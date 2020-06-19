Строительство дома — операция масштабная и ответственная, однако после возведение стен, сооружения крыши предстоит не менее важный этап — отделка всех помещений. И в этом случае самую большую головную боль могут вызвать «мокрые метры» — комнаты, к которым относятся не только ванные или санузлы, но и подвалы, превращенные в погреба. Последние помещения или отдельные постройки, предназначенные для хранения овощей и заготовок, более требовательны к отделке, ведь малейшая ошибка способна привести к порче продуктов. Большая часть запасов, «нажитых непосильным трудом», может сгнить или перемерзнуть. Поэтому хозяевам лучше заранее узнать, как гидроизолировать, утеплить мини-склад, а также чем обшить погреб внутри, чтобы не пришлось беспокоиться о сохранности своих фруктово-овощных резервов.

Фронт будущих работ

Внутренняя отделка нужна погребу не только для того, чтобы он выглядел максимально привлекательно. Повышенный уровень влажности нередко становится первым недостатком, обнаруженным у помещения. Происходит это по нескольким причинам:

при строительстве были допущены ошибки: во время сооружения перекрытий, при обустройстве гидроизоляционной защиты;

виновата недостаточная работа вентиляции помещения: в этом случае появление конденсата на стенах, затхлого запаха и плесневого грибка становится вопросом времени.

Постоянная сырость, подтопления — типичные неприятности, с которыми сталкиваются владельцы домов с подвальными помещениями. Чтобы успешно победить проблемы, создать оптимальный микроклимат для хранящейся продукции, владельцам нужно будет обеспечить помещению качественную защиту. Такая работа состоит из 2 этапов. Это:

подготовка — гидроизоляция и теплоизоляция;

отделочные работы.

Очередной косметический ремонт — еще одна причина, по которой интересуются, чем обшить погреб внутри. В большинстве случаев во время таких работ поверхности штукатурят, а потом стены и потолок красят или белят. Поскольку погреба редко имеют большую площадь, задача упрощается. Нужно только познакомиться со всеми особенностями технологии и найти все необходимое для работы.

Особенности защиты хранилища

Создание правильных условий хранения продуктов — единственная цель «погребных работ». Главным врагом овощей становится низкая температура, при которой «корешки и вершки» подмерзают, теряя при этом вкус и практически все полезные вещества. Оптимально хранить продукты при температуре от +1 до +5°.

Вторая угроза для овощей, фруктов и консервов — повышенная влажность. И в этом случае важно не только сделать качественную гидроизоляцию, но и оборудовать максимально эффективную вентиляционную систему. Однако ее делают еще на этапе строительства здания.

В больших подвалах, где кроме погреба размещают и другие комнаты, лучше всего использовать принудительную ее разновидность. Если помещение служит только для хранения продуктов, то для нормального воздухообмена и поддержания необходимого уровня влажности (85-90%) будет достаточно естественной приточно-вытяжной вентиляции.

Для решения всех вопросов необходимо учитывать несколько факторов. К ним относится:

материал стен, пола, потолка и их толщина;

особенности климата: глубина залегания грунтовых вод, тип грунта, глубина его промерзания;

площадь и глубина подвального помещения: чем больше его объем, тем сложнее добиться оптимальной температуры.

Если говорить о погребе, устроенном под гаражом, то в этом случае надо учитывать дополнительный фактор — пожароопасность верхнего помещения. Поэтому при выборе потенциального утеплителя необходимо заранее узнать о степени его горючести.

Гидроизоляция

Любое подземное помещение нуждается в качественной защите от влаги. Погреба обычно строят из обычного бетона, поэтому весной их заливает. Эта влага летом и осенью течет по стенам, а зимой она неизменно замерзает, расширяется и становится причиной образования трещин в стенах. Если не сделать качественную гидроизоляцию, то в скором времени можно столкнуться с серьезными проблемами. Среди потенциальных неприятностей:

повешенная влажность, сильно сокращающая срок хранения всех заготовок: как овощей, так и банок;

разрушение стен из-за постоянного контакта с водой;

появление и быстрое размножение плесени.

С последней угрозой бороться сложнее всего, поэтому лучше эту «живую неприятность» вовремя предотвратить. От влаги стены погреба советуют защищать одним из четырех средств. В этом списке:

битум или битумная мастика;

проникающая гидроизоляция;

жидкая резина;

рубероид.

Работа со всеми гидроизоляторами трудностей не создаст.

Нанесение битумной мастики

Первым делом в погребе проводят подготовку: штукатурят стены, заливают бетонную стяжку. Если эти этапы были уже пройдены, то переходят непосредственно к нанесению мастики. Работу делают валиком. Материал намазывают несколькими слоями, толщина всех должна быть не менее 2 мм. Высыхающую поверхность рекомендую посыпать песком.

Работа с приникающей гидроизоляцией

Перед операцией стены очищают. Затем для лучшей адгезии бетонные поверхности обрабатывают металлической щеткой. Пыль удаляют. Приникающую гидроизоляцию (гидрофобизатор) наносят кистью или тем же валиком. После завершения процедуры в течение нескольких дней поверхности регулярно смачивают водой.

Использование жидкой резины

Сначала поверхности выравнивают и очищают от пыли. Потом стены, потолок и пол обрабатывают грунтовкой, лучше в несколько слоев, с паузой на высыхание каждого. Жидкую резину перемешивают с помощью насадки на дрель. Наносят гидроизоляцию кистью, тщательно «прорезинивают» все неровности.

Защита погреба рубероидом

В этом случае используют не классический материал, а наплавляемую его разновидность (Стеклоизол). Но он не одинок, так как выступает «дуэтом» с приникающей гидроизоляцией. Мастеру для работы понадобится паяльная лампа.

Сначала поверхности точно так же очищают от пыли, затем равномерно покрывают гидрофобизатором, не пропуская ни единого участка. После завершения этапа гидроизоляцию оставляют до полного высыхания. Наплавляемый рубероид разрезают на полосы так, чтобы была возможность сделать нахлест материала. Для этого к нужной длине с каждой стороны прибавляют примерно по 100-150 мм. Сначала куски приклеивают на поверхность, потом прогревают, медленно двигаясь по длине материала. Самое важное не допустить перегрева рубероида, иначе можно его испортить.

Если последняя операция кажется чересчур сложной, то есть возможность использовать более простые способы. Например, рубероид нередко клеят на битумную мастику. Другой вариант — самоклеящийся материал. Для его фиксации мастеру достаточно снять защитный слой.

Теплоизоляция погреба

Поскольку морозные зимы у нас не исключение, а правило, теплоизоляционные мероприятия — следующий необходимый этап. Именно такая защита позволит обеспечить в помещении оптимальную температуру, на которую не смогут влиять погодные условия.

Пол

В роли его утеплителей часто выступают два материала — керамзит или пенопластовая крошка. Предпочтительней использовать первый, «послушный».

Пол устилают полиэтиленовой пленкой, затем монтируют лаги — деревянные либо металлические. В эти ячейки равномерным, плотным слоем (минимум 100 мм) распределяют один из утеплителей. Затем на теплоизоляционный материал укладывают армирующую сетку — стекловолоконную, металлическую. Потом поверхность заливают бетоном.

Присутствие сетки не обязательно, однако она будет дополнительной гарантией надежности финишного покрытия.

Стены

Для их утепления чаще используют плитные материалы — минеральную вату либо пенопласт. Другие претенденты — фольгированная теплоизоляция, вспененный полиуретан. Теплоизоляционные плиты фиксируют или специальным клеем, или дюбелями-зонтиками с большими шляпками. Их еще называют тарельчатыми, или «парашютами».

Крепление производят рядами — снизу вверх. Каждый последующий смещают на половину плиты. Все плиты теплоизоляции фиксируют 5 дюбелями — в углах и в центре листа. Швы закрывают с помощью монтажной пены либо герметика. Если остались большие зазоры, то в них предварительно укладывают обрезки утеплителя. Застывшие, выступающие остатки пены срезают.

При утеплении максимального внимания требуют углы, а также участки, прилегающие к дверям, полу и потолку. На готовой утепленной поверхности «парашютами» закрепляют армирующую полимерную сетку, на которую наносят штукатурку. Другие варианты для «сокрытия» теплоизоляционного материала — дерево, древесно-стружечные плиты.

Потолок, люк

Как правило, с потолком поступают точно так же, как и со стенами. Например, многие хозяева его утепляют пенопластом, который элементарно сажают на клей. Затем теплоизоляцию армируют сеткой, штукатурят, потом выбирают предпочтительное финишное покрытие.

Люк — еще один элемент, относительно утепления которого могут возникнуть вопросы. В этом случае хозяева решают задачу «быть или не быть» самостоятельно. Однако в большинстве случаев достаточно точной подгонки люка (без зазоров) и «обрамления» его резиновыми уплотнителями.

Оштукатуривание

Эта операция также не вызовет особых затруднений. Главная ее задача — приведение в порядок стен, их подготовка к дальнейшим работам. Для этого этапа будет необходим состав на цементной основе.

После того как сетку зафиксировали на утеплителе, готовят раствор согласно инструкции на упаковке. Замешивают штукатурку небольшими порциями, используя миксер и дрель (перфоратор). Смесь наносят мастерком (шпателем), потом разглаживают полутерком. Толстый слой материала — излишество: штукатурка должна только закрывать сетку. Идеально ровная поверхность погребу-хранилищу тоже не нужна, однако решение остается за мастером.

Выровненную штукатурку оставляют сохнуть самостоятельно. Любая помощь (например, использование фена) противопоказана, так как в результате этих действий на стенах могут образоваться трещины. Поэтому лучше не торопить события, а подождать. На высыхание штукатурки требуется от 24 часов до недели. На длительность процесса влияют два фактора — влажность и температура в помещении.

Отделка погреба

Предназначение у погреба одно — хранение любых заготовок. Поэтому и для отделки такой «рабочей» комнаты выбирают не те материалы, что украшают жилые помещения дома. Конечно, если речь идет не об особых хранилищах — о винных погребах. Отделочный материал должен быть недорогим, практичным, долговечным и влагоустойчивым. Самые простые варианты оформления стен — покраска или побелка.

Краска

В случае подземного помещения лучшим вариантом станет акриловая влагостойкая краска, которая будет дополнительной защитой для стен. Сначала штукатурку очищают от пыли, потом наносят два слоя грунтовки. После высыхания материала стены окрашивают валиком. Лучше после высыхания первого слоя нанести второй.

Насчет цвета краски единого мнения нет. Некоторые считают, что идеалом для погреба являются темные оттенки, потому что такие стены позволят хорошо скрывать любые пятна. Другие с этим мнением не совсем согласны, и они тоже правы: небольшая темная комната визуально станет еще меньше, а мини-хранилище будет выглядеть довольно мрачно.

Побелка

Это традиционный вариант. Для побелки используют «известь, известную» антисептическими качествами и влагостойкостью. После разведения состава согласно инструкции на упаковке материал наносят на стены обычной кистью либо макловицей. Можно использовать для работы валик, но в этом случае придется обойтись одним слоем, так как второй этот инструмент может «стянуть». Пульверизатор — еще один достойный претендент, так как он дает шанс экономии раствора.

Минус такого отделочного материала — необходимость обновлять отделку ежегодно. Однако с недостатками любой (даже меловой) побелки можно бороться. Чтобы сохранить привлекательный вид поверхностей надолго, лучше воспользоваться одним или несколькими советами.

Если на 10 л раствора извести добавить около 100 г соли, то покрытие будет более прочным, а стены не будут оставлять «метки» на руках и одежде. Немного синьки, разведенной кипятком, сделает побелку ослепительно белой, не позволит ей в скором времени пожелтеть. Для этой же цели в раствор добавляют обезжиренное молоко (1:1). Для большей износостойкости покрытия в материал вводят латексную краску или обойный клей. Эти компоненты сделают состав эластичным, менее подверженным деформации.

Чтобы изменить обычный цвет побелки, в нее можно ввести красители, которые устойчивы к щелочной среде. К таким колерам относится анилиновый краситель для шерсти, железный сурик, окись хрома, охра, сажа, умбра. Экспериментаторы говорят, что для этой цели подходят даже пищевые красители.

Чем обшить погреб внутри?

Краска и побелка не единственные варианты оформления помещения. Однако в этом случае декоративность материала значения не имеет. Его главная задача — обеспечить идеальный микроклимат для хранения продуктов в погребе. Поэтому используют не привлекательные, а подходящие варианты.

Ответ на вопрос о том, чем обшить погреб внутри, полностью зависит от условий в нем. В сухих помещениях позволяется использовать древесину либо ОСП, фанеру. Таким материалам необходима надежная защита от живой угрозы, поэтому главное условие — качественная обработка антисептиком.

Если в погребе повышенная влажность, то можно использовать традиционный «банный материал» — вагонку. Однако и для нее нужна качественно сделанная вентиляция. Многие, изучая вопрос, чем обшить погреб внутри, приходят к мысли, что потенциальным кандидатом может стать влагостойкий гипсокартон. Да, этот материал годится на роль стен хранилища. Но только в том случае, если влажность в погребе не слишком высокая, а само помещение никогда не подтапливается.

Иногда погреб имеет большие размеры, и предназначен он не только для хранения продуктов, но и напитков. Поэтому не исключено, что в таком помещении могут появиться визитеры. В этом случае кандидатами для декорирования способны стать материалы другой ценовой категории. Например, декоративный кирпич, натуральный камень или различные виды плиток.

Какой бы выбор в итоге не сделали хозяева, вопрос о том, чем обшить погреб внутри, не будет самым главным. В этом случае важно сделать качественную гидро- и теплоизоляцию, а в роли отделочных материалов можно использовать те, которые будут безопасны: как для продуктов, так и для людей.

Внутренняя отделка небольшого помещения — работа несложная, но не менее ответственная. Чтобы уберечь себя от порчи съестных запасов, надо использовать качественные материалы, внимательно отнестись ко всем этапам работы. Видео на эту тему (и комментарии под ним), может быть, даст ответы на возникшие вопросы: