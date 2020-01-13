Практически все владельцы загородных участков стараются благоустроить свой кусок земли так, чтобы он напоминал райский уголок. Помимо сада и красивых клумб на нем оборудуют качели, беседки, мангалы. Так как человечество любит отдыхать, наблюдая за «поведением стихий» (огня, воды), то почти обязательным атрибутом дачи или усадьбы давно стал небольшой (или средний), аккуратный искусственный водоем. Есть несколько путей получить желанное мини-озеро. Один из самых простых вариантов — помощь старых, надежных, удобных емкостей. Например, соорудить пруд из ванны можно максимально быстро. Несмотря на скромные размеры, выглядеть такой декоративный водоем будет нисколько не хуже своих натуральных «коллег».

Пруд из ванны: оценка идеи

Такой способ оригинального использования вещей, отслуживших свой срок, уже не диковинка, так как главное его достоинства — практичность. Если есть желание соорудить небольшой пруд, то работа обещает быть нелегкой, довольно трудоемкой и длительной. Чтобы облегчить ее, за основу водоема берут старую чугунную ванну.

Эта задача «с одним известным» сразу максимально упрощается: создать такой водоем под силу каждому хозяину, имеющему в хозяйстве набор элементарных инструментов. Операция «пруд из ванны» не украдет много времени, а уход за конструкцией обещает быть довольно простым. Берега такого мини-озера украшают камнями, декоративными растениями, подсветкой. Некоторые идут дальше — запускают туда рыбок.

Площадь ванны примерно 2 м2, такую поверхность можно считать почти идеальной: как для придомовой территории загородного владения, так и для дачного участка, где метраж зачастую не позволяет как следует разгуляться. Прочные стенки сосуда для купания гарантируют, что вода в один прекрасный момент не исчезнет из пруда «в неизвестном направлении».

Еще один плюс — отверстие, предназначенное для слива воды. Оно значительно упростит задачу, если хозяева решатся на какие-либо усовершенствования в дальнейшем. Экономия на материалах — еще один балл в «копилку» старой ванны: подобные магазинные изделия для обустройства водоемов стоят не слишком дешево.

Плюсов много, а минусов всего два: это немалый вес чугунного сосуда, невозможность расширить водоем в будущем. Наиболее серьезен первый недостаток: в этом случае во время сооружения пруда потребуется помощь ассистента. В категорию недостатков можно записать появление у воды вездесущих комаров, но они и без пруда на участке будут докучать людям.

Место для пруда из ванны

Чтобы обеспечить минимальный уход за искусственным водоемом, надо обратить внимание на несколько условий:

Уровень освещенности. Самый лучший выбор — место, где солнечные лучи будет сменять тень. Например, идеальна южная сторона, там, где поблизости есть кустарники или деревья. Солнце необходимо растениям, декорирующим пруд, тень не даст массово размножаться бактериям и водорослям в воде. Если хозяева живут по фэн-шую, то к югу присоединяется такой же благоприятный восток. Ровный рельеф. Низина — самое главное «прудовое противопоказание», так как скапливающиеся осадки и талая вода быстро приведут искусственный водоем в ненадлежащий вид. Возвышенности тоже не идеал. В этом случае существует другая угроза: постоянные порывы ветра негативно повлияют на растительность, окружающую пруд. Близкое соседство с деревьями. Осенью оно даст возможность постоянно заниматься физическими упражнениями, которые потребуются для вылавливания из воды опавших листьев. Дополнительные неприятности — гниение листвы в воде, а значит, гарантировано ее быстрое помутнение или хуже — появление крайне неприятного запаха.

Близость к дому и/или к зоне отдыха — последний фактор. Так как пруд из ванны должен стать «усладой» для глаз, то его расположение около окон здания, у скамеек, качелей, беседки — скорее правило, чем рекомендация.

Пруд из ванны с заглублением

После выбора места можно собирать инструменты и искать материалы. Помимо старой, но прочной ванны для сооружения искусственного водоема может потребоваться:

лист металла;

щебень (галька), песок, глина;

цементный раствор;

сетка из нержавейки;

декоративные камни;

плиточный клей, красящий пигмент;

эмаль либо пленка.

Одни материалы требуются обязательно, другие взаимозаменяемы, но об этом будет написано ниже. Необходимо также найти и приготовить следующие инструменты:

ведра: целое для раствора, с дырявым дном и стенками — для дренажной ямы;

дрель для просверливания нескольких отверстий в ведре;

бревно для трамбовки песка (диаметр — около 200 мм);

лопату;

мастерок;

молоток;

тачку;

уровень.

Всю операцию можно разделить на 3 этапа: это подготовка сосуда, выкапывание котлована и формирование мини-пруда.

Подготовка ванны

Первое, что необходимо, это надежное закупоривание сливного (переливного) отверстия, которое находится сбоку, на короткой стенке ванны.

Его закрывают цементным раствором. Если у мастера есть сварочный аппарат, то от отверстия можно избавиться, заварив его листом металла. Следующая операция — придание внутренней поверхности естественного цвета. Стенки закрашивают обыкновенной эмалевой краской того цвета, что больше нравится. Ее наносят в несколько слоев, но каждый из них обязан хорошо просохнуть. Если нет большого желания использовать краску, а потом ждать ее высыхания, то есть другая возможная альтернатива, исключающая участие пачкающего состава. Это укладка пленки одного из натуральных цветов: например, имитирующей толщу морской воды. Второй возможный способ — использование плиточного клея, который придаст поверхностям более подходящую фактуру. Состав наносят достаточно толстым слоем, затем выравнивают мастерком. На застывший клей наносят краску подходящего цвета: например, коричневую или серую. Есть и другой вариант: это предварительное смешивание клеевого состава с выбранным пигментом.

Если нужно дно и стены, максимально приближенные к натуральному виду, то лучше воспользоваться автомобильной эмалью. Покупают баллончики сразу двух цветов: темного и темного хаки. В этом случае окрашивание производят одновременно «с двух рук». Так цвет получается максимально естественным, а для маленького водоема натуральность — необходимость номер один.

Подготовленное основание сушат 1-2 суток. В противном случае пруду из ванны грозит неприятность — отслаивание декоративных материалов.

Работы на месте пруда

Сначала с ванны снимают мерки, потом их переносят на выбранный участок, очищенный от мусора.

С поверхности снимают слой дерна. Копают яму такой глубины, чтобы от верхнего края ванны до уровня грунта осталось около 200 мм. Вокруг емкости должно быть свободным примерно 200-250 мм пространства. Оно необходимо для уплотнения грунта. В том месте ямы, где будет расположен слив, выкапывают углубление под ведро. Затем туда вставляют дырявый сосуд. Отверстия в нем (в дне, стенках) сверлят заранее. Такой простой дренаж позволит сливать воду для очистки емкости, перед началом зимнего периода. Все дно вырытого котлована сначала выкладывают слоем песка, потом щебня, каждый из них хорошо трамбуют. Песок дополнительно проливают водой. Можно увлажнить его еще до засыпания. Благодаря этим операциям ванна будет прочно стоять на законном месте.

После подготовительных этапов занимаются основной работой.

Установка ванны и формирование пруда

Эти операции требуют присутствия ассистентов, так как мало кому понравится ворочать чугунное изделие в одиночку.

Емкость осторожно опускают в котлован. Следят за тем, чтобы сливное отверстие без проблем вошло в ведро, ставшее дренажным отверстием. Края сосуда проверяют на горизонтальность уровнем, выравнивают, если есть необходимость. Оставшиеся зазоры засыпают влажным песком, который трамбуют бревном. Чтобы исключить потенциальную усадку, во время засыпки и трамбовки в ванну советуют наливать воду, вровень с его поверхностью. После окончания работы ее сливают. На дно будущего пруда помещают слой глины, толщина его — 60-70 мм. Он необходим, когда водоем планируют заселять растениями, для их корневой системы. По периметру ванны укладывают сетку из нержавейки, затем по кругу заливают раствор. В эту полосу помещают декоративные камни.

Последняя операция — осторожное наполнение водоема водой. На шланг обязательно надевают распыляющую насадку. Эта предосторожность убережет глину от размытия.

Как декорируют пруд из ванны?

Самый простой вариант — воспользоваться наглядными примерами, которыми просто пестрит интернет. Можно выбрать приглянувшийся пруд и сделать его подобие. Если говорить об оформлении в общих чертах, то здесь довольно большой список подходящих решений.

Вокруг мини-пруда устраивают цветник, оборудуют альпийскую горку, или сажают невысокие декоративные кустики или прибрежные растения — бадан, ирисы, лютики, купальницы, папоротник, хосты. У берегов пруда, оформленного плоскими камнями, устанавливают различные фигурки, декоративные вазы, чаши с растениями. Очень популярны фонтаны — как надводные, так и подводные. Однако в этом случае появится еще один виновник дополнительных расходов — специальный насос.

Новый водоем заселяют растениями — кувшинками, водяными лилиями, калужницами, плавающим папоротником (азоллой) или ряской. Рост последней придется жестко контролировать. Чтобы избавить мини-пруд от надоедливых насекомых, запускают небольших рыбок: например, верховок (овсянок) либо уклеек (силявок).

Чтобы устроить разноуровневое дно, используют большие камни либо полочки, которые крепят к бортам ванны. На них устанавливают растения, небольшие декоративные предметы (статуэтки), красивые камни или маленькие фонтанчики.

Отдельно об освещении

Разные виды подсветки мини-пруда не менее популярное украшение. Для декорирования используют надводные и подводные источники освещения.

Внешние источники света предназначаются для безопасности отдыхающих: они показывают границы, за которые заходить не рекомендуется, поэтому форс-мажора хозяева и гости легко смогут избежать. Другой вид — герметичные светильники, которые плавают на поверхности воды. Для такого освещения подходят обычные лампы накаливания, галогенные, светодиодные, оптоволоконные приборы. Светильники для подводного освещения больше подходят для внушительных прудов. Они имеют максимально защищенную оболочку. «Цвет света» может быть любым, есть модели, способные его менять спустя несколько минут. Их фиксируют на дне либо на стенках ванны. Для этого вида освещения используют галогенные или газоразрядные лампы (газосветные, люминесцентные, электродосветные), оптоволоконную либо светодиодную подсветку.

Вне зависимости от предназначения прибора лучше выбирать низковольтные изделия (12-24 В). Они должны соответствовать размерам пруда, а также хорошо вписываться в окружающий ландшафт.

Отдельно надо отметить светильники на солнечных батареях со светодиодными лампами — самыми экономичными и яркими. Они могут стать как надводными, так и подводными источниками света.

Пруд из ванны покупной

Не у всех хозяев есть «случайно завалявшиеся» чугунные сосуды, однако выходом из положения могут стать покупные изделия из различных материалов. Такие модели позволяют создать оригинальные водоемы, имеющие очень экстравагантные формы. Однако перед приобретением моделей надо познакомиться с характеристиками, некоторыми особенностями использования этих основ для пруда.

Если площадь запланированного водоема меньше 4 м2, то самыми лучшими претендентами будут изделия из пластика или стекловолокна. Пластмассовые ванны имеют самый маленький гарантийный срок, поэтому лучше смотреть в сторону моделей из усиленного вида материала. Стекловолоконные ванны, имеющие резиновую основу, очень надежны: они будут служить хозяевам верой и правдой около 30 лет. Стеклопластик максимально устойчив к перепадам температур, к тому же экологичен. Такие модели имеют разные цвета, довольно привлекательны внешне.

Установка готовой ванны почти не отличается от сооружения пруда из чугунной разновидности. Здесь точно так же роют котлован, однако расстояние от его стенок до стенок составляет всего 40 мм. Дно ямы засыпают песком, слой его тоже 40 мм. Емкость помещают в котлован, поверяют горизонталь уровнем, затем заполняют водой, снова тестируют. Если все в порядке, пустоты между ямой и изделием засыпают песком. Емкость устилают толстой пленкой, края ее заворачивают, затем прячут их под кирпичом, камнями или плиткой.

Для установки ванны внушительных размеров рекомендуют вызывать специалистов, так как большая площадь почти гарантирует встречу с различными затруднениями.

Рекомендации для корректной эксплуатации

Созданный маленький водоем станет украшением участка, но, несмотря на крошечные размеры, хорошего ухода он все же требует.

Из-за испарения периодическое доливание воды обязательно. В этом случае лучше перелив, так как лишняя жидкость все равно впитается в грунт. Воду в нем постоянно менять не надо. Такая операция необходима, если возникла необходимость почистить его от различных отложений, когда в пруду завелись «персоны нон грата» — агрессивные виды растений, ползающие «проходимцы», решившие остаться. Чтобы вода в пруду не приобрела неприятного запаха, в ванну заливают 2 ведра воды, взятой из естественного водоема. Микроорганизмы, находящиеся в ней, питаются водорослями, которые и являются причиной этого неприятного явления — цветения. Улитки в прудике с растениями и рыбками — гости нежелательные. Сильно разросшееся семейство станет большой угрозой для растительности, а значит, и для рациона подводных обитателей. Испортить (съесть) они смогут даже искусственную поверхность водоема. Настоящий аквариум из такого пруда не получится, потому что в нем невозможно сохранить воду кристально чистой, она помутнеет уже через несколько дней. По этой причине очень нежные создания, привыкшие к идеальным условиям, там попросту не выживут.

Искусственный прудик зимой

Перед наступлением зимы воду из пруда обычно сливают, «живность» и растения убирают на зимовку в тепло. Стенки водоема тщательно очищают, промывают. Сухую ванну накрывают листом железа, брезентом либо рубероидом. Последние материалы фиксируют камнями или кирпичами. Однако слив воды — операция, которая не считается обязательной.

Чтобы не допустить разрушения стенок чугунной ванны с водой, на поверхности льда должен всегда оставаться толстый слой снега. Он убережет воду от замерзания. Еще один способ обезопасить сосуд — помещение в воду полупустой пластиковой тары. Ее наполовину заполняют песком. Эти бутылки будет служить своеобразным импровизированным демпфером, если вода вдруг начнет промерзать.

Сделать симпатичный пруд из ванны довольно легко. Для его сооружения не потребуются дорогие материалы или специальные инструменты, а работу при наличии чугунной емкости и большого желания «сотворить чего-то этакое» можно сделать за несколько дней. Если остались какие-то вопросы, то, возможно, на них найдутся ответы в этом видеоролике: