Участок за городом — то место, где хозяева могут отдохнуть от городской суеты, куда стремятся после работы, или приезжают только на выходные. Поэтому все владельцы не прочь превратить свой дом в красивое, функциональное, просторное и уютное строение. Один из вариантов — его расширение с помощью пристройки, которая дает возможность добавить жилплощадь и облагородить здание. Идеалом является ее возведение на этапе строительства дома, однако если здравая мысль посетила хозяев позже, то и в этом случае задача вполне осуществима. Однако прежде чем приниматься за дело, надо рассмотреть вопрос, как сделать веранду самостоятельно, какую конструкцию выбрать, какие материалы использовать.

Нужно ли согласовывать строительство веранды?

Поскольку с увеличением здания меняется его площадь и объем, этот этап является обязательным. Таким пристройкам требуется регистрация В БТИ и разрешение поднадзорных органов — администрации, санэпидстанции и пожарной инспекции. Чтобы получить «добро», владельцам нужно собрать пакет документов. В него входит:

свидетельство о праве на земельный надел и дом;

план участка, технический паспорт здания;

готовый проект дома с верандой;

согласие всех его жильцов.

Последний документ — заявление на получение одобрения. Его можно заполнить на портале Госуслуг. После того как согласие будет получено, хозяева смогут приступить к строительству. По завершении реконструкции им нужно будет уведомить местные органы управления, предоставить в их распоряжение план, а также оплатить госпошлину за регистрацию.

Нелегальные пристройки, которые не указаны в документах на недвижимость, сделают невозможной продажу, дарение дома или его обмен. К тому же на владельцев может быть наложен крупный штраф. Как правило, для утверждения проекта требуется примерно 2-3 месяца, поэтому данный этап рекомендуют начинать заранее: например, зимой.

Веранда и ее разновидности

Эту конструкцию нередко путают с террасой, однако разница между пристройками серьезная. Веранда всегда имеет крышу и стены, которые в большинстве случаев делают закрытыми, или застекляют. Ее главное назначение — получить дополнительные метры, предоставить владельцам шанс отдохнуть «почти» на природе, но быть защищенными от непогоды. Терраса — открытое сооружение, которое может иметь разную площадь. Нередко его пристраивают к одной стене здания, иногда делают по периметру дома, или у смежных стен.

Что лучше: веранда или терраса? Отличие между ними существенное. Первое строение можно использовать круглый год, второе дает возможность проводить время только в летний период и в хорошую погоду, так как терраса не имеет крыши.

Есть два основных типа веранд: это открытые и закрытые конструкции.

Открытые сооружения не имеют сплошных стен, они чаще огораживаются перилами, но крыша у них есть. Такие сооружения чаще выполняют функцию крыльца, на котором можно расставить мебель для отдыха на свежем воздухе. Закрытые помещения. Они имеют полноценные стены, могут быть застекленными — полностью либо только частично. Такая веранда становится дополнительной комнатой здания, а разместить в ней можно что угодно — кабинет, столовую, прихожую и т. д. Чтобы сделать помещение максимально комфортным, его утепляют, а некоторые хозяева организовывают систему отопления.

Как сделать веранду, вернее, какую конструкцию предпочесть? Тут многое зависит от климата в регионе. Там, где тепло, можно остановиться на открытой пристройке. Если в местности холодный климат, то логичнее сделать утепленную конструкцию, которая будет дополнительной преградой непогоде.

Конфигурация этого помещения может быть любой, однако если говорить о самостоятельном возведении, то оптимальный вариант всего один: это прямоугольная веранда, дающая шанс построить ее быстро и избежать ошибок. Главное условие для пристройки — полная гармония с главным зданием — с его стилем, материалом, облицовкой, кровлей и т. д.

Что нужно учесть при «постройке пристройки»?

Как сделать веранду функциональной, удобной, безупречной? Есть несколько моментов, которые требуют внимания будущих хозяев.

Расположение конструкции. Чаще веранду располагают по стене с входной дверью. Причина — возможность гарантировать дополнительную защиту дома от осадков, ветра, солнечных лучей и т. д. Но это далеко не единственный вариант. Например, если постройка будет исполнять роль гостевой комнаты, кабинета, то она может и не иметь входной двери, ведущей на улицу. Естественное освещение. Расположение зависит от нескольких факторов. Если солнцепек не лучший вариант для хозяев, то для веранды лучше выбрать западную или восточную сторону. В регионах с суровым климатом оптимально южное направление, особенно если конструкция будет открытой. Север и теплый климат — комбинация, которая спасет от изнуряющей жары. Тип почвы на участке, глубина его промерзания, уровень грунтовых вод. От него зависит выбор вида фундамента для конструкции. Если рассматривать самые популярные основания, то это ленточное и столбчатое. Первый фундамент лучше предпочесть, если грунт неидеален. Главные преимущества второго — относительно быстрое его сооружение и минимальные траты. Размер веранды. В большей степени на него влияют габариты дома. Стандарт — совпадение длины веранды и той стороны здания, у которой постройка находится. Второй вариант — чуть меньшие размеры, ее располагают посередине стены, а в центре конструкции устанавливают дверь.

При проектировании веранды нужно решить много вопросов. Для пристройки, которая будет приподниматься над поверхностью, будет нужна лестница. Если на здание попадает не так много света, то лучше предпочесть стеклянные стены или прозрачную крышу. Когда конструкция планируется открытой, потребуются дополнительные элементы: от вездесущего солнца владельцев смогут защитить занавески или зонты.

Потенциальные материалы для строительства

Как сделать веранду, какие стройматериалы для этого потребуются? Это первый вопрос, от ответа на него будет зависеть стоимость конструкции, а также сложность возведения пристройки. Второй момент: как правило, веранду сооружают из тех же материалов, из которых возводилось здание.

Дерево. Оно имеет много преимуществ. Среди них — широкий ассортимент, относительная простота работы, возможность идеально вписать веранду в ландшафт. Серьезных минусов у древесины три: это ее неравнодушие к влаге, неспособность противостоять живой угрозе и боязнь огня. Поэтому дерево требует качественной обработки антипиренами и антисептиками. Кирпич. Это материал основательный, причем во всех смыслах. Конструкции из блоков максимально долговечны, однако идеальны только для таких же домов. Этим тяжелым сооружениям требуется супернадежный фундамент.

Третий вариант — прозрачные материалы: это легкий поликарбонат или стекло. Если хозяевам необходимо «торжество света», то лучших кандидатов не найти. Эти материалы прекрасно сочетаются с любыми стенами дома. Недостаток у них один: это сильный нагрев. Чтобы его нивелировать, стены конструкции делают раздвижными.

Как сделать веранду самостоятельно?

Прежде чем приступать к подготовительному этапу, необходимо познакомиться с несколькими важными правилами.

Такая реконструкция проводится после завершения усадки главного здания — через 2-3 года после его строительства. Необходимо соблюсти пропорции: для большого здания идеалом будет такая же просторная веранда, для скромного дома — небольшая пристройка. Дополнительное помещение пристраивают вплотную к дому, чтобы избежать попадания влаги и «гуляния» сквозняков.

Как уже было сказано, тяжелая конструкция требует фундамента-ленты, для возведения легкой веранды будет достаточно столбчатого основания.

Этап подготовки к строительству включает демонтаж крыльца, очистку территории, прилегающей к дому, от камней, растительность и мусора, снятие плодородного слоя почвы. Попутно готовят площадку под строительные материалы. После этого приступают к работе.

Сооружение фундамента

Конструкции из дерева или поликарбоната могут быть возведены на столбчатом основании, который подходит практически любому грунту, включая болотистые участки. Фундамент не привязывают к главному зданию.

Столбчатый фундамент

Маленькая и легкая пристройка требует 4 опор по углам, однако и для нее, и для большой конструкции лучше выбрать более надежный вариант — с промежуточными столбами. Расстояние между элементами зависит от размеров веранды, оптимальным считается шаг в 500-700 мм.

Порядок действий таков:

После разметки площадки выкапывают мини-котлованы для столбов. Их минимальная глубина — 1000 мм. На дно каждой ямы засыпают подушку: сначала слой песка (150-200 мм), затем щебень или гравий (100-150 мм). Оба слоя по отдельности трамбуют, песок проливают водой. Ямы застилают рубероидом, потом заливают цементный раствор. Минимальная толщина слоя — 150 мм. После застывания бетона устанавливают столбы. Ими могут стать кирпичи, готовые бетонные блоки.

Высоту опор рассчитывают так, чтобы настил пола конструкции располагался на 250-300 мм ниже пола главного здания. Столбы обмазывают битумной мастикой (укрывают как минимум двумя слоями рубероида). Оставшийся зазор между грунтом и опорами засыпают песком.

Ленточное основание

Тяжелая кирпичная конструкция, веранда с остеклением требует более «основательного основания», поэтому лучшим вариантом в этом случае будет лента. Для нее сначала размечают территорию колышками и шнуром, потом роют траншею. Ее глубина зависит от характеристик грунта, поэтому оптимален такой же параметр, как и у дома.

В траншею устанавливают опалубку, сбитую из досок. На дно засыпают ту же подушку, состоящую из песка и щебня (гравия). На обломки кирпичей укладывают армирующий каркас, сделанный из стальных прутьев или прочной сетки. В опалубку заливают цементный раствор, который избавляют от воздуха и разравнивают. Затем его накрывают пленкой.

При жаркой погоде основание ежедневно смачивают, чтобы предотвратить растрескивание бетона.

Монолит

Третий потенциальный вариант — фундамент-плита. Он отличается максимальной надежностью, но такое основание обойдется значительно дороже. Однако если владельцы сооружают открытую веранду, то лишь этот вид основания может считаться идеальным. Причина — его надежность и максимальная защита пола от влаги. Таких качеств деревянные конструкции, неустойчивые к внешним воздействиям, не имеют.

Сваи

Этот тип основания идеален, если на участке песчаный и пучинистый грунт. Данный вариант рекомендуют использовать для тяжелых пристроек. Главное его преимущество — скорость работы: винтовые опоры можно вкручивать без приглашения техники. В отмеченных местах вкручивают сваи, в верхней части которых заранее делают отверстия для штанг-рычагов. После завершения этого этапа верх опор срезают, затем в них заливают раствор.

Сборка каркаса веранды

К этому этапу приступают после набора бетоном прочности. Первым делом на основание укладывают гидроизоляцию: по традиции и столбы, и ленту защищают несколькими слоями рубероида.

На подготовленном фундаменте сооружают обвязку-раму, она может быть двойной. Эту усиленную конструкцию обычно выбирают для относительно тяжелых пристроек. Для обвязки берут брус сечением 150х150 мм. Перед началом строительства все деревянные элементы пропитывают антисептиками (антипиренами).

На торцах бруса, выбранного для нижней обвязки, делают запилы высотой в половину материала. Их длина равна сечению заготовок — 150 мм. Пропил делают циркулярной (цепной) пилой либо ножовкой. Затем детали соединяют паз в паз. Усиливают углы конструкции металлическими скобами или двумя-тремя гвоздями (№150). Чтобы избежать возможного смещения каркаса, на этапе создания фундамента добавляют дополнительные элементы. В углах будущей ленты оставляют выпуски арматуры. Диаметр их — 8-10 мм, длина свободных отрезков — 200-250 мм. В столбы вбивают штыри. Перед сборкой рамы в брусьях сверлят отверстия соответствующего диаметра, затем их укладывают, а свободные концы арматуры загибают заподлицо с обвязкой. Внутри рамы фиксируют поперечные элементы, для них вырезают пазы, шаг — около 1000 мм. Крепят брусья длинными гвоздями (уголками). Затем устанавливают стойки — по длинной стороне конструкции, там, где будет дверной проем. Их длину выбирают так, чтобы высота крыши была не менее 2 м, чтобы обеспечить уклон кровли от главного здания. Фиксируют стойки саморезами, усиливают уголками. Крепят стойки временными укосинами.

Для создания верхней обвязки используют брус 100х100 мм. Эту раму собирают на земле, потом устанавливают на опоры. Во время всех этапов сборки элементы конструкции обязательно проверяют уровнем и отвесом.

Монтаж пола и крыши

Если веранда планируется открытой, то лучше выбрать доски из лиственницы, так как этот материал отличается стойкостью к влаге, плесени, имеет привлекательный вид, упрощает подготовку древесины. В этом случае обработку защитными препаратами проводят как минимум дважды. Особое внимание уделяют самым незащищенным участкам — торцам досок. Настил делают традиционно — вдоль длинной стороны.

Кроме досок существуют и другие варианты: это террасная доска, влагостойкий ламинат и керамическая плитка. Можно рассмотреть бюджетный материал — линолеум, который еще рано сбрасывать со счетов. Новые изделия отличаются симпатичным видом и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Каркас крыши изготавливают из дерева, используя верхнюю обвязку пристройки и прогон из бруса, зафиксированного на стене дома анкерными болтами. На нем фиксируют верхние части стропил (брус 100х200 мм), а нижние крепят к верхней обвязке каркаса. Шаг между ними — около 500 мм. Расстояние между элементами обрешетки зависит от вида кровельного материала:

шаг для керамической черепицы составляет 350 мм;

600-900 мм требует металлическая ее разновидность и профнастил;

ондулину, уложенному с наклоном более 15°, необходимы 600 мм, шиферу — до 800 мм.

Обязательное условие для крыши — ее уклон от дома — от 15 до 20°. Эти градусы не позволят осадкам скапливаться на кровле веранды. В роли покрытия чаще выступают те же материалы, что защищают дом. Реже используют стекло или цветную разновидность сотового поликарбоната.

Утепление и отделка стен веранды

В качестве теплоизоляционного материала для стен чаще используют пенопласт и минеральную вату. Сначала к каркасу крепят гидроизоляцию, затем укладывают утеплитель, который фиксируют поперечными рейками. Именно они будут обрешеткой для монтажа внутренней отделки. Для утепления перекрытий выбирают минеральную вату. Утеплитель гидроизолируют со стороны подполья (кровли). В роли защиты в помещении используют пароизоляционный материал.

Чем обшивают каркас? Ассортимент таких материалов достаточно широк. Для отделки снаружи и внутри используют деревянную вагонку, которая привлекательна, приятна на ощупь и экологична. При дополнительной обработке такие стены прослужат долго, так как они довольно устойчивы к различным внешним воздействиям. Однако многие специалисты выступают против использования вагонки в качестве внешней отделки, даже той, что имеет максимальную защиту.

Другие потенциальные претенденты — пластиковые панели, сайдинг. Если рассматривать кандидатов на роль внутренней отделки, то для нее подходят гипсокартонные листы, материал практичный, позволяющий обшить как стены, так и потолок. Плюс ГКЛ и ГВЛ — возможность выбрать любой отделочный материал — от штукатурки до обоев.

Даже возведение небольшой конструкции потребует точных расчетов, времени и немалых усилий. Поэтому сначала будущим строителям не помешает посмотреть, какой фронт работ им предстоит. О том, как сделать веранду, расскажет следующее популярное видео: