Дачный участок или придомовая территория, лишенная цветов, выглядит непривлекательно, голо и уныло. Поэтому первым делом хозяева земли стараются облагородить ее, устраивая во дворе около дома разнообразные цветники. На роль материала хозяева выбирают декоративную плитку, камень или «универсальные» изделия — пластиковые бутылки. Однако есть и более достойный претендент: это надежный и симпатичный кирпич, в прочности которого сомневаться не приходится. Кладка не только позволит создать красивое обрамление для декоративных растений, но и защитит их в случае непредвиденной ситуации. Еще один плюс решения в том, что создать клумбы из кирпича своими руками под силу каждому.

Преимущества и недостатки кирпичных клумб

Строительство дома из кирпича обычно «влетает в копеечку», но сооружение небольшой клумбы владельцев участка не разорит, зато даст возможность создать цветник, который идеально впишется в ландшафт любого участка. Небольшие размеры блоков дают простор для фантазии. Клумбы из кирпича своими руками делают круглыми, овальными, квадратными, прямоугольными, многоугольными. Форма может быть любой, так как экспериментировать с ней удобный, геометрически правильный материал «милостиво» позволяет.

Достоинства кирпичей в качестве клумб

Популярность искусственных параллелепипедов у цветоводов объясняется их качеством, прочностью, практичностью и долговечностью, невысокой ценой. Есть у кирпичей и другие преимущества.

Привлекательность кирпичных конструкций. Как и другие экологичные «фавориты» (дерево, камень), искусственные блоки способны органично вписаться в любой дизайн. Овальные или круглые цветники великолепно выглядят в центре дачного или садового участка. Угловые, многоярусные клумбы эффектно смотрятся возле зданий. Сочетаемость, возможность удачной комбинации с другими материалами. Эта особенность кирпичных изделий дает возможность дополнять «пристанища» для цветов элементами из натуральных или искусственных камней, из дерева, стекла, украшать их галькой, ракушками. Долгий срок эксплуатации. Высокое качество, надежность стройматериала важны не только для зданий, которые собираются строить «на века». Долговечность важна даже для клумб: они при должном уходе будут стоять десятилетия. Небольшие расходы. Они будут вовсе минимальными, если кирпич остался после строительства дома. Прелесть таких цветников в том, что при их создании (и при желании) можно найти место даже обломкам. Абсолютная безопасность для грунта. Экологически чистый материал никак не повлияет на почву, а значит, за здоровье растений за каменной «оградой» хозяевам-цветоводам беспокоиться не придется. Широчайший ассортимент продукции. Можно использовать простой керамический кирпич, но у хозяев, стремящихся к идеалу, есть возможность купить различные виды облицовочных кирпичей. Простота работы, если задумана многоярусная конструкция. Особенно привлекателен кирпич для обустройства клумб на холмистых участках, где сползание грунта предотвратить очень сложно.

Простота кладки, возможность найти «свою» форму и оригинальный вид сооружения говорят в пользу материала. Сделать невысокую клумбу, в отличие от кирпичных стен, довольно просто, поэтому с работой справится практически любой.

Есть ли повод отказаться от идеи?

Несмотря на все плюсы, совсем без недостатков здесь не обошлось. Минусом можно считать основательность конструкции. Чтобы перенести кирпичную кладку на другое место, цветник придется разобрать.

В случае демонтажа кирпичей, «сидящих» на растворе, надо приготовиться к тому, что не все блоки перенесут такое «варварское» обращение. Некоторые камни неминуемо разрушатся, этого избежать невозможно. По этой причине перед переносом монументальной клумбы необходимо запастись новой порцией материала.

Виды кирпичных клумб

Цветников существует невообразимое количество. Все они имеют свои размеры, форму и отделку. Если говорить не о них, а об основных разновидностях, то их всего две — одноуровневые и многоуровневые конструкции.

Одноуровневые клумбы — самая распространенная, простая, потому многочисленная «армия». Это кирпичное сооружение, в котором все цветы располагаются в грунте на одном уровне. Такие конструкции отличаются только высотой. Можно использовать кладку в два, три, пять кирпичей и т. д. Многоуровневые цветники — несколько клумб, расположенных друг на друге. Чем выше находится ярус, тем меньше размер «жилища» для растений. На склонах конструкции располагают по-другому: размер их может быть одинаковым, а соединяют их или ступенями, или одной общей стенкой.

Многоярусные цветники — самый сложный вариант, тяжелый в буквальном смысле. Поэтому таким кирпичным конструкциям необходимо прочное основание. В противном случае первому ярусу будет постоянно угрожать разрушение.

«Пара слов» о выборе участка

От места жительства цветов зависит здоровье и скорость роста растений, срок эксплуатации цветника, а также гармоничность ландшафта. Место для кирпичной клумбы обычно выбирают очень тщательно, так как впоследствии ее перенести будет перенести очень затруднительно, особенно если кладка будет полноценной, выполненной раствором, а не сделанной «насухую».

Чтобы выбрать участок для сооружения кирпичной клумбы, надо соблюдать некоторые рекомендации.

Для нормального развития большинства садовых растений необходим солнечный свет. Однако постоянное «пекло» повредит листья цветов, поэтому затененность (деревьями, кустарниками) все же условие обязательное. Возможность хорошего обзора. Клумба — «главная героиня» участка, поэтому нужно обеспечить такое место, чтобы «красотой» можно было любоваться из окон дома. Близость к зоне отдыха, к входу на территорию приветствуется. Участок со сложным рельефом. В этом случае цветам надо отдать возвышенность, так как в низине будет скапливаться вода, которая повредит корневую систему растений. Кирпичу повышенная влажность тоже противопоказана.

Если оптимального места найти не получается, но есть достаточно много свободного пространства, которое не защищено от солнца, то поступают мудро. Низкорослые цветы, которым нужна тень, на клумбе защищают высокорослыми растениями. Но у других, солнцелюбивых созданий, эти «гиганты» не должны красть освещение.

Клумбы из кирпича своими руками

Любая работа подразумевает тщательную подготовку к операции. По этой причине сначала ищут или покупают все, что будет необходимо для «бурной деятельности».

Материалы, инструменты

Качественная, долговечная клумба требует таких же материалов. Поэтому первый пункт — выбор подходящего кирпича. В этом случае все просто: оптимальным вариантом будет простой, полнотелый керамический (красный) параллелепипед. Идеальным — клинкер, который не боится ни мороза, ни зноя, ни влаги.

Пустотелые керамические изделия не лучшие претенденты, так как они менее прочны, поэтому предназначены для теплоизоляции стен зданий. В отверстиях «дырявых» блоков в сезон дождей будет неизменно и постоянно скапливаться вода. При заморозках такое опасное «соседство» приведет к тому, что камни она попросту разорвет.

Силикатный блок тоже лучше не рассматривать, потому что он не переживет большого количества циклов заморозки и последующего оттаивания. Влага для него — враг №1, поэтому такой цветник быстро разрушится. Возможный вариант — сооружение для них высокого фундамента. Точно так же поступают при выборе декоративного вида.

Можно остановиться на эконом-варианте — на б/у изделиях, но в этом случае кладка будет выглядеть не слишком презентабельно. Поэтому ее придется прятать за декоративными кирпичами или за фасадной краской. Еще один возможный выход — отделка штукатуркой. В этом случае в стенки можно вмуровать ракушки, разноцветные куски стекла или такие же мелкие камешки.

Для создания клумбы придется запастись:

деревянными колышками, леской, лопатой;

уровнем.

Когда выбор владельцев участка пал на полноценное, надежное сооружение, необходимо приготовить:

компоненты для раствора: воду, цемент, просеянный песок;

щебень для добавления в раствор для фундамента;

емкость для замеса (ведро или бетономешалку);

пруты арматуры для основания;

полиэтиленовую пленку;

мастерок и молоток.

Если хозяева планируют использовать какие-либо дополнительные декоративные элементы, то их лучше тоже приобрести заранее. Для правильной разметки круглых клумб используют самодельный циркуль, состоящий из кола, который вбивают в грунт, и веревки, привязанной к нему. На ее конец крепят какой-нибудь острый инструмент, который даст возможность начертить четкую линию на земле.

Как укладывают кирпич?

Клумбы из кирпича своими руками делают по-разному.

Виды кладки для цветников

Есть два способа кладки блоков:

Сухой метод, без раствора. В этом случае кладку слегка заглубляют в землю. Как правило, ее делают невысокой — в 2-3 ряда. Поскольку связующее вещество участия не принимает, разрушить конструкцию, держащуюся «на честном слове», очень легко, даже случайно задев. Мокрый способ, с помощью раствора. Эта кладка не имитация, а самая настоящая, надежная конструкция. И результат получается соответствующий: такие цветники можно сделать достаточно высокими. Их прочности ничто не угрожает, даже при серьезных нагрузках.

Первый вариант проще: можно обозначить границы, затем слегка вкопать один ряд кирпичей, уложив их на постель либо ложок. Еще один способ — установка блоков на тычок. Такая ограда получится более высокой. Однако в обоих случаях о надежности конструкции говорить не приходится: она способна разрушиться даже после «наезда» велосипеда, попадания мяча, пинка «разгневанного ботинка».

Гораздо сложнее мокрая кладка на раствор. В этом случае хозяев ждет мини-стройка, так как сначала для кирпичной стены придется соорудить не очень серьезный, но все-таки фундамент.

Подготовительные работы

Создание простой или максимально надежной клумбы состоит из нескольких этапов.

Сначала с помощью колышков и шнура огораживают строительную площадку. Затем снимают 300 мм грунта, плодородный слой почвы. Главная цель этапа — избавление от сорняков. После этой операции занимаются дренажом: засыпают мини-котлован песком. Если предусматривается сооружение фундамента, то углубления делают большим — 500 мм. По периметру обустраивают опалубку из досок, затем насыпают слой песка, за ним слой щебня. Общая толщина материалов составляет 200 мм. Чтобы обеспечить максимальную надежность кирпичных стен, в опалубку укладывают арматурные пруты. Под них подкладывают небольшие обломки кирпичей, чтобы обеспечить их защиту бетоном.

Последняя операция — заливка раствора, изготовленного с добавлением щебня. Опалубку с бетоном защищают плотным полиэтиленом. К дальнейшим работам приступают через неделю.

Создание бордюров из кирпича

Работа над простейшей клумбой, не предполагающей участия раствора и фундамента, состоит из сооружения невысокого бордюра. Такие конструкции обычно делают невысокими: как правило, обходятся 2-3 рядами, но иногда выкладывают всего один. В первом случае кирпичи чаще кладут плашмя, во втором блоки нередко ставят вертикально, предварительно выкопав небольшую траншею.

Ширина кирпичного бордюра может быть различной. При укладке плашмя получается в полкирпича, в один или в полтора. Более широкие ограждения требуют толщины в 2 или 2,5 блока, зато эти стены позволяют декорировать конструкции вазонами с низкорослыми растениями, небольшими статуэтками из декоративного бетона. Изогнутые формы получают, используя половинки кирпичей. Если круглые цветники будут небольших размеров, то лучше брать только их.

Если используют основание, то после набора бетоном фундамента достаточной прочности размечают контуры будущего ограждения. Потом готовят раствор из цемента и песка. Второго материала берут в 4-5 раз больше. Перед началом кладки поверхность бетона смачивают водой. Способ формирования стен зависит от толщины, которую хотят получить хозяева цветника. Зазоры между кирпичами заполняют раствором, его излишки сразу же счищают мастерком.

После завершения работ кирпичный бордюр оставляют в покое на 3-4 дня. Оставшиеся зазоры во внешних швах заполняют раствором. Затем в клумбу засыпают грунт. Для его усадки требуется 2 недели. Только по истечению этого срока приступают к высадке цветов (рассады).

Многоуровневые конструкции

Их можно назвать «верхом совершенства», однако создать такие клумбы из кирпича своими руками вполне реально. В этом случае у хозяев появится возможность в одном цветнике выращивать растения разной высоты. Самые рослые из них помещают в нижнюю часть, а низкорослым цветам отдают верхний ярус.

Такое решение позволяет избавиться от главной проблемы обычных клумб — от недостатка солнечного света для «малышей», вынужденных почти всегда находится в тени своих высоких «коллег». Для первого яруса подойдут влаголюбивые растения, для верхнего уровня — те, которые избытка воды страшатся.

Сооружение такой универсальной клумбы тоже не слишком трудоемко.

Сначала на выбранном участке снимают слой почвы. Затем выкапывают траншею для фундамента. Можно сразу предусмотреть полосы-основания для всех ярусов. Сколачивают и устанавливают опалубку. В нее засыпают подушку из песка из щебня, затем помещают армирующий каркас. Последняя операция этого этапа — заливка цемента. После набора необходимой прочности бетона по периметру конструкции сооружают стенку из кирпича. Затем на дне клумбы устраивают дренажную подушку из песка и щебня, засыпают плодородный грунт. На первом уровне делают кирпичную кладку, предназначенную для основы второго яруса, который, естественно, меньших размеров. Потом возводят стенку для него, а внутреннее пространство заполняют грунтом. Следующий «этаж» (или этажи) делают аналогичным образом.

Можно сделать почти настоящую «многоэтажку», однако специалисты советуют ограничиться тремя ярусами. Причина — большая нагрузка на грунт, которая может спровоцировать постепенное разрушение стенок массивной конструкции. Иногда ручной труд минимизируют: полноценную кладку используют только для первого яруса, а следующие уровни выкладывают без раствора. Однако идеальным это решение назвать трудно.

Альтернатива — простые ограждения

Клумбы из кирпича своими руками – задача увлекательная, но если говорить о конструкции с полноценной, а не сухой кладкой, то элементарной ее не назвать. Простые ограждения дают возможность избежать лишней «возни» с раствором, но обеспечить цветам достойное обрамление.

Самый популярный вид ограждение — бордюр елочкой. В этом случае работа состоит всего из нескольких элементарных этапов:

после разметки участка снимают около 150 мм грунта;

по периметру устанавливают кирпичи под углом 45°;

потом их слегка присыпают землей, которую трамбуют.

Чтобы такое ограждение выглядело более нарядным, броским, притягивающим взгляды, кирпичи покрывают краской.

Клумбы из кирпича своими руками — задача, которая способна увлечь всю семью, но занятие это не терпит торопливости. Если хозяевам хочется создать что-то необычное, то лучше сначала «побродить» по просторам интернета, чтобы найти более интересные варианты. Не всегда нужно точно копировать понравившуюся конструкцию. «Надергав» замечательных идей, можно придумать свое, неповторимое сооружение.

«Подхлестнуть» фантазию или решиться на подвиги, помогут живые примеры. Поэтому помощь наглядных пособий лишней не будет. Интересные образцы для подражания можно увидеть в этом ролике: