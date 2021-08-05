Как сделать смотровую яму в гараже: особенности и этапы операции

Для большинства автолюбителей ремонт и обслуживание автомобиля — операции, которые они предпочитают делать самостоятельно, без привлечения «дорогих» специалистов. Таким мастерам требуется специальное углубление для ремонта, именно эта траншея в «конюшне» становится спасением и сильно облегчает работу. Не все хозяева машин пока знакомы с тем, как сделать смотровую яму в гараже. Да, ее сооружение никак нельзя назвать очень простым, и не слишком затратным, однако такая серьезная работа вполне по силам многим владельцам автомобилей. Но чтобы гарантировать качественный результат, сначала им необходимо познакомиться с технологией строительства этой конструкции, и с этапами сложной операции.

Планирование строительства

Для многих автолюбителей гараж становится вторым домом, а значит, его хочется благоустроить по максимуму. Чтобы обеспечить удобный ремонт и регулярное обслуживание машины, «помещение в помещении» необходимо.

Когда можно приступить к его строительству? Допускаются оба варианта: смотровую яму чаще сооружают на этапе возведения гаража, но возможна работа и в той постройке, которая уже эксплуатируется. Максимально удобен и логичен первый случай, поскольку помех для трудоемких земляных работ не существует: при желании автовладелец сможет воспользоваться услугами землеройной техники.

Оптимальным считается время, когда стены еще не возведены. Готовый гараж, напротив, подготовительный этап значительно усложняет. Выкапывание ямы придется выполнять вручную. Кроме того, хозяину нужно будет думать о том, как избавиться от грунта, как, чем его выносить, куда вывозить и т. д.

Второй важнейший момент — глубина нахождения грунтовых вод. Этот показатель принимают во внимание при строительстве любого объекта. Параметр выше 2500 мм усложнит работы. В таких условиях от проникновения влаги смотровую яму не всегда спасает даже качественная гидроизоляция.

В этом случае рекомендуют организовать дренажную систему по периметру конструкции и под бетонной стяжкой-полом. Она даст возможность отводить воду в канализационный колодец. Если грунтовые воды располагаются ниже 2500 мм, то никаких противопоказаний к созданию смотровой ямы нет.

Размеры гаражной конструкции

Перед тем как начать изучать тему «Как сделать смотровую яму в гараже», нужно определиться с ее размерами. Как правило, их выбирают, ориентируясь на габариты автомобиля и площадь постройки.

Ширина. В этом случае учитывают размеры автомобильной базы — расстоянии между колесами машины. Минимальный параметр составляет 800 мм. Поскольку владелец может в будущем купить новую технику, лучше выбирать средний показатель — 800-850 мм. Длина. Это второй важный параметр. Здесь все просто: к длине средства передвижения прибавляют 1 метр. Однако в этом случае ограничений нет. Хозяева небольших и просторных гаражей могут сделать короткую или длинную смотровую яму. В последнем случае полезную площадь можно приспособить для других задач. Вариантов много: 2000-6000 мм. Глубина. Главный ориентир для этого параметра — рост хозяина автомобиля. Ремонтировать или обслуживать технику ему должно быть максимально удобно. Как правило, к росту прибавляют 100-300 мм. Вообще, сначала рекомендуют определить, в каком положении мастер не будет испытывать дискомфорта, но не забывать, что между машиной и хозяином должны оставаться 250-300 мм свободного пространства.

Если руководствоваться советами специалистов, то невысоким автолюбителям лучше выбрать глубину не менее 2000 м. Когда расстояние велико, эту проблему легко решить — на пол ямы можно установить настил или подставку. Если она окажется недостаточно глубокой, то просто и быстро исправить ошибку уже не получится.

Однако при выборе размеров надо учитывать и еще один момент: параметры смотровой ямы и котлована не совпадают, вторые всегда больше. Связана эта разница с тем, что конструкцию необходимо укрепить, гидроизолировать и «облагородить». Выбранные материалы (бетон, пено- или газоблоки, кирпич, штукатурка или кафельная плитка) и займут «лишнее» пространство.

Размеры котлована складываются из параметров (ширины, длины) смотровой ямы, толщины стен, но к ним добавляют 300 мм. Глубина — из толщины песчано-гравийной подушки, стяжки, гидроизоляции и слоя керамзита, если владельцы хотят утеплить пол углубления. К полученному результату добавляют 1800-2000 мм.

Как сделать смотровую яму в гараже?

В этом случае имеет смысл рассмотреть, как создают конструкцию в эксплуатируемой постройке, поскольку работа на стадии возведения гаража все же относительно проста.

Материалы и инструменты

Перед началом «славных дел» приобретают все материалы и собирают инструменты, без которых не обойтись при сооружении смотровой ямы. В список входит (или может войти):

гидроизоляция: битумная мастика и плотная полиэтиленовая пленка, рубероид, жидкая резина и т. д.;

арматурные прутья (диаметр — от 6 до 8 мм) и вязальная проволока (1,5-2 мм);

перфорированные металлические уголки (размеры — 50х50 или 70х70 мм);

брус, доски, ОСП либо фанера для сооружения опалубки;

пластиковые трубы для вентиляции (диаметр — 100 мм);

болгарка, отбойный молоток (перфоратор);

мел, рулетка, угольник, уровень и отвес;

гравий, песок, щебень, цемент, глина;

тачка, ведра для удаления грунта;

лопаты: совковые, штыковые;

металлополимерный трос;

доски для крышки ямы;

сварочный аппарат;

ручная трамбовка;

кельма, правило;

ножовка.

Для работы с глиняным или каменистым грунтом потребуется кирка или лом. Для строительства стен, если мастер не горит желанием использовать для них цементный раствор, понадобятся кирпичи или популярные «воздушно-бетонные» блоки.

Выкапывание и подготовка котлована

Смотровую яму чаще делают в середине гаража. Если размеры строения велики, то возможно ее смещение в какую-либо сторону. Этот этап проводят в такой последовательности:

Первым делом занимаются разметкой. Между ямой и стенами гаража оставляют как минимум 1000 мм, от стен его откладывают необходимые расстояния, делают отметки мелом, потом проводят линии. Корректность чертежа будущей конструкции проверяют угольником. Приглашают нескольких помощников, так как в одиночку работать и сложно, и долго. Затем с участка для смотровой ямы удаляют бетонную стяжку. Для этого этапа используют отбойный молоток (перфоратор, болгарку). Армирующий каркас по периметру котлована аккуратно срезают. Из проема с помощью лопат удаляют подушку и грунт, после чего приступают к земляным работам. После их завершения дно и стены будущей ямы максимально выравнивают, проверяя их измерительным инструментом.

Для создания вентиляционной системы на этом же этапе в стенках котлована организуют каналы (вертикальные, горизонтальные траншеи).

Подготовка пола и стен ямы

После завершения земляных работ переходят к обустройству смотровой конструкции. Грунт на дне тщательно уплотняют, используя ручную трамбовку.

Затем переходят к созданию подушки. На дно засыпают щебень (гравий), слой толщиной 100 мм также хорошо утрамбовывают. На него засыпают песок (50 мм), потом его выравнивают, проливают водой и также уплотняют. Потом добавляют такой же слой гравия. Количество материалов зависит от уровня влажности грунта. Второй возможный вариант — два слоя — песка и гравия. В этом случае толщина каждого из них — 100 мм.

Стены и дно котлована проверяют на вертикальность и горизонтальность. Если надо, то поверхности выравнивают. Потом «чашу» застилают гидроизоляционным материалом: например, рубероидом. Его полосы укладывают внахлест (150 мм). Стыки материала щедро промазывают битумной мастикой.

Гидроизоляцию заводят за края котлована, где фиксируют кирпичами или камнями. Сильно ее не натягивают, чтобы материал при создании стяжки и строительстве стен не потянуло вниз. После завершения гидроизоляционных работ в подготовленный котлован укладывают вентиляционные трубы.

Если решено утеплить бетонный пол конструкции, то на гидроизоляционный материал насыпают керамзит. Его можно смешать с другим сыпучим утеплителем — с гранулированным шлаком.

Способы организации вентиляции

Некоторые мастера ограничиваются общей вентиляционной системой, которая уже обустроена в гараже. Однако лучшее решение — отдельная защита: в противном случае в смотровой яме может появиться затхлый запах, будут «витать ароматы» отработки и бензина.

В этом случае вентиляцию организуют точно так же, как и системы в подвалах. Однако есть возможность ее объединения с трубами гаража — с протоком и вытяжкой. Надо сказать, что это решение оптимальное. Оба канала разветвляются на два патрубка:

Прямой приток предназначается для главной постройки, а нижний, вертикальный уходит в смотровую яму. Вытяжной канал располагают на противоположной стене. Он также имеет два ответвления: для гаража — под потолком, для ямы — в ней, но на небольшом расстоянии от пола главного помещения.

Те, кто не хочет заниматься модернизацией существующей гаражной вентиляции, поступают по-другому — они делают автономную систему. В этом случае приточный и вытяжной канал размещают на противоположных стенах, либо на одной, но в противоположных углах.

Приток делают на расстоянии 100-150 мм от пола ямы, вытяжку — в 200-250 мм от верхнего края стены. Первую (нижнюю) вентиляционную трубу нередко выводят сквозь фундамент. Отверстия, выходящие на улицу, защищают решетками. Приток поднимают над поверхностью земли на 500 мм, вытяжку — на 2000-2500 мм. Сверху устанавливают колпак-зонтик, который защитит вентиляционный канал от осадков и ветра.

Сооружение пола смотровой ямы

На дно котлована укладывают арматурную сетку, изготовленную из прутьев и проволоки.

Так как она должна находиться в толще бетона, ее располагают на плоских камнях, тонких плитах или на обломках кирпича. Оптимальное расстояние от арматуры до дна — 60 мм. Для толстого слоя песчано-цементного раствора собирают и устанавливают опалубку. Затем переходят к изготовлению строительной смеси. Для смешивания раствора из цемента М400 используют следующие пропорции: 1:4:2 (цемент, щебень или гравий, песок). Точное соотношение — 1:3,7:1,9. Для изготовления вручную в состав вводят жидкое мыло или жидкое стекло. На каждые 5 кг потребуется 250 г подручных пластификаторов. Жидкое стекло — обязательный компонент смеси, если грунт на участке имеет повышенную влажность. Приступают к заливке раствора. Его нужно такое количество, чтобы армирующая решетка находилась посередине слоя. Работу проводят в два этапа: сначала заливают первую, большую часть пола. Раствор разравнивают, уплотняют и оставляют до набора прочности на 3-4 дня. После того как бетон застынет, заливают оставшуюся площадь.

В первые дни поверхность стяжки регулярно увлажняют, чтобы бетон схватывался равномерно, и на нем не образовывались трещины. В жаркое, засушливое лето его или яму закрывают полиэтиленовой пленкой.

Сооружение стен конструкции

Данная операция не менее сложная часть ответа на вопрос о том, как сделать смотровую яму в гараже. В этом случае можно выбрать один из нескольких материалов: для создания стен нередко используют кирпичи и строительные блоки. Сооружение монолита из бетона — самый трудоемкий вариант, который к тому же потребует длительного перерыва.

Использование кирпича или блоков

Такая работа относительно проста: по периметру бетонного основания делают кладку. От стен котлована отступают на 100-150 мм. В это пространство потом будут засыпать (и трамбовать) смесь из глины и грунта. Через каждый 3-4 ряда блоков укладывают армирующий пояс из сетки, изготовленной из проволоки или прутьев.

При возведении стен используют натянутый, зафиксированный шнур. Каждый ряд проверяют на вертикальность и горизонтальность. Кладочный раствор готовят из цемента и песка, оптимальный вариант — просеянный материал. Пропорции выбирают, исходя из собственных соображений: есть два варианта — 1:3 или 1:2. Возведение стен ямы традиционное — со смещением, в половину кирпича (блока).

Красный стройматериал предварительно замачивают в воде, чтобы он не тянул влагу из раствора. Для максимального удобства в стенах формируют ниши для размещения светильников и инструментов. Оптимальный способ — использование металлических коробов. Их вмуровывают заподлицо, или немного выдвигают наружу, когда хотят получить максимально глубокие ниши.

После возведения стен их закрывают гидроизоляционным материалом, который освобождают от «гнета». Пространство между конструкцией и землей заполняют смесью из грунта и глины. Слои делают небольшими (150-200 мм), каждый из них увлажняют и уплотняют. Поскольку эти участки поверхности после сооружения смотровой ямы необходимо забетонировать, для верхнего слоя используют щебень.

Готовую, высохшую конструкцию штукатурят. Внутренняя отделка стен из блоков может быть различной, но наиболее популярные варианты — побелка известью или облицовка кафельной плиткой.

Создание бетонных стен

Как сделать смотровую яму в гараже полностью из бетона? В этом случае для стен также создают опалубку. Главная задача мастера — сборка прочной конструкции, которая не «разъедется» под весом раствора. Ее изготавливают из металлического листа, профлиста, досок, ОСП или фанеры. Оптимальными считают последние материалы, их минимальная толщина — 10 мм.

Существуют 2 варианта создания опалубки, но выбор оптимального способа зависит от почвы. Глинистый грунт дает шанс обойтись одним ограждением. Такие стенки котлована станут второй частью опалубки, потому что они способны выдержать серьезные нагрузки. При ненадежной песчаной почве создают традиционную «двубортную» конструкцию, внутрь которой заливают бетон.

Работа с обычной опалубкой

В последнем случае внешнюю стенку собирают сразу: за нее заводят рубероид и поднимают гидроизоляцию, чтобы предотвратить вытекание бетона. Эту опору обязательно фиксируют распорками. Внутреннюю часть опалубки надстраивают постепенно, после заливки и схватывания слоев. Высота каждого яруса составляет 500-600 мм.

Перед заливкой раствора в опалубку помещают каркас, связанный из арматурных прутьев и проволоки. Размер его ячеек — 150х150 мм. Бетон заливают послойно. После затвердевания первого яруса внутреннюю часть опалубки наращивают, потом в нее заливают новую порцию раствора. Работу продолжают до «победного»: пока верх конструкции не сравняется с полом гаража.

После демонтажа опалубки в пространство, оставшееся между ней и земляными стенами, засыпают грунт, смешанный с глиной. Смесь увлажняют и трамбуют. Последний слой также делают из щебня, который станет подушкой для бетона.

Заливка бетона с одним ограждением

При глинистом грунте действуют по-другому: стенки котлована превращают во внешнюю часть опалубки. Гидроизоляцию оставляют зафиксированной кирпичами. Сделав от стен отступ в 50-60 мм, устанавливают арматурный каркас.

Затем по периметру монтируют первый ярус опалубки, после чего заливают первую порцию раствора. После схватывания слоя бетона опалубку и стену постепенно наращивают. Для формирования ниш-полок изготавливают армированные углубления, которые закрывают коробами из металла либо фанеры.

Вне зависимости от способа возведения опалубку оставляют в покое на 2-3 недели. Срок этот зависит от дальнейших действий. Если выбран один из отделочных материалов (более популярна практичная керамическая плитка), то к 14 дням прибавляют столько же — для полного набора бетоном прочности. Потом поверхности грунтуют.

Простейший вариант — голые бетонные стены. В этом случае готовые основания обрабатывают (защищают и обеспыливают) грунтовкой глубокого проникновения. Хозяева, которым не нравится серый «унылый» цвет, прячут его под побелку или краску.

Установка «предохранителя»

Некоторые владельцы при сооружении бетонных стен добавляют еще один элемент — ограничитель-колесоотбойник, который сваривают из металлического уголка. Это прямоугольник, размеры его совпадают с параметрами конструкции. Он должен возвышаться над уровнем пола.

Фиксируют такую защиту с помощью шпилек, их вмуровывают в раствор после заливки последнего слоя. Металлический ограничитель выполняет и другую функцию: он служит рамой, на которую укладывают крышку, скрывающую смотровую яму.

«Бетонный способ» позволяет создать монолитное мини-помещение, однако используют его не слишком часто. Причины — немалые расходы на раствор, сложная работа и необходимость большого перерыва для набора прочности бетоном.

Изготовление крышки для смотровой ямы

Чтобы соорудить этот элемент, можно выбрать один из нескольких вариантов. Самый легкий способ — укладывание отдельных досок, без их соединения. Однако это решение вряд ли покажется удобным. Более популярна другая простая конструкция — щиты, собранные из пиломатериалов. Но и они не лучший выбор: большие элементы потребуют свободного места от гаража, а от хозяев — значительных усилий при открывании и закрывании ямы.

Оптимальной будет складывающаяся крышка, сделанная из досок и троса. Для ее изготовления потребуются пиломатериалы, длина которых равна ширине смотровой ямы, толщина — от 35 до 50 мм. Мастеру придется найти подходящую, прочную веревку, но лучшим кандидатом будет трос с полимерным покрытием. Для одинакового зазора между досками понадобятся небольшие пружины или резиновый шланг. Его нужно разрезать на небольшие куски.

Сначала дерево обрабатывают антисептиком и антипиреном. После высыхания защитных составов доски покрывают лаком или краской. В торцах всех заготовок просверливают по 2 сквозных отверстия (5 мм) по краям. Затем доски «нанизывают» на тросы, размещая между элементами пружинки либо кембрики.

Концы шнура надежно фиксируют на первой и последней доске. Идеальное решение для них — заранее вырезанные пазы, которые легко спрятать под акриловым герметиком. Чтобы гарантировать максимальное удобство, к первому элементу прикрепляют одну или две дверные ручки. Открывают такую крышку движением на себя. Альтернативный вариант — сворачивание конструкции в рулон.

Дополнительные удобства

Это лестница и освещение. В роли первого элемента сможет выступить простая металлическая конструкция, ее приваривают к раме-ограничителю. Однако не менее популярны мобильные, приставные лестницы, которые убирают после завершения ремонта или обслуживания машины.

Если хозяева предпочитают работать с комфортом, то мини-помещение электрифицируют. Проводку прячут в гофрированную трубу. Розетки для смотровой ямы устанавливают в нишах. Приборы должны иметь герметичный корпус и надежную защиту от механических повреждений. Выключатели обязательно выносят за пределы конструкции, в гараже их устанавливают отдельно от других электроприборов.

Для освещения ямы используют низковольтные приборы, поэтому необходимо приобрести понижающий трансформатор. Его монтируют в щитке со счетчиком. Идеальными для ремонта и обслуживания автомобиля считают светильники на шарнирах, потому что они позволяют направить свет на нужный участок работ. Альтернативное освещение для смотровой ямы — портативные, переносные приборы, которые работают на аккумуляторах. Еще один потенциальный (или дополнительный) вариант — покупка светодиодного налобного фонаря.

Сооружение углубленной конструкции нельзя назвать легкой операцией. Если опыта у автовладельца пока нет, то сначала лучше посмотреть видео о том, как сделать смотровую яму в гараже. После «близкого» знакомства со всеми этапами строительства он или решится на «подвиг», или откажется от этой затеи, выбрав иной вариант. Более дорогим, но легким выходом станет покупка пластиковой смотровой ямы и ее монтаж руками профессионалов.

С одним из вариантов решения задачи «Как сделать смотровую яму в гараже» познакомит автор следующего ролика: