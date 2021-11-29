Подсобные помещения в доме сильно облегчают жизнь хозяев, но удобные хранилища для овощей и заготовок нередко становятся источниками проблем. Например, многие владельцы загородных владений обнаруживают конденсат на потолке в погребе. Капли, появляющиеся на поверхностях, вредят не только продуктам, но и хозяевам, так как присутствие влаги нередко становится предвестником появления плесневого грибка. Что делать, как можно победить высокую влажность? Сначала хозяевам нужно разобраться с причинами образования конденсата, потом надо познакомиться со способами ее устранения, и выбрать один или несколько вариантов. Методов борьбы с сыростью существует довольно много, но главное — подобрать тот, который сможет устранить источники скопления влаги быстро и навсегда.

Почему образовывается конденсат?

«Плачущий погреб» — проблема серьезная. Если оставить «все как есть», то в скором времени начнут портиться овощи и заготовки. Не исключено, что хозяева обнаружат в хранилище плесень. Главная причина этого неприятного явления — нарушение микроклимата помещения, расположенного под землей.

Чаще источником проблемы становится разница температур. Теплый воздух способен удерживать большое количество влаги, холодный — наоборот, быстро лишается ее. Поэтому мелкие капли воды появляются на поверхностях в том случае, если температура перекрытия ниже, чем этот параметр в помещении. В этом случае используют понятие «точка росы». Это температура, при достижении которой воздух становится неспособным удерживать влагу. В этот момент водяные пары (газообразная вода) переходят в жидкое состояние — превращаются в капли, в конденсат.

Почему этот переход происходит в погребе? Теплые и влажные воздушные массы поднимаются вверх, где сталкиваются с холодной поверхностью, которая быстро их остужает. Потом остывший воздух опускается вниз, а влага превращается в капли, которые оседают на перекрытии. Если такая проблема появляется лишь время от времени, то никаких мероприятий по ее устранению не требуется. Когда конденсат появляется постоянно, с ним необходимо начинать борьбу.

Причин «потеющего» потолка и стен есть несколько. К ним относится:

Отсутствие вентиляции, или недостаточная эффективность имеющейся системы. Близкое расположение грунтовых вод к поверхности. Отсутствие гидро- и теплоизоляции помещения. Дефекты фундамента. Земляной пол.

Проблему способна спровоцировать некорректно организованная дренажная система. Однако конденсация влаги может наблюдаться только в определенные периоды. Например, летом после дождя теплый и влажный воздух будет попадать в погреб, поэтому образование капель на потолке и стенах практически неизбежно. И наоборот, никаких проблем с конденсатом не возникнет зимой, если над ним находится неотапливаемое помещение, так как разница температур в этом случае минимальна.

Конденсат на потолке в погребе: что делать?

Избавиться от влаги на потолке и стенах можно различными способами, главное здесь — правильное определение причины. Иногда проблема решается после проведения всего одной операции. В других случаях хозяевам требуется целый комплекс мер. В идеале все мероприятия против возможного конденсата необходимо проводить на стадии строительства здания. Однако и в эксплуатируемом помещении устранить эту угрозу людям и их запасам вполне реально.

Просушка погреба

Простое проветривание погреба не всегда сможет устранить проблему, потому что входящий теплый воздух будет быстро остывать и тут же оседать каплями на поверхностях. Для просушки мокрого помещения можно использовать печи, жаровни (для большого метража), бытовые приборы или свечи.

Подготовка к сушке овощехранилища

Это этап стартует в летний период, когда в погребе остается минимум запасов, а время для сбора урожая и новых заготовок еще не подошло. Перед началом операции проводят несколько подготовительных мероприятий:

погреб полностью избавляют от прошлогоднего урожая;

на улицу выносят все — инструменты, стеллажи, полки, короба, поддоны и т. д.;

конструкции из дерева промывают горячим раствором хозяйственного мыла с содой (формалина с медным купоросом), затем сушат;

высохшие изделия защищают от влаги: деревянные обрабатывают антисептиками, металлические — противокоррозионными составами.

Последние этапы подготовки — чистка, дезинфекция погреба марганцовкой (окуривание серными шашками), нанесение на поверхности известковой побелки. Этим же составом нередко покрывают всю мебель и емкости помещения. Для дополнительной защиты материалов в раствор добавляют медный купорос: на ведро извести — около 100 г. После завершения работ хранилище оставляют открытым на несколько дней.

При сильной влажности в погребе используют материалы, которые способны впитывать излишки влаги. Для того чтобы обеспечить максимально быстрое высыхание, в помещении устанавливают емкости с древесным углем, или с сухой известью. Их располагают на полу, в середине погреба и вдоль стен. Есть и другие варианты, которые тоже смогут обеспечить качественную просушку помещения:

Наполнитель для кошачьего туалета. Ящики с опилками. Их потребуется регулярно менять. Картонные упаковки. Их раскладывают, заменяют новыми при намокании. Соль или зола. Минус метода — необходимость большого количества адсорбентов. Порошок хлористого кальция: его насыпают в консервные банки. 500 г — оптимальная порция для «обезвоживания» больших помещений. Влагу из образовавшегося раствора выпаривают, нагревая емкости на огне.

Если пол погреба земляной, то верхний слой грунта убирают, так как он может быть поражен плесенью или гнилью. На его место насыпают сухой и чистый песок. Однако такой пол часто сам является причиной повышенной влажности в погребе, поэтому земляное основание рекомендуют закрывать «финишным покрытием» из глины.

Использование горячих кирпичей

Этот способ можно назвать народным или дедовским, поскольку он требует лишь присутствия строительного материала. Несколько кирпичей нагревают на костре. Затем раскаленные блоки раскладывают по периметру помещения. Остывая, они будут сушить воздух. Для возвращения погребу нормального микроклимата потребуется несколько таких процедур.

Просушка с помощью жаровни

Этот прибор прост, но эффективен. Работа не вызовет затруднений:

жаровню устанавливают в центр овощехранилища;

в ней разжигают огонь, который поддерживают до тех пор, пока все поверхности не высохнут.

Альтернатива жаровне — металлическое ведро. Разжигать в любой емкости мини-костер советуют до спуска «прибора» в погреб. Лучшее топливо — сухие поленья липы или березы. Они продезинфицируют помещение, а заодно и устранят неприятные запахи.

Если проблема возникает только перед закладкой урожая, то данную процедуру нужно проводить ежегодно. Однако лучшим выходом будет организация эффективной вентиляционной системы. Спускаться в погреб во время сушки запрещено: такое окуривание опасно. Поэтому все операции по закладке горючего выполняют на улице, предварительно подняв жаровню (ведро) с помощью троса.

Сушка погреба свечой

Данный способ более безопасен, но времени такое мероприятие отнимет больше. Чтобы просушить хранилище, и избавить его от спертого воздуха, используют обычную свечу:

ее надежно фиксируют в металлической банке;

затем свечу устанавливают около вытяжного отверстия.

Люк во время просушки помещения держат открытым, поскольку цель этой операции — обеспечить быстрое проветривание погреба. Заменой свечки сможет стать спиртовая горелка, или таблетки сухого горючего — спирта. Последних потребуется сжечь 10-15 штук.

Данный способ не самый быстрый процесс: длительность операции зависит от количества влаги в хранилище, но в среднем такая просушка занимает несколько дней.

Использование электрических приборов

Это самый эффективный и безопасный метод. Для просушки мокрого помещения используют осушители, масляные обогреватели, инфракрасное оборудование, либо конвекторы. Приборы также устанавливают посередине погреба, чтобы тепло равномерно распределялось по всей площади помещения. Погреб с земляным полом потребует жесткого основания для обогревателя. Им сможет стать лист металла.

Тепловентиляторы и тепловые пушки — оборудование, которое используют не только для приведения в норму комнат с повышенной влажностью, но и для спасения затопленных помещений. Просушка этими приборами проходит максимально быстро. Да, такие устройства потребляют электроэнергию, однако за счет скорости просушки они гарантируют меньшие расходы.

Помощь для естественной вентиляции

Этот тип вентиляционной системы безупречно работает в осенне-зимний период, когда хороший приток и отток воздуха обеспечивает разница температур. Однако с наступлением тепла эффективность работы естественной вентиляции сильно снижается.

Что делать, если летом появился конденсат на потолке в погребе? Следующий возможный ответ — использование приборов, которые являются элементами принудительной системы. Ими смогут стать обычные бытовые устройства. Их устанавливают в центре проема, или на лестнице в погреб.

Такое проветривание проводят несколько раз в течение летнего периода: в этом случае излишки влаги будут удаляться за счет интенсивного проветривания. Данный способ оптимален для погребов, где есть вытяжное отверстие. Операция просушки помещения занимает 3-5 дней, в зависимость от его объема.

Некоторые мастера идут еще дальше: они встраивают небольшие приборы (вытяжные, форточные) в вентиляционную трубу. Чтобы устройства были максимально эффективны, но экономичны, для них приобретают розетку с таймером.

Дренажная система и гидроизоляция

После завершения осушения погреба не следует торопиться вносить в него все элементы «обстановки». Все поверхности необходимо тщательно проверить, так как нередко хозяева сталкиваются с другой серьезной проблемой — с недостаточно качественной гидроизоляцией. Результат такой ошибки — проникновение в хранилище грунтовых вод.

Обустройство дренажной системы

Первый этап защиты постройки от грунтовых вод — создание дренажной системы. Она может быть как внешней, так и внутренней.

Внутренний дренаж

Он — оптимальное решение для погребов с земляными полами. В этом случае:

по периметру помещения выкапывают траншею, ее глубина — 500 мм, на ее дно засыпают щебень, толщина слоя — 200 мм;

затем укладывают перфорированный трубопровод, который предварительно обматывают геотекстилем;

трубы засыпают щебнем (фракция — максимум 20 мм), затем песком.

Такой дренаж можно организовать двумя способами:

создать отвод жидкости в колодцы или скважины;

установить вертикальный стояк.

Для погребов с бетонными основаниями работа несколько усложняется, так как в них необходимо проделать штробы.

Внешний дренаж

Его организовывают по такому же принципу:

По периметру здания выкапывают траншею, ее ширина — около 500 мм. На дно засыпают подушку из песка и щебня (150-200 мм). На нее укладывают геотекстиль. Сверху насыпают слой гравия (100 мм), затем не него укладывают перфорированные трубы. Их присыпают щебнем и обматывают геотекстилем.

Дренажные трубы должны иметь уклон к накопительной емкости (2-3°). Ее установка проста: сначала выкапывают мини-котлован, в него насыпают песчано-щебеночную подушку. Затем в подготовленную яму устанавливают кольца, либо пластиковый сосуд.

Гидроизоляция погреба

После завершения монтажа дренажной системы переходят к обустройству гидрозащиты.

Погреб с бетонным полом

Бетонные основания обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Такой материал создает надежный слой, так как закрывает все поры и кристаллизуется, но позволяет бетону «дышать». Грунтовку наносят в несколько слоев, при этом каждый из них оставляют сохнуть самостоятельно.

Второй вариант для бетонных поверхностей — использование двух гидроизоляционных материалов: мастики и рубероида. Жидкий состав нагревают, затем распределяют по поверхности. Потом на мастику внахлест наклеивают рубероид, затем его плотно прижимают к основанию.

Более современный метод — защита пола погреба жидкой резиной, однокомпонентной (лучшей для самостоятельного нанесения) или двухкомпонентной. Основа ее — водно-битумная эмульсия, в которую добавлены полимеры, стабилизаторы и модификаторы. Для этого материала характерно отличное сцепление с поверхностями.

Поскольку такое покрытие не имеет швов, слабых мест, которым может грозить протечка, у него нет. Нередко этот состав используют в роли дополнительной защиты поверхностей, временного спасения помещения. Перед гидроизоляцией основание чистят, обезжиривают и грунтуют. Жидкую резину наносят на высохшие поверхности краскопультом или валиком, а проблемные участки обрабатывают кистью.

Хранилище с земляным полом

Самый простой способ гидроизоляции земляного пола — создание глиняного покрытия, или набивки. Для этой операции приобретают глину с максимальным процентом жирности. Для того чтобы обеспечить прочность покрытия, используют камни, бой кирпича или щебень.

Сначала на поверхность насыпают камни, слой выравнивают и слегка трамбуют. Сверху выкладывают густой раствор, приготовленный из небольшого количества песка и глины. Его распределяют по поверхности, затем уплотняют, вбивая раствор между камнями с помощью трамбовки. Смесь добавляют, пока она полностью не покроет камни. На влажный пол насыпают слой (50-70 мм) песка, затем его тщательно втирают в поверхность. Излишки материала убирают, используя совок и веник.

После завершения работы глиняный пол оставляют в покое: сохнуть он должен 2-4 недели.

Внешняя гидроизоляция

Если погреб не имеет внешней гидрозащиты, то его стены откапывают, очищают от грунта, моют и сушат. Затем обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения: наносят несколько слоев. После ее полного высыхания стены покрывают битумной мастикой.

В роли дополнительного барьера можно использовать глиняный «замок». В этом случае погреб окружают утрамбованной глиной. Глубина такой защиты — 1500 мм. Материал наносят небольшими слоями, их увлажняют и трамбуют. Сверху устраивают уклон в сторону от постройки.

Теплоизоляция погреба

Хранилище может располагаться под домом, гаражом, или быть отдельной постройкой, но утепление его обязательно в любом случае. Самым слабым звеном конструкции является потолок. Для теплоизоляции погреба обычно используют пенопласт, экструдированный пенополистирол, фольгированный утеплитель. Более дорогой вариант — напыляемый пенополиуретан. Минеральная вата не лучший из кандидатов. Она способна брать влагу из воздуха, поэтому со временем может полностью лишиться своих теплоизоляционных качеств.

Самый простой и недорогой вариант утепления перекрытия — использование пенопласта. Оптимальная толщина материала для теплоизоляции помещения — 20 мм, но чтобы предотвратить образование конденсата на потолке, необходим более толстый утеплитель. Альтернативный вариант — двойной его слой. В последнем случае материал укладывают «с разбежкой».

Пенопласт монтируют после обработки основания гидроизоляционным составом. Крепят утеплитель полимерным клеем, или с помощью дюбелей-зонтиков. Стыки плит закрывают монтажной пеной. После завершения фиксации утеплитель армируют металлической или стекловолоконной сеткой, затем его закрывают штукатуркой — известковой или песчано-цементной.

Создание вентиляционной системы

Вентиляция и подсобные помещения — единственное сочетание, которое гарантирует нормальный воздухообмен. Наиболее простым и логичным выбором для погребов является ее естественная разновидность — приточно-вытяжная система.

Если к ее эффективности возникнут претензии, то добавление одного элемента превратит вентиляцию в принудительную: как уже быдло отмечено, для увеличения воздухообмена к вытяжке можно подключить канальный вентилятор.

Естественная вентиляция может быть:

Однотрубной. Приточного отверстия в ней нет, имеется только вытяжка. Данная схема не слишком популярна: ее допустимо использовать только в небольших хранилищах, где приток заменяет люк. Вход в этом случае оставляют открытым, а это грозит неприятностями, так как в погреб могут проникнуть грызуны. Двухтрубной. Это система универсальна, потому что естественную вентиляции очень легко превратить в принудительную разновидность. Приток такой системы монтируют в одном углу погреба, вытяжку — в противоположном. Приточная труба гарантирует подачу свежих воздушных масс. Ее нижняя часть располагается на расстоянии 200-300 мм от пола, конец вытяжной трубы — на расстоянии 50-100 мм от потолка помещения.

Для защиты верхней части каналов используют зонтики или дефлекторы: эти устройства предотвратят попадание мусора, осадков и «визиты» птиц. Со стороны помещения в трубу вставляют мелкоячеистую металлическую сетку, которая спасет хранилище от нашествия грызунов.

Двухтрубную вентиляционную систему для подземных помещений дома проще всего организовать во время возведения постройки.

Как предотвратить появление конденсата в погребе летом?

Сушка влажного помещения — лишь полумера в тех случаях, если влага в нем появляется постоянно. Она не сможет решить проблему, если не устранена причина образования капель на поверхностях. Летом это тепло, проникающее с улицы. Чем чаще будет проветривание, тем интенсивнее будет скапливаться влага. Как забыть о том, что такое конденсат на потолке погреба?

Все приведенные варианты его избавления от влаги подразумевают затраты: либо физические, либо денежные. Однако опытные люди говорят, что простая подготовка помещения способна избавить его от появления конденсата, который неизбежно скапливается при частом проветривании погреба. Способ прост:

перед наступлением теплого времени года приточное и вытяжное отверстие максимально плотно закрывают;

для предохранения входа в погреб собирают самодельную конструкцию — крышку-сэндвич: начинкой-утеплителем этого элемента сможет стать не только теплоизоляционный материал, но и теплое одеяло.

Такую защиту от влаги используют на протяжении всего лета, а проветривать хранилище начинают только в тот период, когда температура воздуха понизится как минимум до нулевой отметки (или ниже).

Если обнаружен конденсат на потолке в погребе, что делать владельцам хранилища? Сначала необходимо корректно определить источник проблемы. Затем осушить помещение. После этого этапа можно приступать к основной работе — к устранению причины повышенной влажности. Сложность операции (или операций) зависит от обнаруженных недостатков погреба.

В завершение темы «Конденсат на потолке в погребе» — интересное видео: