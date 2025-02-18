Загородные дома и дачи дают много возможностей хозяевам. И одна из них — приготовление аппетитных блюд на свежем воздухе. Во дворах и беседках повсеместно устанавливают или сооружают различные конструкции — мангалы, барбекю, грили, жаровни, тандыры и т. д. Каждый из видов оборудования для приготовления пищи имеет свое предназначение и неоспоримые достоинства. Однако многие владельцы интересуются, как сделать печь для пиццы, так как именно этот тонкий пирог с сыром и разнообразными продуктами любим практически всеми. Есть несколько способов создать подобное сооружение. Тем, кто предпочитает основательность во всем, понравится самая настоящая помпейская печь, или просто помпейка. Но нельзя исключить и того, что для благоустройства дачных участков их хозяева предпочтут менее сложный вариант. Поэтому имеет смысл познакомиться с разными печными конструкциями для приготовления пиццы, хлеба, закрытых пирожков, запеченного мяса, рыбы, птицы и других вкусных блюд.

Что такое пицца-печь?

Ее называют итальянской, купольной и помпейской. Это небольшое сооружение для приготовления пищи сильно отличается от других видов печного оборудования. Пицца-печь состоит из пода (основания), купола, входной арки и дымохода, расположенного почти над ней. Именно внутри конструкции разводят огонь. После достижения нужной температуры оставшиеся дрова или удаляют, или просто сдвигают в сторону. Все зависит от того, что выпекают в печи.

Историки утверждают, что такие конструкции впервые появились в Помпеях. Говорят, что именно там усовершенствовали печи, увиденные в Египте. В средние века помпейки распространились по Пиренейскому полуострову, а затем и по Европе. Сейчас купольные печи можно увидеть в любом уголке мира — в пиццериях, кафе, ресторанах, на дачах и во дворах приусадебных участков. Их особенность — очень быстрое приготовление тонких пирогов с сыром (хлеба, другой выпечки) благодаря высокой температуре внутри. Она достигает 350-400°. На родине эти печи сооружают из глины или камня. Однако у нас оптимальным вариантом для создания внутренних стен этого оборудования считают шамотный кирпич. Для дымохода можно использовать обычный строительный материал.

Виды помпеек

Помпейские печи делятся на две разновидности — на тосканскую и неаполитанскую:

Тосканские конструкции отличаются высоким куполом и полукруглой аркой. Неаполитанские печи, наоборот, имеют более низкий купол и такой же, «приплюснутый», вход.

Именно форма определяет предназначение помпейских печей. Более высокое тосканское оборудование используют для приготовления пиццы и хлеба, другой выпечки, каш, мяса, рыбы и т. д. Низкие, но широкие неаполитанские сооружения, наоборот, «очень узкие специалисты». Их единственная работа — приготовление пиццы большого размера.

Устройство и принцип работы

Печь для пиццы состоит из фундамента, стола (пьедестала), пода (основания), купола с аркой-входом и дымохода, находящегося прямо за топочным отверстием. К важным дополнениям относится теплоизоляция и отделка. Если сооружение будет защищено навесом (беседкой), то в роли последней может выступить штукатурка. Для помпейских печей, расположенных под открытым небом, необходима надежная «броня» — камень, печная плитка, мозаика, краска и т. п. Благодаря особенной конструкции печь очень быстро нагревается. Тепло выпечке отдает не только под, энергию отражают и стенки купола.

Размеры печи для пиццы

Главное в этом случае — соблюдение пропорций:

Внутренний диаметр печки — 80-110 см. Высота купола помпейки равняется ½ диаметра. Высота ее арки должна составлять 60% высоты конструкции.

Считается, что в идеале ширина топочного отверстия обязана быть такой же, как и высота конструкции.

Теплоизоляция

Именно от нее зависит эффективность помпейской печи и экономичность оборудования. Теплоизоляция необходима для достижения высокой температуры внутри, а также для использования меньшего количества топлива. Для утепления конструкции используют несколько материалов:

минеральную вату (базальтовую разновидность);

цементно-перлитовую смесь (по 1 части песка и цемента, 5 частей перлита);

кирпич и керамзит (перлит): из первого сооружают внешний купол, теплоизолятором засыпают пространство между элементами.

Для теплоизоляции пода можно выбрать изделия из керамзитобетона.

Помпейская печь: достоинства и недостатки

Прежде чем переходить к теме «Как сделать печь для пиццы», будущим строителям нужно узнать о сильных и слабых сторонах этого вида оборудования для приготовления пищи.

Преимущества помпеек

К их достоинствам с полным правом относят:

Быстрый разогрев, скорость приготовления. Пицца готовится в течение 2-3 минут, а готовить в печи можно начинать через 30 минут после ее растопки. Способность помпеек длительное время сохранять тепло. Даже при сгоревшем топливе «внутренности» сооружения очень долго остаются горячими. Небольшие размеры. Помпейские печи хороши тем, что занимают минимум места на приусадебном или дачном участке.

Не последний плюс — эффектный, необычный вид этого оборудования.

Недостатки печей для пиццы

К этой категории относят:

сложность сооружения;

немалые расходы на строительство;

необходимость создавать полноценный фундамент.

Сложность, конструкции предполагает, что ее строительство займет много времени, поскольку, как и другие виды печного оборудования, потребует длительных пауз в работе. К тому же операция «Классическая печь для пиццы» состоит из довольно большого количества этапов.

Как сделать печь для пиццы

Классическая конструкция — оптимальный вариант, если владельцам загородных участков требуется надежное сооружение, помпейка на века. В этом случае первый шаг к цели — поиск чертежа купольной печки.

Заливка фундамента

Этот этап выглядит так:

Согласно чертежу, на площадке делают разметку для бетонного основания, не забывая добавить к длине и ширине печи 100-150 мм. Выкапывают котлован, его минимальная глубина — 350 мм. По периметру устанавливают опалубку из досок, фанеры и т. п. На дно засыпают подушку из песка и щебня. Толщина слоев 200-250 мм. Конструкцию гидроизолируют с помощью плотного полиэтилена или рубероида. Внутрь на подставки укладывают армирующую сетку (каркас). Затем в опалубку заливают песчано-цементный раствор. Его уплотняют, разравнивают и застилают плотной пленкой.

К дальнейшим работам приступают спустя 7-10 дней.

Создание пьедестала и столешницы

На фундаменте из пустотелых бетонных блоков сооружают подставку под печь. Ее делают П-образной (Н-образной). Для надежной фиксации на фундаменте в отверстия угловых элементов вставляют арматурные пруты. Потом в пустоты (через одну) заливают раствор. Пьедестал оставляют сохнуть на 2-3 дня.

Затем приступают к созданию железобетонной столешницы. Опалубку делают из толстых досок, ее дно — из толстой влагостойкой фанеры. После помещения внутрь арматурной сетки в опалубку заливают раствор, связывая воедино стенки пьедестала и столешницу. Бетон застилают пленкой и оставляют в покое на 2-3 недели.

Теплоизоляция печи для пиццы

Чтобы избежать потерь тепла, действуют таким образом:

На столешницу укладывают огнезащитную плиту, изготовленную из силиката кальция. Потом на нее переносят контур будущей печи, лист вырезают. Приступают к подгонке огнеупорных кирпичей для сооружения пода. Затем от изделий отрезают ненужные части.

После проверки правильности конструкции теплоизоляцию приклеивают. Сверху с помощью огнеупорной кладочной смеси фиксируют кирпичи. Потенциальная замена силикатно-кальциевой плите — экструдированный пенополистирол, базальтовая вата и т. д.

Кладка купола, создание входной арки

Перед началом работы из фанеры вырезают круг-шаблон, чей диаметр равен внутреннему диаметру помпейской печи. В центре круга с помощью доски (или брусков) фиксируют самодельный «циркуль-рычаг» из бруска. Его задачи — фиксировать свежеуложенные кирпичи и следить за геометрией кладки.

Для дугообразного перекрытия кирпичи разрезают пополам, получая элементы толщиной 120 мм. Перед началом кладки бруски замачивают. Сначала их выкладывают на сухую, чтобы идеально подогнать и точно определить количество изделий. Обязательно устанавливают те кирпичи, которые будут элементами арки. Потом ряды выкладывают, фиксируя их кладочным раствором. Для создания арки из фанеры вырезают два полукруга. Соединяют их короткими брусками. С помощью этого шаблона приступают к формированию топочного отверстия. Фиксируют ее несхватившиеся элементы распорными клиньями.

Из половинок кирпичей выкладывают стенки купола. Каждый ряд чуть сдвигают к центру. Корректность сферической конструкции постоянно проверяют с помощью рычага. Для фиксации элементов купола используют клинья из кирпичей, кирпичики у арки подгоняют и отрезают. Для самых верхних рядов применяют подпорки из деревянных брусков либо шаблоны из фанеры.

Кладка арки и установка дымохода

Арку выкладывают аналогичным образом, но оставляют свободным место, предназначенное для дымохода. Сам канал нередко делают из кирпича, либо используют трубу (сталь, керамика, стальной короб). Если печь будет находиться под крышей, то канал делают высоким, если нет, ограничиваются конструкцией высотой несколько десятков сантиметров. Возможное дополнение для трубы — колпак.

Классическая печь для приготовления пиццы обходится без дверцы. Если же в ней планируют выпекать и хлеб, то она оборудованию необходима. В последнюю очередь все наружные швы замазывают кладочным раствором, либо смесью глины с шамотным песком. Некоторые мастера проводят и внутренние работы.

Сушка, теплоизоляция, облицовка

Первую операцию проводят спустя 2-3 недели после завершения работ. Обжиг проводят постепенно, чтобы исключить растрескивание кирпичей. Начинают сушку, разведя небольшой костер из бумаги, соломы либо из тонких веточек. Через несколько дней переходят к традиционному топливу, но на первых порах используют минимум дров, понемногу увеличивая их количество. Конструкция сохнет примерно неделю.

Для утепления обычно сооружают многослойный пирог:

Первым рубежом защиты становится минеральная (базальтовая) вата. Ее закрывают прочной алюминиевой фольгой (толщина изоляции — 300 мкм). Сверху на куполе фиксируют армирующую сетку (ЦПВС), или предпочитают делать обмотку проволокой.

На роль последнего теплоизоляционного барьера выбирают цементный раствор с перлитом или вермикулитом, пропорции — 1:6 либо 1:7. Готовую конструкцию защищают глиной или песчано-цементной смесью. Для облицовки помпейской печи используют керамическую плитку, мозаику, плитняк и т. д.

Некоторые печники меняют защитные слои местами. Например, сначала укутывают печки фольгой, потом укладывают теплоизоляционный материал. Фиксируют его сеткой, потом штукатурят и покрывают краской.

Как сделать печь для пиццы с помощью других (подручных) материалов?

Практически все неравнодушны к итальянским пирогам, но не все готовы к трудоемкой, длительной работе и довольно большим расходам. Поэтому многие хозяева рассматривают и другие варианты. Примеров есть несколько.

Глина, солома, кирпичи, шлакоблоки, пивные бутылки

Что касается последних стеклянных изделий, то они стали частью подставки, как и солома с глиняным раствором. Для других элементов печи были использованы свои материалы или их комбинации. Фундамент был создан из шлакоблоков и камней. Столешницей стал сэндвич из соломы, опилок, глиняного раствора и бутылок (его начинка). Для пода был использован песок и огнеупорные кирпичи, для арки — кирпичи и смесь из песка и глины. В сооружении купола принимали участие мокрые газеты, такой же песок, смесь песка и глины. В роли теплоизоляции выступил раствор из опилок и глины.

Небольшая печь из бочки

По понятным причинам мастера ищут металлическое изделие. Если нет бочки, то на эту роль выбирают старый газовый баллон. В любом из случаев внутри с помощью прочных арматурных прутков фиксируют трапециевидную конструкцию из шамотного кирпича. Плюс этого способа в том, что помпейскую печку-бочку можно назвать одним из надежных, но самых бюджетных вариантов. Минус — ее солидный вес. Поэтому собирать такое оборудование лучше на минимальном расстоянии от его рабочего места.

Брусчатка, каменная плита, кирпич

В этом случае в фундамент для печи превращают участок, выложенный тротуарной плиткой. Н-образную конструкцию сооружают из толстой брусчатки. На эту опору укладывают каменную плиту, альтернатива ей — изделие из железобетона. Подом становится основание из огнеупорного кирпича, а печь сооружают из обычного, полнотелого красного.

Листовой металл, профиль и трубы

Эту миниатюрную печь для пиццы можно оценить тем, у кого есть навыки работы со сварочным аппаратом. После сборки конструкции все швы зачищают, потом покрывают термостойкой краской. Главное преимущество небольшой модели — маленький вес, который делает ее мобильной.

Мини-печка из кирпичей и цементно-песчаного раствора

Аккуратные размеры этой конструкции не мешают ей исправно выполнять свою основную работу. Для ее создания потребуется поддон, несколько кирпичей, кусок трубы и не очень большое количество цементного раствора.

Ответов на вопрос, как сделать печь для пиццы, довольно много. Те, кто не боится работы и расходов, могут выбрать классический вариант. К такой основательной конструкции не возникнет каких-то серьезных претензий. Владельцам дач, возможно, подойдет одна из самодельных печей, представленных ниже. К их главным достоинствам можно отнести скорость создания, небольшие размеры и шанс избавиться от старых материалов и ненужных предметов.