Пруд своими руками на участке: 2 варианта реализации мечты

С древности человек любил смотреть на огонь и воду. С тех пор ее утекло много, но привычки наши не претерпели никаких изменений. Летом многие стремятся уехать на дачный или загородный участок, где после тяжкого труда хочется расслабиться и помечтать. А что для такого времяпрепровождения может быть лучше, чем свой собственный водоем? Соорудить пруд своими руками на участке сможет каждый, только такая задача требует соблюдения некоторых правил. О них и пойдет речь сейчас.

Размышления о расположении и форме

Искусственный водоем можно устроить в любом месте участка, где в буквальном смысле имеется простор для деятельности. Но учтите, что он не должен располагаться на открытом месте, но и постоянная тень ему также не подойдет. Если такой уголок уже есть, то можно приступать к действиям.

Освещенность — то, на что надо обратить пристальное внимание. Если ее будет недостаточно, водные растения станут довольно чахлыми. Место же на солнцепеке приведет к тому, что одноклеточные водоросли с удовольствием обеспечат водоему «цветение», а когда еще и размеры его малы, ваша водная флора и фауна будет изнывать от жары. И вы тоже.

Лучшее место для водоема то, которое в полдень скрыто от палящих лучей солнца строениями, забором или деревьями. Утренние и вечерние лучи ему не повредят. Хорошо, если рядом не окажется больших деревьев, в противном случае их листья будут неизменными «гостями» в пруду, а корни смогут повредить любовно устроенную «чашу».

Размер пруда имеет значение. Как и конфигурация. Минимальная рекомендуемая площадь — 2 м2, меньший водоем будет сильно нагреваться в любом случае, а это приведет к интенсивному разрастанию водной растительности. Глубокие пруды с малой площадью поверхности будут смотреться нелепыми «воронками», потому лучше отдать предпочтение пологому дну, очень подходящему для водных растений.

Думы о подходящем материале

До того, как приступать к реализации столь грандиозных планов, стоит подумать над вопросом о материале, которому судьба отведет роль основы для вашего пруда. Здесь есть выбор из нескольких вариантов.

Каркасная чаша или пленка?

Готовый каркас из пластика кажется довольно простым способом получить желаемое без особых проблем. Недорого вам обойдется чаша с размерами 4-8 м2. Если такая площадь не сильно радует, то знайте, что большие размеры продаются по гораздо более впечатляющей цене. Главным, на что придется обратить внимание до приобретения, является глубина емкости: оптимальная величина 0,8 -1 м. Другие варианты не стоит даже рассматривать.

Материалом таких каркасов бывает пластмасса, самый дешевый вариант. Поэтому транспортировка и его установка должна производиться крайне осторожно, иначе изделие может «треснуть по швам» буквально. Пластмасса имеет еще один минус — она разрушается под воздействием ультрафиолета. Потому срок ее эксплуатации тоже не слишком радует душу — всего 5-10 лет.

Более предпочтительным вариантом считаются чаши, изготовленные из усиленного пластика. Они не боятся солнечных лучей, да и резервуары такие довольно пластичны. Срок службы изделий — до 20 лет.

Долгожителями в этом списке являются чаши, материалом которых является стекловолокно на резиновой основе. Экологичность, защищенность от солнечного излучения, устойчивость к перепадам температур — неполный список их достоинств. Верой и правдой они могут служить вам до 30 лет, а в случае повреждения изделия возможно отремонтировать.

Чаще используются 2 варианта — с каркасом из пластика и с пленочным покрытием, причем второй все же более популярен из-за большого разнообразия форм, которые можно придать водоему, но оба мы постараемся подробно рассмотреть ниже.

Пленочный вариант: как готовится котлован?

Размер каждый выбирает сам, но следует учесть, что больший водоем требует более серьезных работ и непростого ухода.

Разметкой шлангом или колышками и веревкой стартует строительство пруда. В этом месте снимается плодородный слой. Если размеры невелики, вы обойдетесь только лопатой. Для того, чтобы предотвратить осыпание стенок, их нужно делать с небольшим уклоном. Еще одним обязательным условием является необходимость горизонтальных террас, ширина их может составлять от 30 до 40 см. Дно ямы очищается от веток и камней, которые способны легко и быстро повредить тонкий гидроизоляционный материал, затем засыпается 2 слоя дренажа — за щебнем следует песок, общая толщина 40 см. Их нужно хорошенько утрамбовать. Далее следует покрытие из геотекстиля, в качестве замены можно использовать рубероид или клеенку. Нахлест на края водоема должен быть примерно 50 см. Материал для укладки нового слоя можете выбрать сами, обычно в этой роли выступают пленки — из ПВХ, полиэтилена — или бутилкаучуковая резина. Натягивать ее нельзя, так как пленку можно нечаянно повредить. Перед наполнением пруда водой рекомендуется по периметру вырыть небольшую траншею, она нужна для укладки пленки. После этого траншею засыпают землей. Наливается вода, потом на террасы и дно укладываются камни, которые не позволят пленке сдвигаться. Только нужен их тщательный отбор, потому как острые края могут легко повредить ее. Исполняют они и декоративную роль, а для украшения берегов пруда можно воспользоваться любым материалом — песчаником или сланцем, кирпичами или камнями. Подходящей будет и декоративная плитка. Зонировать место у искусственного водоема поможет мраморная крошка, галька или щебень.

Если есть большое желание и время, то можно дополнительно украсить пруд светильниками с солнечными батареями или небольшим искусственным фонтанчиком.

Пластиковый каркас: строим сами, мы с усами

Если место давно выбрано, а форма определена и приобретена, то можно приступать немедля.

Разметка котлована начинается с очерчивания на земле силуэта каркаса. Сделать это можно как штыковой лопатой, так и арматурным прутом. Форма устанавливается на место будущего водоема. Для того, чтобы облегчить задачу, к получившемуся контуру необходимо прибавить примерно 20 см.

Форма с террасами требует более сложного подхода, так как каждый выступ придется размечать и выкапывать по порядку — начиная с верхнего, а заканчивая самым нижним. И тут к каждому уступу нужно прибавлять порядка 10-15 см.

После того как котлован выкопан, все поверхности следует хорошо разровнять, удалить все большие и острые предметы, а также массивные корни, потом все тщательно утрамбовать. Затем насыпается слой песка (10 см), и снова следует трамбовка.

Устанавливается пластиковый каркас, горизонтальность которого тестируется уровнем. На треть резервуара наливается вода. Пустоты между каркасом и котлованом засыпаются песком, необходима поливка их водой, которая сможет полностью исключить наличие зазоров.

Последний этап растянется на целую неделю: периодически придется проливать песок, и подсыпать новые порции. Затем можно наполнить новый пруд водой, берега задекорировать, и приступать к высадке растительной «живности».

Пруд своими руками на участке соорудить несложно, труднее придумать для него уникальное оформление. И в этом может помочь и ваша фантазия, и примеры удачных решений, подсмотренных у других.

Смотрите подробное видео одного из вариантов: