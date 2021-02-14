Безукоризненный надел земли — тот идеал, который в реальности встречается крайне редко. Как правило, на приобретенной территории оказываются низины, возвышенности, небольшие овраги, склоны и другие несовершенства. Поэтому владельцам предстоит выполнить первую операцию — его выравнивание. Самым логичным решением является приглашение специалистов, но многих останавливает стоимость их услуг. Масштаб и уровень сложности работ зависит только от особенностей рельефа. Однако даже те хозяева, которые столкнулись с проблемной территорией, смогут решить задачу самостоятельно. Но сначала им нужно узнать, как выровнять участок, какие методы для этого применяются.

В каких случаях выравнивание необходимо?

Очень многим обладателям земли достается участок, который предстоит доводить «до ума». У некоторых из них возникает сразу несколько вопросов: как выровнять участок, так ли необходима эта операция для всей его площади. Такая необходимость может не возникнуть, но предварительная подготовка обязательна в нескольких случаях.

Сооружение фундамента для строительства разных зданий. Только идеально ровная поверхность гарантирует равномерное распределение нагрузки. Максимально допустимый перепад высоты между противоположными сторонами основания составляет 5-10 мм. Любые выемки станут причиной застоя воды после дождя, что создаст проблемы при заливке фундамента. Абсолютно плоская поверхность упрощает строительство отмостки вокруг здания, асфальтовой или плиточной дорожки. Закладка сада и огорода. В этом случае любые впадины и возвышенности станут причиной пересушивания земли, либо, наоборот, застоя влаги в определенных участках. Одни растения будут получать избыточное количество влаги, другим будет ее не хватать. Кроме того, выравнивание облегчит посадку и дальнейший уход за огородными культурами, деревьями и кустарниками. Организация окружающей территории. Ровная поверхность — обязательное требование для газона. Она предупредит скапливание влаги на отдельных участках, сделает эффективным полив, а значит, проблем с зеленым покрытием не возникнет.

Есть еще один фактор: ровная площадка — единственное условие, которое облегчает любые работы на участке — огородные, строительные, хозяйственные. Выравнивание необходимо перед возведением всех сооружений — бани, беседки, сарая и т. п. Даже простая скамейка на придомовой территории требует этого этапа.

Как выровнять участок корректно? Как правило, сначала занимаются подготовкой места для строительства дома. После его возведения переходят к планированию остальной площади. Если позволяет рельеф, то сначала завершают все строительные работы, а потом переходят к разравниванию участка. Однако хозяева — «баре», они вольны поступать так, как им удобно.

Правила проведения подготовительных работ

Независимо от способа выравнивания, данный этап требует соблюдения нескольких рекомендаций. Сначала для участка определяют назначение: место для строительства, создание сада, газона, либо элементов ландшафтного дизайна.

Обязательно оценивают общий характер неровностей, определяют крутизну склона. Эта подготовка даст возможность выбрать метод выравнивания, так как иногда работы могут проводиться вручную, в других случаях без приглашения тяжелой техники не обойтись. Например, уклоны до 3-4° дают хороший шанс провести разравнивание перемещением грунта. Сильный перепад высот может потребовать приобретения земли. Если этот способ не кажется привлекательным, то у хозяев остается еще один вариант — создание террас на участке. Перед началом работ территорию освобождают от тех деревьев и кустарников, которые невозможно совместить с планом строительства. Затем поверхность очищают от мусора, веток и т. д. Чтобы максимально упростить разравнивание, рекомендуют разбить подготовленный участок на небольшие сектора — на квадраты либо прямоугольники. По периметру их устанавливают колышки, между которыми натягивают шпагат. Выравнивание проводят только в сухую погоду. Идеального результата можно добиться быстрее, если заранее снять плодородный слой почвы. Хозяевам необходимо узнать особенности грунта, обратить внимание на расположение площадки. Низина, глинистая почва потребуют дренажной системы. Ею сможет стать специальный водосборник, если участок расположен с небольшим уклоном. Его устанавливают в нижней части. Система каналов из пластиковых труб — второе возможное решение. Дренаж, находящийся под плодородным слоем почвы, можно устроить, если его потребуется снимать. В этом случае подходящим вариантом будет «дуэт» из гравия и битого кирпича. Толщина слоя — примерно 100 мм.

После разравнивания участка, предназначенного для посадок, ему надо дать «передышку». Она нужна для усадки, для того, чтобы успели прорасти сорняки, которые можно будет без проблем ликвидировать. Рекомендуемая пауза — 2-3 недели.

Как выровнять участок: возможные способы

Выбор технологии зависит только от площади и состояния территории. Чем сложнее рельеф, тем труднее с ним справиться без привлечения к работе специальной техники. Например, для участка 4-6 соток оптимальным решением будет ручное, механическое выравнивание. Крупным землевладельцам (6-12 или более соток) лучше использовать технику.

Ручные способы

Данные технологии имеет смысл рассматривать, если состояние территории позволяет: на ней находятся только небольшие ямы и рытвины. Ручная работа — вполне оправданное решение, так как выровнять участок с небольшими изъянами можно простыми инструментами. В их числе:

каток;

молоток;

грабли: садовые, веерные;

лопаты: штыковая, совковая;

«правила» — деревянные планки;

тачка для транспортировки грунта;

уровень, рулетка, шпагат и колышки.

Самым важным орудием последнего этапа (трамбовки) является каток. Некоторые хозяева покупают ручное приспособление, поскольку в хозяйстве оно лишним не будет. Другие владельцы делают простую конструкцию самостоятельно. Для ее изготовления необходим сварочный аппарат, небольшая металлическая бочка и трубы разного диаметра.

В центре дна и крышки делают по отверстию. В дно вбивают трубу таким образом, чтобы ее край немного выступал из поверхности. Стык герметизируют. Емкость наполняют щебнем, потом наливают воду. Альтернатива — заливка цементного раствора. Затем трубу вставляют в крышку, зазоры обрабатывают герметиком. Ее приваривают к бочке.

В последнюю очередь из арматуры нарезают элементы для рамы и ручки, их сваривают и присоединяют к трубам катка.

Вариантов устранения недостатков участка есть несколько.

Использование бороны и катка

Для удаления небольших неровностей используют простейшее орудие — борону. Это приспособление можно купить, либо изготовить его самостоятельно из металла. Такая конструкция напоминает приставную деревянную лестницу, на которой вертикально фиксируют колышки, в несколько рядов. Борону кладут на землю, привязывают к шнуру, с помощью которого приспособление передвигают по участку. После нескольких проходов неровности сглаживаются. Последний этап — трамбовка грунта. Для этого используют тяжелую доску или простейший каток.

Выравнивание по ориентирам

В этом случае используют небольшие участки, огороженные кольями и шпагатом. Один из элементов делают ориентиром, по которому выставляют все остальные. Веревку проверяют уровнем, чтобы она располагалась строго горизонтально. Ориентируясь на нее, выемки заполняют грунтом, небольшие холмики разравнивают граблями, а излишки сбрасывают в соседние ямки. Поверхность подготовленного участка уплотняют тем же катком. Любо пропускают этот этап, если место предназначено для растений. Высадку огородных культур можно начинать через несколько недель.

Аналогичным образом разравнивают территории, которые расположены на склонах. В этом случае уровень будущей поверхности помогают определить шнуры. Их натягивают между кольями, расположенными в верхней и нижней части проблемного участка.

Использование привозного грунта

Этот метод подразумевает расходы, но он дает возможность закончить операцию даже за один день, если на участке есть только небольшие ямки и кочки. Когда на территории имеется кустарник, большие неровности или сильный уклон, то работа может растянуться на несколько дней.

Выравнивание даже небольших несовершенств вручную — работа непростая, потому что сил и времени потребуется немало, независимо от площади участка. Поэтому если есть возможность найти технику, то ей лучше воспользоваться.

Помощь специальной техники

Такое решение проблемы, наоборот, гарантирует как скорость, так и результат. Минус один — необходимость оплачивать услуги, а аренда обходится довольно дорого. Вид техники зависит от состояния участка, от возможности свободного подъезда к нему тяжелых машин, и от других факторов.

Помощь культиватора (мотоблока)

Данное оборудование может стать единственным спасением для участков скромной площади. Чаще его или мотоблок используют для участков, предназначенных под высадку растений. Культиватор, несмотря на компактные размеры, без проблем справляется с боронованием, вспашкой, способен работать с разными видами навесного оборудования. Конструкция его проста: машина состоит из колесной пары, двигателя и ручек для управления техникой. Однако небольшой культиватор справляется с грунтом любой плотности.

В этом случае этапа два:

сначала поверхность земли несколько обрабатывают плугом;

землю разравнивают граблями, попутно убирая оставшийся мусор и корни сорняков;

затем взрыхленный грунт или слегка трамбуют доской, или оставляют его для естественной усадки.

Скромные габариты конструкции ограничивают возможности машины: на нее невозможно установить большие элементы — отвал или борону. Минус — меньшая скорость выравнивания. Однако такие машины остаются единственным решением, если обработать надо небольшой участок, либо неширокую полосу земли.

Помощь крупной техники

Спецтехника необходима большим территориям, участкам, имеющим значительный уклон. Помощь ее потребуется там, где в грунте находятся крупные камни, пни и обломки плит. Выравнивание для любого оборудования проходит по одному сценарию. Сначала снимают плодородный слой почвы, затем выравнивают грунт: разглаживают возвышенности, попутно заполняя впадины.

Использование трактора, экскаватора

Это самый простой и доступный вариант. Его достоинство — скорость и эффективность. Трактором можно быстро устранить серьезные дефекты даже на территориях большой площади. В роли навесного оборудования используется борона, отвал, планировщик и плуг. Любое из приспособлений эффективно устраняет неровности грунта, однако для работы трактора необходимо несколько условий.

Для техники нужно обеспечить беспрепятственный подъезд к участку. Трактор техника негабаритная, но ей необходимо свободное пространство для маневра.

Выравнивание рельефа трактором состоит из двух этапов. Сначала техника проходит вдоль площадки, затем обработка повторяется, но уже поперек участка. Сложность рельефа иногда делает миссию техники невыполнимой. Слишком крутые склоны — причина для отказа от такой помощи. Максимальный уклон для гусеничных машин составляет 12°, для колесных моделей — 8-9°.

Экскаватор — единственное решение для надела большой площади, так как ковш позволяет быстро перемещать грунт на нужные участки, засыпать впадины, разглаживать выбоины. Эта мощная техника без проблем справляется с небольшими камнями, удаляет пни. Трактор и экскаватор — машины, которые не наносят вреда почве, не требуют серьезных затрат от хозяев участка.

Грейдеры, горизонтальные или вертикальные культиваторы

Большие и проблемные площадки требуют работы тяжелой, крупной техники. Грейдер дает шанс быстро избавиться от больших пней и других крупных элементов. Такая техника оснащается ножами, которые способны измельчить буквально все. Поэтому они полностью удаляют верхний слой почвы. Эффективность грейдера — плюс, но такое разрушение ведет к ухудшению состояния почвы, снижает ее плодородие. Чтобы минимизировать урон, выравнивание проводят осенью, чтобы весной внести удобрения.

После завершения подготовки участка переходят к культивации, ее рыхлению фрезами. В зависимости от толщины плодородного слоя используют одни из видов культиваторов — горизонтальные или вертикальные. Первые фрезы рыхлят землю, поднимая на поверхность остатки сорняков. Вторые культиваторы отличаются мощностью: они способны закопать камни в грунт на глубину 300 мм, тем самым гарантируя дренаж почвы.

Выравнивание участка под газон

Эта операция более требовательная, так как выровнять участок для газона значительно труднее и затратнее по времени. Особенность процесса в том, что необходимо гарантировать разравнивание большой горизонтальной плоскости, причем сделать работу безукоризненно. После высадки травы исправить неровности будет значительно сложнее.

Выравнивание участка, имеющего небольшой уклон и такие же дефекты, рекомендуют проводить вручную, используя второй вариант — создание сетки, заполнение секторов, разглаживание возвышенностей. По завершению работы участок оставляют в покое на несколько недель, и только потом трамбуют. После этой операции проводят дополнительное выравнивание: подсыпают грунт, если образовались впадины.

Значительный уклон потребует снятия плодородного слоя почвы, на этом этапе трудно обойтись без помощи техники. Для выравнивания используют бульдозер. С его же помощью возвращают на место плодородный слой. Минус использования тяжелой техники — снижение полезных свойств почвы. Результатом становится плохой рост газона. Снятый грунт обязательно смешивают с черноземом, поверхности дренируют. После завершения основных работ проводят ручное выравнивание.

Второй потенциальный способ — добавление плодородного грунта для сглаживания площадки. В этом случае есть хороший шанс отказаться от приглашения техники, потому что эту операцию можно провести вручную. Условие одно: метод подходит, когда рельеф участка не слишком сложен.

Работа на территориях с большим уклоном

Если он составляет 4 или более градусов (до 20), то имеет смысл рассмотреть другой метод. Все площадь можно разделить на террасы, имеющие горизонтальную поверхность. Чем больше величина уклона, тем большей ступеней-полос придется создавать. Каждая из террас должна опираться на надежную стенку.

Такие подпорки сооружают из различных материалов. На выбор влияет высота элементов, особенность почвы местности, расположение грунтовых вод. При высоте до метра можно использовать декоративные камни. Их выкладывают с помощью цементного раствора. Второй потенциальный материал — бревна твердых пород. Однако в этом случае нужно надежно защитить материал, заглубленный в землю.

Значительный перепад высот требует более надежных конструкций. Ими могут стать готовые изделия из железобетона. В некоторых случаях хозяева проводят более масштабную операцию: делают опалубку, в которую заливают раствор. Для отделки конструкции можно использовать любой облицовочный материал, предназначенный для внешних работ. Уровни нередко соединяют лестницами.

Самостоятельная работа или помощь специалистов?

Выравнивание участка собственными силами — операция, которую можно назвать относительно простой лишь в одном случае. Чрезмерных усилий не потребует небольшая площадь и такое же количество неровностей. Поэтому надо обдумать и другой вариант — обращение в компанию, которая давно занимается подобными работами. Профессионалы выравнивают участки быстро и качественно, так как:

сначала проводят геодезические изыскания, позволяющие точно определить рельеф участка;

потом размечают территорию, определяя зоны для жилого дома, для дренажных систем и зеленых насаждений;

выравнивают площадку экскаватором (либо другой техникой), контролируя процесс нивелиром;

вывозят мусор, трамбуют грунт там, где будут располагаться ровные площадки и дорожки.

Способов, как выровнять участок, существует много. Причем в большинстве случае работы можно провести своими руками. Все зависит лишь от желания владельцев заниматься своей землей самостоятельно.

О том, как выровнять участок, расскажет автор следующего видео: