Тротуарная плитка — один из самых востребованных материалов, когда дело доходит до оформления придомовой территории. Благодаря ей появляются «цивилизованные» дорожки, надежные парковки для автомобилей, удобные зоны отдыха и т. д. Однако и в этом случае определить, какой именно материал будет идеальным выбором, довольно трудно. Помехой становится невероятно широкий ассортимент, который может поставить в тупик большинство покупателей. Многие хозяева не знают, как выбрать тротуарную плитку, чтобы она прослужила максимально долго, и не стала источником проблем. Поэтому перед поисками идеального варианта нужно рассмотреть, по каким критериям подбирают материал, каким будет оптимальное решение для оформления участка.

Преимущества и недостатки современных изделий

Тротуарная плитка — штучный материал, который используется для мощения придомовых территорий, садовых дорожек, тротуаров, террас и других участков. Ее можно назвать «тонкой брусчаткой», хотя последняя отличается «классической» прямоугольной формой и толщиной, которая сопоставима с шириной и длиной изделия.

В последнее время все большее количество домовладельцев для мощения своих участков выбирает относительно легкую тротуарную плитку. Такое покрытие стало более популярным, чем простой бетон или асфальт. Причин такой востребованности есть несколько.

Разнообразие цветов и форм плиток. Широчайший ассортимент дает простор для дизайнеров и тех владельцев, которые мечтают сделать свою придомовую территорию уникальной и запоминающейся. Возможность быстрого и простого ремонта. При появлении какого-либо дефекта одну или несколько тротуарных плиток можно легко заменить новыми элементами. Экологичность. Тротуарная плитка — отличная и безопасная альтернатива асфальту, который содержит вредные примеси, губительно влияющие на все живое. Эстетичность. Площадки и дорожки, выложенные плиткой, гораздо привлекательнее обычного, серого и «унылого» покрытия. Хорошие эксплуатационные характеристики. Изделия способны выдержать сильную жару и мороз, они не плавятся и не трескаются.

К списку плюсов присоединяется простота монтажа и быстрый ввод покрытия в эксплуатацию, поскольку ждать после завершения укладки (например, набора прочности бетона) владельцам не придется.

Недостатки есть, но они все же относительны. Это превращение гладкого вида плитки в каток в зимнее время, но с ним можно бороться. При некачественной подготовке основания могут появиться провалы на отдельных участках, поэтому возможно проседание элементов покрытия. И этих неприятностей легко избежать, если уделить максимум внимания подготовительному этапу.

Разновидности тротуарной плитки

Первым делом будущим хозяевам придется познакомиться с ассортиментом этой продукции, так как выбрать тротуарную плитку без знания особенностей каждого вида можно, но в этом случае лучше заранее познакомится со всеми существующими вариантами. Тротуарные покрытия делятся на 5 групп в зависимости от материалов изготовления.

Изделия из камня

Есть изделия, изготовленные из искусственных материалов, но лучший вариант — тротуарные плитки из натурального камня — из базальта, гранита, мрамора и т. д. Это лучший из возможных вариантов. Для таких плиток характерен безукоризненный вид, отличная сочетаемость материалов с любым ландшафтом, максимальная прочность, износостойкость и долговечность. Минус у натуральных изделий один: это высокая цена, связанная со сложностью обработки твердого природного материала.

Клинкерная плитка

Отделочный материал из глины — клинкерная тротуарная плитка. Основой этих изделий является пластичная горная порода, которую обжигают при температуре 100-1200° вместе с полевым шпатом и кварцевым песком. Чтобы придать клинкерной плитке иной оттенок, в состав добавляют другие минералы.

Цвет материал не теряет на протяжении всего срока эксплуатации. Для создания шероховатой поверхности в смесь для обжига добавляют крупнозернистый песок. Клинкерная плитка равнодушна к влаге и перепадам температур, к агрессивным химическим соединениям. Материал прочен и стоек к истиранию, прост в укладке. Его недостаток аналогичен «каменному»: это высокая цена.

Бетонная тротуарная плитка

Это наиболее популярный материал: поскольку на сегодняшний день он более востребован, его производством занимается множество компаний. Бетонную тротуарную плитку получают двумя способами. Каждый из них не лишен преимуществ и недостатков, поэтому материал выбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки и условий на участке.

Вибропрессование

В данном случае смесь выкладывают в подготовленные формы, установленные на вибростоле. Сверху на раствор давит пресс-пуансон, который также вибрирует. После окончания формования изделий он поднимается. Из-за сложного оборудования цена таких материалов значительно выше, чем у тех, которые изготовлены методом вибролитья.

Плитка, изготовленная этим методом, долговечна, прочна, практически не истирается, не боится морозов и перепадов температур. Благодаря шершавой поверхности она идеальна для укладки на садовых дорожках, площадках и улицах. Изделия можно отшлифовать, отполировать, либо наклеить на них противоскользящие ленты.

Эти изделия чаще имеют простые геометрические формы — прямоугольные, шестиугольные. Такая бетонная тротуарная плитка идеально подойдет для оформления участков, на которые предполагается постоянная нагрузка. Срок службы вибропрессованных плиток — 15-20 лет.

Вибролитье

Этот способ подразумевает наполнение форм (из пластика, резины) и их последующее уплотнение на вибростоле, без дополнительного пресса. Такой процесс изготовления отнимает больше времени: после трамбовки плитки оставляют в форме, помещают в термокамеру на 12-15 часов. Затем элементы извлекают из форм и укладывают на стеллажи для набора прочности.

Изделия, изготовленные методом вибролитья, также прочны и долговечны, однако серьезные нагрузки им не рекомендуются. Вполне возможны небольшие изъяны в геометрии. Такие плитки могут иметь различную форму, цвет и даже рисунок. Вибролитые тротуарные изделия отличаются блестящей, глянцевой поверхностью, но зимой они покрывается льдом, поэтому становятся скользкими. Бороться с общей «болезнью» уличных изделий можно. Считается, что даже гидрофобизаторы не только защищают поверхность, но и делают ее шершавой.

Для защиты материала от растрескивания в раствор вводят пластификаторы и модификаторы. Длительность процесса и эти добавки не делают такую плитку более дорогостоящей, чем продукция, произведенная методом вибропрессования. Срок эксплуатации изделий — 20-25 лет.

Полимерпесчаные изделия

Эти плитки называют «вечными». Второе популярное название — пластиковые изделия, но оно не совсем корректно, потому что процент содержания полимеров в них невелик. В их составе чистый прокаленный песок, краситель и полимерные материалы, доля которых составляет не более 25%. Последние компоненты — полиэтилен высокого давления, полипропилен или полистирол.

Производят полимерпесчаные плитки тремя способами: горячим прессованием, вибропрессованием сухой смеси, а также вибролитьем, с добавлением пластификаторов. Первый метод дает возможность получить качественный и максимально долговечный материал. Вибролитье и вибропрессование — способы, благодаря которым изготовленная продукция имеет малую пористость.

Преимуществ у новых изделий довольно много. К ним относится небольшой вес, упрощающий монтаж, прочность, долговечность, стойкость к истиранию, влаге и низкой температуре. Плитка нейтральна к агрессивным химикатам. Кроме того, широкий ассортимент фактур и цветов значительно облегчает подбор тротуарной плитки. Минусом полимерпесчаных изделий можно считать их искусственность.

Резиновые тротуарные плитки

Эти относительно новые изделия изготавливают из резиновой крошки. В состав входят красители и полиуретановые связующие. Благодаря практичному материалу такие плитки отличаются мягкостью. Они равнодушны к влаге и резкой смене температур, эластичны, просты в укладке и уходе, совершенно не выгорают на солнце.

Этот материал используют для обустройства детских, спортивных площадок, для оформления участков, прилегающих к бассейнам. Они рекомендованы для оформления территорий с влажным грунтом. Нескользящие резиновые тротуарные плитки используют в роли покрытий для садовых дорожек, веранд, террас, гаражей и т. д.

Есть ли изделия-фавориты?

Ассортимент продукции вполне достаточен для того, чтобы «загнать» будущих хозяев в тупик. Какую тротуарную плитку имеет смысл рассмотреть в первую очередь? Сейчас наиболее востребованными являются сравнительно недорогие бетонные изделия — вибролитые и вибропрессованные. Первые материалы популярны в частном строительстве, вторые используют в промышленных масштабах.

Как выбрать тротуарную плитку?

Сначала нужно рассмотреть, какими качествами обязан обладать материал, предназначенный для оформления дорожек, площадок, стоянок и т. д. Тротуарная плитка должна быть долговечной, максимально прочной, но быть при этом практичной и презентабельной.

Как правило, такой материал укладывают в расчете на его долгую эксплуатацию, поэтому к выбору изделий надо подходить очень тщательно, учитывая технические, эксплуатационные и эстетические характеристики. Теперь о том, как плитка будет оптимальна для придомовой территории — вибролитая или вибропрессованная.

Фактура материала

Здесь предпочтительным вариантом будут изделия, изготовленные методом вибропрессования. Они имеют шероховатую поверхность, поэтому не станут причиной падения людей во время дождя или гололедицы. С другой стороны, вибролитые плитки гладкие, а значит, будут меньше загрязняться.

Привлекательность плитки

Если рассматривать эстетическую сторону, то сейчас явного фаворита нет. Раньше вибропрессованные изделия сильно уступали своим бетонным конкурентам в ассортименте цветов и форм. Сейчас такой материал способен имитировать клинкер и натуральный камень, продукция может быть яркой, или иметь пастельные тона. На исходный цвет обоих материалов не влияет ни срок службы, ни интенсивность эксплуатации, так как при производстве тротуарной плитки используют стойкие, неорганические пигменты.

Простота и удобство монтажа

И в этой номинации явного лидера нет, потому что оба вида материала укладывают сухим способом, без участия раствора. С другой стороны, вибропрессованная тротуарная плитка выигрывает из-за почти идеальной геометрии. Поэтому получить красивые и ровные, одинаковые швы может даже человек, который выполняет подобную работу впервые.

Доступность материалов

В этом случае выбор кажется простым, так как более дешевой является вибролитая продукция. Выгода будет еще ощутимее при мощении больших участков. Однако если рассматривать выгоду, принимая во внимание долгосрочную перспективу, то в лидеры выйдут более прочные и выносливые вибропрессованные изделия.

Условия эксплуатации тротуарной плитки

Первый важнейший параметр — ее толщина. Она зависит от того, на каком участке будет укладываться тротуарная плитка.

Для мест, которые будут «работать» пешеходной зоной, используют изделия толщиной 40-50 мм. Однако производители рекомендуют смотреть на более надежные изделия — высотой 60 мм. Тонкие плитки (40 мм) можно укладывать на территориях с малой проходимостью. Если на участок планируется серьезная нагрузка (автомобильная парковка), то лучше выбирать материалы толщиной 60-80 мм. Лучшей будет последняя продукция, так как именно этот параметр прописан в ГОСТе. Есть в продаже и более массивные элементы (от 100 мм и более). Их выбирают для мощения проезжей части.

Существуют изделия и меньшей толщины — 20-30 мм. Однако такую плитку используют только для создания декоративных элементов сада, так как она не предназначена для мест с более-менее серьезными нагрузками. В любом из случаев самое важное условие — строгое соблюдение технологии укладки, потому что только от нее зависит длительность эксплуатации покрытия.

Какая плитка лучше: вибролитая или вибропрессованная?

Однозначного ответа на данный вопрос тоже нет, потому что все зависит от производителя продукции. Риска купить некачественный материал практически нет при выборе «выносливых» вибропрессованных тротуарных плиток. При их изготовлении используют дорогостоящее оборудование, которое могут позволить себе только крупные заводы. С другой стороны, продукция надежных производителей вибролитых изделий — почти стопроцентная гарантия того, что покупатель приобретает безупречный товар.

На что обращают внимание при покупке?

Как выбрать тротуарную плитку, но не пожалеть о покупке в будущем? При поиске оптимального варианта обращают внимание на несколько факторов.

Размер

В этом случае многое зависит от места укладки. Для больших территорий оптимальны тротуарные плитки крупных размеров, поскольку монтаж таких элементов отнимет меньше времени.

Небольшие фрагменты — идеальный выбор для участков, на которые планируется серьезная нагрузка, потому что маленькие плитки более выносливы. Однако такое мощение обойдется владельцам дороже.

Но в том и другом случае долговечность покрытия зависит от того, насколько качественно была проведена подготовка основания под тротуарную плитку. Поэтому не менее важно выбрать подходящий метод его обустройства.

Поверхность изделий

Глянцевая, блестящая поверхность — характеристика вибролитых плиток. Однако некоторые находчивые предприниматели могут выдавать их за вибропрессованные изделия, которые якобы продают по акционной цене. Продукция, изготавливаемая методом вибропрессования, также может иметь гладкую лицевую поверхность, но она никогда не блестит.

Геометрия плиток

У вибропресса она почти безупречная, так как максимально допустимая погрешность составляет всего несколько миллиметров. Качественным вибролитым изделием считают то, грани которого более-менее ровные, а размеры плиток одинаковые.

Если наблюдается большой разбег, то это нарушение, связанное с тем, что формы для вибролитья деформировались, но не были заменены. Такой материал покупать не рекомендуют, поскольку дать гарантию, что все остальные этапы производства были проведены при строгом соблюдении технологии, не сможет никто. Кроме того, укладка такого «неидеального» продукта неминуемо создаст проблемы. Мастеру придется контролировать плоскость, менять размеры швов, что скажется и на поверхности, и на эксплуатационных характеристиках покрытия.

Цвет, форма

Эти характеристики никоим образом не скажутся на эксплуатации изделий, однако они важны для восприятия покрытия. На выбор цвета в большей степени влияют предпочтения хозяев, однако несколько правил все-таки есть. Например, для оформления садовых дорожек рекомендуют выбирать нейтральные тона — белый или серый. Их можно сочетать с бежевым или коричневым.

Вообще, самыми востребованными являются цвета, которые наиболее приближены к натуральным, природным. К ним относится зеленый, желтый, коричневый, красный, серый, терракотовый. Для создания ярких акцентов выбирают классические сочетания — желтый с красным, желтый с синим и так далее. Кроме того, тротуарная плитка обязана органично вписываться в ландшафт участка.

Ассортимент форм тротуарной плитки тоже позволяет сделать выбор, исходя из собственных предпочтений. В продаже есть обычные квадратные (300х300-3500х500 мм), прямоугольные (200х100 мм, 250х125 мм) изделия, но есть и иные варианты:

плитка «брусчатка» — прямоугольники (параллелепипеды), имеющие большую толщину и выраженные фаски, которые придают покрытию строгий вид;

изделия «катушки» («косточки»): укладка таких элементов производится благодаря замковым соединениям, их рекомендуют выбирать для дорожек, парковки, въезда на территорию.

Еще один популярный вид — плитки «ромб», практичные и универсальные. Изделия разных цветов позволяют создавать оригинальные комбинации. Поэтому они идеально подходят для тех, кто готов воплощать в жизнь интересные проекты — создавать красочные узоры и необычные орнаменты. Другие востребованные формы: «волна», «клевер», «соты» (шестиугольники), «чешуя».

Равномерность окраски

Это еще один важный критерий. Перед покупкой необходимо убедиться в том, что все изделия имеют лицевой слой, который равномерно прокрашен. Если на поверхности плиток есть более светлые или темные участки, то от приобретения такого товара лучше отказаться. Слишком яркий цвет плиткам противопоказан. Большое количество пигмента негативно влияет на качество бетона: он становится менее прочным.

Цена

Низкая стоимость тоже повод усомниться в качестве товара. В большей степени это относится к вибролитой, в меньшей — к вибропресованной продукции. Материалы с отличными характеристиками не могут стоить дешево, так как цены на основное сырье, на наполнители и пигменты только растут. Низкая цена, наоборот, доказательство того, что продукция была изготовлена кустарным способом.

Сертификат соответствия

Самые важные параметры тротуарной плитки — влагоемкость, прочность и морозостойкость. Именно от них зависит срок эксплуатации изделий. Поэтому перед покупкой надо попросить продавца предоставить сертификат соответствия. В этом документе указываются главные технические характеристики товара. Если компания отказывается его предъявлять, то доверять ей не стоит.

Как выбрать тротуарную плитку, чтобы покрытие было долговечным, прочным и не стало источником проблем? Главным остается высокое качество, которое гарантирует надежный производитель. Поэтому будущим покупателям нужно смириться с тем, что сравнительно высокая цена изделий в этом случае часто является определяющим критерием хорошего товара.

О том, как выбрать тротуарную плитку, расскажет автор следующего видео: