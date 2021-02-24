В преддверии дачного сезона у каждого владельца участка появляется много идей по улучшению облика сада и новым посадкам. Часто, чтобы расширить постройки, поставить беседку, сделать английский газон или стильную ландшафтную композицию, прежде требуется удаление ненужных деревьев или их остатков. И, если с деревьями все довольно очевидно, то как убрать пень? И хорошо если он всего один, но как быть, когда требуется убрать сразу несколько крупных пней перед застройкой или масштабной высадкой? Разберем ниже все основные способы удаления пня.

Удаление деревьев и пней перед застройкой с помощью спецтехники

Если небольшое дерево можно спилить и выкорчевать самостоятельно, то для тотальной расчистки участка перед постройкой дома необходимо использовать специальную технику: трактор, экскаватор.

Для этого:

Предварительно срезают деревья бензопилой по уровню земли, особо крупные пни распиливают вдоль, рубят топором или заостренным ломом (крупные корни). После этого, используя спецтехнику, без труда очищают и выравнивают землю.

Эффективно в таком случае также использовать корчеватель пней – дополнительное оборудование узкого назначения для экскаватора или трактора или пнедробильную машину, превращающую древесину в труху. Если стволы имеют небольшой диаметр, то лучше спилить их не на уровне земли, а оставить сверху около метра и извлечь с помощью металлического троса и лебедки. Для подобных работ можно арендовать спецтехнику, но будет лучше привлечь специалистов и воспользоваться авторским надзором.

Самостоятельное механическое удаление пня

Существует несколько способов, дающих шанс самостоятельно удалить ненужный пень, но прежде оцените реально свои силы и целесообразность такой экономии. Некоторые виды деревьев имеют мощную, разветвленную корневую систему и могут впоследствии дать новые побеги при неполном удалении. Лучше всего вручную убирать пень, если планируете на этом месте делать посадки уже в ближайшие 1-2 года, особенно, если в планах высаживать корнеплоды, а в этом случае использование химических реагентов категорически запрещено.

Перед выкорчевкой пень очищают от окружающей земли. Для этого применяют простые садовые инструменты. Для большей эффективности используют шланг с мощным напором воды. Струей жидкости размывают почву вокруг корней, обнажая их, затем извлекают остатки дерева. Данный способ подойдет для пеньков небольшого диаметра либо в сочетании с другими способами для ускорения работы. Чрезмерное увлажнение не подойдет для некоторых видов почв, поэтому рекомендуют предварительно проконсультироваться с дендрологом. Также не следует ограничиться ручным корчеванием, если обнаружились заболевания корней, которые могут быть опасными для других растений.

Если не планируется посадок в ближайшее время, а пень достаточно сухой, то можно прибегнуть к выжиганию. В этом случае необходимо соблюдать технику безопасности, сделать земляную насыпь вокруг пня, чтобы предотвратить распространение огня, использовать индивидуальные средства защиты, заранее приготовить огнетушитель или шланг с хорошим напором воды. Также необходимо уведомить МЧС о проводимых работах, желательно получить письменное разрешение на сжигание, чтобы не получить крупный штраф. Удаление пней методом сжигания запрещено в торфяной местности, чтобы избежать возгорания почвы.

Способы уничтожения пней

Если пень сам по себе плохо горит, используют химический способ. Он позволяет избежать эпидемии и прорастания побегов из оставшихся корней.

Как убрать пень с помощью селитры

Калийная и аммиачная селитра при правильном применении не только эффективно разрушает древесину, но и существенно повышает ее горючесть. Данный способ хорошо подходит для удаления единичных крупных пней, но требует 1-2 года и перерыв в высадке растений до восстановления почвы. Преимущество изложенного способа заключается в том, что происходит удаление не только ствола, но и самых глубоких корней. Предотвращается дальнейший рост и распространение болезней. Однако стоит помнить, что селитра – взрывоопасное, горючее вещество, что требует мер предосторожности и использования средств защиты. К тому же, нитраты имеют высокий уровень токсичности и загрязняют почву. Лучше всего осуществлять данную процедуру в конце лета или начале осени.

Порядок действий:

Потребуется около 2 кг селитры на среднего размера плодовое дерево. В самом пне высверливают довольно толстые отверстия на расстоянии 5-10 см друг от друга. В получившиеся отверстия засыпают селитру (нитрат калия или натрия), заливают небольшим количеством воды для пропитки. Отверстия заделывают пробками, деревянными колышками или глиной. Накрывают пень толстым полиэтиленом, плотно перевязывают и оставляют примерно на 1 год.

По прошествии года обработанный пень удаляют методом сжигания.

Как удалить пень с помощью карбамида (мочевины)

Порядок действий:

Потребуется около 2,5 кг селитры для удаления пня среднего размера. Высверливают отверстия сверху и по бокам на расстоянии 5-10 см друг от друга. Боковые мини-тоннели делают под наклоном, чтобы реагент не высыпался. В каждое отверстие помещают мочевину, заливают небольшим количеством воды для интенсивной пропитки. Затем их, как и в предыдущем случае, заделывают пробками, деревянными колышками или глиной. Накрывают пень плотным полиэтиленом, крепко перевязывают и оставляют на 2 года.

Через 2 года пень полностью перегнивает, почва снова становится плодородной.

Как убрать зараженный пень с помощью медного купороса

В некоторых случаях требуется использовать достаточно радикальные способы удаления пня и корней, например, когда дерево было заражено опасными бактериями, которые могут распространиться по саду и привести к эпидемии растений. В этом случае используют особо токсичные вещества: медный и железный купорос. Они помогают эффективно бороться с большинством болезней и предупредить их распространение.

После закладки препаратов в заранее сделанные отверстия способом, описанным выше, уже через несколько дней корни опасного дерева начинают отмирать, происходит обеззараживание. К сожалению, данный способ не приведет к полному разложению древесины, как, например, использование мочевины или специальных гербицидов. Через 2 года пень требуется выкорчевать традиционным способом или с применением спецтехники, либо сжечь, если на этом месте не планируются посадки съедобных культур. Важный момент: не рекомендуется применять медный и железный купорос вблизи железных труб или конструкций, так как этот станет причиной коррозии металлов.

Как уничтожить пень с применением поваренной соли

Соль хотя и видится на фоне других токсичных веществ более щадящим вариантом, однако это совсем не так. Применение поваренной соли для обеззараживания пня и борьбы с вредителями очень эффективно и дает ощутимый результат уже через 2 месяца, но уничтожает все живое на много лет. Данный способ рекомендуется применять, если на месте пня планируется возвести бетонную конструкцию или проложить дорогу. В этом случае использование данного способа будет наиболее эффективным и оправданным.

Отлично поддаются удалению с помощью соли пни крупных деревьев: дуба, ореха, тополя. Порядок действий тот же, как и в случае с применением химикатов:

Сверлят отверстия в пне с помощью перфоратора. Засыпают поваренную соль, потом добавляют воду. Укрывают плотным водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленом, и перевязывают у основания пня.

Через 2 года пень можно будет без особого труда выкорчевать.

Экологичные способы борьбы с пнями

Самый быстрый, щадящий, экономичный и совсем не очевидный способ борьбы с нежелательными пнями – это их маскировка. Пень можно органично вписать в изысканную ландшафтную композицию или замаскировать другими растениями. В руках хорошего плотника старый пень превратится в подставку, небольшой столик, клумбу. На месте старого пня часто делают костер, а это уже неотъемлемый ритуал во время дачного отдыха. Специалист по ландшафтному дизайну поможет подобрать растения-симбиотики, для которых пень будет опорой и питанием. Таким образом, древний пень можно превратить в эстетичную лесную миниатюру.

Если удаления пня – дело несрочное, то можно попробовать удалить его с помощью грибов. Лучше всего для этой цели подойдут летние опята и вешенки, поскольку питанием для них являются мертвые деревья. Эти виды грибов можно применять без опаски, что они начнут паразитировать на плодоносных деревьях. Данный способ совсем несложный: требуется лишь посадить мицелий, он же грибница, либо опрыскать пень раствором со спорами, который можно приготовить самостоятельно.

Подсаживают грибы для борьбы с пнем так:

Мелко измельчают шляпки вешенок или летних опят. Смешивают их с водой, тщательно взбалтывают массу и фильтруют. Опрыскивают получившимся раствором пень и поливают им боковую поверхность. Оставшиеся кусочки грибов подсаживают в углубления в основании пня и заделывают их мхом или влажными опилками.

Преимущества данного способа – экологичность, чистота почвы от химикатов и ядовитых веществ и, в качестве бонуса, до 10 кг свежих съедобных грибов в сезон с собственного участка.

Резюмируя написанное

В заключение перечислим еще раз основные способы удаления пней и нюансы применения каждого из них:

Удаление с помощью спецтехники (экскаватор, трактор, корчеватель пней, манипулятор, пнедробильная машина, использование металлического троса и лебедки).Данный способ подойдет для масштабной расчистки участка перед застройкой или земляными работами. Необходимо обеспечить подъезд крупной техники и желательно использовать авторский надзор. Механическое корчевание вручную. Подойдет для единичных деревьев или пней небольшого диаметра. Используются садовые инструменты для подкопки и шланг с мощным напором воды. Ствол и корни можно распилить бензопилой. Удаление пня выжиганием. Необходимо позаботиться о безопасности и согласовать работы с местным отделением МЧС. Использование химических реагентов. Применение нитратов, карбамида, медного и железного купороса, специальных препаратов и поваренной соли подойдет для борьбы с крупными пнями с разветвленной корневой системой и совершенно необходимо для борьбы с возбудителями растительных болезней.

Самый лучший вариант — экологичные способы борьбы с пнями. Наиболее щадящие способы решения проблемы – обыграть их подходящими растениями или приемами из области ландшафтного дизайна, либо подсадить грибные культуры, которые естественным образом со временем разрушат ствол и корни.

Своим способом борьбы с раздражающим «препятствием» поделится автор популярного видео: