Камин, русская печь, мангал и другое подобное оборудование для своей работы требует топлива, поэтому и его нужно где-то хранить. У многих хозяев загородных участков для этого предназначен навес для дров, или просто дровник. Несмотря на элементарность конструкции, она очень функциональна, поскольку это сооружение не только защищает топливо от дождя и снега, но и значительно упрощает обслуживание очагов и жаровен. Сделать навес для дров не слишком сложно, но первым делом его создателям нужно выбрать самые подходящие материалы, а потом найти оптимальную конструкцию. Вариантов у будущих строителей довольно много.

Навес для хранения дров: основные требования к нему

Любое сооружение должно выполнять свои функции и не быть источником больших проблем. Поэтому перед тем как начать изучать тему «Как сделать навес для дров своими руками» нужно познакомиться с несколькими важными критериями. К такому хранилищу не возникнет претензий, если:

оно будет вмещать столько топлива, сколько требуется его хозяевам;

будет стоять на участке (основании), который максимально защищен от влаги;

способно обеспечить проветривание дров (южная сторона, преобладающий ветер);

быть привлекательным, гармонирующим со всеми остальными строениями на придомовой территории.

Выбор типа конструкции зависит от места, предназначенного для нее. Небольшой навес для дров может располагаться как у дома, забора либо другого сооружения, так и вдали от него. Сравнительно вместительное хранилище в большинстве случаев строят отдельно.

Оптимальное место для «защитника» дров

Как правило, даже относительно большой дровник не занимает очень много пространства, поэтому сложностей при поиске «жилплощади» для него обычно не возникает. Но определяющими при выборе станут несколько моментов:

При расположении навеса для дров всегда учитывают его предназначение. Если он будет «снабжать» топливом домашний камин, то его «законное место» в непосредственной близости от здания. Когда он предназначается для хранения дров для стационарного мангала в беседке или в зоне отдыха, дровник просто обязан располагаться на минимальном расстоянии от него. Русская печь или камин — причины для того, чтобы соорудить навес под дрова у главного здания, поскольку такое расположение будет спасительным снежной зимой. Хозяевам не придется шагать к нему (и от него) по сугробам. С другой стороны, дровяные конструкции не ставят очень близко к крыльцу или рядом с садовыми дорожками, поскольку все же эти строения не отличаются эффектностью, «особой привлекательностью». Хотя исключения все-таки есть.

Навесы для дров — сооружения потенциально уязвимые и пожароопасные. Поэтому их не устанавливают на незначительном расстоянии от источников открытого огня.

Разновидности навесов для хранения дров

Как правило, простые и компактные конструкции выбирают те, у кого потребность в топливе небольшая. Владельцы, имеющие печь или камин, и проводящие весь год в загородном владении, обычно отдают предпочтение большому, капитальному хранилищу. Все подобные конструкции делятся на несколько видов:

Отдельно стоящие навесы. Они могут располагаться в отдалении от каких-либо объектов, или находиться недалеко от них. Например, нередко такие дровники можно обнаружить на небольшом расстоянии от заборов. Навесы, которые примыкают к дому, хозблоку, бане и т. п. В большинстве случаев на стене здания фиксируют только крышу, поддерживаемую с другой стороны опорными элементами. Такой тип конструкции хорош тем, что освобождает хозяев от «далеких странствий» за дровами. Однако если навес и стены дома (или другого сооружения) сделаны из дерева, то это соседство опасно.

Самая простая разновидность дровника — компактный, переносной навес для дров из металла. Возможно, этот вариант придется по душе тем, кому не требуется очень много топлива. С другой стороны, таких изделий можно приобрести сразу несколько.

Материалы для сборки навеса

Если рассматривать самых востребованных кандидатов, то в список лидеров «строительских симпатий» можно внести древесину, металл и поликарбонат. Каждый из материалов не лишен сильных и слабых мест.

Дерево

Это главный фаворит, который имеет много преимуществ перед соперниками. Если рассматривать навесы для дров, особенно те, что изготавливают своими руками, то здесь дерево выбирают по нескольким веским причинам:

Пиломатериалы гарантируют простую и быструю обработку. Им не нужно сложное оборудование, так как столярные инструменты есть практически в каждом хозяйстве. Древесина доступнее остальных претендентов. Навес для дров из дерева может быть большим или маленьким, для его изготовления используют бревна, брус, доски, рейки. Дерево довольно уязвимо. Однако материал, защищенный антисептиком, антипиреном и ЛКМ, способен противостоять всем врагам — влаге, плесени, насекомым и грызунам. Небольшой вес деревянного сооружения позволяет обойтись без надежного основания даже в том случае, если строители будут создавать довольно большой навес для дров.

В категорию сильных сторон древесины входит и ее великолепная «внешность». Натуральный материал придется «ко двору» на любом участке, потому что он без труда вписывается в любое окружение.

Металл

Конструкции из данного материала меньше подвержены влиянию внешней среды, они практически универсальны. Для металла характерна:

максимальная долговечность;

такая же надежность;

кажущаяся легкость;

основательность;

безопасность.

Габаритные и небольшие металлические дровники могут быть разборными. Иногда такие сооружения для дров тоже украшают ажурными коваными элементами. Для их изготовления используют профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения (40х20 мм, 40х30 мм, 40х40 мм). Толщина их стенок — 2 мм. Крышей конструкции из металла нередко становится металлочерепица или профнастил (от 0,4 мм). Для создания обрешетки приобретают профиль меньшего сечения (25х25 мм).

К минусам навесов из металла можно отнести их подверженность коррозионным процессам, однако в этом случае их обработка максимально проста. Для защиты частей металлической конструкции от коррозии используют грунтовки, краски, грунт-эмали и т. п. Сначала все ее элементы обезжиривают.

Кроме того, такое сооружение может быть сложно для операции «Навес для дров своими руками», если у хозяина пока недостаточно опыта работы со сварочным аппаратом. Но у него все же есть альтернатива: это создание каркаса с помощью болтовых соединений.

Поликарбонат

Этот невероятно востребованный материал используют для создания крыши навеса и (нередко) его стенок, причем каркас этого хранилища может быть изготовлен как из дерева, так и из металла. Плюсы поликарбоната в качестве главного защитного элемента навеса для хранения дров:

гибкость;

небольшой вес;

приемлемая цена;

простота обработки;

шанс подобрать нужный цвет;

широкий ассортимент видов покрытий;

защищенность от любой живой и неживой угрозы.

К существенным недостаткам поликарбоната относят его хрупкость, уязвимость. Например, сильный град оставит на материале некрасивые отметины, на листах могут появиться царапины и трещины. Однако низкая абразивная стойкость нивелируется другим замечательным качеством поликарбоната: дефекты на нем не видны. По крайней мере, если очень внимательно не присматриваться.

Навес для дров своими руками из дерева

Данная конструкция не отличается сложностью, если сравнивать ее даже с простым сараем. Однако операция «Навес под дрова своими руками» все-таки требует корректного чертежа, поскольку он:

наглядно покажет, как будет выглядеть конструкция под дрова;

определит и зафиксирует размеры всех элементов будущего сооружения;

поможет рассчитать количество всех материалов, которые потребуются для строительства навеса.

После создания мини-проекта и приобретения всего необходимого переходят к следующим этапам. Первый из них — резка пиломатериалов и обработка всех деревянных заготовок антисептиком (или грунт-антисептиком) и антипиреном.

Создание фундамента и нижней обвязки

В соответствии с чертежом размечают участок, выбранный для строительства дровника. Делают это с помощью колышков и шнура. Потом действуют таким образом:

В углах будущей конструкции и между ними выкапывают ямы. Их глубина — 500-700 мм, диаметр — 300 мм, шаг — 1000-1500 мм. В них засыпают песчано-щебневые подушки. Вокруг (внутри) лунок устанавливают и фиксируют небольшие опалубки (из досок, труб или рубероида), которые должны возвышаться над поверхностью земли на 100-150 мм. В них помещают армирующие каркасы. Потом в ямы (и ограждения) заливают раствор, изготовленный из цемента, песка и щебня (1:2:4). В углах в незастывший бетон вставляют выпуски арматуры (анкера-шпильки) для фиксации деревянной обвязки.

Раствор уплотняют, его поверхность разравнивают. Опоры защищают плотной полиэтиленовой пленкой. К дальнейшим работам приступают спустя 4-5 дней. Перед началом операции бетонные столбики обмазывают битумной мастикой, на их поверхность с небольшим запасом наклеивают куски рубероида.

Потом с помощью монтажных уголков и соединения вполдерева собирают нижнюю обвязку из бруса 150х150 мм. В углах деревянной конструкции просверливают отверстия для надевания ее на арматурные прутки. К закрепленной обвязке прикрепляют лаги из бруса или досок.

Есть и альтернативные варианты для создания фундамента для относительно легкой деревянной конструкции. К ним относится:

основание, сделанное из готовых бетонных блоков;

площадка, засыпанная щебнем и песком, затем выложенная тротуарной плиткой (брусчаткой).

Для сооружения небольших (и пристроенных) дровников используют основание, сделанное из кирпичей. Некоторые хозяева выбирают самый бюджетный вариант: они изготавливают фундамент из покрышек.

Сборка каркаса и создание крыши

В углах будущего навеса для дров фиксируют опорные элементы: их делают одной длины, либо передние делают выше задних для создания угла наклона крыши. Потом:

Каждый из этих элементов проверяют на вертикальность. Соединяют стойки с помощью «дырявых» стен из досок, их ширина — 150 мм, шаг — 100-200 мм. В этой же роли можно использовать более «изящные» рейки. Сверху опоры соединяют, создавая верхнюю обвязку или стропильную систему. В первом случае набивают поперечные элементы. После этого переходят к изготовлению обрешетки из бруса, досок или реек. Для шифера, профнастила и металлочерепицы ее делают редкой. Под мягкие разновидности кровли обрешетку создают сплошной. После этого приступают к фиксации кровельного материала.

Последний этап создания навеса под дрова — изготовление поддона. Настил сооружают из досок, оставляя между ними небольшой зазор (2-5 мм). Толщина пиломатериала для него — 15-30 мм. Собранный навес еще раз обрабатывают защитными пропитками. Потом все его элементы морят, покрывают лаком или красят.

Навес для дров из профильной трубы

Навыки сварщика в этом случае потребуются. Да, можно собрать навес с помощью болтового соединения деталей. Однако главный его недостаток в том, что этот крепеж имеет «слабость». Со временем болты постепенно раскручиваются. Поэтому абсолютно все соединения такого навеса для дров хозяину придется регулярно проверять и подтягивать.

Первым делом создают чертеж, на котором указывают все конструктивные элементы и их размеры. После приобретения необходимых материалов приступают к основной работе:

Точно так же делают разметку с помощью колышков и веревки. В углах и между ними выкапывают лунки глубиной 500-700 мм. На их дно засыпают песчано-щебневую подушку (от 100 до 150 мм каждый слой). Затем режут профильные трубы. Нижние части заготовок щедро обмазывают битумом и сушат. Потом металлические опоры фиксируют в ямах с помощью распорок, проверяют вертикальность всех элементов уровнем, после чего заливают в лунки раствор. Спустя несколько дней опоры соединяют нижней обвязкой. Для придания жесткости навесу в средней части иногда добавляют перекладины-перемычки. Затем к парным опорам приваривают стропила, после чего приступают к созданию обрешетки под кровельный материал. В качестве последнего используют шифер, профнастил, металлочерепицу, поликарбонат и т. д.

Для создания поддона длинные элементы нижней обрешетки соединяют короткими металлическими перемычками либо продольными элементами. На металл укладывают и фиксируют саморезами доски, оставляя между ними небольшое расстояние, которое необходимо для отвода «случайной» воды.

Самые простые конструкции не предполагают каких-либо дополнительных элементов для их «украшательства» или для придания навесам большей надежности. Однако ими могут стать:

металлические решетки, создающие боковые (задние) стенки навеса;

декоративные кованые элементы, выполняющие ту же функцию.

Еще один практичный вариант — максимально удобный навес, имеющий 2 или 3 уровня. Такие «упорядоченные» дровники значительно упростят работу, потому что предоставят легкий доступ к дровам, находящимся в самом низу «топливохранилища».

Другие интересные претенденты

Список классическими моделями не ограничивается, поскольку далеко не все владельцы загородных усадьб отдают предпочтение традиционным решениям. Они могут познакомиться с другими любопытными мини-сооружениями.

Комбинированный навес для дров

К простейшим моделям можно отнести конструкцию с металлическим каркасом и стропильной системой, выполненной из дерева. В этой же категории находятся металлические и деревянные дровники, защищенные фанерой или поликарбонатом. Полимерный материал может быть крышей и стенами небольшого сооружения, причем как боковыми, так и задней его частью.

Навес из транспортной тары

Чемпионом среди самых практичных вариантов, скорее всего, станет навес из поддонов-паллет. В этом случае главный строительный материал можно раздобыть совершенно бесплатно. Потратиться хозяевам мини-сооружения для хранения дров придется только на кровельный материал, если у них не осталось его «неприкосновенных запасов».

Какими могут быть дровники: оригинальные решения

Не все хозяева уже ответили на вопрос, из чего и как сделать навес для дров. Для пока неопределившихся владельцев участков задача выбора усложняется, поэтому им можно предложить несколько нетривиальных вариантов.

«Сотовики»

Очень привлекательны модульные конструкции, напоминающие пчелиные соты. Их изготавливают из дерева и металла, в том числе и самостоятельно.

«Мебель»

Не менее стильно выглядят аккуратные деревянные стеллажи, полки которых можно заполнять не только топливом, но и разнообразным (живым) декором.

«Круги»

Изделия для хранения дров могут быть и круглыми, разделенными на несколько отсеков для хранения различного топлива. Можно собрать (купить) модели разных видов и размеров.

«Деревца»

Еще одно симпатичное решение — дровники-елочки. Они бывают и простыми треугольниками, и почти настоящими, «аутентичными» деревцами. Их изготавливают из дерева и металла.

Части «участкового» сооружения

Хранилище-стена даст возможность получить желаемое, но сэкономить пространство, одновременно создав «символическое» ограждение для какого-либо строения.

Эффектные декоративные конструкции

Даже сооружение для «ничем не примечательных» дров способно стать украшением участка, если выделить ему подходящее место и подобрать дровнику такую же «теплую компанию».

Реально ли сделать навес под дрова своими руками? Все зависит от приглянувшейся модели. Сборка металлической конструкции будет не самой простой задачей для тех, кто пока только осваивает сварочное оборудование.

Однако сделать деревянный навес для дров самостоятельно можно. Это работа вполне посильная, причем для подавляющего большинства владельцев участков. Но чаще всего проблема оказывается совсем в другом: многим хозяевам очень сложно выбрать единственную конструкцию из впечатляющего многообразия вариантов.

Например, один из удачных примеров можно увидеть в следующем видео: