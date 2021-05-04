Загородный участок — владение, которое хозяева хотят сделать максимально удобным и благоустроенным. И в этом многим из них помогает простая, но очень функциональная конструкция — навес, который защищает от палящих лучей солнца, дождя, града и снега. Элементарная постройка может быть альтернативой открытой беседке, служить местом для посиделок с друзьями или временным, но комфортным пристанищем для автомобиля. Часто владельцы задумываются о расширении полезного пространства уже после строительства дома, поэтому им приходится искать ответ на вопрос, как сделать навес к дому, но затратить минимум средств и усилий.

Особенности навесов

Они сильно отличаются от простейших козырьков, которые способны держаться только за счет кронштейнов. Навесам в подавляющем большинстве случаев требуются надежные опоры. Конструкции, пристроенные к дому, максимально удобны, поэтому их можно увидеть как у загородных домов, так и на дачных участках. Чаще свободного места у зданий остается немного, поэтому конструкции имеют скромные габариты.

Большой их размер, напротив, дает множество преимуществ. Если защитить от осадков немалую придомовую площадь, то данный участок легко превратить в хранилище для инструментов, некоторых строительных материалов, дров и т. д. У хозяев дома появится возможность разместить на открытом воздухе столовую, или защитить от непогоды средство передвижение или садовое оборудование.

Выглядят такие конструкции современно и эффектно, поэтому способны преобразить участок и дома скромной площади. Это решение является спасительным для дачных участков, так как строения на них не всегда имеют достаточную площадь. Несмотря на большое разнообразие конструкций, большинство легких построек имеет общую черту: одной стороной они пристраиваются к одной из стен дома, с другой имеют собственные опорные элементы.

Разновидности конструкций

Прежде чем приступать к изучению вопроса о том, как сделать навес к дому, нужно выбрать оптимальную модель. Самый простой и популярный вариант — односкатная конструкция, которую пристраивают к фасадной или боковой стене дома, а с другой стороны ее поддерживают столбы.

При выборе этого типа навеса можно гарантировать, что с задачей сможет справиться и тот хозяин, у которого опыта строительстве пока недостаточно. Но и в этом случае нужна точность, внимание к малейшим деталям и корректное выполнение всех этапов. Однако есть и другие варианты конструкций — двускатные и арочные. Есть и навесы с крышами оригинальных форм, но для самостоятельного строительства эти варианты довольно сложны.

На самом деле, разновидностей существует больше. Навес, пристроенный к дому, может быть:

Абсолютно самостоятельным. В этом случае он стоит вплотную к зданию, однако имеет как минимум 4 опоры, со всех сторон. Данный вариант не предполагает жесткого крепления к стене, поэтому будет оптимальным для «свежепостроенных» домов по причине их усадки. Комбинированным. Именно такая конструкция более популярна: это навес, опирающийся на собственные стойки с одной стороны, а с другой — на опорную балку, прочно зафиксированную на стене дома. Причина востребованности этого вида — более простая работа и некоторая экономия стройматериалов. Сооружением, полностью зависимым от строений рядом. Самый простой пример — конструкция, расположившаяся между зданием и забором. В роли полноценной опоры может выступить стена другой близлежащей постройки, например, хозяйственной, или гаража.

Второй важный момент — степень защищенности навеса от непогоды. Стандартной и самой востребованной является обычная открытая конструкция — навес с опорами. Полузакрытыми называют те постройки, у которых опоры защищены каким-либо материалом. Еще один вариант, который тоже относят к этому виду, — крыша, одной стороной прикрепленная к стене дома, а другой «лежащая» на глухом заборе.

Закрытые навесы — это постройки с проемами, защищенными стеклом, поликарбонатом и т. д. В таких конструкциях могут предусматриваться двери и даже окна. Первый пример — пристройка-оранжерея, поэтому называть данные объекты навесами не совсем корректно.

Строительные материалы

Выбор оптимальных вариантов — второй важный шаг, так как сделать навес к дому можно из разных материалов. Однако в этом случае решение часто зависит от сложности или простоты обработки имеющихся кандидатов, а также от будущих затрат.

Претенденты на главную роль

Подходящих материалов для таких конструкций есть несколько:

Дерево — фаворит, если речь идет о самостоятельном возведении практически любой конструкции. Древесина максимально проста в обработке, а единственный минус — уязвимость к влаге, живой угрозе — устраняют качественной обработкой материала. Однако она потребуется регулярно. Материалы для столбов — оцилиндрованные бревна, брус (идеален клееный), для стропильной системы — брус, доски. Металл. Он гарантирует максимальную прочность и долгий срок эксплуатации, но требует наличия сварочного аппарата и умения с ним обращаться. Болтовые соединения и заклепки не лучшие альтернативы. Металлический профиль используют и прямоугольного, и круглого сечения. Кирпич, камень. Это монументальные варианты для опор. Минусы — длительность процесса, необходимость навыков работы с раствором и кладкой. Такие фундаментальные строения относятся к капитальным, поэтому требуют предварительного согласования. Асбоцементные трубы. Их нередко используют в качестве столбчатого фундамента для стоек навесов. Они долговечны, просты в установке и обработке. Изделия не боятся влаги и перепадов температур.

Для массивных опор из кирпича или камня можно создать любую стропильную систему — деревянную или металлическую. Не так редко при строительстве используется комбинации материалов: например, дерево может соседствовать с металлом.

Потенциальные кровельные материалы

Здесь тоже есть довольно широкий выбор. В роли кровли для навеса способен выступить:

поликарбонат: его гибкость и небольшой вес дают возможность соорудить конструкцию любой формы;

металлочерепица или профнастил: первая выглядит наряднее, презентабельнее, зато второй гораздо дешевле;

оргстекло — более дешевая альтернатива поликарбонату, его плюс — высокая степень светопроницаемости, минус — горючесть;

прозрачный, полимерный шифер — это относительно новый кровельный материал, изготовленный из сплава акрила, ПВХ и поликарбоната.

Битумные и рулонные материалы потребуют сплошной обрешетки. По этой причине их чаще используют в том случае, если крыша навеса должна быть выполнена в том же стиле (из того же материала), что и покрытие дома.

Отдельной категорией являются теневые конструкции. Это навесы-перголы, где кровельный материал заменяет решетчатое перекрытие, и постройки с тентами. Последние могут быть временными, постоянными или трансформируемыми.

Как сделать навес к дому?

Перед началом строительства определяют оптимальное место для навеса. Он может быть сооружен у крыльца или одной из стен здания. Если есть возможность выбора, то лучше предпочесть подветренную сторону дома. Обязательное требование — соблюдение корректного расстояния от соседнего участка: минимальная дистанция составляет 3 метра.

Проектирование

Чтобы определить количество стройматериалов, сначала площадь измеряют. Затем рассчитывают количество опор. Оно зависит от размеров будущей конструкции и климатических условий, поэтому принимают во внимание:

среднюю скорость ветра;

толщину снежного покрова зимой;

среднегодовое количество осадков;

конструктивные особенности дома — его фундамент, материал стен и т. д.

После этого переходят к созданию чертежа, на котором проставляют все размеры, отмечают абсолютно все элементы конструкции.

Важные нюансы

Если навес строят для автомобиля, то учитывают его габариты. Минимальная площадь, необходимая легковой машине, — 2500х5000 мм, внедорожник требует большего простора — 3600х6600 мм. Максимальная высота навесов для транспорта — 2500 мм. Конструкции, предназначенные для других задач, такого ограничения не имеют. Минимально допустимый параметр — 2000 мм, для опор в нижней части навеса — 1800 мм.

Рекомендуемые расстояния между стойками — 1000-1500 мм, но это значение в большей степени зависит от длины будущего сооружения и его веса. Небольшие навесы (длиной 2-3 м), пристраиваемые к дому, могут обойтись двумя опорами. Шестиметровым конструкциям нужна поддержка из 3-4 элементов, шаг их — 1200-1500 мм. Это же справедливо и для стропил, но здесь все решает покрытие. Например, поликарбонату не потребуются «мощные ноги» и их частый шаг. Если кровельным материалом будет «настоящая» черепица, то надежность материалов — условие обязательное.

Второй важный момент — угол наклона крыши навеса. Он зависит от климата в регионе. В средних широтах, в местностях с серьезной ветровой нагрузкой оптимальными показателями считаются 15-20°. Северные районы — причина увеличения этого параметра, так как в этом случае главной угрозой становится снег. Однако, в отличие от крыш зданий, угол наклона навесов не так значителен. Для них (для стропил) более важен учет снеговой нагрузки.

Выбор основных материалов

Каждой конструкции необходим свой стройматериал.

Деревянные навесы

Для стоек выбирают брус 140х140 мм или 150х150 мм. Если требуются укосины, то идеалом будут пиломатериалы более скромных размеров — 90х90 мм. В роли стропил смогут выступить доски 50х150 мм.

Металлические конструкции

Здесь ассортимент немного шире. Опорными стойками способен стать профиль 40х40 мм, 40х100 мм, 80х80 мм или 100х100 мм. Для стропил подойдут трубы 40х40 мм и 40х100 мм. Основные элементы обязаны быть максимально прочными, а в роли дополнительных смогут выступить трубы чуть меньшего сечения.

Сооружение фундамента

Первый этап работ — удаление плодородного слоя и выравнивание территории. Опоры конструкции нуждаются в надежной фиксации, поэтому для них выкапывают ямы на глубину, большую (на 200-300 мм), чем уровень промерзания грунта (1000-1500 мм).

На дно их засыпают песок, который проливают и трамбуют. Нижние части стоек из металла или дерева обрабатывают битумом и/или заворачивают в несколько слоев рубероида. Края гидроизоляционного материала скрепляют степлером либо строительным скотчем, потом стойки укутывают в плотную полиэтиленовую пленку. Затем опоры устанавливают, проверяют вертикальность уровнем (отвесом), надежно фиксируют распорками, после чего заливают их бетоном и снова проверяют корректность фиксации.

Поскольку даже защищенные деревянные элементы не рекомендуют заглублять в землю, некоторые поступают по-другому. В этом случае в лунки вставляют гильзы из рубероида, над мини-котлованами собирают опалубку, чтобы бетонные столбы возвышались над поверхностью земли примерно на 500 мм. В свежий бетон закладывают кронштейны с арматурной ножкой. Они позволяют прочно зафиксировать брус.

Существует и еще один способ, дающий шанс получить надежные опоры. Это изделия из асбестоцемента. Если на роль фундамента для опор конструкции выбирают асбоцементные трубы, то внутрь их устанавливают связанные арматурные пруты, затем заливают раствор на всю высоту элементов. Пока он не застыл, в бетоне фиксируют кронштейны для надежной фиксации стоек.

Еще один вариант — мелкозаглубленная лента, для которой выкапывают траншею. Затем в нее устанавливают опалубку, в которую помещают армирующий каркас, и фиксируют закладные для опор. Потом заливают раствор. Однако для легких построек-пристроек это не самое логичное решение. Исключением может стать навес, предназначенный для автомобилей. Цоколь фундамента облицовывают плиткой.

Сборка каркаса

Если опоры не вмуровывались, то после набора бетоном прочности (7-14 дней) устанавливают и фиксируют стойки, вертикальность которых проверят несколько раз. К ним крепят верхнюю обвязку из бруса или двойной доски. Оптимальный вид соединения элементов — вполдерева. Для крепления досок к стойкам используют болты (диаметр — 10 мм), гайки и шайбы (20 мм). Если есть необходимость, то после сборки каркаса добавляют временные или постоянные укосины.

К стене дома крепят опорную балку на такой высоте, чтобы она обеспечивала крыше необходимый уклон. На деревянных стенах этот элемент фиксируют саморезами, кирпичные требуют дополнений — анкеров или дюбелей, которые вставляют в просверленные отверстия — в балке и кирпиче.

Стропильная система

Шаг стропил зависит только от выбранного кровельного материала. Один их конец крепят на опорной балке. Существует два способа:

в прогоне или стропильных досках делают пазы, соединение фиксируют металлическими уголками;

используют специальные крепежные элементы.

Поскольку вес конструкции невелик, то и первый вариант считается достаточно надежным. Нижний конец стропильных ног фиксируют аналогичным образом. Исключением может стать навес, сооружаемый на пучинистом грунте. В этом случае оптимальным вариантом станет подвижное соединение элементов стропильной системы.

Альтернатива — более сложная, но максимально надежная конструкция: это балка и минимум две стойки, находящиеся у стены дома, и поддерживающие ее. В этом случае прогон не привязывается к основной конструкции, поэтому усадка дома не будет угрожать навесу. Понятно, что на этапе сооружения каркаса потребуется установка не менее 4 опорных элементов, два из которых должны находиться близко к стене.

Создание кровли

Большинство кровельных материалов укладывают на разреженную обрешетку. Исключением являются только мягкие виды покрытий. Пример — гибкая черепица. Ей необходима не только сплошная обрешетка, но и гидроизоляция листового материала. При создании обрешетки для монтажа поликарбоната учитывают его толщину и вид крыши. Оптимальный шаг для арочных конструкций — 600-900 мм, для скатных — 1000-1200 мм.

Монтаж кровельного материала зависит от вида выбранного покрытия. Если предусматривается защита непрозрачной крыши навеса от осадков, то сначала укладывают гидроизоляционный слой. Особое внимание уделяют стыку здания и пристройки. Затем переходят к укладке кровельного материала.

Для крыш навеса используют сотовый поликарбонат. Его толщина — от 6 до 16 мм. Меньших значений требуют арочные конструкции, так как тонкий материал проще гнуть, Скатные крыши позволяют использовать более толстые листы. Поликарбонат фиксируют с помощью специальных соединительных Н-профилей и саморезов с пресс-шайбами. Стыки листов должны приходиться на обрешетку. Зазор между покрытием и стеной дома закрывают герметиком, предназначенным для наружных работ.

Профнастил предполагает наличие гидроизоляции, но дает возможность обойтись и без обрешетки, и без защиты от влаги: его можно фиксировать прямо на стропилах. Начинают монтаж снизу, заканчивают стыком со зданием. Профилированные листы укладывают поперек, обязательно с нахлестом (минимум — 100 мм). Затем их крепят между волнами кровельными саморезами с резиновыми шайбами.

Завершающий этап

После возведения пристройки под навесом делают пол. Простейший способ — засыпка участка гравием (плюс установка бордюров). Второй возможный вариант — укладка тротуарной плитки или брусчатки на песчаную подушку. Более сложная альтернатива — бетонирование площадки и монтаж керамогранитной плитки.

Из чего и как сделать навес к дому? Если нет сварочного аппарата и опыта работы с ним, то лучше выбрать податливую и эффектную древесину. Однако даже строительство такой, относительно простой, конструкции требовательно к мастеру, поэтому все этапы требуют досконального изучения. В этом поможет популярный видеоматериал: