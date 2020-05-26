Создание чего-либо своими силами — занятие захватывающее и очень увлекательное. В большей мере это касается самого интересного вида деятельности — преображения загородного или дачного участка. Любую придомовую территорию всегда украшает «живой» декор — небольшие клумбы и цветники, которые не только поднимают настроение, но и задают общий стиль участка. Сделать эффектный цветник своими руками для начинающих — непростая задача, однако она вполне осуществима. Чтобы облагородить свое владение, не обязательно быть опытным дизайнером, однако необходим как серьезный подход, так и некоторые теоретические, а также практические знания.

Цветник и клумба: похожие разные конструкции

Некоторые хозяева цветниками называют клумбы, и наоборот. Это логично, так как оба места предназначены для счастливой жизни растений. Между тем, разница все-таки существует.

Цветник — место, в котором высажены растения, однако нередко такое украшение не имеет ни четких границ, ни строго очерченной формы. Цветы в них чаще высажены произвольно. Такие украшения делают там, где есть свободное пространство. Например, для ПМЖ растений можно выбрать место около деревьев, у забора либо у стены дома.

Клумба, наоборот, всегда небольшая, она имеет организованную форму: растения в ней различны по высоте. Чаще каждое из них имеет свое место, их высаживают в заданной последовательности. Как правило, для большей эффектности при оформлении соблюдают симметрию. Контур клумб всегда замкнут, он имеет какие-либо геометрические очертания.

Вообще, если говорить о цветниках и клумбах, то общего у них больше. В той и другой конструкции «живут» растения, главная задача которых украшение участка. Отличие — размеры. Клумбы обычно небольшие, цветники, если позволяет площадь, могут быть очень впечатляющими.

Считается, что цветником может считаться любой предмет, в котором живут и здравствуют (цветут) растения. Это клумбы, вертикальные конструкции, бревна, превратившиеся в импровизированные цветочные ящики, вазоны, мебель, шины, коляски и т. д.

Правила создания цветника или клумбы

Любое начинание требует предварительной подготовки. Чтобы соорудить цветник своими руками, начинающим цветоводам необходимо сделать несколько вещей:

выбрать декоративные или цветущие растения, которые им хочется видеть на своем участке;

потом узнать о кандидатах максимум полезной информации: особенности цветения, размножения;

скомпоновать растения по высоте, цветовой палитре, срокам цветения, стилю;

продумать, как будет выглядеть будущий «дом для цветов», его схему.

Еще одна задача — определение места для цветника, его размеров и формы. Поскольку солнечный свет важнейшее условие, придется обратить внимание на высоту растительности, которая вынуждена будет соседствовать с «буйством красок».

Ландшафтный план участка

Любая, даже самая скромная территория требуется всестороннего подхода к своему оформлению. В противном случае вместо украшения на участке появится пышная и яркая клумба, которая будет выпадать из общего ансамбля.

Помощь специалиста или самостоятельная работа?

Самый простой вариант, позволяющий избежать ошибок, — приглашение дизайнера-профессионала. Специалист постарается найти оптимальное решение, исходя из размеров и планировки придомовой территории.

Однако есть и другой, более «безболезненный» (в плане финансов) выход. Хозяева могут найти, выбрать и изучить самые удачные образцы (фото) оформления, а затем постараться перенести понравившиеся идеи на свою «почву».

Самостоятельное создание плана: рекомендации

Но в этом случае надо обязательно ориентироваться на правила ландшафтного дизайна.

Уравновешенность. Все зоны должны быть оформлены равномерно. Например, не рекомендуют устраивать пышную многоярусную клумбу в центре участка, но совершенно забывать о дальних его углах. Гармоничность. Перегруженность разными конструкциями не приветствуется. Свободное пространство, оставленное для отдыхающих, даст возможность действительно расслабиться, а не испытывать дискомфорт от изобилия яркой, пышной растительности. Умеренность во всем. Большое количество пестрых украшений не способно выполнить главное предназначение — зонировать двор. На узкой территории лучше создать несколько зон, чтобы она не воспринималась тесным коридором. На участке квадратной формы позволены изогнутые линии и цветники круглой формы. Всесезонность растительности. Понятно, что главное для владельцев, чтобы сад максимально эффектно смотрелся летом. Однако вечнозеленые растения, посаженные на территории, дадут шанс избежать унылого, голого вида в зимний период. В качестве претендентов нередко выбирают барбарис, можжевельник, самшит. Сочетаемость растений в цветнике. Золотое правило — три основных цвета. Но не больше. Яркие краски должны быть в достаточной степени разбавлены обычным зеленым цветом. Приветствуются пастельные тона. Обилие пестрой растительности, наоборот, сделает украшение серьезным «раздражителем» для глаз. Оригинальные объекты, спрятанные в глубине сада, будут точками, привлекающими внимание. Они не должны сразу бросаться в глаза. В роли таких конструкций может выступить беседка, расположенная в глубине, необычные скамейки, интересно оформленные, но небольшие клумбы.

Если примерный план участка хозяева составить смогли, и он вопросов не вызывает, то следующим пунктом должен стать выбор растений и изучение ухода за ними.

Виды цветников: зависимость от места

Место, которое выбирают под цветник, всегда зависит от его формы. Клумбы для дачи могут быть абсолютно любыми, это больше зависит от фантазии хозяев, однако начинающим цветоводам необходимо познакомиться с основными видами конструкций. Список «избранных» включает:

моноцветники: на таких клумбах высажены цветы только одного вида;

оригинальные вертикальные клумбы, они требуют профессионального ухода;

бордюры из низкорослых растений, их обычно используют для декорирования дорожек, газонов;

рабатки — цветники прямоугольной формы, все цветы в них обязаны иметь одинаковую высоту;

альпийские горки — круглые либо овальные объекты, имеющие (помимо растений) украшения из камней;

рокарии — каменные сады, где растительность являются не главным действующим «лицом», а небольшим дополнением;

миксбордеры — самая популярная «форма без формы»: ее конфигурация, как и высота растений, может быть различна;

узорчатые арабески — извилистые клумбы, отличающиеся сложными орнаментами, формами: наиболее популярны, эффектны цветники-бабочки.

Самый простые варианты для ознакомления с составлением схем цветника — альпийская горка или миксбордер. Оба вида не требуют четкого геометрического узора, но позволят получить начинающим цветоводам необходимый опыт в подборе растений и в оформлении клумб.

Лучшее место для любого цветника — открытый солнечный участок, который хорошо просматривается со всех точек сада. Многоуровневые клумбы обычно создают у стен дома или около заборов, но это правило может иметь исключения.

Идеальный цветник не должен доминировать на небольшом пространстве, но не может потеряться на фоне густых кустарников и высоких деревьев. Поэтому самое важное для владельцев участка — удачно вписать его в общий стиль.

Как выбирают растения для клумб?

Создать цветник своими руками для начинающих только полдела, так как самое важное правильно распланировать его композицию. На этом этапе тоже могут встретиться сложности, с которыми лучше познакомиться заранее:

Ассортимент растений зависит от типа почвы. В одном цветнике нельзя сажать цветы, которые любят кислую и щелочную среду. Возможна высадка вместе растений-комменсалов. Комменсализм — симбиоз, дающий шанс цветам существовать за счет друг друга, но не причинять никакого вреда своим соседям. Оптимальные условия, облегчающие уход за всеми «жильцами», должны быть практически одинаковыми. Все цветы, посаженные вместе, просто обязаны любить влагу, солнечный свет, предпочитать либо верхний, либо прикорневой полив.

О последнем правиле уже было упомянуто. Цветник должен выглядеть безупречно на протяжении всего года.

Схема и подготовка кандидатов для цветника

Если участок есть, а растения-фавориты уже выбраны, то начинающим декораторам остается определить их количество, а также подходящее место. Чтобы узнать точное число саженцев, будущий цветник делят на квадраты со стороной 1 м. После этого подсчитывают площадь, которую займет каждый из видов. Результат делят на усредненную норму высадки на 1 м2. Они разные для всех растений:

2-3 штуки для крупных образцов — высотой 1-1,2 м;

4-6 — для среднерослых экземпляров (40-90 см);

7-9 — для растений-«полуросликов» (20-40 см);

16-20 — для карликовых цветов (5-20 см).

На участке удаляют растительность, затем весть плодородный слой почвы. Землю вскапывают на глубину до 400 мм, потом засыпают подготовленный грунт. Чтобы перенести схему на будущую клумбу, используют песок, опилки или мел.

Какие могут быть ошибки?

Цветник своими руками для начинающих — тема, которую сразу и досконально изучить очень трудно, практически невозможно. По этой причине цветоводы-дилетанты нередко совершают досадные ошибки. На чужих промахах учиться легче всего, поэтому надо написать о том, чего начинающим цветоводам делать не следует.

Высадка исключительно многолетних растений не лучший выбор, так как спустя несколько лет в цветнике окажется засилье данных видов. В этом случае между многолетниками лучше оставлять свободные промежутки, а туда посадить однолетние цветы. Такое решение даст шанс регулировать количество растений на клумбе, или менять один сорт на другой. Хаотичное расположение посадок сделает цветник неряшливым. Второй минус способа — невозможность выделить некоторые цветы, например, низкорослые сорта. Поэтому крупные растения обычно высаживают в центре или у самого забора, а небольшие — по краям цветника. Они смогут выступить живым обрамлением-бордюром высокого цветочного декора. Цветы не рекомендуют выбирать только по форме соцветий. В некоторых видах важнее форма кустов (астры, георгины, хризантемы), в других главное — именно соцветия (гвоздики, петунии). Для клумб нежелательно выбирать композиции, выполненные из оттенков одного вида растений. Лучше предпочесть несколько разных цветов, а из них уже создавать интересные узоры.

Еще одна возможная ошибка — выбор растений, цветение которых начинается почти одновременно. Цветник должен быть украшением с весны до осени, поэтому необходимо продумать оптимальную смену. Например, сначала подснежники, потом тюльпаны, за ними — лилейники и пионы. Бесперебойное «цветение цветника» обеспечат:

весна: гиацинты, крокусы, нарциссы, тюльпаны, пионы (ранние сорта);

лето: гвоздика (турецкая), георгины, ирисы, колокольчики, лилии, маки, пионы (поздние);

осень: астры, гладиолусы, хризантемы;

с лета до осени: амаранты, бархатцы, очиток (седум) видный, флоксы.

Любой цветник требует постоянного ухода — удаления отцветших, пожелтевших, отмерших частей, прореживания. Если должный уход из-за нехватки времени (редких посещений) обеспечить невозможно, то лучше сразу остановиться на вечнозеленых растениях.

Как делают цветники и клумбы?

Создание клумбы состоит из нескольких этапов. Сюда входит:

поиск материала (схем, фото) в различных источниках, его анализ;

определение расположения всех растений, предпочтительной цветовой гаммы цветника;

выбор лучшего места: светолюбивым цветам — свободное пространство, боязливым — обязательная гарантия затененности;

поиск самой удачной конфигурации, вида ограждения и материала, подходящего (или имеющегося) для него.

Самый простой цветник своими руками для начинающих — сооружение, не имеющее ограды. В этом случае сначала перекапывают землю, затем формируют небольшую возвышенность, на которой сажают растения. Однако ровные края у такого декора вряд ли получатся. Выходом может стать гибкая бордюрная лента. Ее вкапывают по периметру цветника. Используют ее везде: для газонов, грядок, садовых дорожек. Плюс решение — защита почвы от размывания.

Если запланировано создание небольшой клумбы, то в этом случае материалов-кандидатов гораздо больше. Подойдет даже то, чему раньше применения не находилось. В самые простые цветники можно превратить различные емкости: вазоны, пни, тазы, старые бочки, которые предварительно (или потом) декорируют по своему вкусу.

Ограждения из покрышек

Эти изделия используют повсеместно: как для городских, так и для дачных клумб. Причины такого успеха — их идеальная форма и завидная прочность. Особенно интересно смотрятся многоярусные конструкции из покрышек, окрашенных в один или несколько цветов. Их надо выбирать аккуратно, так как кричащие покрышки будут отвлекать внимание от самих мини-цветников. Оптимален белый, голубой или нежно-зеленый цвет.

Клумба из пластиковых, стеклянных бутылок

Это простейший вариант, который хозяев не разорит, если в хозяйстве есть неприкосновенные запасы таких емкостей. Невысокий бордюр защитит цветник, а его наличие покажет, что за клумбой ухаживают. В этом случае для мини-забора потребуется:

впечатляющее количество бутылок, стеклянных либо пластиковых;

песок (земля) и краска, если бутылки попались разноцветные;

небольшая лопата.

В этом случае инструкция «Цветник своими руками для начинающих» довольно проста.

С бутылок удаляют этикетки, затем внутрь засыпают песок или землю. Размечают участок. Внутри него землю взрыхляют. Глубина слоя — длина бутылочного горлышка. Емкости вдавливают в грунт на 1/3 высоты. Другой вариант — выкапывание траншеи, установка бордюра из бутылок, и их закапывание.

С готового ограждения смахивают пыль, затем заборчик красят. Есть более сложные варианты. Например, высокие клумбы, однако для их строительства потребуются стеклянные бутылки одинакового цвета и размера, а также цементный раствор и внутренняя опалубка.

Бордюры или клумбы из кирпичей, камней

Самый элементарный способ ограничить небольшой цветник — использование кирпичей в один ряд. Чаще используется прямая, реже косая укладка. В том и в другом случае сначала выкапывают неглубокую траншею по периметру клумбы. Затем укладывают кирпичи: на ложок или под углом 45°. Последний способ точно так же используют для оформления садовых дорожек.

Кирпичная клумба

Полноценное кирпичное ограждение — сооружение более симпатичное, в надежности его сомневаться не приходится. Работа эта несколько сложнее, к тому же времени она отнимет больше.

Сначала размечают участок, затем по периметру копают траншею глубиной 300 мм. Ширина ее — половина кирпича. На дно слоями засыпают песок, затем гравий, толщина каждого из них — 100 мм Песок обязательно проливают водой, дно тщательно трамбуют. Поскольку конструкция будет достаточно простой, дно не требует заливки бетонного основания. Кирпичи укладывают прямо на подготовленную подушку. Для соединения элементов используют раствор: 1 часть цемента, 3 — песка. Воды добавляют такое количество, чтобы смесь не растекалась, но не рассыпалась. Кладку делают обычно — в полкирпича с разбежкой. Ее даже для такой простейшей конструкции обязательно проверяют уровнем.

После окончания работы ждут как минимум сутки. Затем ограждение засыпают грунтом, приступают к дальнейшим работам. Использование раствора необязательно, можно обойтись без него. Однако надо понимать, что такая клумба будет не слишком надежной конструкцией, а значит, ее разрушение — только вопрос времени.

Каменное ограждение

Практически аналогично делают ограждения из камней. В этом случае есть 3 варианта.

Использование материала в виде простого ограждения. Если выбран этой метод, то не потребуется выкапывания траншеи. Второй вариант — с траншеей. По периметру точно так же выкапывают траншею, затем в нее укладывают камни в 1 или 2 ряда.

Третий способ — приподнятые надежные ограждения. Сначала выкапывают ров, его глубина 200-300 мм, ширина зависит от размеров камней, выбранных для первых рядов. В траншее устраивают песчаную подушку, ее трамбуют. На дно выкладывают самые крупные камни, а зазоры между ними засыпают землей. При кладке следующих рядов уже используют цементный раствор.

Габионы — клетки для камней

Этот способ организации клумб и вазонов для декоративных растений становится все более популярным, так как работа не предвещает особых сложностей, а получившиеся клумбы выглядят свежо, эффектно, необычно.

Чтобы создать такое декоративное украшение, можно купить 2 клетки разных размеров, затем вставить одну конструкцию в другую. Потом свободное пространство между элементами легко заполнить камнями любой формы и размеров.

Другой вариант — создание клумбы самостоятельно, из сетки. В этом случае работа немного усложняется.

Сначала по периметру клумбы роют траншею, ее глубина — примерно 250 мм, ширина произвольна: это расстояние между двумя сетками каждый выбирает сам. Ее устилают геотекстилем, затем насыпают песок и гравий. С шагом 500 мм в середине траншеи вкапывают арматурные прутья. Их задача — предотвратить расшатывание конструкции. Затем фиксируют 2 ряда сетки, срезы ее обрабатывают антикоррозионным составом. Чтобы защитить двойную конструкцию от распирания камнями, обе сетки соединяют крючками, изготовленными из жесткой проволоки. Их располагают на расстоянии 250 мм друг от друга (по высоте, длине). В готовую конструкцию засыпают камни. Сверху ее можно либо закрыть такой же сеткой, либо оставить открытой.

В роли наполнителя помимо камня (гранит, известняк, кварцит, песчаник) могут выступить другие материалы. Например, битая черепица, кирпич, стекло, крупный щебень, колотый бут или гладкие окатыши. Еще один возможный кандидат — дерево, но по понятным причинам такой «боязливый» материал не лучший выбор.

Цветник своими руками для начинающих — тема, дающая большой простор для фантазии и творчества. Однако, как и в любой работе, здесь важна мера, а также знание особенностей выращивания всех сортов своих «подопечных».

О том, как можно осуществить мечту, расскажет следующее видео: