Любители банных процедур мечтают о собственном оздоровительном комплексе, а те, кто его уже имеют, не прочь сделать здание максимально комфортным. После парной большинство людей любит окунаться в прохладную воду, но так как большой емкости в бане нет, эту процедуру заменяет ныряние в водоем/сугроб зимой, либо водопад с ледяной водой из ведра в теплое время года. Если эти альтернативные варианты не слишком устраивают хозяев, они начинают размышлять, не сделать ли мини-бассейн в бане своими руками. Создание такой емкости не самая простая задача, однако она решаема. Для большинства владельцев бань мечта все же сможет превратиться в реальность: способов сооружения спасительно-оздоровительного резервуара есть несколько.

Какой бассейн подойдет для бани?

Прежде чем переходить к теме «Мини-бассейн в бане своими руками», его будущим создателям нужно выбрать оптимальный вариант.

По месту установки емкости делятся на:

внутренние: их сооружают в помещениях бани, поэтому пользоваться конструкциями можно круглый год;

внешние: такие бассейны устанавливают около бани, под навесом, поэтому для оздоровительных процедур их используют только до наступления сильных холодов.

По типу монтажа емкости для водных процедур делят на три вида:

Наземные, которые можно называть купелями или большими ваннами. Как правило, размер их не слишком велик. Они дешевы, сравнительно просты в эксплуатации и уходе. Заглубленные. Данные резервуары выглядят более привлекательно, и отличаются максимальной надежностью. Однако их изготовление и обслуживание гораздо сложнее.

Последний тип — полузаглубленные, или приподнятые бассейны. Их бортики немного выступают над поверхностью, за счет чего уровень жидкости оказывается чуть выше земли. Строительство таких чаш проще, чем полностью заглубленных, так как земляные работы менее масштабны.

Есть несколько типов бассейнов, если делить их по виду конструкций.

Стационарные

Это самые надежные бассейны. Они — чаши, созданные из бетона, и покрытые изнутри водонепроницаемым облицовочным материалом. Размер и форма конструкции может быть любой. Для строительства такого стационарного резервуара потребуется несколько месяцев, так как большая пауза нужна для набора бетоном прочности.

Переносные, или каркасные

Плюс таких бассейнов — возможность перемещать их по помещениям бани, а при необходимости выносить на улицу. Данные резервуары сборные: они состоят из каркаса и полимерной чаши. Эти конструкции можно быстро собрать, и так же легко демонтировать. К переносным изделиям относятся готовые чаши — каркасные и надувные. Они бывают наземными, с частичным или полным углублением.

Гидромассажные

Эти резервуары компактны, изготавливают их из стекловолокна или акрила. Модели могут иметь LED-подсветку, сенсорную панель управления, они оснащаются водонагревателем и компрессором для гидромассажа. Такие чаши не предназначаются для плавания, от простых бассейнов они отличаются высокой ценой. Установкой и их обслуживанием должны заниматься специалисты.

Мини-бассейны

Миниатюрные резервуары называют купелями или «бочками для бани». Их изготавливают из дерева, металла и полимерных материалов, они могут быть стационарными и переносными. Формы конструкций разнообразны — круглые, овальные, прямоугольные, угловые, сдвоенные и т. д. Из-за небольших габаритов мини-бассейны не слишком требовательны и максимально просты в установке. Исключения — деревянные купели, которые требуют регулярного ухода из-за уязвимости натурального материала.

Особенности размещения

Мини-бассейн в бане своими руками — операция чаще сложная и затратная, поэтому хозяевам, решившимся на такой «подвиг», надо обдумать множество моментов. Первый из них — место для банного резервуара. Есть несколько вариантов расположения.

В моечной. Этот вариант более предпочтителен, потому что в этом отделении уже организована подача воды, поэтому вопрос подведения коммуникаций к мини-бассейну будет решен. В парилке. Из-за небольшой площади в помещении можно разместить только миниатюрную конструкцию. Для просторных бань такой вариант рассматривать можно. Второй минус — возможный нагрев воды в емкости, стоящей в «горячей точке». В отдельном помещении. Этот вариант можно рассматривать, если баня имеет большие размеры. Кроме того, резервуар можно обустроить по всем правилам. Если в здании не хватает площади, то для чаши можно соорудить пристройку, а вход организовать в любое помещение бани.

Есть несколько требований к комнате, в которой будет находиться мини-бассейн: достаточно свободного места, возможность подвода и слива воды, простота обслуживания (чистки) резервуара.

Характеристики банного резервуара

Прежде чем переходить к делу, нужно определиться с размерами будущей конструкции.

Глубина, длина, ширина

Если рассматривать оптимальный вариант, то на каждого посетителя бани нужно выделить 2 м2. Из этой нормы следует, что для семьи из 4 человек подходит чаша размером 2х4 м. Однако возможны коррективы.

Глубина резервуара зависит от того, есть ли в семье маленькие дети. Если ответ положительный, то рекомендуемый параметр — 1-1,2 м. Большая глубина бассейну для бани не нужна: окунуться с головой можно и в емкости, размер которой составляет 1-1,65 м. Если в здании много свободного места, можно выбрать более функциональный вариант — разноуровневый резервуар. Длина бассейна. Этот показатель зависит от способа использования бассейна. Для оздоровления подойдет и купель 2х2 м. Если будущие хозяева не прочь совершать «заплывы», то им имеет смысл увеличить длину хотя бы до 5,5 м.

Ширина резервуара зависит от выделенного участка. Важное условие — достаточное расстояние от стен помещения. Минимальная ширина конструкции — 1,5 м. Оптимальное расстояние от ее бортиков до стен — 300-500 мм. Если в помещении не так много места, то емкость можно расположить около стены, но небольшое расстояние от нее нужно оставить.

Форма чаши

Для резервуаров, не находящихся в «стесненных обстоятельствах», никаких ограничений нет, однако в этом случае на форму повлияет материал будущей купели.

Ассортимент готовых изделий из пластика позволяет найти наиболее подходящую модель. Если конструкция будет создаваться из бетона, то идеалом станет прямоугольник, поскольку нужно будет делать опалубку и декорировать бассейн отделочным материалом (например, плиткой). Круглые и овальные чаши могут сильно усложнить эти этапы.

Мини-бассейн в бане своими руками: способы создания

Идеальный вариант, который позволит избежать любых проблем, — создание бассейна на этапе строительства бани. Если постройка уже полностью готова, но места для резервуара в ней нет, то единственное решение — создание бассейна вне здания. В этом случае для его защиты от непогоды сооружают навес, пристройку или павильон.

Как сделать емкость для оздоравливающих процедур? Есть три популярных варианта разной степени сложности:

Можно купить пластиковую купель, установить ее, соорудить бортики из надежного материала и облицевать их. Этот способ менее трудоемок, не так дорог, к тому же он не потребует большой паузы в работе. Изготовление бассейна из бетона. Эта операция требует точных расчетов, грамотного проекта, в котором учтены все особенности местности и постройки. Поэтому для данного этапа лучше пригласить специалиста. Кроме того, хозяину нужны навыки создания бетонных конструкций, в противном случае не исключены серьезные ошибки.

Третий вариант — сборка деревянной бочки. Он понравится тем, кто любит работать с древесиной. Эти хозяева смогут создать или переносную, или стационарную модель, все зависит от размеров купели.

Выбор остается за владельцами, которые должны решить, что для них более важно: относительно быстро получить в свое распоряжение мини-бассейн (либо купель), или сделать монолитную чашу «на века».

Стационарный бетонный резервуар

Проект конструкции — первое, что нужно разработать будущим строителям. Как уже было отмечено, данный этап лучше доверить профессионалам. На этой стадии учитывают размеры, форму бассейна, способы подвода и отведения воды, материал для гидроизоляции чаши, ее дизайн и стоимость работ. Меньшие расходы гарантирует резервуар прямоугольной формы. Круглая или овальная чаша выглядит более эффектно, но она обойдется дороже.

Земляные работы и бетонирование

Первый этап операции «Мини-бассейн в бане своими руками» — выкапывание котлована. Эту работу можно выполнить вручную, но если резервуар будет сравнительно большим, и есть возможность подъезда спецтехники, то лучше «ангажировать» экскаватор.

Сначала на земле делают разметку, используя колышки и шнур. Котлован для бассейна выкапывают больших размеров: к длине и ширине чаши прибавляют не менее 500 мм, к глубине — 350-450 мм. Дно делают с небольшим уклоном (2-3°) в ту сторону, где будет находиться патрубок сливной трубы, которую устанавливают заранее. Земляное основание трамбуют. Создают подушку, не забывая об уклоне: на дно ямы засыпают слой песка (40-50 мм), который проливают и трамбуют, затем — мелкофракционный щебень (100 мм), его также уплотняют. Чтобы предотвратить разрушение резервуара, дно и стенки котлована (с выходом на поверхность) застилают рубероидом. Полосы укладывают с нахлестом не менее 100 мм. Стыки склеивают битумной мастикой, или с помощью строительного фена. Подготовленное основание заливают первой порцией бетона (М350-400, W6-W8, F100): толщина слоя — 100 мм. На его поверхности укладывают армирующую сетку, элементы которой соединены вязальной проволокой. Потом доливают слой раствора такой же толщины. Второй вариант — установка армирующего каркаса на фиксаторы (например, на куски кирпича) и заливка всего количества раствора. В этом случае главная задача мастера — избежать повреждения гидроизоляционного слоя арматурой. После схватывания бетона переходят к созданию стенок резервуара, так как большая пауза между этапами снизит надежность конструкции. По периметру основания устанавливают и фиксируют распорками опалубку из фанеры, бруса иди доски. В нее укладывают и наращивают армирующий каркас. Для соединения его частей используют проволоку, а не сварку. На этом же этапе закладывают необходимые коммуникации (трубы для подачи, слива). Чтобы стенки резервуара были монолитными, заливку делают сразу на всю высоту опалубки. После завершения формирования стенок бетон уплотняют вибратором, избавляя его от воздуха. Затем поверхность выравнивают.

Дополнительные элементы конструкции (лестница, места для сидений) создают либо одновременно с заливкой стенок, либо после набора прочности бетоном.

Оштукатуривание и гидроизоляция резервуара

В жаркую погоду бетон закрывают плотной полиэтиленовой пленкой, в первые дни его ежедневно (или через день) увлажняют водой. Опалубку снимают через неделю, в холодное время года (1-5°) — спустя 10-15 дней.

После «освобождения» бассейна все его поверхности тщательно проверяют. Если обнаруживают трещины, то их расшивают, закрывают эпоксидной смолой послойно, делают паузу, необходимую для застывания каждого слоя. После монтажа закладных деталей поверхность выравнивают с помощью влагостойкой (например, акриловой) штукатурки. Высохшую чашу сушат и обрабатывают грунтовкой.

Для защиты бассейна от влаги можно использовать различные материалы. Более популярны два вида — пленочная и обмазочная гидроизоляция.

К первым относятся пленки и мембраны из ПВХ, ТПО, ЭПДМ. Данные материалы могут быть не только гидрозащитой, но и финишной отделкой: изделия окрашиваются в яркие цвета, имитируют мозаику или натуральный камень. Если выбран данный вариант, то работу следует доверить специалистам. В роли обмазочной изоляции выступают полимерцементные составы, жидкая резина и жидкое стекло. Все материалы смогут обеспечить высокий уровень защиты. Но если хозяева хотят сэкономить, то лучшим кандидатом окажется жидкое стекло.

После завершения всех работ делают паузу. Ее длительность зависит от материалов, которые использовались для гидроизоляции резервуара. Готовую чашу наполняют водой, оставляют на день или два, затем проверяют, не изменился ли уровень жидкости. Если зеркало «осталось на месте», то можно констатировать, что все этапы были проведены безошибочно.

Отделка бортиков бассейна

Вид внешней отделки конструкции зависит от размеров чаши, от вида гидроизоляции и предпочтений хозяев.

Самый популярный вариант — использование мозаики (для мини-бассейнов) или более крупных плиток — стеклянных, керамических или фарфоровых. Если в роли гидроизоляции выступила яркая мембрана, то дополнительная отделка резервуару может не понадобиться. Самый простой способ — окрашивание стенок чаши резиновым, эпоксидным или полиуретановым составом.

Если владельцев бассейна не устраивают традиционные варианты для стенок, то им можно рассмотреть более эффектную альтернативу: это натуральный или искусственный камень. Первые материалы не только невероятно красивы, они — чемпионы по износоустойчивости и способности долгое время сохранять тепло. Искусственные камни также не лишены достоинств: к ним можно отнести широчайший ассортимент цветов, форм и фактур, возможность выбрать имитацию природного материала, более доступную цену.

Деревянная купель в баню

Такие емкости становятся «желанными гостями», потому что древесина экологична, податлива и приятна, а о ее пользе для человека давно известно всем. Собрать емкость из дерева не слишком просто. Кроме того, конструкция из натурального материала потребует надежной защиты всех ее деталей, регулярного ухода за купелью.

Для создания деревянного мини-бассейна советуют покупать пиломатериалы из определенных пород. В список фаворитов входит:

бук, успокаивающий сердце, очищающий сосуды;

лиственница, которая отлично расслабляет мышцы;

кедр, благотворно влияющий на кожу и нервную систему;

дуб, который побеждает бессонницу и усиливает иммунитет.

Сосновые доски — самый доступный пиломатериал. Если сравнивать стойкость претендентов, то эта древесина не входит в число лидеров. Однако ее любят и ценят за большое содержание фитонцидов, обеззараживающих воздух, делающих его невероятно ароматным. Чтобы продлить срок эксплуатации конструкций из сосны, их регулярно обрабатывают антисептиками. Второй вариант — обжиг древесины. Такую операцию проводят раз в 3 года.

Прежде чем решиться на создание деревянной купели, нужно узнать, какие материалы и инструменты потребуются, и какие этапы придется пройти ее автору.

Материалы, инструменты

Для изготовления бочки из дерева понадобится:

доски с системой шип-паз (40х100 мм): 15-16 для стенок, 9 для дна;

пластиковый донный слив и силиконовый герметик;

дрель, электролобзик и шуруповерт;

2 бруса для опор (100х150-200 мм);

киянка с резиновым бойком;

2-3 металлических обруча;

влагостойкий клей (ПВА);

болты и гайки, саморезы;

льняное масло или воск;

линейка, карандаш;

мелкие гвозди;

антисептик;

шнур.

Для обработки заготовок потребуется наждачная бумага. Чтобы сделать надежное днище для купели, нужно подготовить струбцины.

Как создают бочку для бани?

До начала операции «Купель» все заготовки несколько раз обрабатывают антисептиком. Потом проходят такие этапы:

Сначала занимаются изготовлением дна: 9 досок склеивают вместе, затем прямоугольник с двух сторон зажимают струбцинами. После высыхания клея с помощью линейки находят центр будущего дна. Затем самодельным циркулем (карандаш и шнур) на поверхности чертят круг, потом его вырезают. На расстоянии 100 мм от края дна просверливают отверстие для установки клапана слива. К наружной стороне заготовки параллельно прикручивают бруски, которые будут исполнять роль опор. В досках для стенок вырезают неглубокие пазы, отступив от края 40 мм. Их ширина должна быть чуть шире толщины дна мини-бассейна. Все элементы по очереди надевают на края круга, и осторожно подбивают резиновой киянкой. После завершения установки половины заготовок переходят к монтажу донного слива. Сначала в просверленное отверстие вставляют клапан, обмазанный силиконовым герметиком, затем подсоединяют сифон. Трубу фиксируют таким образом, чтобы она находилась между опорой стенкой купели. Затем продолжают присоединять доски к дну до тех пор, пока не доходят до последнего элемента. Эту доску аккуратно вставляют сверху, помогая себе киянкой. После окончания сборки бочки на стенках чертят горизонтальные параллельные линии: две для 2 обручей, три — для 3. Первая из них должна располагаться на расстоянии 150 мм от низа конструкции, следующие — примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Переходят к фиксации обручей. Сначала к линиям прибивают гвоздики, не утапливая их глубоко в древесину. С их помощью надевают первый, нижний обруч, затем в его крепеж вставляют болты, закручивают гайки. Потом точно так же фиксируют следующий хомут. После завершения затяжки обручей гвоздики удаляют.

Готовое изделие обрабатывают наждачной бумагой. Большее внимание уделяют краям купели. Последний этап — пропитка маслом или вощение изделия. Если владельцы предпочитают максимальное удобство, то внутрь конструкции добавляют скамейки из узких досок. Для комфортного погружения в бочку приобретают лестницу, либо собирают ее из досок (реек). Этот элемент может быть приставным или внутренним.

Небольшой бассейн с пластиковой чашей

Если бассейн в бане нужен, но владельцы не горят желанием «ввязываться в авантюру» с бетонным резервуаром, то они выбирают более простой путь — создание каркасного бассейна. Данный вариант хорош тем, что такой мини-бассейн можно сооружать в бане с уже возведенными стенами.

Перед началом сооружения конструкции покупают готовый пластиковый бассейн. Чтобы соорудить стационарный резервуар, его создатели действуют так:

Сначала выкапывают котлован, размеры которого на 600-700 мм больше, чем у приобретенной модели. Глубина его зависит от выбранного способа установки. Конструкция может быть и полузаглубленной, и заглубленной. Грунт в яме трамбуют. Потом засыпают подушку из песка и щебня. После уплотнения слоев резервуар опускают в яму, где размещают с уклоном в сторону сливного отверстия. Если он в модели предусмотрен, то бортики чаши фиксируют после ее проверки уровнем. На этом же этапе к резервуару подключают коммуникации, все соединения герметизируют.

Вокруг установленного бассейна возводят бортик из кирпича, крупных блоков или камня. Между ними и чашей оставляют небольшой зазор, необходимый для температурного расширения стенок изделия.

После схватывания раствора бортик отделывают керамогранитом, керамической плиткой или пластиковыми панелями. После завершения облицовки мини-бассейна устанавливают и фиксируют лесенку.

Сложно ли сделать мини-бассейн в бане своими руками? Не очень, если речь идет о банной бочке или конструкции, в которой используется готовое пластиковое изделий. Однако масштабная, основательная работа предстоит тем, кто решил соорудить безупречный бетонный резервуар. О создании такой модели расскажет мастер из популярного видеоролика: