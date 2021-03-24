Хозяева загородных участков с ровным рельефом не сталкиваются с особыми трудностями во время оформления придомовой территории. Совсем по-другому приходится действовать тем владельцам, которым достался надел, имеющий склоны и овраги. Не всегда у них получается исправить несовершенство традиционными способами, так как серьезные перепады даже не допускают таких вариантов решения. В этом случае хозяевам приходится сооружать стенку. Создать ее можно из нескольких материалов. Но прежде чем выбрать один из них, нужно узнать максимум информации о том, в чем заключается операция «Подпорная стенка своими руками», что эта за конструкция.

Что такое подпорная стенка?

Участок, расположенный на склоне, — самое неподходящее «место обитания», потому что у хозяев обязательно возникнут трудности с его использованием, озеленением и декорированием. Выход в этом случае есть: это создание террасы, либо целой системы таких больших ступеней, если на территории очень сложный рельеф. Подпорная стенка в данных многоступенчатых конструкциях-лестницах — своеобразный «подступенок», который в этом случае призван предотвратить осыпание грунта.

Все подпорные стенки делятся на декоративные и утилитарные конструкции. Задача первых — украшение участков, никаких других функций от этих сооружений не требуют. Обязанность вторых — удерживание грунта на участках со сложным рельефом, обеспечение абсолютной безопасности хозяев, гостей, домашних питомцев, недвижимости и автотранспорта.

Нередко подпоры создают для отделения своей территории от соседнего владения. Чаще они становятся основными элементами функционального зонирования участка. Третья задача подпорных стенок — увеличение полезной площади. Это вариант, предполагающий использование метода террасирования.

Элементы конструкции

Любая подпорная стенка состоит из нескольких элементов. Это:

фундамент — часть стены, которая принимает на себя главную нагрузку от давящего на нее грунта;

тело, или непосредственно стена, ее надземная часть, сооруженная из прочного материала.

Важнейшим элементом подпорной стенки является дренаж — система, защищающая конструкцию от контактов с влагой. Ни одно подобное строение не обходится без гидроизоляции.

Особенности дренажа и гидроизоляция

Дренажная система в конструкции обязательна по нескольким причинам:

Большое количество воды способно вымыть грунт у подпорной стенки. В результате такого воздействия она может пойти трещинами или даже разрушиться. Морозное пучение глинистой почвы способно привести к таким же последствиям. Влага станет причиной разрушения стенки и отслаивания отделки.

Тип дренажа определяют еще до начала строительства, чтобы имелась возможность безболезненно встроить систему в конструкцию. Выбирают один из трех вариантов.

Продольный дренаж. Для прокладки водопроводов используют перфорированные пластиковые трубы. Для фильтрации жидкости их заворачивают в геотекстиль. Укладывают их за стенку, а концы выводят по обе стороны конструкции. Вода будет беспрепятственно уходить за пределы сооружения, а все твердые включения задержит геополотно (геоткань). Поперечная система. Это определенное количество каналов, устроенных в теле стенки. Их шаг — около 1000 мм, это минимум. Рекомендуемый диаметр труб для таких элементов — 50-100 мм. Относительный недостаток этого варианта — необходимость прятать каналы.

Последний способ — комбинированная система. Она включает оба вида дренажа. В этом случае подпорная стенка будет максимально защищенной от влаги.

Чтобы предохранить от влаги поверхность, граничащую с грунтом, ее гидроизолируют. Сначала ее обрабатывают битумной мастикой, потом на ней фиксируют рубероид, минимум — 2 слоя. Там, где грунт сухой, нередко обходятся только нанесением двойного слоя битума.

Размеры «подпорок»

Операция «Подпорная стенка своими руками» предполагает корректный расчет размеров конструкции. На этом этапе принимают во внимание характеристики грунта. Рекомендованное соотношение высоты и ширины стенки: 1:4 для плотной почвы, 1:3 — для грунта средней плотности и 1:2 — для рыхлого типа. Однако надо понимать, что точные размеры конструкции для конкретного участка сможет определить только специалист.

Когда самостоятельная работа возможна?

Подпорная стенка своими руками — работа, требующая как затрат, так и знаний. Первые зависят от сложности рельефа придомовой территории, от размеров стенки, а также от выбора (наличия, доступности) строительных материалов.

На размер подпоров влияет рельеф, назначение конструкции и необходимость гармонично вписать ее в окружающий ландшафт. Сложный грунт и такой же рельеф — те причины, по которым нередко требуется профессиональная помощь. Исключение — наличие устойчивой почвы, низкий уровень залегания грунтовых вод (1500 мм от поверхности).

Важна и глубина промерзания грунта: если этот показатель превышает 1500 мм (или более), то скрупулезный расчет фундамента конструкции — условие необходимое. В противном случае подпорная стенка будет испытывать серьезные нагрузки: как динамические, так и статические. Последствия могут быть непредсказуемыми, поэтому при таких неблагоприятных условиях на этапе составления проекта необходима профессиональная помощь.

Нюансы планирования и создания подпорных стенок

Главная задача этих конструкций — обеспечение комфорта и полной безопасности хозяев участка со сложным рельефом (и проблемным грунтом). Поэтому имеет смысл познакомиться с некоторыми особенностями планирования и возведения подпорных стенок.

На плотном и стабильном грунте бывает достаточно бетонной стяжки, главная задача которой — выравнивание поверхности. Если почва рыхлая, то лучше обдумать возможность возведения свайного фундамента. Конструкции, которые граничат с лужайками или газонами, и предусматривают скашивание травы, имеет смысл расширить снизу (на первых ряды кладки), или сделать уступ (для бетонных стенок). Высокие конструкции (более 750 мм) требуют наклона в сторону откосов. Максимальная его величина — 15°. Стенки меньшей высоты могут быть как вертикальными, так и с наклоном. Невысокая подпорная стенка (200-300 мм) может не иметь фундамента, устанавливаться на подушку из песка и щебня. Однако наличие дренажа для таких конструкций — этап обязательный. Защита бетонной или кирпичной конструкции (например, козырек) позволит значительно продлить срок службы подпорного сооружения. Возведение конструкции из любого материала требует проверки уровнем и отвесом на каждом этапе работ. Стенку любых размеров всегда возводят так, чтобы она немного возвышалась над уровнем земли террасы.

Абсолютно ровные сооружения выглядят не очень привлекательно. Зато стенки в форме ломаной линии, или криволинейные конструкции будут не только эффектным декоративным элементом, но и увеличат жесткость сооружения, придадут ему максимальную стабильность.

Материалы для сооружения конструкции

От материала подпорных стен зависит не только прочность, но и внешний вид участка. Как правило, для строительства таких конструкций используют древесину, бетон, кирпич, камень, бетонные блоки или габионы. От выбора того или иного кандидата зависит объем предстоящих работ.

Подпорная стенка из дерева

Строительство конструкции из дерева — самый легкий вариант, но в этом случае крайне важно правильно выбрать пиломатериалы.

На роль опор подходят бревна, чья высота и диаметр целиком зависят от перепадов грунта на участке. Если высота стенки не будет превышать 1000 мм, то длина стоек должна быть не менее 1500 мм: «лишние» 500 мм необходимо вкопать в грунт.

Чтобы гарантировать максимальную долговечность такой преграды, эти подземные части обрабатывают водоотталкивающими составами, предотвращающими загнивание древесины. Альтернативы — обработка битумом, обжигание этих частей на огне.

Для установки деревянной подпорной стенки роют траншею. Ее ширина больше диаметра бревен на 200 мм, глубина — на 50-100 мм больше, чем длина подземной их части. Для максимальной надежности конструкции бревна устанавливают вплотную друг к другу. Крепят их арматурой или хомутами.

Роль бревен может исполнить и другой материал. Это брус, который можно либо установить вертикально, либо сделать из него стену, собирая конструкцию из горизонтальных элементов.

Подпорная стенка из бетона

Это самый лучший вариант, потому что такие стенки долговечны, максимально прочны, способны выдержать натиск любого грунта. Единственный минус таких конструкций — не слишком презентабельный вид, поэтому бетонные сооружения облицовывают плиткой, кирпичом, камнем и т. д.

Сначала роют траншею. Для стенки высотой 1000 мм ее глубина составляет около 300-400 мм. Большая высота конструкции — причина увеличения данного показателя. В нее насыпают слой гравия (50-100 мм), который тщательно утрамбовывают. Затем в траншею устанавливают опалубку из прочных, надежных досок. Внутри нее фиксируют арматурный каркас, затем заливают раствор. Через 5-7 дней, когда бетон наберет необходимый процент прочности, опалубку снимают, дефекты выравнивают, затем приступают к декоративной отделке.

Сооружение из камня или кирпича

Обе конструкции получаются надежными, однако возведение каждой из них имеет свои особенности.

Каменные стенки

Каменные стены сооружают из базальта, гранита, диабаза, кварцита и т. д. Поскольку такая конструкция будет тяжелой, она также нуждается в надежном фундаменте. Оптимальный вариант — бетонное основание. Однако если подпорная стенка будет невысокой, то его можно заменить фундаментом, сделанным их крупных камней. Обязательное условие в этом случае — ширина, превышающая толщину стены втрое.

Работы по возведения стенки начинают традиционно — с рытья траншеи. Ее ширина больше, чем у фундамента, на 50-100 мм. На дно ее засыпают песчано-гравийную подушку (200-300 мм), которую хорошо утрамбовывают. Затем траншею заливают бетоном такими образом, чтобы его поверхность находилась ниже уровня грунта на 150 мм.

После застывание бетона переходят к кладке камней. Минимальная толщина такой стенки — 300 мм. Сделать ее можно несколькими способами. Если подпорную стенку сооружают на цементном (известково-цементном) растворе, то пустоты между камнями закрывают затирочной смесью. Сначала уровни укладывают насухую, чтобы была возможность найти идеальные сочетания.

Как правило, сначала стройматериал сортируют таким образом:

самые крупные образцы откладывают для сооружения фундамента и нижних рядов подпорной стенки;

камни с более-менее ровной поверхностью оставляют для оформления лицевой поверхности;

мелкие камни используют для заполнения пустот между крупными элементами.

Когда выбирают метод сухой кладки, вместо раствора используют грунт, а камни укладывают в шахматном порядке. Минус последнего варианта — небольшой запас прочности конструкции. Однако в некоторой степени этот недостаток можно нивелировать большей толщиной подпорной стенки.

Так как в процессе работы может потребоваться изменение размеров некоторых «нестандартных» камней, для их раскалывания необходимо приготовить восковой карандаш, тяжелый молот (до 5 кг) и долото. Последний инструмент устанавливают под углом к сколу, затем резко бьют по нему молотком.

Кирпичные подпорки

В этом случае самым главным параметром является толщина стенки, на которую влияет высота будущей конструкции. Если она ограничивается 600 мм (8 рядами кирпичей), то кладку производят в полкирпича. Метровая стена уже требует кладки в кирпич (250 мм). Если конструкцию планируют сделать более высокой, то в данном случае оптимальна толщина в полтора блока — 380 мм.

Оригинальные стенки из габионов

Такие конструкции выглядят очень необычно, поэтому в последнее время им отдают предпочтение многие владельцы участков со сложным рельефом. Это контейнеры, сделанные из металлической сетки, их заполняют камнями разных размеров — от 90 до 250 мм.

Монтаж таких конструкций не отличается сложностью, еще и этой особенностью объясняется их популярность. Невысокая подпорная стенка не нуждается в фундаменте. Если ее высота составляет не менее 1000 мм, то обязателен фундамент, который возводят точно так же, как и для каменных или кирпичных сооружений.

Поле того как основание наберет прочность, на него устанавливают контейнеры. Элементы соединяют друг с другом оцинкованной проволокой. С лицевых сторон в емкости укладывают декоративные камни — базальт, гранит, кварцит, песчаник-плитняк. Внутреннее пространство, скрытое от глаз, заполняют булыжником, боем кирпича, галькой или щебнем.

Другие возможные кандидатуры

К потенциальным претендентам на роль строительного материала для операции «Подпорная стенка своими руками» относятся несколько строительных материалов.

Бетонные блоки

Ассортимент таких изделий относительно широк.

Сплошные фундаментные блоки (ФБС). Они гарантируют высокую скорость возведения из-за простоты укладки, однако нельзя не учитывать особенностей работы с этим материалом. Доставка его с завода может «влететь в копеечку». Для создания стенки потребуется грузоподъемная техника, а также специалист-стропальщик. Поэтому перед тем как принимать решение, нужно взвесить все «за» и «против». Пеноблоки. Достоинств у этих материалов довольно много: ячеистый бетон легок, цена его вполне приемлемая, укладка материала также не отличается сложностью. Недостаток — грубая поверхность пеноблоков, однако можно приобрести более дорогие изделия с красивой, рельефной текстурой. В этом случае дополнительная отделка не потребуется.

Последние кандидаты — керамзитобетонные блоки. Эти изделия отличаются хорошей геометрией, поэтому монтаж их трудностей не создаст. Однако у материалов есть «ахиллесова пята» — их нужно защитить от влияния окружающей среды, потому что в противном случае они быстро разрушатся.

Общий недостаток всех обычных блоков — их непрезентабельных внешний вид, однако это не повод отказываться от стройматериалов, так как они позволяют использовать практически любой облицовочный материал.

Автомобильные покрышки

Это еще один популярный «строительный материал», который очень часто находит свое «место под солнцем» на дачных участках. В данном случае подпорная стенка подразумевает ступенчатое расположение шин, держащихся на сваях, вбитых в грунт.

Внутреннюю кромку первого ряда такой конструкции плотно упирают в опору и надежно фиксируют к ней. Последний, верхний ряд крепят противоположной стороной внутреннего обода. В качестве крепления используют вязальную проволоку и хомуты. Промежуточные ряды надевают на столбы, затем фиксируют в необходимом положении. После укладки каждого ряда внутрь засыпают гальку, песок, щебень. Или грунт, если в «клумбы» планируется посадка растений.

Как декорировать подпорную стенку?

Почти любая операция «Подпорная стенка своими руками» требует дополнительного этапа — ее облицовки.

Каменные конструкции

Исключение — каменная конструкция, не требующая каких-либо «украшательств». Однако некоторые владельцы подкрашивают швы, делая их или контрастными, или, наоборот, незаметными. Любую из подпорных стенок можно украсить растительностью.

Кирпичные сооружения

Нередко оставляют «как есть» стенки из традиционного материала — из кирпича, которому такая защита может нанести вред. В большей степени это относится к красивым клинкерным блокам, не требующим никакого декора. В остальных случаях возведенные сооружения можно закрыть простой отделкой — краской на водной основе, но она должна предназначаться для наружных работ.

Стенки из бетона и блоков

Бетонные и блочные поверхности иногда декорируют краской. В этом случае стенку очищают от грязи и пыли, затем для лучшего сцепления обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Внешнюю сторону конструкции нередко облицовывают натуральным или искусственным камнем, либо отделывают плиткой, мозаикой (в том числе — из гальки или стекла).

Еще один вариант для декорирования бетонных конструкций — использование оцинкованного профиля и пластиковых панелей. Для такой отделки очень важно подобрать тот материал, который будет гармонировать с постройками и другими декоративными элементами ландшафта.

Подпорная стенка своими руками — работа, которую все же трудно назвать элементарной, поскольку в большинстве случаев такой конструкции требуется максимальная надежность. Но миссия выполнима. Убедиться в этом поможет следующее видео: