Любой участок возле дома требует внимания владельцев: его нужно озеленить и облагородить. Кроме того, большинство хозяев мечтают создать зону отдыха, ведь она позволит проводить время на свежем воздухе и с максимальным комфортом. Одни владельцы для оформления территории возводят удобные и привычные беседки, другие отдают предпочтение оригинальным, ажурным и невесомым конструкциям — перголам. Это многофункциональные навесы, предназначенные и для людей, и для растений. Если такая конструкция кажется привлекательной, то будущим хозяевам не помешает узнать, что это за сооружение, какие его разновидности бывают, и как сделать перголу самостоятельно.

Пергола и ее виды

Эти конструкции во многом похожи на открытые беседки: это навесы или пристройки разных форм с одним одинаковым элементом — с решетчатой крышей, которая и является главным отличительным признаком пергол. Предназначены они для поддержки вьющихся растений. Изначально их использовали для виноградных лоз, сейчас их сфера применения несколько расширилась.

Сейчас пергола решает несколько задач: она является идеальным местом для отдыха, служит опорой лазящим растениям, а также облегчает уход за ними и сбор урожая. Существует несколько разновидностей таких «родственниц» беседок:

Тент. Эта конструкция располагается отдельно, поэтому имеет 4 опоры и крышу. Козырек. Такое сооружение — пристройка, находящаяся у стены дома, горизонтальный решетчатый навес. Ширма. Такие перголы строят для не очень высоких огородных культур. Это одна-две стены, по которым будут взбираться вьющиеся растения.

Наиболее сложны арки, или тоннели. Это самая эффектная разновидность пергол — длинное решетчатое сооружение, которое полностью закрывается растениями. Внутри просторной арки с зеленой крышей можно расположить мебель для отдыха на свежем воздухе.

Особенности пергол

Место и вид конструкции выбирают в зависимости от свободного места на участке. Компактные постройки возводят для того, чтобы создать тень над качелями или скамейкой.

Для больших площадок сооружают такие же перголы, имеющие надежные опоры и балки перекрытия. Самые популярные формы самодельных конструкций — прямоугольная либо квадратная. Крышу в большинстве случаев тоже делают простой — плоской. Более оригинальные варианты — скаты или арки.

Размеры построек

Ни них влияет площадь участка: размеры перголы должны соответствовать ему. Для небольших придомовых территорий оптимальное расстояние между стойками составляет 1500-2000 мм. Для просторных участков его можно «безболезненно» увеличить до 3-5 метров.

Стандартной высотой таких строений считаются 2000-2500 мм, но этот параметр в большей степени зависит от того, для каких растений предназначается пергола. Однако чересчур низкая конструкция может «давить» на человека. Высокое сооружение не гарантирует, что в нем будет уютно, к тому же оно не защитит отдыхающих от ветра.

Материалы для строительства

Чаще перголы сооружают из дерева, реже — из металла. Можно использовать для строительства и сочетание материалов.

Традиционная древесина

Как сделать перголу быстро, но так, чтобы она была привлекательна? Ответ один: это использование древесины, материала натурального, доступного, красивого и «послушного». Для создания опор этих «коллег» беседок необходим брус (50х50 мм, 80х80 мм, 100х100 мм или 150х150 мм).

Чтобы соорудить крышу, используют брус или доски (их толщина — 25-50 мм). Для изготовления решетчатых стенок приобретают тонкие рейки. Все деревянные заготовки предварительно защищают антисептиком, уделяя повышенное внимание торцам. Если поблизости находятся строения, возведенные из горючих материалов, то потребуется обработка будущей перголы антипиреном.

Новинка — термодерево

Термодревесина — максимально защищенная разновидность материала. Такое дерево противостоит всем угрозам — влаге, микроорганизмам и насекомым. Термическая обработка — выдерживание древесины при температуре 180-240°. Во время этого процесса не используют никаких синтетических добавок.

Термодревесина отличается стабильностью размеров, которые не изменяются даже при неблагоприятных условиях (повышенная влажность, перепады температур). Для нее характерна низкая влажность, максимальная плотность, более высокая степень пожаробезопасности, экологичность и эстетичный вид.

Из такого пиломатериала сооружают веранды, террасы, фасады, заборы, уличные (открытые) площадки, а также беседки и перголы. Термодерево покупают для изготовления напольных покрытий, для сборки мебели, предназначенной для улицы.

Минусы нового материала — высокая цена, необходимость корректного распила и использования острозаточенного инструмента с мелкими зубчиками. Причина — высокая степень хрупкости термодревесины на скол.

Металл

Стальные каркасы прочны и долговечны. Их чаще используют для сооружения пергол-арок. Лучший вариант — профильные трубы. Элементы конструкции или сваривают, или используют болтовое соединение. На выбор сечения материала влияют размеры конструкции, а также будущая нагрузка на нее. Минимальный параметр для профиля — 300х300 мм. Чтобы предотвратить коррозию, металл рекомендуют периодически красить.

Комбинация материалов

Строительство перголы из металла и дерева — еще один способ изготовления, который сделает конструкцию одновременно и устойчивой, и эффектной. Самый логичный вариант — максимально надежные металлические опоры и красивое деревянное перекрытие.

Как сделать перголу самостоятельно?

Прежде чем приступать к изучению вопроса о том, как сделать перголу, надо найти для нее оптимальное место. Требований для него и решетчатого сооружения есть несколько:

лучшее место — ровный участок или возвышенность, которая спасет от влаги, если для строительства выбрана древесина;

конструкция обязана обеспечивать надежную защиту людей от солнца, особенно от полуденного;

строение для выращивания винограда должно располагаться вдали от высоких деревьев;

пергола, служащая поддержкой для растений, не может зарывать им свет;

постройка должна идеально вписываться в ландшафт участка.

Пергола не должна затенять другие растения и кустарники. Ее располагают вдали от дороги и туалетов, выгребных ям и других «невкусных» объектов.

Инструменты и материалы

Чаще перголы собирают из дерева, которое легко обрабатывается и не требует присутствия какого-то сложного оборудования или специального инструмента. Для строительства большой конструкции мастеру потребуется надежный брус (как минимум 80х80 мм). Для сборки компактной постройки подойдет материал меньшего размера (50х50 мм). Еще потребуются тонкие доски для создания перекрытия и рейки для стен-решеток.

Помимо традиционных крепежных оцинкованных элементов понадобятся стальные уголки. Для фиксации деревянных столбов на бетоне потребуются специальные перфорированные крепления. Например:

П-образные анкера — штырь со скобой;

PSO — скобы, фиксирующиеся на шпильках;

держатели (основания) столбов — «стаканы» с платформой или «универсалы», имеющие только две стенки.

Кроме того надо собрать комплект, в который входит:

электродрель, шуруповерт;

гвозди, молоток и саморезы;

ножовка или электрическая пила;

рулетка, угольник, уровень, отвес, стамески;

наждачная бумага, ручной рубанок либо электрический инструмент.

Для защиты элементов конструкции нужно приобрести антисептик (и антипирен), герметик, краску или лак, а также несколько кистей. Если владельцы собираются делать надежное основание, то им потребуются лопаты, раствор или бур (для создания свайного основания).

Фундамент

Этот элемент постройки даст возможность соорудить максимально надежную конструкцию, однако для легкого вида сооружения можно обойтись и без него. Если основание решают сделать, то обычно выбирают или мелкозаглубленную ленту, либо свайный (столбчатый) фундамент.

Перголы без основания

Этот вариант выбирают для небольших построек, главное предназначение которых поддержка вьющихся растений. Вес конструкции, оплетенной ими, невелик, поэтому для небольших сооружений можно обойтись простейшим вариантом — вкапыванием двух-четырех опор в грунт и их бетонированием.

Использование забивных опор

Тем, кто не очень хочет работать с раствором, может использовать альтернативу. Данный вариант можно рассматривать для небольших и легких конструкций. Такие забивные опоры используют при строительстве заборов, однако они же могут стать фундаментом для перголы.

Исключение для такого способа есть: это участки с высоким уровнем грунтовых вод, так как через несколько сезонов сооружение может покоситься. Работа относительно проста: металлические элементы забивают в грунт, проверяют их положение, затем к ним крепят деревянные столбы.

Мелкозаглубленный фундамент

Тенты или тоннели — перголы, которым надежное основание необходимо. В этом случае на выбранном участке делают разметку с помощью колышков и шнура. Затем убирают слой растительности и копают неглубокую траншею: максимальная ее глубина — 400 мм. На дно ее укладывают щебень, который утрамбовывают.

Затем собирают и устанавливают опалубку, в нее заливают раствор. В тех местах, где будут находиться столбы, в него вставляют П-образные анкера, которые также проверяют на вертикальность. Поверхность бетона закрывают плотной пленкой или влажной мешковиной. Первую неделю ее периодически смачивают водой. Продолжают работу только после того, как бетон наберет прочность.

Сваи либо столбы

В этом случае, перед тем как сделать перголу, создают «опоры для опор». Таких мини-оснований делают 4 ли 6. После определения мест для стоек в этих точках выкапывают ямы или бурят отверстия. Их примерная глубина — 700-900 мм.

Для столбчатого фундамента на их дно также засыпают щебень, сваи просто вкручивают. Для первого основания сколачивают небольшие опалубки, которые не должны возвышаться над поверхностью земли. В них заливают раствор, его выравнивают, затем фиксируют анкера. Заменой деревянной опалубки смогут стать отрезки асбестоцементных труб или гильзы из рубероида.

Сборка перголы

Заготовки нарезают согласно составленному (или найденному, адаптированному) чертежу, затем их обрабатывают рубанком. На этом же этапе все детали будущей конструкции обрабатывают защитными составами. Второй слой наносят через сутки поле первого. Потом приступают к сборке конструкции.

Установка стоек

Если выбран вариант без фундамента, то стойки просто вкапывают в землю, предварительно защитив их от влаги еловой живицей, березовым дегтем либо отработанным маслом. Последний состав подогревают, затем наносят несколько слоев, очень тщательно обрабатывая поверхности. Особое внимание уделяют торцам. Альтернативный вариант — обжиг и последующая пропитка материала горячей битумной мастикой.

Глубина ям для столбов зависит от высоты будущей конструкции. Если она будет около 2500 мм, то минимальный параметр заглубленной части — 800 мм. На дно ямы засыпают щебень (150 мм), затем его трамбуют. Потом выставляют столбы. Чтобы исключить отклонение, их проверяют уровнем (отвесом), затем все элементы фиксируют временными распорками.

Последние этапы — заливка стоек раствором и создание уклона бетона от деревянных элементов, чтобы около них не скапливалась вода. После полного застывания бетона стыки его с деревянными элементами защищают силиконовым герметиком.

Если был создан полноценный бетонный фундамент, то деревянные опоры крепят с помощью анкеров, затем проверяют корректность их положения.

Создание конструкции

Верхнюю часть перголы собирают с помощью такого же бруса. Для фиксации элементов используют стальные уголки либо соединение вполдерева, его подготавливают заранее. После монтажа верхней обвязки сооружение укрепляют временными либо постоянными подкосами.

Второй популярный вариант — использование парных опорных досок-балок: с внешней и внутренней стороны стоек. Их фиксируют болтами c шайбами и гайками, поэтому в каждом элементе делают сквозные отверстия. Чтобы упростить монтаж, сначала первую балку «сажают» на гвозди и выравнивают. Затем, с противоположной стороны опоры, добавляют вторую доску, оба элемента максимально точно совмещают. Потом просверливают отверстия — сквозь балки и стойку.

Затем в конструкцию добавляют поперечные элементы-стропила, которые будут заменять ей крышу. Шаг — 500-600 мм. В нижней их части делают пропилы глубиной около 20 мм, древесину между ними удаляют стамеской. Первую подготовленную деталь используют в роли шаблона для остальных. Потом элементы устанавливают, прибивают гвоздями, или используют саморезы и уголки.

Чтобы пергола выглядела эффектнее, на краях балок (опорных и поперечных) делают фигурные запилы. Они могут иметь различную форму — от простой до максимально сложной. Для того чтобы они были одинаковыми, рекомендуют использовать трафарет.

Чтобы обеспечить тень, пока перголу не закроет зелень, перпендикулярно «стропилам», с меньшим шагом набивают более тонкие доски. В них тоже делают пропилы, дополнительно их фиксируют саморезами.

Для роста растений и придания жесткости постройке создают боковые решетчатые стены из реек, зафиксированных на одинаковом расстоянии. Эти элементы собирают, затем крепят к опорам саморезами и уголками.

Собранную перголу шлифуют наждачной бумагой, снова пропитывают антисептиком и антипиреном. После полного высыхания защитных составов конструкцию обрабатывают морилкой, покрывают несколькими слоями лака, либо красят.

Декорирование строения

Как сделать перголу уютным и привлекательным элементом участка? В этом случае есть несколько способов. Самый простой вариант — украшение ажурной конструкции контейнерами, вазонами или горшками с цветами. Самый эффектный способ — высадка лазящих растений: например, вьющейся розы или винограда. Однако ими список не ограничивается: есть и другие красивые растения.

Самая популярная лиана для декорирования пергол и беседок — клематис. Вторая претендентка — жимолость: вьющаяся, Брауна, каприфоль. Относительный новичок у нас — кампсис, лиана эффектная, выносливая и неприхотливая. Экзотическим украшением участка сможет стать кирказон (аристолохия), княжик альпийский, вьющаяся гортензия, глициния.

Другие кандидаты — обыкновенный хмель, ползучий бересклет, плющ, девичий виноград, кокорник (долихос), краснопузырник (древогубец), горец (Ауберта и бальджуанский). Многим нравятся плодовые лианы — актинидия коломикта (северное киви), лобия (гиацинтовые бобы) и китайский лимонник.

Можно присмотреться и к однолетним растениям. К лучшим лианам относится декоративная фасоль, такая же тыква, душистый горошек, кипарисная лиана ипомея квамоклит (звездчатый вьюнок, испанский флаг), а также кобея.

Создание перголы-скамьи

Эти небольшие конструкции тоже можно отнести к популярному виду пергол. Они потребуют минимум материалов, однако обеспечат отдых с комфортом.

Сначала устанавливают опорные элементы из бруса 50х100 мм, в верхних частях которых заранее делают пазы шириной 50 мм. Затем на столбах фиксируют каркас для сиденья. Его также изготавливают из бруса 50х100 мм. Для фиксации этого элемента используют оцинкованные саморезы. Конструкцию обязательно проверяют уровнем. К задним стойкам присоединяют спинку, состоящую из двух досок, соединенных рейками. Потом приступают к изготовлению сиденья: на его каркас набивают тонкие доски (20х100 мм). Расстояние между ними — около 5 мм. Для задней и боковых стенок делают каркасы из бруса (50х50 мм), в которых крепят решетки. Потом в верхние пазы стоек устанавливают доски-стропила (50х200 мм), их крепят саморезами. Перпендикулярно им набивают тонкие планки или бруски (50х50 мм).

После завершения сборки отверстия от саморезов закрывают шпаклевкой. Готовую перголу шлифуют, затем обрабатывают морилкой, покрывают несколькими слоями лака, или красят. Максимально удобной будет более просторная конструкция, но материала для ее изготовления потребуется больше.

Пергола — отличная альтернатива традиционной беседке. Этот сооружение нельзя назвать сложным, однако познакомиться с его созданием все же не помешает. А о том, как сделать перголу, расскажет «рукастый» автор следующего видео: