Строительство веранды — отличный способ значительно расширить полезную площадь дом или дачи при строительстве здания, или уже после его возведения. Это помещение используют в качестве удобного места для отдыха летом, однако в холодное время года оно мало годится для «ничегонеделания», поскольку данную комнату обычно оставляют неотапливаемой. Чтобы иметь возможность использовать летнее помещение в зимний период, его теплоизолируют: или изнутри, или снаружи. Такая операция не обещает серьезных трудностей. Но будущим владельцам полноценной, «всесезонной комнаты» сначала нужно узнать, как утеплить веранду своими руками, какие материалы будут оптимальным выбором, и из каких этапов состоит эта масштабная работа.

Потенциальные материалы для утепления

Веранда отличается от других помещений дома. Это относительно легкая конструкция, имеющая довольно большую площадь остекления. К тому же она служит тамбуром, поэтому теплопотери здесь значительны. Хорошая вентиляция и постоянное отопление для этой комнаты — условия идеальные. В противном случае в ней будет повышенная влажность, которая приведет к появлению плесневого грибка. Исправить ситуацию поможет ее качественное утепление. Из-за легкости стеновых конструкций толщина теплоизоляционных материалов для веранд ограничивается: максимально возможный показатель — 100 мм, но идеалом считаются два слоя по 50 мм.

Прежде чем переходить к вопросу, как утеплить веранду своими руками, необходимо познакомиться со всеми возможными претендентами. Подходящих кандидатов довольно много: в список входят и утеплители, проверенные временем, и те, что появились на рынке относительно недавно. Какой из них выбрать? На этот вопрос ответят сами хозяева: «вердикт» зависит от особенностей помещения, от личных предпочтений, от желания сэкономить или, наоборот, обеспечить максимально надежную защиту от холода.

Требований к материалу несколько. Утеплитель, предназначенный для помещения, обязан быть экологически чистым и пожаробезопасным, уметь противостоять механическим воздействиям, повышенной влажности, которая возможна в комнате-тамбуре. Чаще для теплоизоляции веранды используют:

минеральную (базальтовую) вату;

пенопласт, пенополистирол;

пенополиуретан;

керамзит;

пенофол;

эковату.

Теперь надо оценить достоинства и недостатки претендентов.

Минеральная вата

Самым популярным материалом остается минеральная вата, материал недорогой, но прочный, обеспечивающий хорошую звукоизоляцию, надежную защиту от холода, легкий в монтаже. Минус минваты — не очень впечатляющий срок службы. Более долговечна и экологична ее базальтовая разновидность. Монтаж такого теплоизоляционного слоя подразумевает предварительное создание каркаса.

Пенопласт, пенополистирол

И эти кандидаты потребуют обрешетки для внутреннего утепления веранды. Первый материал хорошо известен. Он отличается небольшим весом, долговечен, гигроскопичен и паропроницаем. Пенопласт легко разрезать и монтировать. Недостатки у него есть: это выделение токсичных веществ при контакте с огнем и привлекательность для грызунов.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) — «родственник» пенопласта. И для него характерны преимущества и слабые стороны предыдущего утеплителя. Отличие его — большая степень надежности, так как этот материала не крошится. Пенополистирол более прочен, поэтому он гарантирует идеальную защиту от холода.

Пенополиуретан

Такой утеплитель дает возможность выбора одного из двух вариантов теплоизоляции. Первый — напыление составом, который похож на монтажную пену. Второй — панели, которые монтируют так же, как пенопласт и ЭППС. Метод напыления ППУ в этом случае предпочтительнее, потому что такой вид монтажа гарантирует отсутствие мостков холода: слой утеплителя получается монолитным.

Плюсы ППУ — качественная теплоизоляция, максимальная защищенность от влаги, небольшой вес и отличная звукоизоляция. Недостатков у пенополиуретана тоже несколько: это его паронепроницаемость, высокая цена и специальное оборудование, которое требуется для напыления утеплителя.

Пенофол

Этот претендент — вспененный полиэтилен, который с одной стороны защищен тонким слоем фольги. Он не имеет недостатков других искусственных материалов. Для пенофола характерна низкая степень паропроницаемости. Он совершенно не горюч, не представляет опасности для жильцов, поскольку не содержит вредных компонентов. Пенофол можно использовать в роли единственного утеплителя, либо комбинировать его с другими теплоизоляторами.

Эковата

Этот новый материал изготавливают из волокон целлюлозы. Сырье пропитывают связующим веществом, благодаря которому эковата становится пожаробезопасной и абсолютно не интересной для любой живой угрозы — для плесени, насекомых и грызунов. Можно купить плиты, или приобрести жидкий материал. Минус последнего вида экологичного утеплителя — необходимость применять специальное оборудование для напыления. Цена его также высока.

Керамзит

Данный сыпучий материал доступен, имеет приемлемую стоимость и отличные эксплуатационные свойства. Эти гранулы, полученные в результате обжига глины, используют для утепления перекрытий. Керамзит прочен, долговечен, огне- и морозостоек, гарантирует качественную звуко- и теплоизоляцию.

Как утеплить веранду своими руками?

Для самостоятельного утепления обычно приобретают материалы, которые не требуют помощи специального оборудования. Такие операции вполне по силам хозяевам, которые имеют даже минимальный опыт подобных работ. Главное для них — аккуратность, внимательность и неукоснительное соблюдение технологии.

Инструменты и материалы

Перед тем как утеплить веранду своими руками, мастеру необходимо купить, найти и собрать все, что может потребоваться во время работы. Для теплоизоляции понадобится:

утеплитель и материал для каркаса (рейки, брус или профиль);

антипирен, антисептик для деревянной конструкции;

обычный и двухсторонний скотч;

валик, кисть либо краскопульт;

гидроизоляционный материал;

пароизоляционная мембрана;

силиконовый герметик;

строительный степлер;

угольник и уровень;

монтажные уголки;

линейка, рулетка;

монтажная пена;

шуруповерт;

острый нож;

стремянка;

саморезы;

ножовка;

войлок;

клей.

Перед приобретением теплоизоляционного материала высчитывают площадь утепляемых поверхностей. К полученному результату добавляют еще 10-15%. Запас даст возможность не прерывать операцию, если мастер допустит ошибку при раскрое или при монтаже утеплителя.

Для теплоизоляции пола потребуется отдельный набор, в который входит брус, керамзит, песок и песчано-цементный раствор. Для этого этапа будет нужна армирующая сетка (сталь, стекловолокно, полипропилен) и гидроизоляционный материал (первый кандидат — рубероид).

Защита фундамента и цоколя

В большинстве случаев основание под веранду делают таким же, как и у здания. Чтобы надежно защитить бетонный элемент от внешних воздействий, нередко используют пенополистирол. Им же теплоизолируют и цоколь строения.

Другие кандидаты — пенопласт и жидкий пенополиуретан. Первый материал обещает меньшие расходы, но он не лучший выбор для защиты фундамента здания. Второй претендент гарантирует максимальную защиту, однако для такой теплоизоляции требуется оборудование, поэтому траты на него или на приглашение специалиста неминуемы.

Для утепления основания пенополистиролом основание раскапывают, очищают, моют и сушат, потом гидроизолируют — обрабатывают битумной мастикой. Для монтажа первого ряда ЭППС на дно траншеи насыпают гравийную подушку. Плиты и их стыки приклеивают пенополиуретановым клеем. Состав или намазывают на всю поверхность утеплителя, или наносят точечно.

Подготовка веранды к утеплению

Сначала из помещения выносят мебель, избавляют его от других предметов обстановки. Потом снимают отделочные материалы с потолка и стен. Демонтаж пола потребуется в одном случае: если доступа к цоколю нет. В последнюю очередь удаляют коммуникации, если они проходят через веранду. Данный этап может занять несколько дней.

Теплоизоляция потолка

Поскольку теплые массы воздуха поднимаются вверх, именно через это перекрытие может уходить до 50% тепла. Поэтому потолок требует максимально качественного утепления. Для этой части операции потребуется ассистент. Работа состоит из нескольких этапов:

После демонтажа проводки и осветительных приборов с основания удаляют обшивку. Затем на потолке фиксируют гидроизоляцию (например, полиэтиленовую пленку). Оптимальный нахлест — 100-150 мм. Стыки ее закрывают скотчем. Приступают к монтажу обрешетки для теплоизоляционного материала. Шаг фиксации бруса зависит от ширины утеплителя: как правило, он составляет 600 мм. Между элементами обрешетки укладывают теплоизоляционный материал, сверху фиксируют пароизоляционную мембрану. Стыки ее также проклеивают скотчем.

После завершения утепления потолка монтируют контробрешетку из реек. С ее помощью крепят обшивку (вагонку), ГКЛ и т. д.

Утепление стен

После завершения теплоизоляции потолка переходят к прилегающим поверхностям. Если используют брус, то заготовки нарезают, затем их пропитывают антисептиком и антипиреном. Металлопрофиль — оптимальный вариант для фиксации гипсокартона. Утепление стен выглядит так:

На основании крепят пенофол. Фольгированная его поверхность должна быть обращена в сторону помещения. Затем создают каркас: сначала на потолке и полу саморезами фиксируют горизонтальные направляющие. Между ними с помощью крепежных элементов и стальных монтажных уголков устанавливают вертикальные элементы, их шаг также 600 мм. Приступают к укладке утеплителя: плиты монтируют снизу вверх. Зазоры между ними либо задувают монтажной пеной, либо забивают обрезками материала. Чтобы предотвратить утечку тепла, утеплитель (толщина — 50 мм) рекомендуют укладывать в два слоя, а стыки располагать в шахматном порядке.

После завершения монтажа теплоизоляционного материала с помощью двухстороннего скотча фиксируют пароизоляционную мембрану. Стыки ее также изолируют клейкой лентой. Утепленные поверхности отделывают вагонкой, ДСП, МДФ и т. д.

Теплоизоляция пола

Теплопотери через пол могут достигать 25%, поэтому и данный этап чрезвычайно важен.

Традиционный способ

В этом случае выполняют такие операции:

Грунт под помещением выравнивают, его закрывают слоем песка (100-150 мм), который также разравнивают, потом тщательно трамбуют. Затем засыпают керамзит. На подготовленной поверхности расстилают армирующую сетку — пластиковую (например, полипропиленовую) либо стальную. Потом заливают песчано-цементный раствор. После набора прочности бетон гидроизолируют как минимум двумя слоями рубероида. На стяжку укладывают лаги (брус), обработанные антисептиком и антипиреном. Их шаг аналогичен (ширина утеплителя) — 600 мм. Между элементами помещают теплоизоляционный материал (например, ЭППС, пенопласт, минвату). Толщина его меньше, чем высота лаг. Это обязательное условие для качественной вентиляции конструкции. Все зазоры задувают монтажной пеной. Поверх теплоизоляции настилают пароизоляционную пленку.

Дальнейшие действия зависят от выбранного напольного покрытия. Доски фиксируют прямо на лагах. Для ламината, ковролина или линолеума на них сначала делают настил из фанеры, ДСП или ОСП.

Засыпка землей (без керамзита) — еще один вариант, который снижает затраты, однако он не гарантирует идеальный результат. Более эффективный, но экономичный способ — чередование слоев грунта и керамзита. В этом случае можно добиться удешевления утепления.

Теплоизоляция без демонтажа пола

Монтаж теплоизоляционного материала снизу — еще один возможный вариант, если веранда приподнята над поверхностью земли, или имеет полноценный подвал. Сначала с тыльной стороны пола степлером фиксируют пароизоляцию, потом приступают к монтажу утеплителя. В этом случае используют клеевой состав и тарельчатые дюбели.

Максимального внимания требуют те участки, где стены примыкают к полу. После монтажа теплоизоляционного материала его защищают гидро- или пароизоляционным слоем. Затем сооружают черновой пол, или потолок подвала.

Самый «разорительный» и трудоемкий способ теплоизоляции — организация теплого, электрического пола. Зато этот метод даст возможность получить благоустроенное и уютное помещение, претензий к которому не возникнет даже в сильные морозы.

Защита окон и двери веранды

Поскольку площадь застекления веранды велика, и окна необходимо качественно утеплить. Оптимальным вариантом будут современные, герметичные стеклопакеты — двух- или трехкамерные конструкции. Но если такая замена пока не планируется, то действуют следующим образом:

Пространство между рамой и проемом задувают монтажной пеной. Затем демонтируют стекла, конструкцию очищают, серьезные дефекты устраняют шпаклевкой. После высыхания материала раму обезжиривают. По контуру наносят силиконовый герметик. Потом стекло возвращают на место, фиксируют его штапиком, а выступившие остатки состава удаляют.

Самые простые варианты теплоизоляции — приклеивание полосок бумаги, смоченных в мыльном растворе, и защита щелей ватой. Использование энергосберегающей пленки — современная и дорогая альтернатива. Этот материал фиксируют с помощью двухстороннего скотча. Чтобы защита лучше прилегала, поверхность пленки прогревают феном.

Для теплоизоляции дверной конструкции часто используют войлок: этим материалом оббивают дверь с обеих сторон. Для его фиксации используют либо степлер, либо гвозди. По периметру полотна фиксируют самоклеящиеся прорезиненные уплотнители. Установка второй двери — более надежный, но дорогой вариант теплоизоляции.

Утепление крыши

Идеальный способ для этого элемента — теплоизоляция на этапе возведения пристройки. Как утеплить веранду своими руками, если она уже полностью готова? В этом случае использование традиционных материалов для готовой конструкции затруднено, но на помощь придут напыляемые составы.

Для теплоизоляции в потолке помещения делают несколько отверстий, через которые внутрь «загоняют» эковату или жидкий пенополиуретан. Благодаря тому, что материалы расширяются, заполняя собой свободное пространство, можно гарантировать, что утепление будет качественным.

Если крышу можно разобрать, то у мастера есть шанс использовать обычные материалы, а значит, он сможет сократить расходы на теплоизоляцию веранды. Сначала снизу делают контробрешетку для монтажа утеплителя. Между элементами стропильной системы укладывают минеральную вату или вспененный полистирол. Затем утеплитель закрывают гидроизоляцией, потом возвращают на место обрешетку и кровельное покрытие.

«Теплый шов»

Данная технология может использоваться как для внутренней, так и для фасадной теплоизоляции, но она подходит только для построек, выполненных их дерева. Для создания «теплого шва» потребуется силиконовый герметик, полоски войлока, жгут или пакля. Подойдет для теплоизоляции и сфагнум.

Для забивки материала мастеру понадобятся специальные инструменты — конопатки. Для работы с брусом идеальным дуэтом будет «союз» киянки (колотушки) и деревянного клина. Перед началом операции из швов удаляют грязь. Потом в них забивают войлок, жгут, мох или паклю. При фасадных работах материал обязательно защищают от птиц, замазывая его герметиком. Такая операция внутри помещения улучшит вид деревянных стен.

Утепление веранды снаружи

Как утеплить веранду своими руками? Что лучше — внутренняя или фасадная теплоизоляция? Можно долго спорить о том, какое утепление предпочтительнее, однако специалисты рекомендуют использовать комбинацию, которая обеспечит эффективность защиты помещения от всех «невзгод» и проблем. Один из примеров «сотрудничества» — эковата для помещения и пенопласт для фасада. Способ наружного утепления зависит от материала стен веранды.

Для пристроек из блоков

Самый простой вариант — монтаж пенопласта или ЭППС с помощью клеевого состава и дюбелей, которые называют «грибками» и «зонтиками». После фиксации теплоизоляционного материала сверху утеплителя крепят сетку, на которую можно наносить финишное покрытие. Теплоизоляция блочных стен подразумевает проведение несколько этапов:

на основание приклеивают плиты утеплителя, которые для надежности дополнительно фиксируют дюбелями;

этим же клеевым составом промазывают поверхность теплоизоляционного материала, на котором сразу же крепят армирующую сетку;

после высыхания клея стены покрывают декоративной штукатуркой.

После того как этот слой высохнет, поверхности защищают фасадной краской. Для монтажа плит надо приобрести специальный клей — тот, который предназначен именно для фиксации выбранного утеплителя.

Для деревянных стен

В этом случае операция начинается с заделывания всех щелей. Оптимальный вариант — создание «теплого шва». Дальнейшие действия таковы:

на стенах крепят пароизоляционный материал, потом набивают обрешетку из бруса, при выборе шага ориентируются на ширину купленного утеплителя;

между элементами обрешетки вставляют теплоизоляционный материал, его также крепят дюбелями-грибками;

сверху утеплитель закрывают гидро-ветроизоляционной мембраной, для ее фиксации используют степлер.

В роли финишного покрытия для деревянных веранд сможет выступить вагонка (блок-хаус, фальшбрус) или сайдинг.

Как видно, ответов на вопрос, как утеплить веранду своими руками, существует довольно много, и большинство способов вполне по силам выполнить самостоятельно человеку, который не относится к «касте» профессионалов. О том, как можно защитить эту пристройку от холода и влаги, расскажет мастер из следующего видео: