружить сырость в подвале частного дома. Чтобы предотвратить последствия такого соседства, увести влагу от помещения и здания, организуют дренажную систему. Она может быть внутренней и наружной.

Внутренний дренаж

Этот способ идеален, если дом уже построен, около него есть отмостка, дорожки вымощены, а газоны засеяны. Есть у данного решения еще один плюс: организация внутренней системы обойдется дешевле. Вариантов сооружения внутреннего дренажа есть два: простой и более сложный.

Емкость для сбора воды и насос

Простой дренаж гарантирует минимум работы, если пол помещения земляной. В этом случае в грунте выкапывают небольшой котлован. Туда устанавливают емкость — металлическую или пластиковую бочку, верхняя часть стенок которой перфорирована. В нее помещают погружной насос. С его помощью при наполнении емкости жидкость по шлангам будет отводиться в сливной колодец, или в ливневую канализацию.

Полноценная дренажная система

Более сложная конструкция требуется большим и высоким помещениям. В них располагают несколько траншей для дренажных трубопроводов. Расстояние между ними — 3-4 м.

Сначала в подвале снимают слой грунта, до подошвы фундамента. Затем на дно засыпают песчано-гравийную подушку либо керамзит, укладывают геотекстиль, на него — трубы с перфорацией. При монтаже обязательно соблюдают уклон в сторону дренажного колодца. Трубопровод заворачивают в материал, затем засыпают песком или керамзитом.

Сверху создают черновой пол из досок, обработанных антисептиком, либо заливают бетонную стяжку. Жидкость, собирающуюся в накопительной емкости, также выводят с помощью погружного насоса.

Внешний дренаж

Наружную систему тоже можно организовать двумя способами, но для зданий с погребами и подвалами вариант всего один.

Пристенный дренаж

Только эти системы сооружают для домов с поздемными помещениями, на участках с глинистыми и суглинистыми грунтами. Дренаж обустраивают по периметру здания — вплотную к фундаменту. Однако основание уже должно иметь надежную гидрозащиту и теплоизоляционный барьер.

По периметру дома выкапывают траншею до подошвы фундамента. Ее ширина — 400 мм. В 10-15 м от здания роют глубокую яму для дренажного колодца. Оптимальный вариант — место, имеющее естественный уклон в его сторону. Соединяют обе траншеи, не забывая про уклон трассы (20 мм на каждый метр). В углах дренажной системы монтируют ревизионно-смотровые колодцы из ПВХ труб. Пристенный контур устилают геотекстилем, заводя его на края канавы и стены. Затем в траншею засыпают слой щебня, его толщина 100 мм. На подушку укладывают перфорированные трубы. Их засыпают щебнем, потом песком, и заворачивают в геоткань.

Траншеи засыпают песком или грунтом. Каждый слой тщательно трамбуют, чтобы предотвратить просадку. Аналогичным образом поступают с магистралью, ведущей к накопителю.

Кольцевая дренажная система

Этот вариант отличается от предыдущего способа тем, что траншею для дренажной системы выкапывают на расстоянии 1,5-5 м от фундамента здания. Ее глубина зависит от уровня грунтовых вод. Данное решение подходит для любого типа основания.

Второе отличие кольцевого дренажа — большая площадь осушения, поэтому у хозяев появляется возможность защитить не только дом, но и другие постройки участка. Этапы создания этой дренажной системы практически аналогичны. Уложенные трубы заворачивают в геотекстиль и засыпают: в этом случае только грунтом. Потом его тщательно уплотняют.

Если развелась сырость в подвале частного дома, что делать его владельцам? Если проблема появляется лишь время от времени, то можно просушить помещение, закрыть вентканалы, если бедствие приходит с наступлением теплой погоды. Когда высокая влажность в подвале не исключение, а правило, и вызвана она ошибками при строительстве, надо готовиться к трудоемким работам и дополнительным расходам.

Простое решение для корректно построенных подвалов

Если помещение создано с соблюдением всех норм, но конденсат в нем «неистребим», то что делать его владельцам? Людям, готовым к экспериментам, можно воспользоваться советом одного хозяина, который все же смог победить проблему повышенной влажности. Правила войны с сыростью в подвале частного дома просты, но действенны.

Он считает, что при появлении конденсата в хранилище не нужно впадать в крайности — начинать «принуждать вентиляцию», сушить, греть, используя разные методы, приборы и приспособления.

Если люк один, то добавляют второй. Крышки обоих качественно утепляют — одеялами, пенопластом, экструдированным пенополистиролом и т. п. Открывают люки только в те сезоны, когда температура в помещении и на улице одинакова — весной или осенью. В другое время года их держат плотно закрытыми. Принудительную вентиляцию не делают, оставляют естественную, поскольку любое вмешательство в «жизнь подвала» приводит к нарушению его микроклимата.

Если выполнить эти условия, но не ждать мгновенного результата, то он появится, в будущем: в следующем сезоне хозяева уже не встретятся с сыростью. Дело в том, что микроклимат подземного помещения нормализуется очень медленно, поэтому и способы его избавления от влаги поначалу кажутся неэффективными.

В завершение темы «Сырость в подвале частного дома» — популярное видео: