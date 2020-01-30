Погреб — сооружение очень полезное, без него не обойтись ни в частном доме, ни на даче. До недавнего времени у хозяев загородных участков было всего два варианта — сооружение хранилища для овощей, фруктов и заготовок из кирпича или бетона. Оба способа достаточно трудоемки, но и они не спасение от влаги, если очень высок уровень грунтовых вод. В этом случае остается лишь один выход — сделать пластиковый погреб своими руками. Такая конструкция, называемая кессоном, имеет несколько неоспоримых достоинств, которых лишены хранилища, сооруженные из традиционных, привычных материалов. Все о погребе из пластика, о его плюсах, минусах, препятствиях, которые могут появиться на пути к цели, и о правилах эксплуатации лучше узнать заранее.

Знакомство с пластиковым погребом

Современный короб из пластика либо стеклопластика — совершенно герметичная конструкция. Она имеет впечатляющий объем, составляющий несколько тысяч литров. Стенки пластикового погреба средней толщины. Внутри камера оснащена всем, что может потребоваться для идеальной эксплуатации: герметичной крышкой-люком, лестницей, полками, стеллажами для продуктов. Несмотря на свою вместительность, выглядят пластиковые кессоны довольно компактными: высота, длина и ширина не выходят за пределы трех-четырех метров. Стандартными считаются размеры 1500х1900, 1900х2100 и 2100х2500 мм.

Пластиковые погреба изготавливаются в заводских условиях из пропилена (стеклопластика), имеющего толщину как минимум 10 мм. Прочность конструкции гарантирует внутренний металлический каркас, дополненный ребрами жесткости. Пол в таком коробе можно сделать из бетона или дерева. Самый главный плюс этого готового кессона — его полная внутренняя комплектация. В погребе есть:

деревянная (металлическая) лестница;

деревянные стеллажи;

светильник, защищенный от влаги;

приточно-вытяжная вентиляция;

датчики влажности и температуры (опционно).

Есть возможность заказать индивидуальную комплектацию, однако ассортимент настолько широк, что дает возможность найти идеальную конструкцию даже среди представленных моделей с базовым «обмундированием».

Виды пластиковых кессонов

Эти хранилища изготавливают двумя способами: сваривают пластиковые листы либо отливают его послойно. Разницы, какой метод используется, нет, результат в том и другом случае одинаков. При сварке пластик расплавляется, поэтому никаких швов готовый кессон не имеет — поверхность погреба выглядит (и является) монолитной. Если судить по отзывам владельцев, течи в швах они, как правило, не наблюдают.

Обычно погреба из пластика имеют 2 формы — цилиндрическую или кубическую. Первый не очень популярен, так как неудобен из-за скругленных стенок. Однако у него есть большое преимущество: это меньший шанс быть вытесненным со своего места. Куб же привычен: такой подвал — обычная комната, прямоугольная или квадратная.

Если на участке высокий уровень грунтовых вод либо глинистая почва, то пластиковый погреб-цилиндр лучший вариант. В этом случае шанс, что кессон останется на своем месте, очень велик. К тому же установка этой модели обойдется дешевле, а работа менее сложная.

Еще до покупки надо выяснить, в каком виде производитель поставляет кессоны. Многие из них полки и лестницу устанавливают сразу. Первые изготавливают из пластика или дерева. Стены, пол и потолок нередко предлагают заранее обшить вагонкой, но насчет целесообразности такого оформления возникают сомнения.

Чаще всего в этих конструкциях критике подвергают неудобную вертикальную лестницу, которая ограничивает возможность перемещения продуктов. Например, очень трудно подниматься или спускаться вниз с большими банками, с мешками картошки, капусты и т. д.

Производители тоже подумали об удобстве, поэтому сейчас выпускаются изделия, имеющие боковой вход. Большая часть лестницы такого кессона находится над поверхностью. Однако для установки максимально комфортабельного контейнера понадобится больше площади, цена его тоже значительно выше.

Кессон из пластика: достоинства и недостатки

Перед тем как приступать к операции «Пластиковый погреб своими руками», надо узнать о преимуществах и слабых местах таких хранилищ.

Плюсы

К достоинствам их относят:

Возможность расположить конструкцию на любом участке, не обращая внимания на тип почвы, без оглядки на уровень залегания грунтовых вод. Относительная простота установки. Работа займет минимум времени, потому что пластиковому кессону не потребуется дополнительное время, необходимое для гидроизоляции, внутреннего обустройства подземной мини-комнаты. Шанс сохранить продукты и заготовки в идеальном состоянии. Эти условия обеспечивает постоянная оптимальная температура, максимально возможная защищенность: как от влаги, так и от вездесущей плесени. Возможность установки в любом удобном месте участка. Не исключается даже обустройство пластикового погреба под недостроенным домом, гаражом, хозяйственными постройками, но в этом случае потребуются дополнительные мероприятия.

Экологически чистое хранилище из пластика не будет впитывать запахи, защитит продукты от микроорганизмов, насекомых, грызунов, от влаги. Такое помещение очень легко очищать и (при необходимости) дезинфицировать. Корректный монтаж позволит не думать о потенциальной деформации: давление почвы не окажет на стенки никакого влияния. Срок эксплуатации пластиковых кессонов составляет 50 и более лет.

Минусы

Плюсы изделия весомы, но без минусов оно тоже не обошлось. Из-за них многие владельцы все же выбирают более традиционные варианты.

Высокая цена пластикового кессона. Если считать общие затраты на покупку емкости, на монтаж, его обустройство, то цифра получится внушительная. Однако если установить пластиковый погреб своими руками, то у хозяев есть шанс свести потери к минимуму. Необходимы дополнительные работы: укладка бетонной плиты, если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности, либо стяжка. Иногда бетонная плита нужна и в самом кессоне, иначе он может быть вытолкнут на поверхность. Стандартные размеры, которые не подойдут, если котлован уже вырыт. В этом случае можно заказать индивидуальный проект, но он уже «влетит в копеечку». Необходимость участия подъемной техники, так как большие габариты и вес не дают возможности размещения короба без нее.

Эти недостатки, особенно цена, все-таки не останавливают многих хозяев загородных участков. Почему? Потому что все расходы оправдываются удобством, скоростью установки конструкции и длительным сроком беспроблемной эксплуатации пластикового кессона.

Как выбрать пластиковый кессон?

На такой короб, вкопанный в землю, будет оказывать давление вода, грунт. Если почва склонна к пучению, то в определенные периоды натиск на погреб будет очень серьезным. Поэтому к легкой конструкции предъявляют жесткие требования.

Толщина стенок

Этот параметр подбирают, исходя из характеристик грунта, его «тяжести».

если почва хорошо отводит воду, а уровень грунтовых вод достаточно низкий, то вполне подойдут изделия со стенками 10 мм;

когда почва неидеальна, но уровень вод находится ниже, чем дно будущего погреба, на 500 мм, можно купить кессон со стенками средней толщины — от 12 до 15 мм;

пучинистые грунты и высокий уровень вод — веская причина для приобретения супернадежного пластикового погреба, имеющего стенки толщиной 20 мм.

Ребра жесткости

Их обязаны иметь как стены, так и пол с потолком. Их тоже приваривают либо отливают, идеальны ребристые поверхности, так как гладкие легче вытолкнуть из грунта. Чтобы конструкция могла сопротивляться сдавливанию, ребра жесткости армируют.

Другой вариант, используемый некоторыми производителями, — внутренний каркас из стали. Он становится опорой для полок погреба. Такие изделия необходимы для пучинистых грунтов. Наружное расширение внизу — юбка — гарантирует максимальное сопротивление конструкции выталкивающим силам.

Самое главное требование — безопасность материала. Погреб для хранения овощей или фруктов обязан быть изготовлен из пищевого пластика. В противном случае там позволено держать только консервацию в банках.

Рекомендации покупателям

Если решение о приобретении и установке конструкции уже принято окончательно, то перед покупкой необходимо узнать, как выбрать модель, но не «наткнуться» на некачественное изделие.

Самые дешевые модели — доказательство того, что при их производстве использовались такие же материалы. Качественный продукт не может продаваться за мизерную сумму. Тщательное изучение документации на изделие, гарантии производителя обязательное условие. Лучше отправляться в магазин с опытным человеком. Вид, экологичность и качество пластика, использованного для этих контейнеров, — самое первое, на что надо обратить внимание. Наличие дополнительного оборудования даст возможность комфортной эксплуатации. Это может быть регулировка высоты полок, их количества, светильник, датчики влажности и температуры.

Так как пластиковый погреб удовольствие недешевое, то лучше заранее узнать о достоинствах и недостатках приглянувшейся модели. В этом поможет почти «всемогущий» интернет, изобилующий отзывами практически на все существующие товары. Консультация с профессионалом, знакомым с такими кессонами, — другая (более достойная) альтернатива.

Пластиковый погреб своими руками

На первый взгляд, все довольно просто и быстро. Надо только последовательно выполнить несколько этапов:

вырыть котлован;

подготовить дно;

опустить короб;

засыпать его, оставив на поверхности только вход-люк.

На самом деле, установить пластиковый погреб своими руками очень непросто, труда и средств в эту работу придется вложить немало.

Рекомендации относительно установки должны давать производители этих изделий: обычно они предоставляют информацию о нужном уровне грунта над кессоном, о том, как засыпать котлован. Так как самыми проблемными всегда оказываются работы на пучинистых грунтах с высоким уровнем подземных вод, то именно этот «тяжелый случай» требует детального рассмотрения. Особенно если планируется устанавливать пластиковый погреб своими руками.

Чтобы предотвратить возможное выталкивание кессона из пластика грунтовыми водами, на дно котлована укладывают (или отливают) железобетонную плиту. Толщина такой конструкции не менее 200 мм, размеры должны превышать габариты емкости на 150-200 мм. Если делают подставку-монолит самостоятельно, то внутрь опалубки укладывают каркас из арматуры: двойной, сделанный из прута сечением не менее 12 мм. После заливки ждут как минимум 2 недели, необходимые для набора бетоном прочности.

Котлован и установка погреба

Установка короба проходит по такому сценарию:

Выкапывают котлован. Его глубина должна быть больше, чем высота емкости с горловиной, на 400 мм. Дно ямы выравнивают, затем уплотняют трамбовочной машиной. Если она отсутствует, то используют самодельный ручной инструмент — колоду с ручками и плитой, зафиксированной внизу. На дно укладывают геотекстиль, его плотность — 200 г/м2. Размеры полотна — на 500 мм больше, чем стороны котлована. На него насыпают гравийную подушку толщиной 200 мм, затем ее выравнивают и утрамбовывают. Укладывают монолитную плиту. Если заливают стяжку, то при вязке каркаса делают выпуски, доходящие до стен ямы. Замоноличивают шпильки/крюки для фиксации погреба. Для них используют элементы из нержавеющей стали. На застывшую плиту опускают кессон, который крепят канатами из нержавеющей стали, либо фиксируют изделие пластиковыми стропами. Стены обкладывают теплоизоляционным материалом: например, экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм.

Может возникнуть резонный вопрос: на какую глубину нужно укладывать теплоизолятор. Он должен находиться на 100-200 мм ниже, чем располагается уровень промерзания почвы. Этот этап, по отзывам владельцев таких хранилищ, необходим, так как обещанного производителями утепления в холодных регионах часто бывает недостаточно.

Засыпка пластикового короба

Перед ней геотекстиль заворачивают на плиту, затем его надежно фиксируют. Следующий этап зависит от того, на какие жертвы готовы пойти хозяева. Есть три варианта:

Заливка бетоном М350, двойное армирование стен. Эту рекомендацию дают некоторые производители пластиковых конструкций. Такой способ наиболее затратен, зато надежность его даже для самых коварных грунтов не вызывает сомнений. Другой подвид бетонирования — засыпка смесью из песка и бетона. Пропорции материалов обычно тоже рекомендуют производители. Пескобетоном засыпают в пространство между кессоном и стенками котлована. Эту смесь послойно утрамбовывают. Засыпка песком либо щебнем. В этом случае хозяева получают своеобразный демпфер, дающий возможность противостоять силам морозного пучения. Рыхлость наполнителя провоцирует скопление влаги, однако для пластика она не губительна.

Самый экономичный вариант — обратная засыпка грунта. Этот способ разрешают те производители, которые полностью уверены в своем пластиковом «детище». Однако вариант под №3 все же предпочтительнее. Если говорить о идеале, то это номер один.

Что делают с верхом кессона?

Для утепления верха используют тот же ЭППС (50 мм). В случае «крышевания» его укладывают в два слоя, с обязательной разбежкой швов. Засыпку верха грунтом делают, если погреб находится не в экстремальных условиях.

Когда уровень грунтовый вод высок, у хозяев нет выбора: в этом случае требуется заливка (монтаж) монолитной плиты. На не слишком капризных грунтах возможен более простой вариант — засыпка песчано-цементной смесью, которая после дождя тоже превратится в сравнительно надежную защиту. Установленный пластиковый кессон практически сразу готов к эксплуатации: его остается промыть чистой водой, а потом обработать подходящим дезинфицирующим раствором.

Нельзя сказать, что такая работа элементарна: поместить и надежно зафиксировать на месте пластиковый погреб своими руками довольно трудно. Да, описана самая сложная операция, необходимая для очень «нехорошей» почвы — для суглинка, глины и грунтовых вод, находящихся максимально высоко. С другой стороны, такие неблагоприятные условия — реалии для большинства регионов России.

Производители: тройка лидеров

Готовые пластиковые погреба сейчас выпускают в больших количествах, но неизменными лидерами российского рынка остаются три компании: Тингард, Титан, Тритон. Технологии изготовления, характеристики всех конструкций сходны, но есть и отличия.

Тингард

Модели этого производителя можно назвать самыми популярными. Их корпус изготавливается методом ротационного формования: расплавленный полимер равномерно распределяется по вращающимся стенкам формы, застывает он там же. Эти пластиковые короба отличаются более высокой ценой, но качество, разные размеры и большой модельный ряд — те факторы, что привлекают новых покупателей.

Титан

Это производитель выпускает три вида конструкций: для подземной установки, наземной и полузаглубленной. От конкурентов погреба Титан отличаются оригинальными решениями, усиленными ребрами жесткости, двумя контурами арматуры, позволяющими легко выдерживать нагрузки. Все изделия проходят трехступенчатую проверку качества.

Тритон

Конструкции этой фирмы производят из листового полиэтилена, соединяемого методом экструзионной сварки, защищенного не только внешним армированием стенок, но и специальным усилением дна. Многочисленные тесты качества швов и проверки изделий на герметичность гарантируют отсутствие проблем при эксплуатации.

Все производители имеют базовые комплекты, в которые входят воздуховоды, крышка люка (простая или с утеплением), лестница, полки либо стеллажи. Иногда в минимальном наборе присутствуют датчики влажности. Комплекты можно дополнить вспомогательными оборудованием (гигрометром, термометром, осветительными приборами, деревянным настилом), нередко есть возможность заказать добавочное армирование.

Так ли необходимо покупать и устанавливать эту конструкцию? Пластиковый погреб своими руками — тема, которая до сих пор вызывает много споров. Отзывы владельцев таких суперхранилищ прямо противоположны. У одних эти кессоны «живут и здравствуют» уже несколько лет, у других в погребе обнаруживается течь уже спустя полгода после установки. Причем хвалят и ругают изделия практически всех производителей.

Главное недовольство потенциальных покупателей вызывают небольшие размеры таких кессонов, их высокая цена. Однако для тех владельцев участков, которым нравится получать «все и сразу», пластиковый кессон и его установка за один день — достижимая мечта.

С одним из тройки достойных конкурентов можно познакомиться у нас: