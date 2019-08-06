Скворечник своими руками из подручных материалов: варианты, схемы

Стремление опекать животных, вынужденных жить в дикой природе, — задача благородная. Особенно в защите нуждаются маленькие птицы, которым порой бывает трудно найти себе не только корм, но и удобное жилище. Изготовление небольших домиков для них — занятие увлекательное и приятное, а сделать скворечник своими руками из подручных материалов не так сложно: работа не отнимет много времени, больших усилий тоже не понадобится. Вознаграждением станут веселые трели благодарных «новоселов», возможность наблюдать за непоседливым птичьим семейством, отсутствие несметного «полчища» вредителей — насекомых, если скворечник предназначается для загородного участка.

Что нужно учитывать?

Требования и рекомендации предъявляют к любому дому, скворечник здесь не исключение. Учесть придется несколько факторов:

Удобство. Подходящее жилье обязано максимально упростить попадание птиц внутрь. Трудностей с «выходом» наружу тоже быть не должно. Если для конструкции используют строганую доску, то внутренние стены делают шероховатыми или процарапанными, чтобы птицам было удобно за них цепляться. Домики из пластиковых бутылок по этой же причине нуждаются во внутренней отделке какой-либо грубой тканью. Не менее важна обработка снаружи: все острые выступы должны быть обработаны наждачной бумагой. Отсутствие неприятных «ароматов». Строительный материал с запахом противопоказан. Тот, что содержит фенол и формальдегиды — ДСП, ОСП, фанера, — находится под запретом. К тому же такой дом может прийти в негодность после первого же проливного дождя. К этой же категории «нон грата» относятся все марки неорганического клея. Для отделки используются акриловые краски. Слишком яркие цвета — гарантия частых визитов хищников: как крупных собратьев «по перу», так и кошек. Комфорт. Надежная защита от влаги, сквозняков, шума — следующие требования. Точно так же важна качественная теплоизоляция. Скворечник из дерева обычно делают из материалов, чья толщина — как минимум 20 мм. Обязательна заделка всех больших щелей, швов — глиной, паклей либо пластилином. Гвозди или саморезы, торчащие из древесины, недопустимы. Возможность генеральной уборки. Так как скворечники используются разными семействами на протяжении длительного времени, необходима съемная крыша, позволяющая без проблем проводить ежегодную обработку кипятком или слабым раствором марганцовокислого калия.

Размещение скворечника — самый важный пункт. Располагать его надо так, чтобы максимально затруднить пушистым хищникам доступ к домику. Если он будет находиться на дереве, то рядом не должно быть веток. Чтобы не дать кошкам добраться до заветной цели по стволу, его сверху и снизу оборачивают листом жести.

Дополнительные меры безопасности — максимально возможный угол наклона скатов крыши, увеличенный свес козырька (до 80-90 мм). Некоторые мастера советуют набить гвоздей на крышу. Любопытные, но осторожные создания не поранятся, но вольготно расположиться на ней для терпеливого ожидания добычи у них не получится.

От нападок дятлов птичье семейство защищают, укрепляя леток либо толстой деревянной деталью, либо металлической пластиной. Другой эффективный способ — вбивание вокруг летка нескольких гвоздей.

Размеры, материалы

Чтобы скворечник пришелся по нраву крылатым друзьям, необходимо заранее узнать о самых комфортных размерах такого домика. Если птицам будет неудобно, то новостройка останется пустовать. Стандартом являются:

высота — 300-350 мм;

глубина — 130-150 мм;

диаметр летка — 40-50 мм;

ширина — 150-170 мм.

Так как скворечником нередко называют теремок для любых пернатых, то размеры выбирают в зависимости от потенциальных жильцов. Горихвосткам, синицам и серым мухоловкам будет удобно в домике с донышком 100х120 мм, высотой 250-300 мм, летком — 35 мм.

Использование дерева — давняя добрая традиция, однако можно выбрать и другие материалы. Например, скворечники строят из:

винных пробок;

газетных трубочек;

ивовой лозы;

картона;

пластиковых бутылок.

Если материалы боятся влаги, то требуется нанесение нескольких слоев лака, каждый из них должен сначала хорошо высохнуть. Для птичьего жилья оптимальны лиственные деревья (береза, дуб, липа, ольха, осина), потому что хвойные породы содержат смолу, которая опасна для оперения, а значит, и для жизни пернатых.

Скворечник из дерева

Для сооружения жилого «здания» на месте будущих работ подготавливают все необходимое:

гвозди, их длина — 40 мм;

доски из лиственных пород (необработанные);

дрель, фрезу (50 мм);

краску на водной основе либо пропитку;

карандаш, кисточку;

молоток;

ножовку (лобзик);

рулетку.

Весь процесс состоит из нескольких этапов.

Сначала на досках делают разметку всех элементов. Ножовкой вырезают заготовки. Обустраивают леток: дрелью с насадкой-фрезой в передней стенке сверлят отверстие, его диаметр — 40 мм. Под отверстием для входа размечают место для «посиделок». Делают его, вставляют туда жердочку. Все элементы последовательно соединяют. Сначала склеивают три детали — боковые стенки и переднюю. Следят, чтобы не оставалось зазоров. После высыхания все соединения усиливают гвоздями. Затем приклеивают, а потом прибивают дно скворечника. Так же поступают с задней стенкой. Приклеивают шип к крыше, после высыхания ее одевают на домик. Этот элемент не соединяют со скворечником ни клеем, ни гвоздями, так как необходима периодическая уборка жилья. Готовое изделие красят либо оформляют по своему разумению, сушат, подвешивают на дерево.

Минимальная высота для установки скворечника — 3 метра. Необходимо обеспечить домику небольшой наклон вперед, чтобы осадки в жилище не попадали. Такое положение к тому же позволит подрастающему птичьему поколению быстрее добираться до жердочки. Не сложнее изготовить для домика двускатную крышу, но надо помнить, что она должна быть шире самого скворечника, так как ее функция — дополнительная защита от дождя и любопытных хищников.

Настоящий дом из бревна

К сожалению, не каждая птица может найти подходящее дупло для будущего семейства. Этот вариант, напоминающий их обычное жилище, способен восполнить дефицит и быстро привлечь к себе внимание тех, кто ищет удобную «квартиру».

Для сооружения полноценного скворечника потребуется сухое бревно определенных размеров: длиной 300-400 мм, диаметром 150-170 мм. Поверхности слегка зачищают, кладут на рабочий стол.

Делают разметку: первую отметину ставят на расстоянии 40 мм от верхнего среза, затем — отступив от нее 150 мм. Потом ставят последнюю, расстояние от нее до средней части такое же, как и от первой (40 мм). Это будут, соответственно, крыша, внутреннее помещение и дно (пол). Оформляют отверстие для летка. Его делают в средней части-комнате, отступив от верхней метки примерно 50-60 мм. В этом месте дрелью сверлят отверстие диаметром в 40-50 мм, глубина его — около 40. По ранее намеченным линиям от середины отпиливают верхнюю и нижнюю деталь. Большое полено ставят вертикально таким образом, чтобы будущий леток оказался в его верхней части. Отступив от краев по 25 мм, длинным сверлом проделывают 6 отверстий, шаг между ними делают одинаковым. Ножовкой (пилой) вырезают внутренности бревна, соединяя все отверстия. Выравнивают стенки долотом так, чтобы внутри был гладкий цилиндр, толщина стенок которого 25 мм. Все части приклеивают друг к другу. Следят за тем, чтобы клей не выступал с обеих сторон скворечника. Детали прижимают, ждут полного высыхания.

В крыше домика сверлят два отверстия для толстой проволоки, диаметр — 5 мм. Материал продевают, скручивают, оформляют из него удобную ручку. Декорируют готовое изделие корой, мхом или палочками. Чтобы защитить древесину от влаги, используют водоотталкивающую краску.

Как фиксировать, где размещать домик?

Заботиться о птицах, но портить деревья, нельзя, поэтому гвозди в этом случае не подходят. Металлическая проволока исключается по этой же причине, так как древесина, контактирующая с металлом, в скором времени начнет гнить. Есть лучшие и безопасные для деревьев способы:

подвешивание на толстую веревку из натурального сырья;

фиксация скворечника на деревянную перекладину, которую зажимают между веток.

Выбирая удобное место, надо избегать близкого соседства с толстыми ветками, так как в ветреную погоду они станут угрозой для птичьего домика. Небольшая высота размещения позволить навещать скворечник многочисленным хищникам, в этом случае сохранность кладки либо птенцов будет всегда под вопросом.

Подручные материалы в помощь

Два приведенных примера идеальны для птичьего комфортабельного жилья, однако есть и другие способы получить оригинальный скворечник. Или удобную кормушку для крылатых посетителей.

Винные пробки

Это не совсем материал для строительства, так как пробками чаще декорируют уже готовое изделие. Другая их функция — дополнительная теплоизоляция. Чтобы создать такое украшение, нужно отправиться на поиски большого количества пробок, а затем, «вооружившись» ими, подготовить клей с пистолетом и острый нож.

Есть 3 варианта получения винного декора:

разрезание пробок на узкие кругляшки;

получение продольных элементов — деление пробки на 2 одинаковые части;

использование целиком.

Все варианты хороши, так как позволяют добиться желанной цели. Например, для крыши берут круглые плашки, для стен — полуцилиндры, а для фасада — целые «затычки».

Картон

Это не самый лучший материал, однако и он может прослужить какое-то время. Делают такой скворечник довольно просто. Главное условие для более долгой эксплуатации — плотность материала, его толщина. Больше — лучше.

На лист картона переносят чертеж, потом деталь вырезают, сгибают по имеющимся на схеме линиям. Ножницами вырезают отверстие-леток. Все поверхности (включая крышу) обклеивают скотчем с обеих сторон. На внутреннюю сторону стены с летком под ним наклеивают любую грубую ткань, чтобы птицам было легко выбираться. Широким скотчем соединяют стены изделия, делают это снаружи и внутри. Прорезают отверстие для шестка, затем вставляют его. Крышу крепят скотчем так, чтобы ее можно было легко снимать, разрезав клейкую ленту.

Получившийся скворечник украшают разнообразным декором (например, приклеивают аппликации) либо просто покрывают краской. Обувные коробки — другой источник качественного картона. Для непромокаемости такие изделия заклеивают пленкой или покрывают водоотталкивающей краской.

Пластиковые бутылки

Такие изделия тоже нельзя отнести к полноценным скворечникам, так как они чаще исполняет роль временной кормушки. Чтобы соорудить ее, берут большую бутылку (5-6 л).

Не на слишком большое расстояние отступают от донышка, вырезают отверстие (30-40 мм). Острые края летка обклеивают несколькими слоями лейкопластыря. На ручку банки прикручивают толстую проволоку. Для утепления домик-столовую обматывают войлоком (шпагатом), затем его крепят слоями скотча.

Для декорирования используют краску, крышу украшают «кровлей», также вырезанной из пластика, но другого цвета. Более оригинальный вариант — солома, но в этом случае скворечник надо прятать под навес.

Самые большие материалы-оригиналы

Фантазия человека границ не знает, поэтому в качестве подручного материала используют все, что имеет подходящую (и даже не очень) форму. Для птичьих домиков используют:

Тыкву. Овощ разрезают сверху, выбирают всю мякоть из обеих частей, вырезают леток. Затем полуфабрикат хорошо высушивают, склеивают обе части и декорируют. Старые кожаные сапоги, ботинки. Главные достоинства такого жилья — тепло, уют и относительно долгий срок эксплуатации, если скворечнику гарантировать крышу. Ведра, тазы и бочки. Железные емкости не лучший вариант, поэтому целесообразнее использовать пластик или небольшие, пузатые деревянные емкости. Пластиковая тара с картонной «начинкой». В этом случае большую бутылку разрезают, а внутрь помещают склеенный короб из гофрокартона. Части емкости соединяют медной проволокой, для чего в пластике делают отверстия.

Другие кандидаты — кокосы, чайники, цветочные горшки, кофейные и пивные банки, однако только пернатые жильцы смогут узнать, насколько удобны, уютны такие непривычные дома.

Правила строительства

Комфорт любят не только люди. Чтобы максимум его обеспечить меньшим братьям, необходимо знать несколько особенностей таких работ, следовать правилам размещения домиков.

Птицам обязательно необходима вентиляция, в противном случае жизнь их будет не слишком веселой. Проветривание гарантируют несколько небольших зазоров, оставленных между стенами и крышей. Дренаж — второе необходимое условие. Для избавления от влаги в полу скворечника делают несколько тончайших отверстий. Леток лучше защитить небольшим отдельным навесом. Рядом с выбранным деревом не должно быть тропинок, скамеек, колодцев и других оживленных мест. От солнечных лучей конструкция обязана быть надежно защищена листвой. Леток располагают с той стороны, где реже порывы ветра. Чистить скворечник лучше перед самым возвращением пернатых путешественников.

Целесообразность установки жердочки — отдельный вопрос. Если вокруг скворечника достаточно подходящих веток, то шесток лучше не сооружать. Причина проста — любую дополнительную палочку или деревянную полочку будут использовать неприятели, пытающиеся дотянуться до птенцов.

Как лучше декорировать скворечник?

Тут есть немаловажное дополнение. Новое деревянное изделие выглядит симпатично, но уже спустя несколько месяцев он потемнеет, поэтому у многих хозяев возникает непреодолимое желание изменить унылый и неприглядный внешний вид скворечника. Однако надо знать, какое покрытие будет оптимальным.

Чтобы преобразить подурневший домик, лучше выбирать краску натуральных, природных оттенков. Это серый цвет, коричневый либо варианты зеленого, сочетающегося с листвой. Если скворечник находится на березе, возможен белый домик в крапинку. Важнейшая задача покрытия — удачная маскировка гнезда. Раскрашивая изделие во все цвета радуги, домовладельцы, наоборот, могут легко навлечь беду — указать хищникам место жительства потенциального «лакомства».

Идеальный скворечник своими руками из подручных материалов один, это домик из натурального дерева — теплый, удобный и привычный для птиц. Как изготавливают такие мини-убежища, можно узнать, если посмотреть следующее популярное видео: