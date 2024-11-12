Калитка своими руками: создание деревянной, металлической двери

Калитка практически обязательный элемент любого забора. Она дает возможность входить на территорию участка, не открывая створки ворот. Дверь — элемент не слишком сложный, а значит, самостоятельная сборка и установка подобной конструкции не отнимет много сил, времени и средств. Поэтому нередко и эту часть операции по благоустройству дач и загородных участков их владельцы тоже проводят своими руками. Калитку изготавливают из дерева или металла, но первым делом мастерам необходимо выбрать оптимальный материал и размеры будущей двери. Им же сначала нужно узнать о преимуществах и недостатках того или иного решения. Потом будущим строителям предстоит познакомиться с тем, как собирается калитка своими руками, и как она устанавливается. В последнюю очередь им можно рассмотреть материалы, которые нередко используют для обшивки калиток.

Оптимальные параметры для дверей и ворот

Первым делом автору предстоит точно определить размеры будущего ограждения и двери в нем. Понятно, что одно из главных требований к любой подобной конструкции — ее максимальное удобство. По этой причине ключевым моментом является именно ширина въездных ворот и калитки. Что касается этих параметров оградительных конструкций, то существуют нормативы (СНиП), которых советуют придерживаться. Согласно этим правилам:

минимальная ширина ворот для проезда транспорта составляет 3500 мм;

ширина калитки в них обязана быть как минимум 900 мм.

Однако на выбор этого параметра ворот могут повлиять сразу несколько факторов. Например, внести коррективы способен крупногабаритный транспорт, который будет въезжать на территорию, небольшие грузовики, микроавтобусы (3.5-4.5 м). Если конструкция будет интенсивно использоваться, то ширину ворот тоже имеет смысл увеличить. Такое же решение оправдано и в том случае, если в регионе очень снежные зимы. Что касается калитки, то здесь тоже все решает «колесный транспорт», но уже не такой большой. Если через дверь в воротах будут проезжать велосипеды, скутеры и/или детские коляски, то лучше выбрать большие значения — ширину 1.2-1.5 м.

Минимальная высота ворот загородного владения — 2000 мм. Также хозяевам надо оставить зазор между низом створок и поверхностью земли. Он необходим, если элементы ворот со временем провиснут. Спасет это расстояние и в случае сильных снегопадов, так как хозяевам не придется долго избавляться от сугробов.

Калитка: особенности «отдельного входа»

Эта часть въездной конструкции состоит из двух столбов и дверного полотна. Длина подземной части опорных элементов должна составлять 1/2 длины их надземной части. Калитки изготавливают из дерева и металла. У каждого из кандидатов есть как преимущества, так и недостатки.

Двери из дерева

Такие калитки выбирают для аналогичных ворот. Использование каркаса — самый популярный и простой вариант. С изготовлением такой двери способен справиться любой мастер. Сначала собирают каркас. Для него берут брус либо доски. Потом на этой основе фиксируют доски, рейки, вагонку и т. п.

Достоинств у деревянных калиток много. К ним относят:

небольшой вес;

доступность материала;

красоту и экологичность;

множество вариантов дизайна;

способность вписываться в любое окружение;

умение дерева сохранять комфортную температуру даже зимой;

возможность быстро и легко справиться с работой самостоятельно.

«Слабость» изделий из дерева всем известна. Это их натуральность, ставшая причиной появления большой армии врагов. Самые главные угрозы для деревянных уличных конструкций — влага и огонь, плесень и насекомые. Чтобы защитить материал, его обрабатывают антисептиками/антипиренами. Обновляют такую «броню» на готовых воротах (калитках) раз в 2-3 года. Еще один способ защиты — использование лака.

Калитки из металла

Профлист является самым востребованным материалом для создания ограждений и их дверей. Если рассматривать калитки, то опорные элементы для них изготавливают из профильных труб. Каркас собирают из металлопроката меньших размеров.

В пользу конструкций из металла «говорит»:

максимальная надежность ворот и двери;

отсутствие необходимости резать профнастил;

способность противостоять всем неблагоприятным факторам;

широкий ассортимент, дающий шанс идеально подобрать цвет, профиль, толщину и т. д.

К недостаткам профлиста относят недостаточную стойкость к механическим воздействиям. Например, не очень толстые листы при ударе могут получить «пробоины» или деформироваться. Еще один упрек металлическим изделиям — их шумность. Однако немногочисленные минусы не мешают воротам из профнастила оставаться невероятно востребованными. Особенно у хозяев загородных владений.

Изделия из металла и поликарбоната

Пожалуй, нет более популярного материала, чем поликарбонат. Гибкий и прочный полимер используют на загородных участках и на дачах. Из монолитного, профилированного и сотового ПК сооружают навесы, козырьки, остановки для транспорта, пешеходные переходы, ограждения дорог и т. д. Поэтому и в строительстве ворот эти материалы тоже нередко принимают участие.

Очень эффектно выглядит сочетание ячеистого или монолитного поликарбоната и кованых или решетчатых ворот (калиток). Металлические конструкции гарантируют неприступность «крепости», а полимер — полупрозрачность (или непрозрачность) и красоту.

Достоинства содружества металла и поликарбоната:

надежность;

очень эффектный вид;

небольшой вес из-за легкости полимера;

возможность изготовить ворота любого цвета, сделать их прозрачными или непрозрачными.

Недостатки у подобных комбинированных изделий также есть. В первую очередь к ним относят слабые места поликарбоната. Это хрупкость, линейное расширение ПК и необходимость защиты воздушных ячеек сотового материала от проникновения влаги. В противном случае в них быстро «поселится» плесневый грибок.

Калитка из дерева своими руками

Выбор материала — первое, с чем сталкивается мастер в самом «начале славных дел». Поскольку все уличные конструкции подвергаются суровым испытаниям, оптимальными можно назвать самые стойкие и прочные породы:

Дуб. Эта древесина практически не имеет слабых мест, если не считать недостатками цену и очень высокую прочность, которая затрудняет обработку. Кедр. Этот кандидат прочен, но сравнительно легок и без проблем обрабатывается. Он не боится влаги, плесени и насекомых, так как в древесине содержится немалое количество эфирных масел. Лиственница — еще одно хвойное дерево, которое может похвастать не только необычайной распространенностью, но и высочайшей прочностью. Единственный минус этой породы — очень высокая цена.

Сосна — самый доступный и востребованный «строитель». Причины популярности этого материала — доступная цена, очень простая обработка, умение хорошо держать крепежные элементы. Большое количество смол не мешает древесине иметь хорошую пропитываемость различными составами (антипирен, антисептик, масло, морилка и т. п.).

К недостаткам сосны причисляют проблемы при окраске из-за неравномерного наполнения смолой. Еще одна претензия к ней — недостаточная стойкость к механическим воздействиям, особенно у пиломатериалов, изготовленных из молодых деревьев. Последний минус устраняют, покрывая древесину лаком.

Полотно: выбор конструкции

Когда речь идет о самостоятельной работе, чаще всего выбирают калитки, которые отличаются простотой сборки. Их основа — каркас, представляющий собой прямоугольник с перекладиной посередине. Второй вариант — конструкция Z-образной формы, с подкосом. Плюс этого варианта в том, что такому каркасу обычно не требуются дополнительные ребра жесткости.

Полотна дверей в заборах бывают 2 видов:

Глухие калитки. В этом случае элементы обшивки максимально плотно подгоняют друг к другу. Преимущество сплошного варианта — защита хозяев от посторонних взглядов. Однако глухие калитки потребуют большего количества материалов. Сквозные. Элементы таких калиток имеют достаточно широкие просветы. Плюсы несплошного решения — менее трудоемкая работа, более привлекательный вид и некоторая экономия на древесине.

Главный минус сквозных конструкций в том, что соседям и просто прохожим хорошо видно, что происходит на участке. Чтобы гарантировать приватность и максимальную безопасность, выбирают сплошные полотна.

Отдельно нужно отметить удобные комбинированные калитки. В таких полотнах глухая нижняя часть и открытый (ажурный) верх. С одной стороны, владельцы участка лучше защищены от любопытных глаз, с другой, они могут увидеть тех, кто пришел с визитом.

Установка опор

Сначала с помощью бура делают ямы под деревянные столбы. Их минимальная глубина — 1000 мм. Расстояние между опорными элементами зависит от ширины калитки. Потом действуют так:

На дно ям засыпают песок, его тщательно трамбуют, пролив водой. Затем точно так же поступают со щебнем. Толщина каждого из материалов подушки — 50 мм. Столбы обрабатывают антисептиком/антипиреном. Нижнюю (подземную) часть деревянных опор обжигают паяльной лампой, потом обмазывают битумом, не забывая о торцах. Альтернативы — отработка, еловая живица, березовый деготь.

Подготовленные столбы устанавливают вертикально с помощью уровня или отвеса. Их надежно фиксируют, используя деревянные подпорки-клинья, или бруски. Затем в ямы засыпают щебень, после чего в них заливают раствор, состоящий из цемента, песка и щебня (1:3:5). Воздух из него выгоняют арматурой.

Сборка и установка калитки

Для создания полотна с Z-образным каркасом необходима абсолютно ровная поверхность. На ней раскладывают доски/рейки. Потом их прикрепляют к основе с помощью крепежных элементов. Если у конструкции предусмотрена прямоугольная рама, то сначала собирают ее, соединяя элементы вполдерева и фиксируя их саморезами (уголками либо шкантами и клеем).

Потом такой «скелет» обшивают досками. Самый популярный вариант для этого этапа — сборка полотна встык. После завершения основной работы на дверь навешивают петли. Затем готовую калитку фиксируют на опоре, проводя регулировку положения полотна.

Конструкцию обрабатывают антисептиком и антипиреном. После высыхания ее морят, покрывают лаком или красят. В последнюю очередь на калитке фиксируют замок (засов).

Самостоятельное изготовление металлической калитки

Как и в случае с деревянными конструкциями, первый этап для мастеров — выбор оптимальных материалов.

Профлист и металлопрофиль

При всей своей универсальности профильный лист имеет один существенный недостаток. Высокие ветровые нагрузки вынуждают его «работать парусом». По этой причине для строительства заборов (и калиток в них) советуют выбирать очень прочный материал. Дли изготовления ограждающих конструкций идеально подходят стеновые профнастилы (маркировка «С», цифра означает высоту волны):

Профлисты С-8 и С-10 подойдут для регионов со средней ветровой нагрузкой. Профнастил С-14 и С-15 отличаются повышенной жесткостью, поэтому их используют для строительства въездных ворот и высоких заборов (2 м).

Изделия с более высокой волной (от С-18 до С-21) выбирают для ограждений, чья высота превышает 2.5 м. Что касается толщины материала, то для заборов не рекомендуют приобретать очень толстый профнастил. Дело в том, что он довольно тяжел, а значит, может потребовать не только суперпрочного каркаса, но и такого же фундамента (ленты). Для строительства ограждений покупают профнастил толщиной от 5 до 7 мм.

К лучшим полимерным покрытиям металлических изделий относят пурал, пластизол и ПВДФ (поливинилиденфторид). Однако профнастил с последним видом защиты не рекомендуют выбирать для южных регионов, так как фторопласт не способен противостоять ультрафиолету, поэтому довольно быстро выгорает.

Как правило, для изготовления столбов и двери из профлиста используют квадратные профильные трубы:

для опорных элементов — 600х600х30 мм;

для каркаса — 400х200х25 мм.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой выбирают изделия с более толстыми стенками.

Монтаж опор

Этот этап операции проводят аналогично, однако небольшие отличия все-таки есть:

Сначала подготавливают ямы для столбов. В них засыпают песчаную подушку (около 100 мм). Устанавливают профильные трубы. Их вертикальность проверяют уровнем и фиксируют распорками-досками.

Затем заливают цементный раствор (1:3:5), после чего его уплотняют штырем. После набора прочности бетоном работу продолжают. На опоре отмечают места для петель и приваривают их.

Изготовление рамы

На ровной поверхности раскладывают заготовки. Проверяют правильность конструкции. Потом раму сваривают. К нему приваривают ответные петли, ручку, задвижку и замок. Готовый каркас шлифуют, потом грунтуют и покрывают краской. После высыхания конструкции переходят к монтажу профлиста. Заготовки крепят на каркасе саморезами (по металлу).

Если есть необходимость, то после навешивания калитки к столбам с помощью прихваток присоединяют верхнюю перемычку, которая не позволит ее украсть. После проверки ее горизонтальности элементы соединяют сплошным швом.

Чем можно обшить ворота и калитки?

Пиломатериалы, профнастил и поликарбонат не единственные кандидаты для создания ограждений и дверей в них. Есть еще несколько материалов, которые используют для обшивки этих конструкций:

Заборные доски из ДПК. Внешне эти изделия очень похожи на пиломатериалы. Однако у них множество преимуществ. Заборам из композита не страшна влага, плесень и насекомые. Чистить их очень легко. К минусам заборной доски относят не самую приятную цену, боязнь резких перепадов температур и сложность установки, требующей участия профессионала. Сайдинг. Для отделки уличных конструкций используют металлические панели, которые максимально прочны и стойки к любым внешним воздействиям. Облицевать сайдингом ограждения можно и самостоятельно. Еще один плюс изделий — широчайший ассортимент.

Сэндвич-панели из металла (алюминий, сталь) и теплоизоляционного материала (пенополиуретан, пенополистирол либо пенополиизоцианурат) — изделия, которые чаще используют для создания гаражных ворот. Однако их же некоторые владельцы загородных участков охотно приобретают и для въездных ограждающих конструкций, распашных и откатных.

Преимущества сэндвич-панелей — замечательный внешний вид, долговечность, не слишком высокая цена, легкий вес, быстрый и простой монтаж. К их минусам относят сравнительную уязвимость: отделочные «бутерброды» боятся механических воздействий.

Калитка своими руками может быть изготовлена из дерева или металла. Минимум проблем при сборке создателю гарантирует первая конструкция, поскольку натуральный материал легок и податлив. Если выбрана сборка металлической двери, то мастеру «грозит» более масштабная и сложная операция. Кроме того, ему потребуется сварочное оборудование. Обязателен и опыт работы с аппаратом.

В завершение темы «Калитка своими руками» — популярное видео, посвященное ей: