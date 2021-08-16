Для большинства автолюбителей гараж не просто пристанище для машины. Это небольшое здание становится вторым домом, мастерской, хранилищем инструментов и различных материалов. Оно защищает хозяев и их имущество от дождя и снега, но не в состоянии спасти от холода и перепадов температур. Сильные колебания становятся причиной появления конденсата — серьезной угрозы для автомобиля. Поскольку и владельцы проводят немало времени за различными работами, оптимальный температурный режим в строении необходим. Его обеспечит качественная теплоизоляция. Но сначала мастеру не помешает узнать об особенностях этих операций. Знакомство с популярными вариантами позволит ему решить, чем и как утеплить гараж своими руками.

Технологии утепления строения

Долговечность средства передвижения зависит от условий в помещении. В первую очередь, гаражу необходима эффективная вентиляционная система. Если говорить о температуре зимой, то этот показатель не должен быть выше 5°.

Перед тем, как интересоваться вопросом, как утеплить гараж своими руками, его владельцам не помешает познакомиться с возможными решениями этой задачи. Оптимальный вариант для тех, кто хочет обеспечить идеальные условия в гараже, — теплоизоляция снаружи и внутри.

Однако такое «всестороннее» утепление будет благом только при одном условии: если в гараже обустроена качественная вентиляция. В противном случае машина будет вынуждена находиться в «термосе», который станет причиной быстрого разрушения ее механизмов и деталей. Хорошей может называться та вентиляционная система, которая обеспечивает определенный воздухообмен: минимум для площади 12-15 м2 (для 1 автомобиля) — 180 м3/ч. За рубежом требования к зданиям строже: там нормой для помещения объемом 60 м3 считаются 400-600 м3/ч.

Утепление с обеих сторон — трудоемкая операция. Если такая масштабная работа хозяина не слишком привлекает, то возможен иной вариант — утепление здания только с одной стороны. В этом случае способ, удобный для него, выбирает сам автовладелец.

Вид утеплителя и способ теплоизоляции зависит от желания сэкономить, или от готовности «разориться», но получить благоустроенную постройку. Обшить можно бетонные, блочные, кирпичные, металлические гаражи. Утепляемые здания могут иметь крышу любого типа.

Внутренняя теплоизоляция

Плюс этого способа в том, что можно теплоизолировать любое строение, независимо от его расположения. Гаражи, стоящие рядом, такой работе не помешают. Минус этого варианта — уменьшение площади помещения.

Как утеплить гараж своими руками изнутри? В этом случае чаще делают каркас из бруса или профиля, в него укладывают теплоизоляцию. Зашивают конструкцию или гипсокартоном, или асбестовым волокном. Отделку выбирают по своему усмотрению.

Внешнее утепление

Этот метод подходит только для гаражей, стоящих отдельно. Стены обшивают теплоизоляционным материалом, который потом надежно защищают от внешних воздействий. Утепление снаружи считают лучшим решением: площадь гаража останется прежней. Еще один плюс — шанс выбрать самый эффективный материал. Для данной технологии подойдет любой теплоизолятор: даже тот, который не относится к экологичным материалам.

Причина популярности внешнего утепления — расположение точки росы, границы, где образовывается конденсат. При данном методе она будет находиться между теплоизоляцией и обшивкой. При утеплении изнутри точка росы располагается между утеплителем и стенами. Зимой они могут промерзнуть из-за образования конденсата, а такие условия — прямая угроза сооружению.

Чем можно утеплить гараж самостоятельно?

Недостатка в вариантах нет, особенно если выбрано наружное утепление. Для благоустройства гаража используют и старые, давно известные материалы, и те, что появились на рынке сравнительно недавно.

Минеральная вата

Это кандидат №1 для утепления различных строений. Минеральная вата известно давно, помимо рулонных материалов сейчас выпускают плитные. Широкий ассортимент продукции позволяет выбрать утеплитель любой плотности и толщины. Если рассматривать самые популярные и надежные материалы, то к этой категории можно отнести базальтовую разновидность минеральной ваты.

Единственный серьезный недостаток этого теплоизоляционного материала — его гигроскопичность. Впитав влагу, он уже не в состоянии обеспечить теплоизоляцию. Чтобы защитить минеральную вату, утеплитель с обеих сторон закрывают гидроизоляционным материалом. Еще один возможный вариант — приобретение влагостойкой разновидности минваты. Этому утеплителю не понадобится дополнительная защита.

Стекловата — еще один потенциальный утеплитель для гаража. Главное достоинство его — низкая цена. Однако работа со стекловатой требует осторожности: для монтажа теплоизоляции необходима защитная одежда, перчатки, строительные очки и респиратор. Минус у материала тот же, что и минеральной ваты: стекловата намокает, после чего теряет защитные свойства, приобретает неприятный запах.

Пенопласт, пенополистирол

Первый претендент не отличается хорошими теплоизоляционными качествами: он хрупок, плотность его невелика. Вспененный, экструдированный полистирол лишен главных недостатков «родственника». Этот материал:

максимально прочен;

абсолютно не впитывает влагу;

имеет низкую теплопроводность;

является хорошим звукоизолятором;

инертен к агрессивным химическим веществам;

способен сохранять размеры при больших нагрузках;

не привлекает грызунов, совсем не интересен для плесневого грибка.

Единственный серьезный недостаток экструдированного пенополистирола — пожароопасность. Он горит, выделяя едкий, токсичный дым. Сейчас в продаже появилась огнестойкая, негорючая разновидность этого материала.

В состав такого ЭППС введены добавки-антипирены, однако и этот пенополистирол можно назвать только «условно негорючим». Оптимальные варианты для теплоизоляции гаража — самозатухающие утеплители: ПСБ-С 35, ПСБ-С 40. Минимальная толщина плит — 50 мм.

Пенополиуретан

ППУ — инновационный материал. Это жидкий утеплитель, который позволяет получить сплошной слой, полностью лишенный мостков холода. Пенополиуретан отличается:

небольшим весом;

высокими теплоизоляционными свойствами;

водонепроницаемостью, паропроницаемостью;

великолепной адгезией с любыми материалами;

экологичностью, долговечностью, огнестойкостью;

энергоэффективностью при минимальной толщине слоя;

простотой работы, возможностью теплоизоляции зданий сложной конфигурации.

ППУ биологически и химически инертен, он максимально устойчив к резким перепадам температур. Минус нового материала — необходимость специального оборудования для его напыления. Стоят такие установки дорого. Да, агрегат можно взять в аренду, но и она обойдется недешево.

Теплая штукатурка

Это второй претендент, появившийся на рынке недавно. Теплая штукатурка предназначается для утепления фасадов. Это цементная смесь, в состав которой вводят теплоизоляционный материал. Им может быть пенополистирольная крошка, пеностекло, перлитовый песок, вермикулит или опилки. Материал с отходами деревообработки подходит только для внутреннего утепления зданий.

Теплая штукатурка — отличная альтернатива пенопласту или пенополистиролу. Помимо презентабельного вида такая теплоизоляция имеет и другие преимущества. К ним можно отнести:

простоту подготовки основания: его не придется выравнивать;

возможность отделки — например, акриловой краской;

абсолютную пожаробезопасность;

простоту, удобство нанесения;

высокую степень адгезии;

отличную звукоизоляцию;

паропроницаемость;

скорость работы;

доступную цену.

Минусы у штукатурки-утеплителя тоже есть. Это большой расход раствора (8-10 кг/м2), необходимость разделить работу на 2 этапа, так как один толстый слой не гарантирует прочности отделки. Главный недостаток такого покрытия — значительный вес. В отличие от легких теплоизоляционных материалов, теплая штукатурка станет серьезной нагрузкой на конструкцию. Поэтому для тонкостенных металлических построек этот вариант не используется.

Теплоизоляционная краска

Эти материалы появились недавно, но уже успели завоевать доверие покупателей. Теплоизоляционные смеси изготавливают из акриловых полимеров, в состав их входят натуральные пигменты и синтетический каучук.

Этот отделочный материал может выступить «соло», или стать частью теплоизоляции — в комбинации с другим утеплителем. Краска способна отражать тепло, а по защитным характеристикам ее приравнивают к слою минеральной ваты (50 мм), или к стене толщиной в 1,5 кирпича. Другие преимущества нового материала:

паропроницаемость;

защита основания от коррозии;

минимальный вес теплоизоляции;

отличное сцепление с разными поверхностями.

Недостатками теплоизоляционной краски считают ее большой расход и высокую цену. Надо сказать, что многие автовладельцы скептически относятся к данному виду «утеплителей». Они считают, что краски с теплоизоляционными свойствами — материалы «от лукавого».

Как утеплить гараж своими руками, какой из материалов будет лучшим выбором? Ответы зависят от того, какие цели преследует автолюбитель. Если во главе угла экономия, то имеет смысл остановиться на минеральной вате или пенополистирольных плитах. Когда расходы волнуют менее всего, можно выбрать более дорогой теплоизоляционный материал — теплую штукатурку или ППУ. Если у хозяина есть тяга к экспериментам, то он сможет сам оценить эффективность теплоизоляционной краски, или использовать ее в комплексе с другим материалом.

Как утеплить гараж своими руками?

Для того чтобы утепление получилось качественным, необходимо все этапы операции выполнить правильно. В большей степени это касается подготовки поверхностей. Все неровности и серьезные дефекты заделывают штукатуркой или шпаклевкой. После высыхания состава основание шлифуют, затем грунтуют. Дальнейшая работа зависит от выбранного материала и метода утепления.

Наружная теплоизоляция минеральной ватой или ЭППС

Существует 2 способа теплоизоляции. Наименее сложный и не слишком затратный вариант — утепление без обрешетки. В этом случае плиты фиксируют на стенах клеевым составом и/или тарельчатыми дюбель-гвоздями — «зонтиками» («грибками»).

Перед первой операцией основание предварительно грунтуют. Монтаж утеплителя производят в шахматном порядке. Все стыки закрывают монтажной пеной. Сверху с помощью штукатурки или клея крепят фасадную армирующую стекловолоконную сетку, которая станет надежным основанием для отделочного материала. Последние этапы — оформление стен декоративной штукатуркой и/или краской.

При утеплении минераловатными плитами чаще всего создают вентилируемый фасад: для этого на стенах фиксируют каркас из бруса или профиля, предназначенного для монтажа гипсокартона. Лучший вариант для улицы — влагостойкий или огневлагостойкий материал — ГКЛВ или ГКЛВО. Но и эти листы не смогут защитить утеплитель от осадков, поэтому его дополнительно закрывают слоем гидроизоляции.

Наружное утепление минеральной ватой на обрешетку производят так:

Сначала на основании фиксируют прямые подвесы. Шаг между крепежными элементами — 500-600 мм. С помощью подвесов создают каркас из бруса или профиля. Расстояние между его элементами равняется ширине теплоизоляционного материала. Сверху фиксируют гидроизоляционную ветрозащитную мембрану, стыки которой закрывают самоклеящейся лентой.

Для обшивки сайдингом сооружают обрешетку из реек, бруса или оцинкованного стального профиля для монтажа ГКЛ.

Внутреннее утепление гаража

Данная технология — выход, когда нет возможности утеплить гараж снаружи. Теплоизоляция помещения может быть выполнена такими же методами, как и операция со стороны улицы. Поэтому имеет смысл рассмотреть вопрос, как утеплить гараж своими руками пенополиуретаном. Данный вариант предполагает минимум усилий, но потребует или аренды техники, или приглашения «вооруженного» специалиста.

Теплоизоляция ППУ — идеальное решение для гаражей из металла. Первый этап — подготовка поверхностей: стены очищают от загрязнений, ржавчины, жирных пятен, удаляют пыль и сушат. Затем с помощью оборудования напыляют ППУ. Толщина утеплителя — 25-150 мм. После застывание пенополиуретана поверхности штукатурят или окрашивают.

При стенах, построенных из кирпича или других строительных блоков, сначала сооружают каркас для отделочного материала. В этом случае самый простой вариант — использование элементов из бруса. Их фиксируют дюбелями и саморезами. Пенополиуретан наносят слоем, толщина которого не превышает толщину элементов обрешетки.

Пенополиуретан нередко используют «в одиночестве» — для утепления стен, потолка и пола, так как данный вариант дает шанс сэкономить полезную площадь. В этом случае достаточно небольшого слоя материала: для качественной теплоизоляции хватит ППУ толщиной 30 мм.

Пенополистирольные плиты — второй популярный утеплитель. При внутренней теплоизоляции используют клеевой состав. Главное требование к монтажу — отсутствие зазоров между плитами.

Как и чем утеплить пол и потолок гаража?

Это еще один вопрос, который имеет большое количество ответов.

Утепление пола

Ассортимент теплоизоляционных материалов, подходящих для защиты пола, довольно велик.

Керамзит. Это лучший сыпучий утеплитель: он имеет приемлемую цену, влагостоек, пожароустойчив. Его используют на стадии строительства. Для утепления гаража внутри помещения роют котлован глубиной не менее 450-500 мм. Затем засыпают и распределяют щебень, песок (слои по 150 мм). Подушку устилают гидроизоляционным материалом, чаще — рубероидом. Потом засыпают керамзит, который также разравнивают и гидроизолируют. Сверху укладывают армирующую сетку, потом заливают стяжку. Пенополистирол. Данный материал — подходящий вариант для утепления бетонного или деревянного пола. В первом случае основание гидроизолируют. Потом укладывают пенополистирольные плиты, все зазоры задувают монтажной пеной. Когда полом будут «работать» деревянные доски, поступают иначе: сначала фиксируют лаги, затем между ними укладывают теплоизоляционный материал, потом набивают доски. Пенопласт. Утепление этим материалом предполагает заливку тонкого слоя стяжки. Работа практически аналогична операции с керамзитом. Основание выравнивают, застилают гидроизоляцией, потом теплоизолируют плитами пенопласта. Сверху укладывают армирующий слой, который заливают раствором.

Последний потенциальный кандидат — гранулированный шлак. Эти отходы производства также используют для утепления пола строений. На выровненное основание укладывают слой шлака, его выравнивают. Сверху материал застилают гидроизоляцией, но которую затем заливают стяжку.

Теплоизоляция потолка

Как утеплить гараж своими руками со стороны потолка? Выбор способа зависит от материала, из которого изготовлена эта часть конструкции.

Перекрытие из бетона дает шанс использовать один из двух видов теплоизоляции. Для такого основания подходит обрешетка, в которой фиксируют плиты утеплителя. В роли дополнения способен выступить фольгированный материал. Однако ничто не помешает защите потолка теплой штукатуркой. Металлический каркас, обшитый снаружи железом, теплоизолируют с помощью плитного утеплителя. Его крепят между элементами обрешетки. Этот метод не отличается от операции со стенами. Деревянное перекрытие требует такого же каркаса, в котором можно относительно легко зафиксировать любой плитный материал.

Для простейшей металлической крыши вариант один: это теплоизоляция пенополиуретаном. Минераловатным утеплителям, неравнодушным к влаге, необходима надежная защита от нее. Поэтому со стороны улицы укладывают слой гидроизоляции, а со стороны помещения — пароизоляционный материал.

Чем утеплить гаражные ворота?

Теплоизоляция ворот гаража — еще один важный этап комплексного утепления. Для защиты «машинного помещения» можно использовать несколько материалов.

Традиционные утеплители: пенопласт, ЭППС или фольгированный вспененный полиэтилен. Не самый лучший вариант — минеральная вата. Данный утеплитель охотно поглощает влагу, поэтому он очень быстро придет в негодность, а значит, потребует замены.

Теперь об особенностях работы с популярными материалами.

Теплоизоляция пенопластом

Для него также сооружают обрешетку из бруса (50х50 мм). Плиты приклеивают монтажной пеной, которая сама является хорошим теплоизоляционным материалом. Альтернатива ей — любой клей, подходящий для монтажа пенопласта: например, жидкие гвозди, универсальный состав, клей-пена и т. д. Для отделки ворот применяют пластиковые панели, листы фанеры и т. п.

Использование экструдированного ППС

Экструдированный пенополистирол максимально плотен, поэтому при его монтаже чаще обходятся без каркаса. Для фиксации материала используют жидкие гвозди или те смеси, которые предназначены именно для приклеивания ЭППС. В этом случае рекомендуют покупать качественную продукцию — Bergauf ISOFIX, Insta-Stik, Tytan Styro, ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL.

Утепление ворот вспененным полиэтиленом

Фольгированный вспененный полиэтилен чаще используют в комбинации с другими материалами — с пенопластом или с пенополистиролом. Если его используют в одиночестве, то утеплитель приклеивают к очищенной, обезжиренной поверхности фольгой внутрь помещения: например, «быстрыми гвоздями».

Когда полиэтилен используют в комбинации, выбирают один из способов.

На ворота приклеивают полиэтилен с фольгой. Потом на нем фиксируют плитный утеплитель. Сначала делают обрешетку, приклеивают полиэтиленовый утеплитель, затем монтируют пенопласт либо пенополистирол.

Для максимальной эффективности тепло- и гидрозащиты, независимо от метода монтажа, сверху добавляют еще один фольгированный полиэтиленовый слой.

Как утеплить гараж своими руками? О том, с помощью каких материалов, и как можно решить эту задачу, расскажет мастер из популярного видео: