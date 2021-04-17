В большинстве российских регионов вырастить и собрать богатый урожай теплолюбивых растений в открытом грунте попросту невозможно, если на участке нет спасительных конструкций — теплиц и парников. Огородникам мешает поздняя весна, резкие перепады температур и другие «шутки природы». Чтобы защитить растения от непогоды, некоторые хозяева собирают эти сооружения самостоятельно. Другие предпочитают иной, более простой путь — покупку готовой конструкции. К сожалению, широкий ассортимент не всегда благо, поскольку он затрудняет выбор оптимального предмета среди большого многообразия. Например, начинающие огородники вряд ли представляют, какую теплицу выбрать, чтобы не пожалеть о покупке уже в ближайшее время. Поэтому досадный пробел им предстоит восполнить еще до путешествия по реальным и виртуальным магазинам.

Разграничение понятий: «парник» и «теплица»

Первым делом нужно разобраться с терминами. Очень часто теплицы называют парниками, или наоборот. Эти два сооружения отличаются конструктивно. Но принцип нагрева и сохранения тепла в них используется одинаковый.

Парник — небольшая конструкция, предназначенная для выращивания растений в закрытом грунте. Она предполагает, что человек, обрабатывающий этот участок, и ухаживающий за растениями, находится вне его, за пределами утепленного «мини-огорода». Высота парников — чаще не больше 1000 мм, теплиц — 1800-2000 мм. К отдельной категории относятся миниатюрные балконные парники, которые используют для круглогодичного выращивания рассады.

В отличие от теплицы, парник очень легко разобрать, чтобы отправить его на зимовку в подсобное помещение. С большими конструкциями справиться сложнее, но они и не предназначены для демонтажа после завершения сезона. Однако теплицы с легким укрывным материалом и таким же каркасом позволяют перемещать себя по участку, если в этом возникает необходимость.

Теплица: сделать или купить?

Многие хозяева, пытаясь сэкономить средства, решаются на довольно смелый шаг — на создание теплицы своими руками. Действительно, сооружение кажется относительно простым, но такое мнение ошибочно.

Дом для теплолюбивых культур требует максимального внимания даже к мельчайшим деталям. К сожалению, далеко не у всех с первой попытки все выходит гладко. В результате хозяева сталкиваются с разными проблемами. Чаще это неспособность сооружения противостоять сильному ветру, перекосившиеся стены, крыша, которая протекает и т. д.

Таких недостатков полностью лишены готовые изделия. К тому же их на участок будущих владельцев не только привезут, но и соберут на месте. Главные плюсы такого логичного решения — надежность и долговечность конструкции, а значит, угроз будущему урожаю существовать не будет.

Второй потенциальный вариант — приобретение модульной конструкции, которую довольно легко собрать самостоятельно: в комплект таких теплиц входит инструкция. Все детали в ней пронумерованы, а каждый этап сборки показан очень подробно.

Что лучше: покупка готовой теплицы или самостоятельная сборка? Поскольку уход за огородом занимает немало времени, создание теплого дома для растений для многих непозволительная роскошь. К тому же мастер-дебютант не сможет гарантировать отсутствие проблем с ним уже в ближайшем будущем.

Какой размер выбрать?

Этот вопрос — часть главного. Габариты конструкции зависят от нескольких факторов, поэтому будущим владельцам придется не только задать себе вопросы, но и самостоятельно ответить на них.

Какое количество свободного места участок позволяет выделить? Какие культуры овощеводы планируют выращивать? О каком объеме урожая хозяева мечтают?

Какую теплицу выбрать? Ту, где можно свободно передвигаться и без проблем работать садовыми инструментами. Ту, в которой хватит места для выращивания всех теплолюбивых «фаворитов» — зелени, овощей и фруктов. Слишком маленькие размеры могут оказаться недостаточными, поэтому лучше обратить внимание на модели покрупнее. Стандартом для дачных участков считают сооружение, имеющее:

высоту — от 1600 мм;

ширину — от 2350 мм;

длину — от 6000 мм.

Если рассматривать оптимальные параметры, позволяющие использовать теплицу наиболее рационально, то СНиП рекомендует обратить внимание на такие показатели: высота — 2000-2200 мм, ширина 2400-2600 мм. Последняя величина измеряется на высоте 1400 мм от поверхности земли: ее называют «реальной шириной».

Очень большие теплицы не лучший вариант. Им необходимо много площади, к тому же цена их велика, а переплата не имеет большого смысла. Надо иметь в виду, что содержание габаритных конструкций тоже «влетит в копеечку». В большей степени это касается тех закрытых «плантаций», которые нуждаются в системе обогрева и капельного полива.

По этим причинам лучше обратить внимание на конструкции средних размеров. Разместить «питомцев» помогут полки, стеллажи или специальные вешалки, предназначенные для горшков с растениями.

Второй важный вопрос — материал каркаса

Это еще одна часть вопроса о том, какую теплицу выбрать. При создании помещений для теплолюбивых растений используют три материала:

дерево;

алюминий;

сталь.

Четвертый потенциальный вариант теплиц — конструкции с каркасом из пластика, однако они отличаются ненадежностью и недолговечностью, поэтому данные «пристанища» можно рассматривать только в качестве временного жилья для будущего урожая.

Конструкции с деревянным каркасом

Древесина любима за красоту, натуральность и особую теплоту, присущую этому природному материалу. Однако недостатков у дерева в роли каркаса для сооружения довольно много.

Материал способен изменять размеры при резких перепадах температур и повышенной влажности. Поэтому теплицу может перекосить. Дождливая погода и визит на участок жуков-древоточцев — факторы, которые могут преподнести владельцам еще неприятный сюрприз: дерево начнет гнить. Поскольку у натурального материала «кругом враги», древесина нуждается в регулярном обновлении защиты. Каркас придется обрабатывать антисептическими пропитками, красить либо покрывать лаком. Если пустить дело на самотек, то теплица вскоре потеряет привлекательный вид, а через несколько лет и прочность.

Именно эти минусы дерева делают такие конструкции не слишком популярными у хозяев дач и огородов. Наиболее востребованными остаются каркасы из металла.

Сооружения со стальным «скелетом»

Надо сказать, что эти теплицы можно назвать «хитами». Причин такой популярности есть несколько.

Сталь — материал, которому не страшна ни влага, ни палящее солнце, ни сильные морозы. Единственная угроза для металла — коррозия. Однако защита есть: это антикоррозионные грунты, краски, эмали. Стальной каркас — единственный оптимальный вариант в том случае, если на даче часто ветрено. Из-за веса и прочности материала каркаса такая металлическая конструкция способна выдержать и очень сильные, шквальные порывы ветра. Простота сборки. Готовые изделия очень легко собрать, в отличие от самодельных сварных конструкций. Металлические элементы соединяют болтами (саморезами) и специальными треугольниками. После сборки каркаса в него так же просто вставляют поликарбонатные панели.

Все профили теплицы оснащаются зажимами и защелками, поэтому владельцам не придется использовать клей или силикон для фиксации деталей.

Теплицы с каркасом из алюминия

Не так «безгрешен» этот металл. В отличие от стали, он мягок и имеет очень легкий вес. Поэтому такое сооружение может не выдержать сильных порывов ветра, а элементы каркаса могут деформироваться от удара. Чтобы частично устранить этот недостаток, при производстве профиля используют не чистый алюминий, а сплавы. Сложное сечение материала позволяет значительно повысить прочность конструкций.

С другой стороны, легкая алюминиевая конструкция практична (если покрытие не стекло), потому что ее можно легко собрать и перемещать по территории, если на участке хозяевами задумана «перестановка» (севооборот). Металл не боится солнечных лучей, дождя и перепадов температур, к тому же он может корродировать, но не ржавеет из-за оксидной пленки, появляющейся на поверхности. Еще одно преимущество теплиц с алюминиевым каркасом — их привлекательный вид. Профиль не нуждается в защите, однако эти элементы можно перекрасить, если этого требует ландшафт участка.

Максимально надежными будут конструкции со сдвоенными дугами. Большинство моделей с металлическим каркасом допускают и простой способ монтажа — без «участия» фундамента. Элементы монтируют в грунт, используя анкеры, идущие в комплекте. Иногда их приходится приобретать отдельно.

Выбор оптимального укрывного материала

Теплица «на века» не может иметь примитивный материал покрытия. Поэтому прозрачный ПВХ брезент, полиэтиленовая пленка или другой подобный материал рассматривать не имеет смысла. Эти изделий непрактичны и недолговечны.

Для максимально надежных, почти безупречных конструкций существует только два вида покрытий, достойных рассмотрения. Это традиционное стекло и относительно новый поликарбонат.

Теплицы, защищенные стеклом

Эти конструкции надежны и долговечны, однако именно они являются самыми требовательными к качеству. Стекло обязано быть максимально прочным, абсолютно плоским, не мутным, без дефектов поверхности. Минимальная толщина покрытия — 4 мм. Только в этом случае растениям будут обеспечены идеальные условия — достаточное количество света и тепла.

Второй вариант — конструкции с двойным остеклением. В таких теплицах комфортно даже культурам-«неженкам», так как они сохраняют максимум тепла. Минусы у двойной защиты тоже есть. Это меньшая светопропускная способность и очень большой вес сооружения, поэтому оно нуждается в надежном фундаменте. Существенный недостаток этого материала — его хрупкость: стекло можно повредить и при транспортировке, и при сборке.

Поликарбонатные конструкции

Достоинства почти универсального поликарбоната известны. Это небольшой вес, прочность и приемлемая цена. Это и есть причины, по которым такие мини-здания практически вытеснили своих стеклянных соперников на большинстве участков.

Поликарбонат отличается прочностью. Его не разбить, поцарапать такие стены тоже очень трудно. Этот полимерный пластик абсолютно не боится сильных морозов, он выстоит даже при температуре -40°. Легкий вес материала делает конструкцию мобильной.

Еще одно преимущество таких теплиц — их простая сборка, которая не создаст непреодолимых трудностей для владельцев. Большая часть листов поликарбоната монтируется на каркас при помощи защелок. Эта система гарантирует отсутствие зазоров, поэтому конструкция получается устойчивой и теплой.

Последнее условие обеспечивает сотовый поликарбонат. Теплицы с этим укрывным материалом дают возможность выращивать овощи даже ранней весной и поздней осенью. Максимальная защита позволяет ускорить вегетацию теплолюбивых культур. Минус полиэфирного материала — помутнение со временем, а это явление значительно снизит его светопропускную способность.

Стекло или поликарбонат?

Какую теплицу выбрать? Если рассматривать укрывные материалы, то оптимальным остается легкий поликарбонат, позволяющий обеспечить комфортные условия для растений, а также минимум проблем и расходов для их владельцев.

Единственный серьезный минус конструкций из стекла — их большой вес. Однако если двигать «оранжерею» хозяева не планируют, и готовы соорудить максимально надежный фундамент, то им можно рассматривать и этот вариант. Многих владельцев пугает хрупкость материала, поэтому они выбирают безопасного «соперника».

Недостаток широкого ассортимента «мини-домов» с покрытием из поликарбоната — риск приобрести теплицу с «плохим» укрывным материалом. Главными показателями «хорошего» полимера являются два параметра: это толщина (4 мм) и плотность, или удельный вес (от 0,6 кг/м2 и выше).

Второй подходящий вариант — поликарбонат с более «бюджетными» характеристиками: с толщиной — 3 мм, плотностью — от 0,4 кг/м2. Защита от ультрафиолета обязательна. Этот слой предохранит материал от появления желтизны, трещин, дыр и рассыпания.

Какую форму теплицы выбрать?

Сооружения для выращивания теплолюбивых растений бывают разных форм. Самыми популярными являются несколько конструкций: это двухскатные («домики»), арочные и стрельчатые строения.

Именно их и нужно рассмотреть в первую очередь, поскольку выбор большинства свидетельствует об их преимуществах. Рассматривать другие, необычные модели (сферы, пирамиды и т. п.) большого смысла нет: «дом для зеленых жильцов-овощей» должен быть привлекательным, но очень удобным и практичным.

Двухскатные теплицы

Эти простые конструкции мало отличаются от обычных зданий: они тоже имеют прямые стены, поэтому недостатка объема помещения владельцы не испытывают, а сажать в таких теплицах можно высокорослые культуры. Двухскатная конструкция является единственно возможным вариантом для покрытия из стекла. Именно такие модели несколько десятков лет были невероятно популярными. По крайней мере, с точки зрения простоты самостоятельной сборки теплиц.

Арочные конструкции

Такие прозрачные «дома» лишены недостатка традиционной формы, если скаты теплицы имеют небольшой уклон. С арочной конструкции осадки сходят более «охотно», но в некоторых случаях им тоже может потребоваться помощь. У очень пологих теплиц есть существенный недостаток: в них нет возможности посадить высокорослые культуры у самой стенки. Плюс арочных моделей — оптимальное освещение. Лучи попадают в помещение под прямым углом в любое (светлое) время суток.

Стрельчатые (готические) модели

Каплевидные конструкции — компромисс, «золотая середина», расположившаяся между двухскатными и арочными теплицами. Данная оригинальная форма не позволяет скапливаться осадкам, распределение веса на конструкцию более равномерно. Единственный серьезный недостаток стрельчатой формы теплицы — более высокая парусность. Чтобы избавиться от нее, в строение добавляют специальные усиливающие элементы, благодаря которым такие модели могут успешно противостоять даже сильным ветрам.

Другие варианты

Есть еще две разновидности конструкций, которые имеют свои весомые преимущества.

Пристенные теплицы

Это спасение для участков скромной площади, где трудно выделить место полноценному сооружению, и одновременно эконом-вариант. Минус — необходимость расположения у стены, находящейся с южной стороны, иначе растения будут испытывать дискомфорт из-за дефицита света. Кроме того, данные односкатные конструкции надо надежно защитить от снега, который будет падать с крыши дома.

Теплицы Миттлайдер

Это изобретение американского овощевода, доктора сельскохозяйственных наук Джейкоба Миттлайдера. Его конструкция имеет оригинальный вид — скаты ее отличаются по высоте. Серверный элемент выше, чем южный. В промежутке между ними располагается ряд окон-форточек, благодаря которым значительно улучшается циркуляция воздуха. Ее обеспечивает второй ряд окон, он располагается в нижней части меньшей (южной) стены теплицы.

«Пара слов» о снеговой нагрузке

Какую теплицу выбрать? Ту, что не преподнесет никаких сюрпризов в будущем. Поскольку каркас сооружения вынужден испытывать напряжение из-за ветровых и снеговых нагрузок, к выбору модели надо подходить очень серьезно. Первая понравившаяся теплица может подарить «незабываемые минуты»: под весом снега ее каркас может сложиться, как карточный домик.

Чтобы не попасть впросак, нужно покупать только те теплицы, которые прошли испытания на максимально допустимую снеговую нагрузку. Для разных регионов она различна, но «свои» показатели легко найти, если обратиться за помощью к следующей карте.

К сожалению, пока не все производители указывают данный параметр в характеристиках моделей. Поэтому будущие хозяева, не имеющие опыта подобных покупок, могут приобрести «кота в упаковке».

Теплица с окнами или без них?

Слишком высокая температура не нравится большинству культур, «живущих» на участках. Поэтому чтобы защитить растения от болезней, нужно обеспечить регулярное проветривание их «жилья». Да, теплицы с двумя входами могут обойтись без окон-форточек, однако для создания оптимальных условий они нужны. В первую очередь, эти элементы помогают регулировать уровень влажности в теплице.

Теперь о количестве окон. Для качественного проветривания конструкции необходимы как минимум две «отдушины» — в крыше и боковой стене. Они должны находиться далеко от входа. Если дверь одна, то второе окно на противоположной стороне — вариант оптимальный. При выборе теплицы обращают внимание не только на их расположение, но и на площадь. Она должна составлять не менее 10 % от площади поверхности стены.

Идеальным вариантом будут теплицы с окнами, которые способны автоматически открываться и закрываться. Такой уровень комфорта обеспечивает автоматический открыватель окон (типа жалюзи). При повышении температуры до верхнего предела ламели меняют положение. Самый большой минус этих «самостоятельных» теплиц — их высокая цена.

Какую теплицу выбрать?

Ассортимент моделей усложняет как выбор, так и ответ на вопрос, какую теплицу выбрать для участка. В этом случае на него влияет площадь территории, количество планируемых растений, а также сумма, с которой хозяева готовы расстаться, чтобы гарантировать себе богатый урожай.

Если говорить об оптимальном варианте, то им многие считают стеклянные конструкции на стальном каркасе. Они красивы, надежны и долговечны, но требуют очень бережного отношения. Однако если бюджет несколько ограничен, а огород находится в неблагоприятной климатической зоне, то имеет смысл обратить внимание на более доступные теплицы из практичного поликарбоната и оцинкованного профиля.

Лучшие производители теплиц из поликарбоната

Ассортимент значительно затрудняет выбор, поэтому нужно привести список компании, которые уже заслужили себе имя, а значит, их продукции можно доверять. Среди лидеров находится следующие производители:

ПК ПОЛИАЛЬТ;

Первый завод теплиц;

Рус-теплица;

Теплицы Севера;

Бастион;

Атлант;

Воля;

Волжские теплицы;

Агромеханика-34;

Атмосфера;

Мир Навесов;

Инновация (бренд Новатор);

КС Профпласт;

Нефтекамский механический завод;

Новоладожский завод теплиц;

Народный завод теплиц;

Новые формы;

ОченьКрепко;

ПКФ ТМКН.

Перед покупкой нужно уточнить, какая допустимая снеговая нагрузка у теплицы. Приобретать изделия лучше у именитых производителей, либо у их дилеров, но только у тех, которые указывают все важные характеристики товара.

Один из ответов на вопрос, какую теплицу выбрать, сможет дать следующее видео: