Летний отдых — очень приятное времяпрепровождение, однако в самые жаркие дни даже ничегонеделание превращается в мучение, ведь природа испытывает людей на прочность. И в эти периоды спасением становится купание в бассейне, а эта приятная процедура одинаково любима и детьми, и взрослыми. На дачных участках чаще устанавливают удобные, легкие и компактные чаши, которые можно перемещать по участку, сдувать и убирать с наступлением холодной погоды. Такое простое решение кажется оптимальным, однако есть у этих конструкций один серьезный недостаток. Их легко повредить, а значит, рано или поздно, но хозяевам придется искать ответ на вопрос, как заклеить надувной бассейн в домашних условиях.

Повреждение и его возможные причины

Такие бассейны изготавливают из поливинилхлорида, который практичен, способен «героически» противостоять давлению воды, но абсолютно беззащитен перед острыми предметами. Поэтому прокол надувной чаши является одной из самых распространенных неприятностей: с ней сталкивается большинство владельцев удобных, почти незаменимых конструкций. Причин, которые могут вызвать такую ситуацию, существует несколько.

«Деятельность» домашних любимцев. Иногда виновниками многочисленных мелких порезов становятся коты, которые проверяют на прочность все то, что, по их мнению, оказывается подходящим тренажером. Серьезная ошибка хозяев. Это установка надувного бассейна на неподготовленном месте придомовой территории. Иногда на участке оставляют камни с острыми гранями. Повреждение способны вызвать даже корни, торчащие из земли. Длительный срок эксплуатации ПВХ емкости в неблагоприятных условиях. В этом случае материал надувного бассейна просто изнашивается. Причина тому — постоянное воздействие солнечных лучей, которые негативно влияют на характеристики не самого стойкого полимера.

Еще одна потенциальная причина — низкое качество надувного изделия. Если владельцы приобрели бассейны малоизвестных производителей, то риск значительно возрастает. Слабым звеном таких изделий являются ненадежные швы, а причиной — нарушения технологии во время изготовления продукции.

Иногда после первого же наполнения водой емкость расходится по шву. Это «лучший худший» случай, так как изделие, имеющее гарантийный талон и чек, можно отнести и сдать обратно в магазин.

Как найти образовавшуюся течь?

Эти практичные конструкции имеют достаточную степень прочности, но и их можно по неосторожности проткнуть, порезать, или повредить иным образом. К счастью, после относительно простого ремонта чашей можно пользоваться и дальше, причем довольно долгое время.

Перед тем как заклеить надувной бассейн в домашних условиях, нужно узнать, какие клеящие материалы для этой операции являются идеальными. Однако первым делом хозяевам нужно найти то место, где появилось отверстие. Самой главной сложностью такого ремонта является первый его этап — поиск появившегося дефекта.

Если возникли подозрения насчет протечки, сначала необходимо подтвердить их — убедиться в ее наличии. Иногда за «аварию» принимают естественное испарение жидкости, которое увеличивается в жаркую погоду. Чтобы обнаружить потенциальное повреждение, предпринимают следующие шаги, которые зависят от размеров конструкции:

Если надувной бассейн небольшого объема — детский. Сначала его накачивают, затем погружают в воду — например, в ванну. На резервуар надавливают, и смотрят, в каком месте на поверхности ПВХ (и воды) появятся пузырьки. Когда изделие отличается большими размерами, после заполнения его воздухом, на надувной бассейн надавливают, проверяя всю поверхность. Максимальное внимание уделяют слабым местам конструкции — ее швам. Там, где есть прокол, мокрая рука ощутит дуновение воздуха. Использование мыльного раствора — третий, самый действенный способ. Перед проверкой конструкции на участки поверхности его наносят по очереди. На смазанное место надавливают. В этом случае отверстие быстро «выдадут» пузыри, появившиеся при сдавливании емкости. «Заместителем» мыльного раствора сможет стать пена для бритья.

После определения проблемного участка отверстие обводят маркером контрастного цвета, или ручкой. Такая отметка позволит быстро провести ремонт, не теряя времени на повторные поиски места аварии. Поскольку отверстий может быть несколько, на первой «находке» советуют не останавливаться: лучше проверить все поверхности изделия.

Потенциальные материалы для устранения течи

Как заклеить надувной бассейн в домашних условиях? Ответов есть несколько, однако далеко не все из них гарантируют надежную герметизацию образовавшегося прокола. Клеевой состав — самый важным «участник» данной операции. Для ремонта надувных бассейнов используют ПВА, суперклей и специальные смеси, предназначенные именно для этих конструкций.

ПВА и суперклей — паллиативы, полумеры. Их можно использовать для ремонта небольших резервуаров. Но надо понимать, что такие клеевые составы могут спасти только на время: рано или поздно заплатка неизбежно отклеится, а значит, течь возобновится. Максимальный срок эксплуатации такого реанимированного надувного бассейна — неделя. Однако если в нем будут купаться часто, так долго чаша не продержится.

Идеальный вариант — приобретение ремонтного набора, в который входит тюбик специального клея для ПВХ и заплатка (или несколько штук). Иногда в такой комплект входит и обезжириватель. Альтернативный вариант — самоклеящаяся ремонтная лента (нашивка), предназначенная для надувных плавательных бассейнов. Цена ее невысока, однако этот материал способен удерживать течь сравнительно долго.

Что использовать не рекомендуют категорически? В эту категорию входит обычный канцелярский скотч или лейкопластырь, а также полиэтиленовый пакет в роли заплатки. Первые не гарантируют отсутствие течи уже в ближайшем будущем. Второй материал не даст возможности надежно закрыть отверстия любым клеевым составом, даже самым прочным. Причина — слишком гладкая поверхность полиэтилена.

Чем, как заклеить надувной бассейн в домашних условиях?

Выбор материала зависит от того, какую цель преследуют его хозяева. Поэтому необходимо рассмотреть несколько способов устранения течи.

Экспресс-ремонт

Этот вариант даст возможность возобновить купание, однако о длительном использовании такой надувной чаши говорить не приходится. Когда появится возможность, необходимо удалить временную заплатку, чтобы заменить ее более надежной.

Чтобы быстро избавиться от отверстия в материале, его заклеивают скотчем или лейкопластырем. Да, такой экстренный ремонт гарантирует функциональность бассейна только на несколько дней, однако в изнуряющую жару он станет спасением.

Как заклеить надувной бассейн в домашних условиях? Операция состоит из нескольких этапов:

Сначала место, где находится отверстие, подготавливают — шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Такая обработка немного улучшит адгезию материалов. Но для тонких детских чаш ее использовать не советуют. Потом его обезжиривают: например, спиртом (техническим) или одеколоном. Затем несколько минут ждут, пока участок полностью не просохнет. Место протечки заклеивают куском скотча или пластыря. При вырезании этой заплатки ее липкой стороны не касаются.

Для ликвидации больших или многочисленных повреждений данный метод не используют, поскольку простые подручные материалы не способны гарантировать результат.

Использование клейкой ремонтной ленты

Данный способ тоже сравнительно прост:

сначала ту область, где появился прокол, обезжиривают;

потом отрезают кусок ленты, оставляя большой запас, чтобы гарантированно перекрыть течь;

этот элемент крепко прижимают к поверхности, после чего заплатку разглаживают с центра в стороны.

Отремонтированный надувной бассейн наполняют водой не сразу. Обычно выдерживают паузу — от 30 до 60 минут. Точный срок схватывания может быть указан производителем ремонтной самоклеящейся ленты.

Устранение протечки водостойким клеем

Для ремонта надувных бассейнов клеевая смесь обязана иметь одну важную характеристику — водостойкость. На упаковке клея должно быть указано, что смесь может противостоять воздействию воды. Заклеивать изделия из ПВХ можно несколькими составами. В список входит:

герметик;

Intex;

Момент;

Феникс;

Уран;

УР-600 (полиуретановый);

цианакрилатный (секундный) клей.

Помимо водостойкого состава потребуется заплатка из ПВХ. Ее можно вырезать из старого круга или матраса для плавания, из такой же надувной лодки. Для заплаты подойдет кусок тонкой резины, автомобильной покрышки, брезент или любая водонепроницаемая ткань. Размер (диаметр) заплаты должен быть на 20-30 мм больше, чем длина дефекта.

Еще один возможный кандидат — клей-универсал «Жидкая латка». В этом случае другой клеевой смеси не потребуется: этот состав одновременно и клей и заплата. Чтобы надежно закрыть отверстие, для ремонта пореза или прокола хватит нескольких капель чудо-средства. Теперь о том, как заклеить надувной бассейн в домашних условиях с помощью клеевого состава.

Водостойкий клей или герметик

«Микроскопические» дырочки могут не потребовать серьезной «хирургической» операции. Например, отверстия, диаметр которых не превышает 1 или 2 мм, можно заклеить только водостойким клеем или силиконовым герметиком.

В этом случае поверхность обезжиривают спиртом (ацетоном, если рядом нет швов). Затем на поврежденную точку наносят небольшое количество состава, аккуратно вдавливают, распределяют его влажным пальцем. После застывания первого слоя добавляют второй, но уже чуть больших размеров.

«Жидкая латка»

Если куплена жидкая латка, то сначала поврежденную поверхность зачищают мелкозернистой наждачной бумагой (1000).

Потом место с дефектом тщательно очищают от пыли, затем его обезжиривают. На подготовленный участок наносят слой латки, ждут 5 минут, потом сверху распределяют второй. После завершения операции надувной бассейн оставляют в покое как минимум на 12 часов. Потом его надувают и проверяют.

Те хозяева, кто уже использовал жидкую латку, очень хвалят эту продукцию. Покупатели пишут, что материал дает возможность реанимировать даже «безнадежные» изделия, которые сильно разошлись по шву.

Клеевой состав и заплатка

В этом случае восстановление работоспособности надувного бассейна немного отличается. Для ремонта с помощью клея и ПВХ заплатки поступают так:

Находят то место, где образовалось отверстие. Если материал плотный, то его зачищают наждачной бумагой. Потом из ПВХ вырезают заплатку, которая должна быть больших размеров, которые позволят полностью закрыть прореху. Заготовку без клея прикладывают к месту протечки, затем ее обводят маркером. Переходят к подготовке склеиваемых поверхностей: участок и заплату обезжиривают спиртом, дают ему испариться. Затем на бассейн и на кусок ПВХ наносят клеевой состав. Действуют согласно инструкции его производителя. Заплату аккуратно и максимально точно накладывают на проблемный участок. Чтобы избавится от воздуха, ее аккуратно разглаживают, удерживают одной рукой от 3 до 5 минут. Потом не нее устанавливают какой-либо пресс, либо прокатывают скалкой или стеклянной бутылкой.

После завершения заклеивания конструкции дают несколько часов на схватывание состава. Затем бассейн не очень сильно надувают, и оставляют в таком состоянии еще на сутки.

Все знают, что предосторожность не помешает. Поэтому перед началом эксплуатации чаши советуют добавить еще один защитный барьер: например, нанести по краям заплатки силиконовый герметик.

Способ автолюбителей — холодная вулканизация

Еще одно возможное решение — покупка набора, который предназначен для холодной вулканизации камер шин. В него входит клей, несколько заплаток (большие, средние). Некоторые производители добавляют в комплекты специальный инструмент — металлический скребок.

Операция с набором для холодной вулканизации практически не отличается от работы, описанной ранее. Такие заплатки хороши тем, что при наполнении бассейна водой они способны немного растягиваться, но оставаться надежной защитой.

Ремонт бассейна и возможные вопросы

Как заклеить надувной бассейн в домашних условиях, но гарантировать отличный результат? В этом случае многое зависит от вида емкости, а также от типа повреждения конструкции из ПВХ.

Детские или взрослые бассейны

Эти чаши сильно отличаются не только внешне. Детские, яркие резервуары более уязвимы, потому что такие модели производят из тонкого материала. Поэтому и клей для них должен быть безопасным, не таким агрессивным, максимально качественным.

Оптимальный вариант для ремонта детских изделий — покупка набора с красочными заплатками и специальным клеевым составом. Иногда такие дополнительные «удобства» уже присутствуют в комплекте с надувным бассейном. Противопоказание для чаш из тонкого материала — обезжиривание ацетоном и другими сильными растворителями. Идеал для них — спирт.

Модели бассейнов для взрослых можно ремонтировать любым клеем, так как более грубый материал любой состав не разъест. В этом случае можно использовать как самодельные заплатки, так и те, что продаются в ремонтном наборе.

Отверстие в стенке или разошедшийся шов

Первый вариант дает возможность избавиться от течи быстро и просто. Для таких точечных отверстий можно использовать ремонтные ленты и самодельные латки с подходящими клеевыми составами.

Для восстановления работоспособности бассейнов, которые разошлись по шву, необходимо купить ремкомплект или жидкую латку. Если «дыра» имеет впечатляющие размеры, то самым главным этапом становится выбор качественного клея и материала для заплаты. Кроме того, надо быть готовыми к тому, что операция будет трудоемкой и длительной, и к тому, что успеха она не принесет.

Ремонт: полный бассейн или пустой

Идеальный вариант — пустая емкость, но с уже найденным отверстием, через которое «убегает» вода. В этом случае у хозяев появляется шанс обеспечить идеальный результат. Первый пример — приклеивание ремонтной ленты снаружи и внутри, второй способ — аналогичное использование клея и заплаток.

Очень большой резервуар делает его опустошение для ремонта нецелесообразным. Оно же не вариант, если повреждение не очень серьезное. Однако нередко такие течи можно устранить, даже не избавляясь от воды. Например, с помощью специального клея и таких же латок.

Для заклеивания отверстий в резервуарах с водой рекомендуют использовать универсальную, суперсильную ленту — Flex Tape. Этот материал позволяет закрыть течь с внутренней стороны, потому что он способен надежно приклеиться даже к мокрой поверхности. Ленту удерживают рукой в течение первых 5 минут после ее фиксации.

Как избежать проколов надувных конструкций?

Чтобы не искать ответа на вопрос, как заклеить надувной бассейн в домашних условиях, лучше не допускать подобных «несчастий». Для продления службы обычно надежных изделий, их владельцам рекомендуют соблюдать элементарные правила.

Костры и мангалы не лучшее соседство для бассейнов, для которых опасны искры и летящие угольки. После покупки нового изделия нужно бережно распаковать изделия. Использования любых острых предметов или инструментов лучше избегать. Для того чтобы гарантировать длительную эксплуатацию ПВХ емкости, при ее сдувании нельзя сжимать бассейн, так как можно повредить его клапан. Чтобы исключить абсолютно все потенциальные неприятности, резервуар помешают на открытом участке, на котором нет ни кустарников, ни деревьев. Чрезмерно надувать бассейн запрещено, потому что туго накачанные стенки более подвержены повреждению. Оптимальный объем воды — тот, что указан производителем. Устанавливают надувные бассейны на участки, которые очищены от любых острых предметов. На поверхность земли рекомендуют уложить надежную подложку, или засыпать песчаную подушку. Для хранения изделий их поливинилхлорида необходимо выбирать те помещения, в которые нет доступа грызунам. Именно они зачастую становятся причиной значительного урона, нанесенного дорогим моделям.

На бортики бассейна нельзя вставать, использовать их в роли трамплина и т. д. Чтобы защитить конструкцию от домашних «хищников», их лучше вовсе не подпускать к чаше. В тот период, когда надувной резервуар не используется, его необходимо закрывать плотной полиэтиленовой пленкой.

Ответов на вопрос, как заклеить надувной бассейн в домашних условиях, существует несколько, однако выбор метода остается за хозяевами. Если они хотят восстановить функциональность резервуара «здесь и сейчас», то можно использовать простейшие подручные материалы. Но если главное надежность, то лучше приобрести специальные составы или ремонтные комплекты.

В завершение темы «Как заклеить надувной бассейн в домашних условиях» — популярное видео: