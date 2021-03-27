Парник давно стал незаменимым атрибутом практически любого участка. Эта конструкция дает возможность защитить рассаду от заморозков и обеспечивает хороший урожай теплолюбивых культур даже в наших суровых климатических условиях. Такие укрытия можно приобрести в специализированных магазинах, однако заводские конструкции стоят недешево. Поскольку содержание сада-огорода требует немалых расходов, многие владельцы хотели бы избежать лишних трат, а значит, они могут заинтересоваться тем, как сделать парник своими руками. Вариантов простых конструкций придумано довольно много, причем сборка любой модели не отнимет у хозяев много времени и средств.

Выбор места для конструкции

Прежде чем приступать к подготовке, надо не только найти ответ на вопрос, каким и как сделать парник своими руками. В первую очередь для него нужно определить самое подходящее место. Это условие не так важно, если конструкция будет мобильной, однако подобные укрытия чаще делают стационарными. Исключения есть: это «миниатюры» для рассады. Вид и размеры будущего парника зависят от наличия свободного места. Именно эти факторы влияют на количество материалов, которые потребуются для строительства сооружения.

При поиске места для парника обращают внимание на несколько моментов.

Растениям, защищенным укрывным материалом, нужен максимум света, поэтому никаких других высоких строений по соседству быть не должно. На парник не может падать тень от кустарников и деревьев, так как дефицит солнечных лучей одинаково сказывается и на рассаде, и на взрослых растениях. Правильная ориентация парника гарантирует высокий урожай. Для весенних теплиц она не критична, однако для регионов с коротким летом и продолжительными зимами максимум света крайне важен. Самый лучший вариант — ориентация восток-запад. Чтобы защитить посадки от летнего зноя, выбирают север-юг. Участок земли должен быть абсолютно ровным, конструкции для выращивания культур не устанавливают на склонах или в низинах. Территорию очищают от растительности и пней, ямы засыпают грунтом.

Удобство расположения парника — еще одно обязательное условие. К посадкам под защитой надо организовать беспроблемный проход. Конструкция обязана легко открываться.

Размеры будущего парника

В этом случае каких-то определенных норм не существует. Размеры зависят от наличия на участке свободной площади, от вида культур, для которых предназначено это утепленное помещение. Конструкция для временного пребывания рассады может иметь скромные габариты. Та, что задумывается капитальной, требует более серьезного подхода: места в ней может не хватить, а это будет самым неприятным открытием для владельцев.

Как правило, стационарные конструкции делают таких размеров:

высотой 500-600 мм;

шириной около 1000 мм;

длиной — 2000-3000 мм, не более.

Такие парники считаются универсальными: они подойдут как для рассады, так и для взрослых растений. Однако на размеры могут повлиять культуры, которые в ней будут выращиваться: например, 1 м2 будет достаточен для 3 кустов огурцов или томатов.

Другие важные критерии — выбранные материалы. В некоторых случаях гораздо проще сделать пару меленьких конструкций, а не одно большое сооружение, требующее сложной стыковки элементов.

Форма крыши парника

Вопрос, как сделать парник своими руками, включает другой — какая конструкция будет максимально эффективной? И тут не последнюю роль играет вид крыши.

Двухскатные конструкции. Как правило, парники с такими крышами делают просторными, поэтому в них комфортно не только растениям, но и огородникам. Если проект создан без ошибок, а место выбрано правильно, то с освещением проблем не возникает. Арочная крыша — самый простой и распространенный вариант. Благодаря такой форме парника солнечные лучи рассеиваются по теплице, поэтому каждая культура получает максимум освещения. Большой плюс таких конструкций — невозможность скапливаться осадкам, поэтому деформация и повреждения им не страшны.

Последний вид — односкатные конструкции. Чаще их сооружают около каких-либо построек: у стен домов или заборов. В этом случае важно одно условие — стена, выходящая на южную сторону.

Для односкатных и двухскатных конструкций нужно корректно выбрать уклон ската, потому что чрезмерная нагрузка способна повредить покрытие, либо стать причиной его провисания. Поэтому угол зависит от вида укрывного материала. Оптимальными считаются такие величины: наклон скатов для поликарбоната — 25-30°, для пленки — 45-60°.

Разновидности укрытий

Каким и как сделать парник своими руками? В этом случае ассортимент довольно широк, но основных видов существует несколько.

Дуговой, арочный парник. В роли материалов выступает пластик или металл. Трубы (пруты) сгибают в дугу, затем втыкают их в грунт по длинным сторонам грядки, закрывают полиэтиленом или другим укрывным материалом. Достоинство арки — ее быстрая сборка. Парник-домик, двухскатный, но без стен. Это одна из простейших конструкций — две рамы, соединенные в верхней части, и защищенные укрывным материалом. Плюсы — быстрый монтаж, возможность перемещения по участку. Минус — ненадежность конструкции. Бабочка — арочный парник, тоже напоминающий теплицу в миниатюре. Как правило, такие «овощехранилища» имеют две створки, которые открываются наружу, облегчая доступ и уход за растениями. Парник-термос. В этом случае речь идет о конструкции, утопленной в грунт. На поверхности остается только ее крыша. Достоинство этого варианта — лучшее сохранение тепла. Парник-хлебница. Это максимально удобная конструкция, так как ее «крышка» (а значит, и хозяева) защищена от случайного падения, поэтому не требуется ее надежная фиксация.

Список этот можно расширить, потому что материалов-претендентов на роль будущего парника очень много. К ним относятся оконные рамы, элементы старой мебели (спинки кроватей), старые емкости и различные, порой неожиданные, предметы и аксессуары.

Материалы для создания парника

Прежде чем приступать к изучению вопроса, надо рассмотреть возможных кандидатов на роль каркаса конструкции и потенциальные укрывные материалы. Не исключено, что все необходимое уже имеется в хозяйстве.

Каркас

Самый главный элемент в подобной конструкции — каркас. Его можно изготовить из дерева, металла или пластика.

Дерево — материал, который прост в обработке: ему не требуются ни дорогостоящие инструменты, ни специальное оборудование. Недостатки — необходимость максимальной защиты древесины от влаги, огня и живой угрозы. Металл — самый прочный материал, который способен выдержать любую непогоду — «нападки» снега или сильного ветра. Если искать минусы, то их два: это необходимость «участия» сварочного аппарата и коррозия.

Третий претендент — пластик. Для сооружения парников используют полимерные трубы, которые очень просто согнуть, получив арочную конструкцию. Материал легок, практичен, поэтому данный вариант очень популярен. Недостаток — вес материала, он делает парник неустойчивым, поэтому пластиковые конструкции требуют жесткой фиксации.

Укрывной материал

Задача «крыши» не только гарантировать отличное освещение, но и защищать парник от внешних воздействий. Вариантов есть несколько.

Полиэтилен. Это самый популярный материал, так как от конкурентов он отличается доступной ценой, быстро режется и так же фиксируется (например, пластиковыми хомутами). Пленку используют практически повсеместно. Недостаток тонкого материала — недолговечность: такой полиэтилен легко повредить любым инструментом, поэтому менять его придется часто. Спанбонд — отличная альтернатива обычной полиэтиленовой пленке. Этот новый материал не имеет серьезных недостатков: он нивелирует перепады температур, защищая растения от заморозков, частично пропускает влагу и воздух, проветривается. В отличие от пленки, спанбонд обладает меньшей парусностью, не электризуется. Его можно чинить (зашивать) и стирать. Минус есть: это непрозрачность полотна. Поликарбонат — «профессионал», если рассматривать сооружение парников и их «коллег»-теплиц. Этот материал — один из лучших, так как он не имеет существенных недостатков. Поликарбонат гнется, но прочен, поэтому способен выдерживать снеговую и ветровую нагрузку. Его сотовая разновидность гарантирует хорошую теплоизоляцию конструкции. Еще один плюс поликарбоната — легкость обработки и монтажа.

Стекло для сооружения парников не самый лучший выбор. Этот материал прочен, но хрупок, имеет внушительный вес, к тому же довольно сложен в обработке. Самый популярный вариант для строительства мини-теплиц — старые оконные рамы, позволяющие создать небольшую, но довольно удобную конструкцию.

Для соединения элементов парника используют перфорированную ленту, проволоку, саморезы, шайбы, уголки и угловые профили, хомуты. Чтобы открывать дверцы парника, на них фиксируют ручки.

Как сделать парник своими руками?

Выбор модели зависит от того, для чего предназначена конструкция, поэтому подходящий вариант в каждом конкретном случае будет свой. Парников существует очень много, но лучше рассмотреть те виды, которые удобны и просты в сборке, поэтому используются практически повсеместно.

Простейший парник из труб ПВХ и спанбонда

Эта переносная конструкция, которая собирается и разбирается почти молниеносно. Пластиковые трубы легко гнуть, а «дышащее» полотно обеспечивает оптимальный микроклимат в парнике, к тому же его можно шить.

Для работы потребуются колышки, несколько труб из ПВХ, а также спанбонд с плотностью не менее 30 г/м2. Операция состоит из нескольких этапов:

Сначала на материале с шагом 500-600 мм делают кулиски. Для этого отрезают полосы спанбонда шириной примерно 100 мм. Их пришивают по краям полотна — перпендикулярно длинной его стороне. Внутрь получившихся «тоннелей» вставляют трубы, нарезанные заранее. Для определения их длины сначала делают примерку на грядке. В грунт втыкают колышки, затем на них насаживают трубы.

Благодаря кулискам такой парник очень легко открывать или закрывать. Его можно переставить на другое место, либо убрать на зиму, поскольку в сложенном состоянии он занимает минимум места.

Конструкция из досок, пленки и труб ПВХ

Это еще один несложный вариант. Однако в этом случае работа потребует больше времени на изготовление парника. Для сборки нужно подготовить арматуру, доски, ПВХ трубы, брус для короба и фиксации каркаса, перфорированную стальную ленту, а также полиэтиленовую пленку или спанбонд.

Сборка каркаса

Для крепления дуг надо нарезать на куски арматурные прутья. Их длина — около 1500 мм (600-700 мм над поверхностью, 700-800 — в грунте).

Сначала из досок (бруса) собирают короб, в углах и посередине длинных сторон его усиливают короткими брусками. С внешней стороны длинных сторон с шагом 500-700 мм в грунт вбивают арматурные пруты. Расстояние должно быть одинаковым, дуги обязаны располагаться параллельно. Если конструкция имеет большие размеры, то арматуру вбивают и по торцам теплицы. На торчащие прутья по очереди надевают трубы-дуги, разрезанные на одинаковые отрезки. Чтобы обеспечить максимальную надежность, их дополнительно фиксируют на корпусе с помощью небольших полосок (100-120 мм) перфорированной ленты и саморезов.

Собранной конструкции придают жесткость: все дуги соединяют в верхней части общей трубой. На этом этапе можно использовать пластиковые хомуты, проволоку либо строительный скотч.

Фиксация пленки

Укрывной материал можно зафиксировать несколькими способами. Если куплена дешевая пленка, то используют двухсторонний скотч. Но в этом случае изделие прослужит недолго. Когда выбран более качественный материал, имеет смысл сделать зажимы из небольших кусков старого шланга, подходящего по диаметру дугам. Возможные замены — держатели, предназначенные для пластиковых труб, канцелярские зажимы.

Чтобы сделать конструкцию максимально удобной, к краям пленки степлером и скобами прикрепляют брусья, которые будут удерживать материал и облегчать открывание парника для ухода и проветривания. Для больших конструкций, которые имеют двери, такая предусмотрительность не нужна. В таких случаях пленку фиксируют непосредственно на коробе.

Есть и другой, более усовершенствованный вариант небольшой конструкции, которой будет не страшен ни ветер, ни град. В этом случае по центру коротких сторон короба крепят брусья-стойки. Соединяют элементы доской, для этого в торцах опор делают пазы. Для надежной фиксации труб в «коньке» просверливают отверстия. Диаметр их чуть больше, чем у дуг. Их продевают в отверстия. Концы их тоже можно зафиксировать на деревянном коробе. На брусе нужно закрепить шпильки, а уже на них надеть трубы.

Треугольный парник-домик

Это еще один ответ на вопрос, как сделать парник своими руками. В этом случае к коротким сторонам короба прибивают стойки, которые соединяют с длинными сторонами досками. Оба треугольника соединяют продольной доской или бруском. Длинный парник требует нескольких промежуточных наклонных элементов, примерный их шаг — 1000 мм.

Парники из подручных материалов

Пустить в дело то, что выкидывать жалко, хочется всем. Поэтому использование подручных материалов — очень популярное занятие, причем независимо от части света. Не отстают от изобретателей и наши дачники, имеющие в хозяйстве большой ассортимент различных «полезностей».

Конструкции из старых емкостей

Наиболее популярны в этой роли бочки — изделия металлические, пластиковые или деревянные. Кадку, стоящую вертикально, просто закрывают пленкой или прозрачным зонтиком. Более интересный вариант — конструкция, которую можно назвать настоящим «домом» для маленьких растений. Как сделать парник своими руками из бочки? Очень просто.

Емкость укладывают на бок, затем на ней рисуют 3 одинаковых прямоугольника, оставляя расстояние между ними. В их углах просверливают по отверстию таких размеров, чтобы в них можно было вставить электрический лобзик. Затем фигуры вырезают. На противоположной стороне бочки просверливают небольшие отверстия для стока воды, их должно быть много.

На дно готового «парника» укладывают дренажный слой из обломков кирпича или мелких камней. По верхней линии отверстий фиксируют пленку. Ее нижнюю часть утяжеляют рейкой или брусом. Деревянную заготовку отрезают, заворачивают в материал и крепят степлером.

Парники из оконных рам

Это одни из самых простейших конструкций. Как правило, для рам используют короб, который собирают из листового материала, досок или бруса. Оконная рама становится крышкой, которую присоединяют к корпусу обычными мебельными петлями.

Чтобы гарантировать оптимальное освещение для растений, одну из сторон короба (восточную или южную) делают выше. Второй вариант конструкции — рамы, зафиксированные домиком. В этом случае открытые боковые стороны затягивают пленкой. Некоторые хозяева делают стеклянной не только крышку, но и стены парника.

Использование пластиковой тары

Это еще один вариант, который отличается скоростью и простотой работа. В этом случае у ящика отрезают дно, верхнюю и боковые стороны обклеивают пленкой с помощью двухстороннего скотча. Такой легкий, мобильный парник будет идеальным местом для выращивания рассады.

Конструкция, которая используется только в весенне-летний период, не потребует больших расходов и усилий, так как сделать парник своими руками можно даже за несколько часов. Если же растениям требуются особые условия для роста и плодоношения, то для строительства такого помещения необходимы сложные расчеты и большие затраты.

О том, как сделать парник своими руками, расскажет автор следующего видео: