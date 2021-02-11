Летний душ не роскошь, а средство, которое позволяет освежиться во время летнего зноя, прийти в себя после тяжелого дня на грядках, быстро снять накопившуюся усталость. Эта простейшая конструкция может служить заменой капитальному строению — бане, либо быть приятным и удобным дополнением к ней. Главное ее достоинство — возможность хозяев в короткие сроки создать такое необходимое приспособление собственноручно. Решений есть довольно много: сооружение может быть элементарным, временным, либо капитальным, почти на века. Поэтому владельцам участка лучше сначала узнать, как сделать летний душ, какие подручные материалы для него потребуются, выбрать понравившийся вариант, а потом приступить к претворению задуманного в жизнь.

Летний душ: разнообразие моделей

Эта конструкция может быть изготовлена из различных строительных материалов, которые разрешается использовать за пределами дома. Здание-мини может быть блочным или каркасным, стены его возводят из дерева, камня, кирпича, поликарбоната и т. д.

Если используют каркас, то на его роль чаще выбирают профиль. Но в этом случае лучше иметь в хозяйстве сварочный аппарат. В качестве стенового материала рассматривают брезент, пиломатериалы, пленку ПВХ, вагонку, пластиковые панели и профилированные листы. Ответов на вопрос, как сделать летний душ, существует множество, но лучше остановиться и рассмотреть самые популярные решения.

Каркас, имеющий легкие стены

Это самый простой вариант, поэтому он не лишен недостатков. Такое каркасное изделие состоит из металлической рамы, легкой обшивки, на крышу его устанавливают бак для воды. В заводских моделях эту роль исполняют специальные плоские емкости. На дачных участках «хитами» являются бочки объемом 100-200 л.

Как организуют поступление воды в бочку? Способов есть всего два: ее либо носят ведрами, либо подключают к простейшей конструкции насос, качающий жидкость из колодца или скважины. Первый способ трудно назвать оптимальным, но на даче он иногда единственное решение, дающее возможность использовать летний душ.

Металлический каркас закрывают пленкой, поликарбонатом, профлистом, фанерой, некоторые хозяева делают шторку, другие дополнительно оснащают такую помывочную дверью. Самое большое достоинства каркасной мини-системы — мобильность, возможность переноски в то место, где она необходима в данное время.

Деревянная постройка

Такой летний душ может находиться в любой месте участка. Нередко его присоединяют к дому, который полностью благоустроен. В этом случае плюс — простой способ организовать подачу воды из здания. Второй вариант — «соседство» с бассейном, однако такое решение больше подходит не для дачных участков, а для частных домов.

Самые нетребовательные конструкции состоят из стоек, которые просто врыты в грунт. Для капитального сооружения, эксплуатировать которое собираются несколько лет, создают фундамент. Плюс древесины — ее «дружелюбность»: она умеет вписываться в любой ландшафт, отлично смотрится с домами, сделанными из различных материалов.

Серьезная претензия к деревянному летнему душу одна: это его недолговечность из-за неравнодушия к влаге. В какой-то степени данный недостаток исправляют ее обработкой антисептиками. Второе слабое место — боязнь огня. В этом случае на помощь приходят антипирены.

Капитальный летний душ

Если хозяева в начале весны переезжают на дачу, и возвращаются обратно только при наступлении осени, то в этом случае максимальный комфорт им обеспечит полноценное сооружение из бруса, кирпича или пеноблоков. Накопительный бак в этих летних душах устанавливают внутри строения, его подключают к водопроводу.

Если конструкцию планируют использовать ранней весной или поздней осенью, то организуют подогрев воды. Перед наступлением холодов резервуар в капитальной постройке освобождают от жидкости. В противном случае она замерзнет и выведет из строя систему. Избежать таких последствий можно. Достаточно качественно утеплить ее.

Любое капитальное помещение, которое будет использоваться как минимум полгода, требует составления проекта. Схема даст возможность определить идеальные размеры, найти для летнего душа оптимальное место. К тому же чертеж поможет рассчитать, сколько материалов потребуется для строительства.

Нередко выбирают комбинацию «два в одном» — душ с туалетом. Большую площадь выделяют первому помещению. Это самый благоустроенный вариант, однако он потребует больших расходов и усилий, отнимет максимум времени. Иногда конструкция становится многофункциональной: в нее добавляют еще и хозблок.

Подготовительные этапы

Поскольку редкому человеку могут понравиться трудовые будни на даче в изнуряющую жару, к вопросу о том, как сделать летний душ, рано или поздно, но приходят все хозяева «фазенд». Если такая идея их уже посетила, то сначала имеет смысл узнать, какие подготовительные этапы им предстоит пройти. К ним относятся:

размышления над вариантом постройки: временная или капитальная;

выбор оптимального «места обитания» конструкции;

определение ее размеров, объема бака.

Только рассмотрев эти вопросы, хозяева смогут двигаться дальше.

Оптимальное место

Первым этапом становится поиск места для летнего душа. И тут хозяева нередко допускают первую ошибку. Они выбирают уголок, который «скромно» прячется в тени деревьев, за домом и т. д. В этом случае последствий некорректного выбора два:

уставшим труженикам будут надоедать насекомые, которые точно так же любят прохладу и влагу;

вода в тени деревьев не сможет достичь комфортной температуры, если она нагревается естественным образом.

Место для создания душа просто обязано находится на открытом участке, где ничто не мешает нагреву жидкости солнечными лучами. Низин нужно избегать. Постройка не должна находиться на большом расстоянии от дома, так как после водных процедур вечером во время «долгого путешествия» можно простудиться, особенно в ветреную погоду. Близость к дому имеет еще один плюс: члены семьи смогут увидеть из окна, свободен или занят душ.

Характер будущего строения

Ответ на вопрос, как сделать летний душ, полностью зависит от типа постройки. Если она будет временной, то затраты и усилия будут минимальными. В случае капитального строительства расходы возрастут, но такая конструкция будет служить хозяевам долгое время. При выборе типа постройки обращают внимание на несколько моментов.

Интенсивность использования мини-системы. Если во время сезона посадок и уборки урожая работа на участке кипит, владельцы перебираются за город всей семьей, то вариант один. Это строительство капитального сооружения, максимально защищенного от ветра и вечерней прохлады. Материалы, имеющиеся в хозяйстве. Нередко именно данный пункт становится решающим, потому что рачительным людям хочется сначала пустить в работу то, что есть, но лежит без дела: профиль, пиломатериалы, профнастил, поликарбонат, кирпичи, вагонку, брус и т. д. Возможность или желание выделить на строительство определенную сумму. Или готовность превысить запланированные расходы на сооружение.

Рабочий инструмент — еще один фактор, который может повлиять на окончательное решение. В большей степени это касается создания металлических каркасов, требующих присутствия сварочного аппарата. Да, в некоторых случаях без него можно обойтись, используя болтовые соединения, металлические уголки. Однако элементы такой легкой постройки придется регулярно проверять и подкручивать.

Размеры летнего душа

Габариты конструкции строго не регламентируются, потому что главным требованием является удобство ее эксплуатации. Рекомендованная высота стен — от 2000 до 2500 мм. Этот параметр зависит только от роста членов семьи. Самый высокий дачник не должен касаться головой лейки, нужно, чтобы оставалось свободное пространство для комфортного мытья. Это единственное условие.

Теперь насчет ширины и длины летнего душа. Самый незатейливый вариант — одна душевая кабинка. Больший комфорт обеспечит дополнительная мини-комнатка — раздевалка. Если есть свободное место на участке, то лучше выбрать вторую модель — строение, имеющее две секции, которые разделяет перегородка или водонепроницаемая шторка. Стандартные размеры такой конструкции — 1200х2200 мм, но и в этом случае на выбор идеальных габаритов влияет комплекция хозяев. Минимум на одного человека — 1000х1000 мм, «оптимум» — 1200х1200 мм.

Вместимость бака

При выборе резервуара для воды учитывают количество тех, кто будет постоянно пользоваться летним душем, интенсивность работ на участке. Если на дачу приезжают только на выходные, то хватит емкости, которая сможет вместить определенное количество жидкости — 40 л на одного человека. В этом случае каждый «дачечадец» сможет принимать водные процедуры в течение 10 минут.

Если под душем по очереди будут освежаться несколько человек, то лучше сразу планировать покупку более объемного резервуара. Но надо учитывать, что временные постройки не рассчитаны на баки вместимостью 200 или более литров, они такую тяжесть попросту не выдержат. Или вынесут, сначала, а потом преподнесут очень неприятный сюрприз.

В качестве емкостей используют пластиковые или металлические бочки. В продаже можно найти модели, в которых уже имеется вмонтированная лейка. Чтобы обеспечить максимально быстрый нагрев воды, бак покрывают черной матовой краской. Эта кандидатка не единственная. Такой же эффект гарантируют другие составы — коричневые, зеленые, синие, фиолетовые и т. д.

Баки из нержавейки «портить» не рекомендуют, к тому же качественный материал относится к «неподдающимся» — его очень трудно покрасить. В этом случае стальной резервуар советуют обтянуть черной пленкой.

Как сделать летний душ самостоятельно?

Как правило, хозяевам участков не очень по душе идея создания относительно массивной и прочной конструкции, потому что у многих на участке уже построена баня. Поэтому наиболее популярным решением остается легкая, но стационарная конструкция.

Отвод отработанной жидкости

Перед созданием такого летнего душа у владельцев возникает самый насущный вопрос: как организовать отвод воды. Первое из возможных решений — использование сливной ямы для туалета. В этом случае задача решается проведением туда водопровода. Этот способ подходит, если хозяева не перерабатывают отходы с помощью бактерий. В противном случае вариант не назвать идеальным, так как микроорганизмам нужны нормальные условия для существования и работы. Влажность выше нормы им противопоказана.

Лучшее решение задачи — организация «своей» сливной ямы для постройки. Если грунт имеет хорошую дренирующую способность, то выкапывают яму размерами 600х600х600 мм, затем ее засыпают битым кирпичом или керамзитом. Данного мини-септика хватит для семьи со средним расходом воды. Для большого количества домочадцев, для тех, кто пользуется летним душем несколько раз в день, нужна яма объемнее.

Такая же, увеличенная конструкция — требование для грунта, неохотно пропускающего воду. Песчаные и супесчаные почвы могут добавить еще один этап из-за осыпания их стенок. В этом случае в углах ямы вбивают колышки, между которыми фиксируют мелкоячеистую сетку. Альтернатива — стенки из досок, но этот способ оправдан только при одном условии: если в хозяйстве остались обрезки пиломатериала. Есть и другие варианты — металлические бочки без дна, покрышки и т. д.

«Фундаментальный труд»

Вопрос о том, как сделать летний душ, часто сопровождается другими: как, из чего делать основание, и нужен ли данный элемент вообще? Эта конструкция весит немного, но фундамент ей все-таки нужен. Да, не имеет большого смысла сооружать что-то слишком серьезное. Например, мастера нередко используют бетонные блоки для фундамента, небольших размеров. Их обязательно выставляют по уровню. Задача этого простого основания — защита стен, сделанных из дерева.

Если будет сооружаться металлический каркас, то проблема решается элементарно. Его устанавливают на тротуарные плитки. Небольшие столбики создают самостоятельно. Сначала устанавливают опалубку, закладывают арматуру, в центре будущих столбов вертикально фиксируют пруты для крепления деревянного или металлического каркаса. Затем заливают цементный раствор.

Надо сказать, что первый вариант (готовые блоки) значительно проще в реализации, поэтому многие владельцы выбирают именно этот «путь». Главное, что он не требует вынужденных пауз, связанных со схватыванием бетона.

Создание каркаса летнего душа

Здесь вариантов два: либо дерево, либо металл. Фаворитом, конечно же, является последний кандидат, потому что даже качественно обработанная древесина не избавит владельцев от «лишних телодвижений». Она потребует регулярного обновления защиты, но через несколько лет все равно понадобится ее замена.

Металлическая конструкция

Самый популярный (и логичный) профиль — уголок, толщина полок которого составляет 4-5 мм, не менее. Ширину ее выбирают, ориентируясь на планируемую нагрузку на каркас: это обшивка и бак с водой.

Пластиковый небольшой (100 л) резервуар, невесомые стенки из ткани или другого легкого материала дают возможность выбрать минимальное сечение. Одна или несколько объемных бочек (100+200 л, 200+200 л) и обшивка вагонкой — дуэт или трио, которое потребует от профиля максимальной прочности.

Профильная труба квадратного или прямоугольного сечения — второй достойный претендент. В этом случае имеет смысл приобрести материал с разной толщиной стенок: 3 мм подойдут для стоек, 2 мм — для обвязок. Преимущества этого материала — надежность и более простой монтаж. Профильная труба дает шанс использовать болтовое соединение элементов без дополнительных манипуляций. Уголку может требоваться помощь брусков.

Оптимальным способом соединения заготовок остается применение сварочного аппарата. Если оборудование отсутствует, то для сборки относительно нетребовательной конструкции используют болты. Самый нетрудоемкий вариант — соединение деталей с помощью крепежных элементов и толстых монтажных уголков.

Деревянный каркас и пол

Для создания каркаса используют привычный материал — брус (100х100 или 100х150 мм), обычно сосновый. Пиломатериал такого сечения — необходимость для вертикальных элементов, если на крыше летнего душа будет «покоиться» бак большого объема. Когда выбран маленький резервуар, то достаточно скромного бруса — 50х50 мм. Он же (или 40х50 мм) идет на верхнюю обвязку.

Фиксируют элементы по-разному. Одни любят основательность во всем, поэтому выбирают систему шип-паз. Другим более важна скорость работы: они предпочитают прямую стыковку и усиление соединений уголками. После завершения работ с нижней обвязкой выставляют стойки, которые проверяют уровнем (отвесом), потом фиксируют временными укосинами. После этого переходят к созданию верхнего пояса.

Нередко каркасу добавляют дополнительные, поперечные ребра жесткости. Если летний душ будут обшивать вагонкой, то поперечные элементы лучше фиксировать с минимальным шагом. Такая предосторожность позволит исправить возможные дефекты пиломатериала во время облицовки.

Пол собирают из досок 40х100 мм. Заготовки обрабатывают рубанком, затем соединяют поперечными элементами-брусьями, оставляя зазор, необходимый для вентиляции и беспрепятственного слива воды. Подготовленную решетку прибивают гвоздями к брусу обвязки.

Материалы на роль обшивки

Ассортимент для этого этапа практически не ограничен. Хозяева используют почти все, что «попадается под руку». С ролью стен летнего душа легко справится большинство известных материалов.

Пленка или клеенка, брезент. Этих претендентов не назвать самыми долговечными, зато обтянуть каркас они позволяют быстро и с минимальными расходами. Почти профессионалы — водоотталкивающие ткани. Например, парусина, полиэстер, полиэфир. Их достоинства — легкость, приемлемая цена, прочность, износостойкость. Пиломатериалы — доски, рейки, имитация бруса, вагонка и т. д. В этом случае главное условие — просушенный материал, который не «поведет» через некоторое время. Защита его от влаги обязательна. Шифер, или профнастил. В первом случае лучше не использовать вредные асбестовые материалы, а отдать предпочтение пластиковым изделиям. Профлист имеет смысл пустить в дело, если в хозяйстве «завалялись» его обрезки.

Некоторые мастера используют пластиковую вагонку, другие отдают предпочтение сайдингу. Непрозрачный поликарбонат — еще один потенциальный «соискатель». Для создания стен из этого материала нужно купить изделия, защищенные от ультрафиолета. Все стыки необходимо качественно загерметизировать, иначе в скором времени в соты проникнет влага. Потенциальные последствия — «красивый» серовато-зеленый оттенок, который будет виден на светлом материале, появление в ячейках «декора» — мха.

Установка бака

Самый простой выход — приобретение готового резервуара для летнего душа. Однако многие решают выполнить этот этап самостоятельно. Если бак собираются заливать вручную, то делают только врезку для лейки. Когда запланировано заполнение из водопровода, используют поплавковый клапан и штуцера для врезки.

Надо сказать, что «водружение» бака является самым ответственным моментом. Главное требование — его фиксация в центре крыши строения. Надежные крепежные элементы — второе обязательное условие. Два возможных претендента на роль креплений — ремень, использующийся для буксировки автомобилей, и капроновый трос.

Организация эффективного подогрева воды

Этот душ не зря называется летним: главная роль здесь чаще отводится солнцу. Если бак небольших размеров, то серьезных проблем с прогревом воды не возникает. И наоборот, вместительные резервуары становятся причиной принятия душа при не очень комфортной температуре. Решение у задачи существует: было придумано несколько способов устранения этого слабого места. Есть два эффективных и простых варианта, третий предполагает дополнительный этап и расходы.

Использование пенопласта. По законам физики теплая вода поднимается вверх, вытесняя холодную жидкость. К сожалению, подача воды в лейку идет именно снизу. Чтобы в нее поступала теплая вода, ее соединяют со шлангом, другой конец которого прикрепляют к куску пенопласта. Этот теплоизолятор не даст изделию опуститься, поэтому регулярная подача нагретой воды хозяевам гарантирована. Помощь дополнительного элемента — змеевика. Тут есть два варианта реализации. Можно просто приварить металлический теплообменник к баку. Один патрубок должен находиться снизу, второй — сбоку резервуара, что позволит змеевику нагреваться солнечными лучами. Второй способ — использование черного резинового шланга. Его присоединяют к баку (сверху, сбоку), ждут, пока он не заполнится водой, затем укладывают на солнце.

Третий, самый сложный и «расточительный» вариант — подведение к летнему душу электричества и использование ТЭНа. Чтобы иметь возможность точной установки температуры жидкости, нужно купить электронагреватель с терморегулятором.

Как сделать летний душ самостоятельно? Для этого надо пройти «всего» несколько этапов:

выбрать место, конструкцию;

организовать отвод жидкости;

соорудить надежный фундамент;

создать каркас, сделать решетку-пол;

обшить «скелет» выбранным материалом;

установить на крышу подготовленный бак.

Лучше всего о том, как сделать летний душ, расскажет тот, кто уже выполнил эту работу. Например, очень хвалят мастера из следующего видео: