Подсобные помещения, обустроенные в доме, гарантируют удобство и экономию средств. Но чтобы сделать жизнь максимально комфортной, таким хранилищам требуется дополнительное оборудование. Поскольку подвалы и погреба обычно являются «местом жительства» различных заготовок, проблемой хозяев становится спуск и подъем с тяжелыми грузами. Поэтому многие задумываются над тем, каким способом можно автоматизировать данный процесс, чтобы существенно облегчить жизнь. Возможных решений всего два: устройство можно купить, либо соорудить его собственноручно. Как сделать механизм подъема грузов из погреба, трудна ли эта задача? Вариантов лифтов есть несколько, поэтому сначала нужно рассмотреть каждый из них, чтобы узнать о достоинствах и недостатках моделей.

Основные требования к подъемнику

Все устройства для подъема делятся электрические, гидравлические и пневматические. Первые работают с помощью электромотора. Гидравлические агрегаты функционируют за счет масла, в пневматических системах используется воздух. Если рассматривать только тему «Самодельный механизм подъема грузов из погреба», то здесь лидерами являются электрические лифты, экономичные, относительно простые, но максимально эффективные.

Функциональность, удобство и безопасность — главные требования к таким грузоподъемникам. Поэтому очень важно корректно рассчитать мощность оборудования, предусмотреть его защиту. Вид элементов управления конструкцией — еще один вопрос, который необходимо решить заранее. Возможные варианты — кнопка без фиксации нажатия и концевой выключатель, либо оба устройства.

Надежность стены, на которой будут фиксироваться направляющие для подъемника, — условие обязательное, поскольку даже домашний лифт — сооружение тяжелое. Достаточную несущую способность гарантируют конструкции из железобетона или кирпича (толщина — как минимум 200 мм). Если стена не отвечает этим требованиям, то ей требуется усиление. Альтернативный вариант — создание надежного каркаса для подъемника.

Поскольку вероятность отключения электроэнергии высока, а оборудование может выйти из строя, необходимо предусмотреть и такие случаи. Возможные решения — лестница (переносная либо стационарная), автономный источник света, ручная лебедка, которая сможет сохранить работоспособность установки.

Разновидности лифтов для грузов

Подъемник может иметь один из нескольких видов привода.

Электрические, или электромеханические устройства

Эти установки оснащаются двигателем (220, 380 Вт). Кабина их перемещается с помощью троса, который наматывается или сматывается с барабана. Чтобы обеспечить снижение нагрузки на двигатель и гарантировать плавность работы, в готовых устройствах используют противовес. Это груз, чей вес равен или немного превышает массу подвижной части лифта.

Электромеханическое оборудование надежно, но не лишено некоторых недостатков. Из-за трения многочисленные детали конструкции сравнительно быстро изнашиваются. Второй минус — шум, который может быть слышен в любой точке дома.

Гидравлические подъемники

Эти устройства отличаются от электрических конкурентов практически бесшумной работой. За подъем грузов в них отвечает поршень, в который масло нагнетается по шлангу высокого давления. Установка может располагаться сверху, снизу или в стороне от обслуживаемого помещения. Чтобы гарантировать работу устройства при отключении электроэнергии, для них предусматривается монтаж ручных насосов.

К главным минусам гидравлических подъемников относят их потенциальное «слабое место» — шланг. В случае его разрыва все помещение будет забрызгано маслянистой жидкостью.

Пневматические установки

Такие подъемники (аэролифты) приходят в движения за счет вакуума, который создается в камере при работе нагнетательных насосов. Это оборудование надежно и абсолютно безопасно, но в роли домашних «ассистентов» используется не очень часто. Причины — высокая цена установок, небольшая мощность и сложность обслуживания пневматических систем.

Механические грузоподъемники — еще один вид оборудования. Их конструкция максимально проста: в этом случае основным рабочим элементом является лебедка. Для движения платформы или кабины прикладывается мускульная сила. Чтобы увеличить вращающий момент, используются большие штурвальные колеса или удлиненные рукоятки.

Как сделать механизм подъема грузов из погреба, какую систему реально собрать своими руками? Выбор у мастера есть, но для большинства установок «овчина не стоит выделки».

Гидравлика. Создание такого лифта своими руками попросту нецелесообразно, потому что операция будет сложной, и обойдется дорого. Мастеру придется покупать мощную гидравлическую насосную установку, которая потребует больших расходов. Втрое препятствие — гидроцилиндр, поэтому при создании эффективной системы автор неизбежно столкнется с серьезными проблемами. Пневматика. Для сборки аэролифта будут необходимы комплектующие, которые практически нереально сделать самостоятельно. Да, их можно купить или заказать, но конечная стоимость пневматического подъемника будет велика: приобретение и монтаж готового оборудования обойдется дешевле.

Вывод один: электромеханический подъемник — единственная установка, которую можно относительно просто и сравнительно дешево собрать самостоятельно.

Устройство подъемника

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как сделать механизм подъема грузов из погреба, нужно рассмотреть его элементы. Стандартный лифт имеет в своем составе несколько важных частей.

Грузоподъемник. Это приспособление работает от электричества, или требует приложения силы. Платформа или кабина для перемещаемого груза и человека. Вторая может быть закрытой или открытой. Подвижная рама (каретка), которая двигается между рельсами. Этот элемент оснащается группами колес. Направляющие. Из закрепляют на стене. Их задача — обеспечение перемещения кабины. Подъемный механизм (тельфер или электродвигатель и червячный редуктор). Элементы управления.

Мощные агрегаты имеют противовес. Если домашний подъемник предназначен для одного человека, то добавления этого элемента не потребуется. Он отнимет лишнее место у погреба, и несколько усложнит конструкцию. Оптимальный способ управления агрегатом — пульт с кнопками спуска, подъема и аварийной остановки.

Как сделать механизм подъема грузов из погреба

Эту масштабную операцию начинают с выбора типа установки. В данном случае это модель, которую можно назвать «тельферным подъемником». Потом определяют место, где будет находится оборудование. Следующий этап — составление чертежа устройства, проведение необходимых расчетов и покупка всех элементов будущей конструкции. Чтобы создание установки прошло гладко и без вынужденных пауз, сначала подготавливают все инструменты. Мастеру может потребоваться такой комплект:

сварочный аппарат;

болгарка и перфоратор;

шуруповерт, электродрель;

рулетка, угольник, уровень (отвес);

гаечные ключи и отвертки, паяльник;

малярная кисть.

Потом приступают к составлению списка материалов. В него входит:

барабан и трос;

анкерные болты;

тельфер (лебедка);

металлические листы;

прорезиненные ролики;

швеллер для направляющих;

силовой кабель, монтажные коробки;

профильные трубы (квадратные) для рамы;

акриловая краска и противокоррозионный материал (грунтовка).

Для работы нужно приобрести защитные очки, респиратор и перчатки. Чтобы полностью обезопасить себя от всех неожиданностей, во время сборки подъемника лучше использовать дополнительное средство защиты — каску.

Выбор подъемного устройства и подготовка места для установки

Самое логичное решение — покупка тельфера, который часто становится «движущей силой» самодельных лифтов. Однако те, кто хочет сэкономить, могут поступить иначе: купить электродвигатель и червячный редуктор на «барахолке».

Поскольку вес оборудования вместе с грузом может быть серьезным, сначала нужно убедиться, что стены и пол погреба способны выдержать серьезную нагрузку. Оптимальным вариантом считают железобетонный короб-монолит. Его основание должно быть очень надежным. Минимальная толщина плиты — 100 мм. Если это параметр меньше, то до установки подъемника потребуется ее усиление. Какие варианты есть?

Создание дополнительной бетонной стяжки. Ее толщина — от 50 до 100 мм. Бурение 4 отверстий, их расширение, заполнение арматурой и бетонирование. Фиксация надежного основания для грузоподъемника: например, вырезанного из толстого металлического листа.

Если сомнения вызывает надежность стены, то на ней крепят армирующую решетку, потом ее закрывают шпаклевкой. Другие возможные решения — фиксация столбов из железобетона анкерными болтами, возведение дополнительной кирпичной стены. Минус данных вариантов — уменьшение размеров погреба. Поэтому многие хозяева выбирают более логичный способ, который подсказывает сам вход в хранилище.

Как правило, подъемные конструкции устанавливают в углу помещения. Такой выбор неслучаен: пол там прочнее, а для надежной фиксации направляющих устройства можно использовать не одну, а две стены.

Некоторые схемы предполагают наличие приямка. Если выбран такой вариант, то простая работа предстоит тем, у кого основание не монолитное. В этом случае выкапывают яму глубиной до 500 мм, затем ее обкладывают кирпичом.

Изготовление рамы с платформой

Это первый этап операции «Как сделать механизм подъема грузов из погреба». Подъемник — рама, которая перемещается между направляющими-швеллерами. Ее сваривают из труб квадратного сечения (например, 40х60 мм). По углам конструкции фиксируют 8 колес так, чтобы оси одной пары располагались перпендикулярно друг другу: одно из них должно упираться в полку, другое — в стенку швеллера. Данный вариант крепления решает главные задачи — дает возможность свободного перемещения подвижной части вверх-вниз, и предотвращает смещение конструкции, боковое и фронтальное.

К нижней части рамы приваривают грузовую платформу. Чтобы придать максимальную жесткость конструкции, элементы соединяют откосами (например, изготовленными из уголка). Для их фиксации есть два варианта.

Расположение над платформой. Минус этого решения — сложности, которые могут возникнуть при создании стен кабины. Расположение под площадкой. В этом случае проблема иная — это необходимость удлинять раму, поскольку такое дополнение потребует приямка, так как платформа из-за откосов не сможет опуститься до пола погреба.

Какое из решений предпочесть, зависит от мастера. И в том и другом случае проблема решаема, но разными способами.

Фиксация направляющих

После изготовления подвижной рамы приступают к монтажу рельсов для нее. В этом случае рекомендуют брать более-менее надежный материал — как минимум швеллер №6, лучше — №8. На выбор материала повлияет высота подъема. Первый вариант подойдет для погребов стандартной глубины (1,8-2 м), а для более глубоких хранилищ имеет смысл выбрать второй. Но решить этот вопрос предстоит хозяину дома или участка.

Первым делом на стене делают отметки для первой направляющей. Перед началом фиксации рельса несколько раз проверяют вертикальность, причем в разных местах. Швеллер фиксируют в двух точках, шаг крепежных элементов — 500-600 мм. Для этого перед началом монтажа к направляющим приваривают металлические пластины: края их должны выступать с обеих сторон полки. Они могут быть короткими, или длинными, соединяющими обе направляющие. Выбор крепежных элементов зависит от материала стен. Для бетонных и кирпичных оснований покупают анкерные болты по бетону (16х200 мм). Ячеистые виды блоков потребуют пластиковых анкеров для газо-, пенобетона (10х120 мм) и саморезов. Для фиксации швеллера к деревянным стенам используют крепежные элементы с шестигранной головкой, их диаметр — 4-5 мм.

После завершения крепления первого рельса переходят к монтажу второй направляющей. Для этого между швеллерами устанавливают раму с присоединенными колесами. Фиксацию второй направляющей начинают с нижней точки. Затем раму поднимают, проверяют положение рельса. Если проблем не обнаруживают, то его крепят. Алогичным образом (с постепенным подъемом рамы) действуют до самого верха конструкции. Только этот способ гарантирует максимально точную геометрию лифта.

Фиксация подъемного механизма

После изучения темы «Как сделать механизм подъема грузов из погреба» мастер должен выбрать силовую установку. Если говорить о лучшем варианте, то им сможет стать тельфер, оснащенный асинхронным двигателем и редуктором червячного типа. Этот механизм не издает много шума, он не очень дорог, но надежен.

Перед монтажом необходимо выбрать место для прибора. Здесь вариантов несколько. Тельфер можно расположить сверху, прикрепив его к несущей балке, установить в нижней части конструкции, либо поместить его в приямок, пропустив трос через ролик, закрепленный в верхней ее части.

Особенности домашних систем

Для управление подъемниками, сделанными самостоятельно, лучше использовать пульты с кнопками без фиксации. При их нажатии лифт будет двигаться, при «удалении пальца» — останавливаться. Аварийная кнопка для домашнего подъемника тоже необходима: она поможет отключить устройство от сети в том случае, если «главная» клавиша залипнет. Второе обязательное условие — надежное заземление электрооборудования.

Последние штрихи

Готовую установку, предназначенную для погреба, шлифуют, чистят, обезжиривают, обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания подъемник покрывают красой. Для конструкций, которые будут работать в иных условиях, есть еще один вариант отделки: это обшивка кабины листовым материалом (например, ОСП) и последующая ее облицовка.

Как гарантировать безопасность для грузоподъемника и хозяев?

Любая конструкция требует постоянного контроля. В случае с лифтом необходимо регулярно осматривать его рабочие детали. Необходимо проверять:

наличие смазочного материала;

равномерность укладки троса на барабан;

исправность его узлов крепления (на раме, барабане);

прочность троса, отсутствие его перегибов и разрывов.

Быть или не быть лифту в хранилище? Некоторые хозяева полагают, что грузоподъемник для погреба вряд ли можно считать насущной необходимостью. Другие владельцы, предпочитающие комфорт во всем, наоборот, приветствуют эту идею.

Соорудить установку самостоятельно или купить? Первое решение выбирают те, кто не прочь попробовать свои силы, и готов к тому, что к каждому этапу нужно подходить основательно. Но чтобы знать, какая работа их ждет впереди, лучше сначала посмотреть на нее со стороны. О том, как сделать механизм подъема грузов из погреба, расскажет мастер из следующего видео: