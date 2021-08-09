Защищенные конструкции для выращивания растений давно стали нормой для дачных участков. Они дают возможность собирать урожай, в качестве и безопасности которого можно не сомневаться. Однако в большинстве регионов нашей необъятной страны дачный сезон не радует длительностью, поэтому огородники ищут и находят решение. Оно — круглогодичное жилище для растений. Многих интересует, как сделать зимнюю теплицу, чтобы обеспечивать себя свежими овощами даже в лютые морозы. Работу эту не назвать простой: нужно не только построить конструкцию, но и качественно утеплить ее, организовать обогрев, провести электричество. Однако такая операция вполне осуществима.

Чем отличается зимняя теплица от обычной конструкции?

Прежде чем разбираться в том, как сделать зимнюю теплицу, нужно познакомиться с ней поближе. Это сооружение сильно отличается от привычного, летнего «коллеги», но общее в них одно: в любой теплице должно быть тепло, или жарко.

В отапливаемых конструкциях можно круглый год выращивать теплолюбивые овощные культуры, экзотические фрукты, цветы, грибы и т. д. Однако разные растения требуют определенного микроклимата и степени освещенности, поэтому и требований к «дому» для них довольно много. Круглогодичная постройка обязана иметь несколько важных характеристик.

Максимальная прочность строения, его капитальность. Зимняя теплица требует очень качественного, надежного фундамента, тяжелого каркаса, который сможет противостоять ветровым и снеговым нагрузкам. Функциональность. Для строения, предназначенного для круглогодичного выращивания растений, нужна отличная теплоизоляция, ему необходимо организовать постоянный подогрев и освещение в короткий световой день. Это условия обязательные. Размеры и площадь. Поскольку работать в теплице владельцы участка будут круглый год, пребывание в ней должно быть комфортным. Чтобы обеспечить культурам оптимальные условия для хорошей урожайности, строение делают более просторным и высоким.

Еще один важный момент — разделение на зоны. Их количество зависит от того, какие растения планируют выращивать хозяева. Одним культурам необходимо больше тепла, влаги, другим меньше. Зонирование даст шанс создать идеальные условия для выращивания всех сортов овощей и фруктов. Например, для особо чувствительных растений можно организовать дополнительное утепление.

Разновидности зимних теплиц

Первый этап — выбор сооружения, которое владельцы хотят видеть на своем участке.

Конструктивные особенности

Всепогодные строения для выращивания теплолюбивых растений делятся на два основных вида — на условно-капитальные и капитальные теплицы.

Условно-капитальные постройки. Они дают возможность разобрать конструкцию, чтобы перенести ее на другое место. В этом случае фундаментом чаще являются сваи, а пол изготавливают из древесины. Капитальные. Это стационарные, неразборные теплицы, поэтому оптимальный участок для них выбирают сразу. В роли основания нередко выступает лента. Пространство внутри нее утепляют. Однако есть и другие варианты: например, фундамент из блоков, столбчатое или монолитное основание.

Если рассматривать формы и конструктивные особенности строений, то здесь выбор шире.

Популярные решения

Зимние теплицы бывают нескольких видов.

Заглубленные, подземные, или термосы. Этот вариант идеально подходит для регионов с суровыми зимами, так как основная часть конструкции находится под землей, отлично сохраняющей тепло даже при минусовых температурах. Двухскатные. Такие зимние теплицы позволяют выращивать культуры в ящиках. Главное преимущество традиционных «домиков» — их надежность. Снеговые нагрузки этим конструкциям не страшны, потому что осадки на крыше с уклоном не задерживаются. Арочные. В отличие от летних сооружений, такую теплицу довольно сложно изготовить самостоятельно: нужен надежный каркас для поликарбоната и качественная обшивка. Поэтому данные изделия чаще покупают готовыми, а сборкой их занимаются представители компании. Теплицы, пристроенные к дому. Этот вариант тоже популярен: его выбирают, чтобы устроить в теплице зимнюю оранжерею. Стена здания обеспечивает растениям дополнительную защиту от холода. Плюс конструкции-пристройки — максимальное удобство: в такую теплицу можно входить из дома.

Некоторые хозяева изготавливают не совсем привычные односкатные теплицы. Построить эти оранжереи немного проще, чем двухскатные, однако они также обеспечат беспрепятственный сход осадков.

Теплицы мансардного типа, или мансардные конструкции — последние претенденты. Это самые надежные, практически неуязвимые сооружения. Максимальную жесткость им придают углы. Чем их больше, чем прочнее получается каркас. Второе достоинство мансардных теплиц-домиков — конек. Благодаря ему снег не будет скапливаться не крыше, даже пологие скаты смогут минимизировать нагрузку на конструкцию.

Какой и как сделать зимнюю теплицу? Однозначного ответа на первую часть вопроса не существует. При выборе того или иного варианта будущие владельцы строения принимают во внимание климатические условия, свои предпочтения, средства и особенности растений, для которых они собираются строить «приют».

Способы отопления круглогодичных строений

Выбор отопительного прибора — часть вопроса о том, как сделать зимнюю теплицу. Поэтому сначала необходимо выбрать оптимальную систему. Способов обогрева помещения для растений есть несколько.

Использование печи

Самый незатейливый вариант — помощь знаменитой буржуйки, которая найдется практически в любом дачном хозяйстве. Такая печь обещает минимальные расходы, поэтому именно ее очень часто используют в роли обогревательного прибора в зимних теплицах. Даже в морозы это простейшее оборудование способно не только прогреть помещение до 20°, но и длительно удерживать тепло. В качестве топлива используют обычные дрова, опилки, топливные брикеты и т. д.

Минусы у такого элементарного способа отопления есть.

Неудобство. Необходимо регулярно, минимум раз в день, закладывать топливо в прибор, а значит, нужно постоянно находиться рядом с теплицей. Открытый огонь. Он потенциальная угроза всегда. Поэтому надо тщательно следить за тем, чтобы рядом с печью не было пожароопасных предметов.

Еще один существенный минус использования буржуйки — неравномерность прогрева теплицы, отсутствие нормального воздухообмена. Чтобы обеспечить оптимальный микроклимат для всех культур, буржуйку размещают на некотором расстоянии от растений, или устанавливают вентилятор рядом с ней.

Помощь электроприборов

Данный способ рекомендуют использовать для зимних теплиц небольшой площади. Причем они должны быть качественно утеплены. В противном случае затраты на электроэнергию будут серьезными. Для обогрева теплиц применяют несколько видов оборудования.

Тепловентиляторы

Прибора средней мощности хватит для обогрева помещения площадью 3х6 м. Недостатком этого вида оборудования считают его узконаправленное действие. Нивелировать его позволит правильная установка тепловентилятора. Небольшие системы мобильны, поэтому их можно установить в том месте, которому требуется максимальное количество тепла. Особняком стоят газовые тепловентиляторы, работающие на сжиженном топливе. Их для обогрева теплиц не используют.

Тепловые пушки

Это оборудование (подвесное, напольное) используют для теплиц больших площадей. Оно состоит из нагревательного элемента и мощного вентилятора, установленного за ним. Горячая струя выходит под большим давлением, распространяется быстро, поэтому воздух в помещении, нагревается очень быстро.

Модели универсальных устройств имеют разную мощность, поэтому подобрать прибор под имеющуюся площадь легко. Однако и минусы у тепловых пушек есть. К ним относится почти мгновенное сжигание кислорода, слишком высокая температура воздушной струи и большое потребление электричества.

Конвекторы, напольные или подвесные

Это еще один вариант, подходящий для больших теплиц. Конструкция этих обогревательных приборов относительно проста. Холодный воздух оборудование затягивает через нижние отверстия, через верхние выходят нагретые массы.

Достоинства электрических конвекторов — быстрое и равномерное прогревание, бесшумная работа, небольшая потеря кислорода, простота установки и подключения, относительно невысокая цена. Их единственный минус — неэкономичность: конвекционное оборудование потребляет довольно много электроэнергии.

Инфракрасные излучатели

Плюс инфракрасных обогревателей — способность греть только те предметы и поверхности, на которые приборы направлены. Для теплицы это растения и почва. Воздух во время их работы не нагревается. Инфракрасное оборудование делится на два вида: можно приобрести лампы или ленты.

Подвесные лампы

Их элементы — излучатель электромагнитных волн и рефлектор, который отражает и направляет их в зону обогрева. Есть лампы:

электрические: их излучение коротковолновое, поэтому данные приборы подходят для обогрева теплиц средних и маленьких размеров;

газовые, с длинноволновым излучением: этот вид оборудования способен прогреть помещения площадью более 30 м2.

Третий вид приборов — дизельные. Эффективность этих инфракрасных ламп такая же, как у газового оборудования, их главное преимущество — мобильность.

Ленты, защищенные пленкой

Такие излучатели потребляют минимум электроэнергии, но сильный нагрев они обеспечить не в состоянии. Максимально возможная температура — 60°. Ленты или закладывают в грунт, или используют в качестве подложки в ящиках: например, для рассады. В обоих случаях инфракрасные ленты гарантируют одинаковый температурный режим.

Плюсы инфракрасного отопления — компактность, быстрый нагрев, бесшумная работа, постоянный уровень влажности, пожаробезопасность, длительный срок службы. Минусы ИК приборов — установка, которая требует помощи специалиста, риск приобрести неоригинальное оборудование из-за большого количества подделок, высокая цена.

Системы «Теплый пол»

Этот вид нагрева дает шанс поддерживать постоянную температуру грунта. Такие системы могут быть единственным видом отопления зимней теплицы, но теплый пол нередко используют и в комбинации с другими приборами.

Есть два способа организации системы — электрическое и водяное отопление. В первом используют нагревательные саморегулирующиеся кабели, во втором — прокладывают трубы. Электрообогрев относительно прост: как в монтаже системы, так и в подключении. Однако при повреждении одного участка выйдет из строя вся система.

Организация водяного отопления — самая сложная и затратная операция, так как требуется разводка труб — горизонтальная для грунта, вертикальная для стен. Обязательна установка термостатов и датчиков температуры. Однако эксплуатация водяного теплого пола обещает экономию. Но только в том случае, если на участке есть скважина, а теплоноситель нагревается газовым или электрическим котлом.

Система теплого пола может быть автономной или зависимой. Для ее самостоятельной работы котел устанавливают непосредственно в теплице. Зависимый вид (от домового бойлера) дает возможность экономии, но автономный обогрев надежнее. Такой системе не будет страшна поломка оборудования, работающего в жилом здании.

Комбинации

С комбинированным отоплением лучше заранее познакомиться владельцам просторных круглогодичных теплиц. Это единственное логичное решение для регионов с суровыми зимами, там, где низкая среднегодовая температура.

Как можно сделать эффективное отопление зимней теплицы? Вариантов существует сравнительно много. В список потенциальных решений входят такие комбинации:

инфракрасные лампы и водяной теплый пол;

электрокабель в земле и водяной контур на стенах;

инфракрасные ленты или кабель в земле плюс инфракрасные лампы;

водяной обогрев стен, электрокабель в земле и инфракрасные излучатели;

электрические конвекторы (тепловентиляторы, тепловые пушки) плюс инфракрасные приборы (лампы, ленты).

Возможны и иные варианты. Комбинацию выбирают, исходя их собственных соображений. Обязательно принимают во внимание финансовую сторону вопроса, так как некоторые способы потребуют больших расходов.

Как сделать зимнюю теплицу?

Поскольку самым востребованным материалом для сооружения теплиц является поликарбонат, именно на его примере лучше познакомиться с сооружением всесезонной теплицы.

Строительство фундамента

Оптимальным вариантом для зимней постройки считают мелкозаглубленную ленту, которая практически не имеет слабых мест. Другие потенциальные кандидаты — столбы или сваи. Но в этих случаях конструкция потребует качественного утепления. Перед началом операции к участку прокладывают все необходимые коммуникации (водопровод, электроснабжение и т. д.).

Строительство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов.

Сначала выкапывают траншею. Ее минимальная глубина — 500 мм, ширина — 150-200 мм. На дно ее засыпают песчаную подушку толщиной 50 мм. Материал проливают водой, затем его тщательно трамбуют. Собирают и устанавливают опалубку. Внутри расстилают гидроизоляционный материал (рубероид), затем на обломки кирпича устанавливают армирующий каркас, связанный из прута и проволоки. В подготовленную опалубку заливают песчано-цементный раствор. Его рекомендуют поднимать до уровня земли, так как вторую, надземную часть основания лучше выкладывать из влагостойкого кирпича. После набора бетоном прочности переходят к сооружению кирпичной кладки. Сначала поверхность нижней части фундамента гидроизолируют: как минимум двумя слоями рубероида. Блоки выкладывают со смещением в половину кирпича. При работе используют причалку — шнур-ориентир, натянутый параллельно стенам конструкции. Каждый ряд кладки проверяют на вертикальность и горизонтальность. В последнем из них в раствор вмуровывают шпильки — анкерные болты для фиксации нижней обвязки.

Чтобы сэкономить на строительстве фундамента, для формирования цоколя иногда используют б/у материал. Этот вариант допустим, главное условие — влагостойкость кирпича.

Теплоизоляция грунта

Защита конструкции от утечки тепла — еще одна составляющая ответа на вопрос о том, как сделать зимнюю теплицу. Данной работой лучше заниматься перед установкой каркаса. Этот этап не слишком сложен, поэтому много времени и «нечеловеческих» усилий он не потребует.

Первым делом внутри фундамента отмечают участки, на которых в дальнейшем будут высаживать растения. В этих местах выкапывают котлованы, их глубина — 600-700 мм. На дно каждого углубления насыпают слой речного песка толщиной 70-80 мм. Его разравнивают и тщательно утрамбовывают. Сверху укладывают плитный утеплитель, например, экструдированный пенополистирол. На него насыпают слой керамзита (от 120 до 150 мм). После разравнивания материала в котлованы засыпают плодородный грунт.

Некоторые владельцы «плантаций» настороженно относятся к ЭППС и другим искусственным материалам. Для защиты растений от потенциально опасного утеплителя между теплоизоляцией и грунтом можно проложить гидроизоляционный слой из прочной полиэтиленовой пленки.

Есть и второй вариант создания термозащиты почвы зимней теплицы. Его можно использовать, когда сооружение уже полностью готово. Действуют таким образом:

сначала удаляют плодородный слой почвы, потом роют котлован глубиной от 200 мм до метра;

расстилают слой гидроизоляционного материала, укладывают плиты пенополистирола;

все стыки закрывают фольгированным скотчем (Изовером, клей-пеной для ЭППС);

затем снова укладывают гидроизоляцию (полиэтилен), сверху насыпают грунт.

Если запланирована система «Теплый пол» с греющим кабелем, то теплоизоляционный пирог делают иначе. В этом случае его слои располагают так:

грунт;

теплоизоляционный материал;

песок;

нагревательный кабель;

песок;

плодородная почва.

Достойных конкурентов у экструдированного пенополистирола для утепления грунта не существует. Материал имеет низкую теплопроводность, не боится влаги, не деформируется. Работать с ним легко, и проблем при эксплуатации утепленной конструкции не возникает.

Создание каркаса зимней теплицы

Здесь есть несколько вариантов, а выбор зависит от опыта хозяина. Самый простой способ — покупка готового каркаса. Мастера, умеющие обращаться со сварочным аппаратом, изготавливают этот элемент самостоятельно.

Если навыков работы со сварочным оборудованием нет, то лучшим решением будет деревянная конструкция из бруса (59х50, 100х100 или 100х150 мм) и досок (40х100, 40х150, 50х100 или 50х150 мм). Самыми популярными и доступными у нас остаются хвойные породы — ель или сосна. Идеальными считают пиломатериалы из лиственницы, бука, дуба, тика или ясеня.

Сначала брус и доски нарезают в соответствии с чертежом. Затем их шлифуют (наждачной бумагой, болгаркой со шлифовальными насадками). Все заготовки обрабатывают антисептиком и антипиреном. В роли дополнительной защиты нередко используют укрепляющие составы — грунтовки-праймеры. Другой популярный и безопасный продукт для защиты древесины — льняное масло.

Поверхность цоколя также закрывают гидроизоляционным материалом. Затем приступают к сборке нижней обвязки. Для нее берут брус 100х100 мм. Элементы соединяют вполдерева. В обвязке просверливают сквозные отверстия для шпилек. Готовую конструкцию «водружают» на цоколь. Приступают к монтажу стоек каркаса. Для них используют другой материал — брус 50х50 мм. Для соединения с обвязкой выбирают металлические уголки для бруса. Шаг между элементами зависит от ветровой и снеговой нагрузки в местности. Минимальное расстояние между стойками для сложных условий — 600 мм.

Все опоры фиксируют временными (или постоянными) укосинами, добавляют ребра жесткости. Аналогичным образом создают и устанавливают верхнюю обвязку. Затем на ней с помощью уголков фиксируют стропильные фермы из досок (40х100 или 40х150 мм). Расстояние между ними — 1000 мм. Элементы системы устанавливают на обвязку, проверяют их геометрию, затем соединяют коньковым брусом.

Монтаж сотового поликарбоната

Последний трудоемкий этап строительства зимней теплицы — обшивка каркаса ячеистым поликарбонатом. Толщину материала выбирают в зависимости от условий: рекомендуемый параметр — 8 либо 10 мм. Сотовый поликарбонат разрезают на заготовки циркулярной пилой или электролобзиком (пила с мелкими зубьями), болгаркой (круг по металлу, 125 мм) или острым канцелярским ножом.

Для монтажа листов используют соединительные, или стыковые профили (чаще разъемные полимерные), торцевые профили, саморезы с резиновыми прокладками — с термошайбами. Шаг последних крепежных элементов — 200-400 мм. Для герметизации соединений приобретают самоклеящуюся алюминиевую ленту: сплошную для верхних кромок и перфорированную для нижних.

Листы крепят вертикально, чтобы обеспечить сток конденсата. Монтаж поликарбоната производят так, чтобы снаружи находилась внешняя сторона, которая имеет защиту от ультрафиолета. Для саморезов предварительно просверливают отверстия в пространстве между перегородками сот. Их диаметр на 2-3 мм больше, чем у крепежных элементов, потому что такой размер отверстий предотвратит проблемы, связанные с термическим расширением материала. Сильно саморезы не затягивают, иначе покрытие быстро деформируется.

Освещение для зимней теплицы

Нормальный рост тепличный растений можно обеспечить их дополнительным освещением — досветкой. Зимой световой день для культур должен составлять 12-16 часов. Оптимальным вариантом досветки считают автоматические системы, которые способны реагировать на изменение уровня освещения. Для ее организации используют датчики или фотореле.

Есть 3 главных критерия для выбора осветительных приборов: мощность, цветовой спектр и количество излучения. Претендентов для досветки существует довольно много, однако оптимальными для зимних теплиц считаются эффективные, благоприятные для растений и экономичные светодиодные светильники. Их устанавливают по всей площади помещения. Лучший вариант — фиксация приборов с помощью гибких тросов. Этот способ дает шанс легко менять направление и расположение освещения в зависимости от времени суток и интенсивности роста культур.

Самостоятельное строительство зимней теплицы не относится к самым простым операциям. Каждый ее этап требует максимального внимания к малейшим деталям. Поэтому не все владельцы сада-огорода решаются на этот шаг. Тем хозяевам, кто к подвигам готов, не помешает знакомство с будущей работой. О том, как сделать зимнюю теплицу, подробно расскажет мастер из следующего популярного видео, которое состоит из 6 частей: