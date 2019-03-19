Каркасная пристройка к дому: прибавление в «семействе» комнат

Размеры жилья рано или поздно перестают устраивать владельцев. Причин тому может быть множество. Каркасная пристройка к дому — довольно изящный и разумный способ решить возникшую проблему. Если проект не грешит излишней сложностью, то соорудить конструкцию можно относительно быстро. Для этой работы не нужно быть докой в вопросах строительства. Однако чтобы избавить себя от потенциальных переделок, нужен идеальный проект, корректный расчет всех элементов и знакомство с тонкостями процесса. Вооружившись этими знаниями, с каркасной комнатой, «прилипшей» к дому, справиться легко.

Целевое назначение пристройки

Во избежание переделок в дальнейшем необходимо заранее определить функции будущего помещения. Оно может стать:

Верандой. Такая пристройка наиболее популярна. Она может быть открытой либо застекленной. Так как отопление в такой комнате не предусматривают, конструкция проста, она не вызовет трудностей даже у дилетантов. Комнатой. Возведение такого помещения — синоним строительства полноценного, но маленького дома. В этом случае необходимо позаботиться о коммуникациях, не забыть об утеплении, гидроизоляции всех составляющих. Иначе в «новоиспеченной» комнате будет комфортно только плесени или грибкам. Кухней, санузлом. Это наиболее трудоемкий вариант, требующий подведения коммуникаций до сооружения фундамента. Трубопроводы, контактирующие с ним, необходимо надежно утеплить еще во время закладки основания.

Кроме этих помещений хозяева могут запланировать террасу, навес, гараж, эркер или простое крыльцо. Именно от назначения пристройки зависит оптимальное место ее расположения. Если проектируют жилую комнату, ее устраивают там, где больше солнца: с южной либо западной стороны дома. Это позволит сберечь тепло. Когда «дочернее» помещение будет исполнять роль хозяйственного строения, выбирают восточную или северную.

Сооружение каркасного помещения

Независимо от того, какие функции будет выполнять каркасная пристройка, ее строительство имеет стандартные этапы:

создание проекта;

сооружение основания;

возведение каркаса, облицовка;

обустройство крыши.

Последовательность эта аналогична для любого сооружения, здесь также самым ответственным за надежность постройки является основной элемент — фундамент.

От проекта зависит многое, если не все

При составлении проекта учитывают массу вещей — внешний вид пристройки, варианты сообщения с домом, материалы и их количество, особенности подводки коммуникаций. К чертежу приступают после определения типа конструкции, его оптимальных габаритов. Необходимо знать, что они не могут быть больше, чем 2/3 площади основного строения.

Чтобы приступить к работам, надо собрать целый «ворох» документов, получить «добро» от комитета по архитектуре и строительству. Как правило, разрешения добиваются без проблем, занимает данная обязательная процедура около 10 дней.

Фундамент — «основа основ»

Самым лучшим вариантом даже для небольшого строения остается надежный ленточный фундамент. Столбчатое или свайное основание делают в том случае, если на участке грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Лента для каркасной пристройки

Такой фундамент, заложенный на этапе строительства дома, — идеал. Однако не зря популярна поговорка про крепость заднего ума: редкий хозяин способен заранее все предусмотреть. Поэтому новый фундамент — более распространенный вариант при строительстве каркасной пристройки. Есть требования, которые помогут избежать неприятностей в будущем:

обязательна идентичность обоих оснований, это касается и формы, и глубины залегания;

если добиться этого никак не получается, то между фундаментами необходимо оставить деформационный шов, предохраняющий оба основания от потенциальных трещин при подвижках грунта;

самый известный и легкий способ сделать его — двойной слой рубероида;

более сложный вариант — использование пенополистирола, вспененного полиэтилена, гладкие стороны материала должны быть обращены к новому основанию, верхнюю часть шва заполняют герметиком.

Делают ленточное основание так:

После расчистки территории по периметру будущей постройки на колышки, расположенные в углах, натягивают бечевку. Роют траншею, ее глубина аналогична этой величине у основания дома. Дно засыпают песком, затем щебнем, но каждый слой утрамбовывают отдельно. Сооружают опалубку, равную высоте фундамента. Устилают ее по периметру гидроизоляцией, на слой щебенки кладут сварную арматуру. Из цемента, песка и щебня делают бетонный раствор (1:3:6). Смесь заливают в опалубку частями. Сначала заполняют 1/3, после схватывания раствора заливают до верха, уплотняют вибратором для бетона либо перфоратором со специальной трамбовочной насадкой. После окончания работы фундамент укрывают пленкой, но не забывают периодически смачивать его водой во избежание растрескивания основания.

Столбы для каркасной веранды

Столбчатый фундамент позволяет обойтись без трудоемких работ, если веранда запланирована достаточно легкой. Для роли столбов подходят бетон, бутовый камень либо кирпич. Возможны даже сочетания этих материалов.

Кирпичные столбы. Выкапывают ямы, их размеры 500х500 мм, глубина — ниже точки промерзания грунта. Шаг между ними — 600 мм. Дно засыпают слоем песка, его проливают, трамбуют. Затем заливают тонкий слой бетона, ждут схватывания. Проверяя уровнем кладку, возводят кирпичные столбики. Бетонные опоры. Процесс аналогичен обустройству ленточного основания. После затвердевания квадратных оснований столбы гидроизолируют: наиболее популярен рубероид, уложенный в два слоя. От оставшихся пустот избавляются, засыпая в них смесь из грунта и щебня. Трамбуют ее каждые 150 мм.

Пол на выбор: дерево или бетон?

Если сооружен столбчатый фундамент, то вариант один — деревянный пол. Ленточное основание заставляет поразмыслить, так как возможен как пол из дерева, так и из бетона.

Деревянное покрытие

Оно более экологично, экономично, но древесина требует обработки антисептиком, пропитками огнезащиты. Сначала производят установку балочных перекрытий на гидроизоляционную мембрану фундамента. Монтируют нижнюю обвязку с помощью анкерных болтов. Углы соединяют, используя замковый тип крепления — «в полдерева». Устраивают черновой пол, укладывают поперечные балки-лаги, гидроизолируют, кладут утеплитель. Последний этап — пароизоляция и финишное покрытие.

Бетонный пол

Внутри ленточного основания снимают грунт, глубина слоя — 350 мм. Дно неглубокого котлована засыпают песком, за ним — щебнем либо керамзитом для лучшего утепления (слой — 200 мм). Сверху укладывают решетку из арматуры, заливают стяжку. После застывания раствора укладывают выбранное напольное покрытие. Преимущество бетонного пола — возможность быстрой закладки системы «теплый пол», если планируют жилое помещение.

Сооружение каркаса

Если дом и будущая пристройка сооружения каркасного типа, имеют одинаковый фундамент, то возведение «скелета» проблем обычно не вызывает. Толщину бруса выбирают, ориентируясь на эту величину выбранного утеплителя. Нередко каркасные конструкции собирают сразу целыми блоками на земле, такой способ позволяет не использовать временные укосы.

После укладки нижней обвязки устанавливают угловые опоры, крепят металлическими уголками, дополнительно их фиксируют временными укосами. Остальные вертикальные брусья соединяют с помощью полной вырубки, затем также крепят уголками. Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. После этого этапа временные укосы демонтируют.

Выбирают место для оконных, дверных проемов, устанавливают вспомогательные стойки, прибивают горизонтальные перемычки, ограничивающие проемы по высоте. Вдобавок монтируют вертикальные брусья. Их шаг должен быть на 10 мм меньше, чем ширина утеплителя. Для придания большей жесткости добавляют перемычки по горизонтали. Если выбран листовой утеплитель, то расстояние между брусьями должно быть меньше высоты материала на те же 10 мм.

Если используют клееный брус, установку дверей и окон сразу не производят, так как сооружение может дать усадку. Обшивка стартует после устройства кровли.

Монтаж крыши, «стыковка» строений

Верхние концы стропил соединяют со стропильной системой дома либо опирают на прогон, монтированный к стене. Нижние ноги крепят к верхней обвязке пристройки, используя исключительно подвижные, скользящие опоры. Если пренебречь этим правилом, то при усадке возможен срыв верхних креплений. Еще один вариант — наклон внешней стены строения внутрь.

Крыша с утеплителем нуждается в обрешетке, контробрешетке. Дополнительно делают обрешетку с ее внутренней стороны. Если используют металлочерепицу, дополнительных действий не требуется. Для мягкой черепицы сначала нужен монтаж влагостойких OSB-плит.

Обшивка, утепление

Каркасную пристройку обшивают снаружи досками, листами OSB, сайдингом. На этом же этапе устанавливают стеклопакеты и двери, если брус использовался цельный. Установка в проемы дверей, окон до внутреннего утепления дает возможность беспроблемной подгонки под них стоек и перемычек.

Потом утепляют, обшивают пристройку изнутри. Здесь используют вагонку, гипсокартон, OSB плиты. Занимаются крышей — укладывают гидроизолятор, утеплитель, пароизоляционный материал, монтируют обрешетку, обшивают. Если помещение будет жилым, делают внешнее утепление пенопластом, его крепят монтажной пеной, затем саморезами с шайбами.

Каркасная пристройка к дому требует такого же отношения к себе, как и нормальное строение. Следование всем правилам позволит создать конструкцию на века. Как это делают признанные мастера, можно увидеть здесь: