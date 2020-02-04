Максимальный уровень комфорта — то, что человек хочет обеспечить в первую очередь, в любых условиях. Поэтому печь, стоящая на улице, — идея, которая в последнее время стала очень популярной. В жару на загородных участках и на дачах приготовление пищи хозяева стараются вынести за пределы дома. Этот способ — хорошая возможность избежать длительного нахождения в душном помещении, а поможет осуществить задуманное даже самая простая уличная печь. Ее можно приобрести, заказать либо сделать конструкцию самостоятельно. Первые два варианта не очень заманчивы, так как предполагают дополнительные траты. Создание не слишком сложного отопительного прибора своими руками — работа, с которой сможет справиться практически любой мастер, имеющий инструменты и некоторые знания.

Обязательные элементы уличной печи

Все уличные конструкции очень отличаются внешним видом и размерами, однако они имеют сходное устройство. Работают они тоже одинаково. Самая сложная и самая простая уличная печь состоит из одних и тех же элементов. В них обязательно есть:

Варочная поверхность. На нее устанавливают решетки, продукты на вертелах, шампурах, посуду. Дымоход, отводящий продукты сгорания на расстояние, безопасное для повара и его «клиентов». Камера сгорания — топливник печи. Он может быть открытым или закрытым. Корпус, в котором располагают все рабочие элементы прибора. Основание. Чаще им становится надежная бетонная плита.

Для большего комфорта в качестве дополнительных аксессуаров используют навесы, полки для дров, углей либо для хранения посуды, разделочные столы.

Разновидности уличных печей

При выборе конструкции учитывают множество факторов, но главные из них — производительность и предназначение прибора. Заранее учитывают то, какие блюда на уличной печи будут готовить чаще, на какое количество человек они рассчитаны. Другие темы для размышлений — финансовые возможности, оценка своих строительных навыков.

Барбекю

Этот очаг отличает простота и универсальность. Такая конструкция позволяет варить, жарить, запекать продукты. Корпус прибора делают из кирпича. Внизу сооружают отсек-топку. Сверху делают площадку, на ней устанавливают посуду, решетки, вертелы или шампуры. Эта самая простая уличная печь, функциональность которой можно несколько расширить: например, установить дополнительные полки для посуды или продуктов.

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Камин

Эту симпатичную конструкцию чаще устанавливают не под открытым небом, а в закрытых беседках. Однако в первом случае он будет служить дополнительным декоративным элементом. Чтобы появилась возможность приготовления блюд, над топкой устанавливают решетку, она служит подставкой для посуды, шампуров, решетки. Такой отопительный прибор можно сделать из камня, кирпича либо из металла, его потом облицовывают.

Мангал

Мангал — частый атрибут загородной жизни. Он представляет собой прямоугольную емкость, в нижней части которой для притока воздуха делают отверстия. В верхней части конструкции вырезают углубления для фиксации шампуров. В этом случае нередко используют металл толщиной как минимум 6 мм. Этот материал способен успешно противостоять жару, идущему от углей. Конструкции делают на ножках (колесах, полозьях), вмуровывают в бетон.

Печь с плитой

Конструкция с варочной плитой — следующее устройство, претендующее на звание «самая простая уличная печь». Этот вариант выбирают те дачники, которые выбираются на участок периодически, а печь им нужна для разогревания пищи или воды. Корпус обычно изготавливают из толстой листовой стали либо из чугуна. Чтобы уберечь изделие от похитителей, печь делают переносной, или крепят к фундаменту с помощью закладных, вмурованных в него.

Русская печь

Эта традиционная конструкция не самая простая уличная печь, зато она сможет стать отличным декоративным элементом участка. Ее используют для варки, копчения продуктов, жарки. Если изготовить варочную панель съемной, то в русской печи появится возможность готовить шашлыки. Ее необходимо спрятать под навесом, так как глина от влаги размякнет. Для сооружения такого устройства понадобится от 2500 до 3000 кирпичей, точное количество зависит размера печи.

Тандыр

Такую экзотическую печь выкладывают из огнеупорного кирпича или камня. В готовом виде конструкция имеет необычную форму: это большой кувшин, который не только не портит вид участка, он еще и выглядит очень экзотично. Нередко для его изготовления используют простую бочку, ее обмазывают глиной внутри и снаружи. В приготовлении блюд участвуют все поверхности сосуда: его горловина и стенки. Сверху на подставки устанавливают казан, укладывают решетки.

Самая простая уличная печь: возможные материалы

Чтобы соорудить уличную конструкцию, нужно выбрать материал, обеспечивающий надежность и долгую эксплуатацию не в самых оптимальных условиях. Очаг обязан противостоять повышенной влажности, воздействию солнечных лучей, температурным перепадам. Есть несколько вариантов, которые успешно используются в этой роли.

Газобетон. Главные плюсы этих блоков — их легкий вес и большие размеры. Для сооружения газобетонной печи не нужен дорогой супернадежный фундамент. Есть у газоблоков минусы: это его гигроскопичность, требующая защиты от влаги с обеих сторон (особенно для улицы), и ненадежность, так как высокая температура грозит «воздушному» бетону быстрым распадом. Кирпич. Это традиционный материал, использующийся для таких сооружений очень давно. Кирпич смотрится идеально в любом ландшафте. Жаропрочные виды искусственных камней запросто выдерживают максимальную температуру (1000°). От влаги их защищают керамической плиткой или водостойкой штукатуркой. Металл. При наличии сварочного аппарата и подходящего чертежа самая простая уличная печь может быть сделана в рекордные сроки. Для создания конструкции используют листовой металл, материал прочный, но все же имеющий недостатки. Со временем стенки такого изделия начнут ржаветь и истончаться. Натуральный камень. Для строительства уличных печей обычно используют доломитовую брусчатку. Щели в изделиях заполняют шамотной глиной, в состав которой вводят гранитную крошку. Плюс такого решение — отсутствие необходимости дополнительной отделки, прочность, максимальная долговечность.

Любой из представленных материалов позволит создать из него самую простую уличную печь. Однако времени на работу они потребуют разного: если нужна кладка, то справиться очень быстро не получится.

Идеальное место для очага

Привязка печи к территории — первый этап подобных работ. Оптимальным вариантом считается близость к беседке, террасе, навесу. Сооружать печку рядом с домом, забором, гаражом и другими строениями не рекомендуется: расстояние должно быть как минимум метр.

Деревья и кустарники, стоящие близко, тоже не лучшее из решений. Отсутствие под печью подземных коммуникаций, подветренная сторона дома, наличие рядом места для столов и стульев (скамеек) — условия, близкие к идеальным.

Все эти требования в большей степени относятся к довольно большим очагам, но ими все же не стоит пренебрегать и при сооружении не таких габаритных конструкций.

Стационарная печь: простота, но эффективность

Вариантов таких отопительных приборов существует множество. Некоторые из них создать можно, но для этого необходимы серьезные траты. Другие не требуют больших вливаний, но мастеру необходимы «идеально прямые руки». Эти варианты далеко не всех устраивают, поэтому владельцы участков часто ищут элементарную альтернативу.

Она есть, этот универсальный выход — самая простая уличная печь, сложенная из кирпича. Сама конструкция будет занимать примерно половину квадратного метра, или чуть более. Надежного фундамента для нее не потребуется. Для небольшого очага будет достаточно относительно тонкой плиты.

Эту конструкцию можно сложить за день: начать строительство утром, а вечером уже приступить к ее первому протапливанию. Некоторые навыки необходимы, однако сооружение не требует от мастера никаких суперспособностей. Единственное условие — строгое соблюдение порядовки. Именно она обеспечивает максимальную эффективность, прочность мини-прибора.

Комплект, необходимый для работы

Эта конструкция не послужит причиной разорения хозяев участка. Для возведения печи необходимо купить:

асбестовый шнур;

задвижку;

кирпичи: красные — 60 штук, шамотные — 37;

дверцы: для поддувала и топливника;

варочную чугунную панель;

рубероид (толстая полиэтиленовая пленка);

проволоку;

колосниковую решетку;

песок, бетон.

Последний материал — глиняный раствор. Его понадобится примерно 20-25 литров.

Подготовка и кладка печи

После определения места расположения будущего очага площадку размечают, затем занимаются «фундаментальными работами».

Основание для печи

Под фундамент копают неглубокий котлован: хватит 300 мм. За контур печи он должен выходить на 200-300 мм. Дно его выравнивают, затем засыпают песчаную подушку, толщина слоя — 150 мм. На нее — засыпку из щебня, она должна доходить до уровня грунта.

Поверхность щебня выравнивают с помощью уровня. Ели используют готовую бетонную плиту, то ее просто укладывают на щебень. Когда основание делают самостоятельно, то делают опалубку. Ее высота — от 680 до 150 мм, армирование двухуровневое. Марку бетона берут не самую дешевую: как минимум М250.

Фундамент печи никогда не закладывают вровень с грунтом, так как его скоро засорит почва, а она рано или поздно повредит нижние ряды кладки. Гидроизоляционный слой из 2 слоев рубероида обязателен. Чтобы порог фундамента не мешал передвижению, по контуру основания делают пологую отмостку из песчано-цементного раствора, либо из бордюрного камня.

Если печь будет находиться на деревянном полу веранды, в беседке или на другой подобной поверхности, то соблюдение правил пожарной безопасности — обязательное условие. В этом случае основание выносят довольно далеко за габариты прибора: на 600 мм от дверцы топки, как минимум на 300 мм с других сторон.

На пол укладывают асбестовый (асбокартон) или базальтовый картон. Минимальная толщина первого 4 мм, второго — 6 мм. Накрывают любой материал листовым (кровельным) железом. Металл смазывают жидким глиняным раствором, потом на него укладывают войлок либо базальтовый картон, который снова пропитывают той же смесью. Кладку печи начинают только после окончательного высыхания глиняной пропитки.

Схема порядовки

Те, кто интересовался вопросом о порядке работы при возведении таких конструкций, знаком с тем, что такое «порядовка». Это схема рядов, отступать от нее нельзя ни на шаг, в противном случае ни качество конструкции, ни ее эффективность обеспечить невозможно.

Работы ведут точно по схеме:

С 1-го по 7-й ряд

1-й, 2-й ряды. Первый из них кладут на подготовленную поверхность фундамента, раствор при этом не используют. Горизонтальность всех 12 кирпичей проверяют уровнем. На поверхность кладут тонкий слой раствора, затем с торца крепят дверцу поддувала: ее предварительно обматывают асбестовым шнуром, который будет компенсировать термическое расширение металла. Дверцу фиксируют проволокой, затем, согласно схеме, выкладывают второй ряд, формируя поддувало.

3-й, 4-й ряды. С третьего ряда начинают класть огнеупорный кирпич — шамот. После окончания работ над поддувалом наверх укладывают колосниковую решетку. В 4 ряду камни кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, устраивая внутри перегородку. Один из красных кирпичей, обозначенных на рисунке, кладут без раствора. Затем крепят дверцу топливника, также обмотав ее шнуром из асбеста. Фиксируют ее проволокой и двумя кирпичами.

5-й, 6-й и 7-й ряды. В пятом полностью дублируют предыдущий ряд, однако теперь кирпичи кладут плашмя. Следующий делают иначе: в шестом ряду шамотные и керамические кирпичи в предпоследний раз кладут на ребро. В седьмом камни снова кладут плашмя, есть только одно исключение: это тыльная стенка, для укладки которой в последний раз используют «ребро». Стенки будущего дымоходного канала протирают влажной тканью.

С 8-го по 11-й ряд

8-й, 9-й ряды. Восьмой ряд должен закрыть топливник. Если печь будут использовать в качестве камина (с открытой дверцей), то несколько кирпичей сдвигают к центру. Так пламя будет смещаться к центру варочной панели. В девятом ряду кирпичи сдвигают в сторону тыльной стенки, чтобы обеспечить фиксацию дверцы топливника. Чтобы избежать трещин на варочной панели, на раствор этого ряда укладывают полосы асбеста, смоченные водой.

10-й и 11-й ряды. В десятом ряду на место укладывают варочную плиту, он же «знаменует» начало формирования дымоотводящей трубы. Согласно схеме, она должна расширяться в сторону тыльной части, но в облегченном варианте кирпичным делают только основание дымохода. Верхнюю часть изготавливают из легкого металла, цель — избежать смещения центра тяжести печи. В 11-м фиксируют задвижку, которую уплотняют асбестовыми полосами, обмазанными глиняным раствором.

11-й ряд — последний, если иметь в виду только изготовление печи. 12-й и 13-й ряды — это этапы формирования оставшихся рядов дымохода. Их затем стыкуют с каналом, изготовленным из металла. В завершение операции «Самая простая уличная печь» из 4-го ряда убирают кирпичи, уложенные «насухую». Потом чистят поверхность очага и его дымоотвод.

Самая простая уличная печь: два способа

Предыдущий вариант можно использовать для создания вполне качественного очага для любого места: как внутри дома, так и на улице. Поэтому такой вариант может показаться недостаточно простым, не слишком практичным. Мини-конструкции имеют несколько достоинств перед своими большими «родственницами». К ним относится:

высокая скорость создания самодельной мини-печки;

возможность использовать в роли топлива все, что может гореть;

экономия на фундаменте, необходимость в котором отсутствует;

минимум отходов, так как топливо сгорает почти полностью;

мобильность, если задумана разборная конструкция;

теплоотдача, большая, чем от костра;

быстрое приготовление пищи.

Элементарная конструкция

Для тех, кто хочет получить результат, но не вкладывать много средств и труда, есть другой способ, элементарнее которого не бывает. Такой отопительный прибор можно выложить за час, причем даже мастеру без навыков.

Для этой печки потребуется всего 20 кирпичей и две половинки, а схема порядовки проста «до неприличия», поэтому никаких объяснений она не требует. Здесь в качестве связующего вещества используют такой же глиняный раствор, но плюс этой конструкции в том, что ее довольно легко сделать и без него. В походных условиях можно просто сложить печь, приготовить на ней то, что необходимо, а потом разобрать. В этом случае работа по созданию мобильного варианта не отнимет больше 5 минут. Минус у походного варианта есть: это необходимость таскать с собой лишнюю тяжесть.

Простая печь с дымоходом

Этот отопительный прибор чуть сложнее, но тоже гарантирует отсутствие каких-либо трудностей. Такая Г-образная конструкция состоит из трех отсеков — в первый подают топливо, во втором оно сгорает, третий — дымоходный канал.

На создание простой печки уйдет минимум кирпичей (от 30 до 40) и раствора. Этот вариант отнимет у мастера-дебютанта не более часа. Если опыт работ уже есть, то времени много не потребуется: на изготовление прибора уйдут считаные минуты.

Самая простая уличная печь, изготовленная из минимума кирпичей и раствора, позволяет получить желаемое без квалификации и большой потери времени. Стационарный вариант потребует больше сил и средств, зато результатом станет серьезная конструкция: надежная и долговечная, если над ней в дополнение соорудить защиту-навес.

О том, как сделать простую печь на участок, расскажет это видео: