Многие хозяева загородных участков размышляют о том, что неплохо было бы организовать личное подсобное хозяйство. Некоторые решают ограничиться только выращиванием зелени, фруктов и овощей, другие не прочь пойти еще дальше — завести небольшую ферму. Как правило, первыми кандидатами ни роль подопечных становятся куры, птицы мирные, неприхотливые в питании, хорошо чувствующие себя в «сильно умеренном» климате. Содержать их можно даже в отдельно стоящем сарае, в подсобном помещении, однако для того, чтобы обеспечить птицам максимальный комфорт, нужно построить им собственный, благоустроенный «дом». Это вполне реальная задача, так как сделать курятник вполне по силам самостоятельно. Но проведение любых строительных работ требует знания технологии и навыков, хотя бы минимальных.

Разновидности курятников

Эти домашние птицы совсем не привередливы, они не требуют дорогих кормов и сложного ухода, но хорошие условия содержания увеличивают их продуктивность, поэтому создание оптимальных условий для несушек и петуха — первостепенная задача для начинающих фермеров. Выращивание кур летом — самое нетрудоемкое занятие: теплая погода и много зеленой травы избавляет владельцев от многих забот. Зима — самое неблагоприятное время для птиц и птицеводов. В сильные холода куры мерзнут, плохо несутся, нельзя исключить самый худший вариант — их гибель. По этим причинам для теплого и холодного времени года курам сооружают свое жилье.

Передвижная конструкция

Это идеальный вариант для пернатой семьи из 10-20 птиц. Мобильный курятник — легкая каркасная конструкция. В одной ее части устраивают закрытое помещение, в нем оборудуют насесты и гнезда. Вторая «комната» — относительно просторный вольер, не имеющий основания. Его стены обтягивают мелкоячеистой сеткой.

Приспособление практично и удобно одновременно: после того как куры съели всю траву внутри секции для выгула, передвижной дом слегка приподнимают, а затем переносят на другое место. Чтобы максимально упростить задачу, со стороны «спальни» к углам курятника можно прикрепить небольшие колеса, добавить ручки для удобного передвижения.

Стационарное теплое жилище

Здоровье и яйценоскость кур зависит от нескольких факторов: от правильного, полноценного питания, от комфорта и физической активности. Не менее важна продолжительность светового дня, а также соблюдение температурного режима. Все эти условия гарантирует благоустроенный курятник, где куры могут скрыться от дождя, ветра и сильных морозов.

Особенности зимних курятников

Как правило, такие прочные, надежные конструкции используются круглый год. Вариантов стационарных курятников есть несколько, но оптимальной конструкцией станет та же, что используется в летних, мобильных постройках: первая часть — утепленный сарай, вторая — защищенное от хищников пространство для «моциона». Эти конструкции идеально подойдут в том случае, если в них планируется держать 10-15 кур и их «предводителя».

Более комфортабельным станет курятник, в котором есть две площадки для выгула — внутренняя и внешняя. Такой дом позволит птицам совершать прогулки даже в непогоду, что обязательно положительно скажется на яйценоскости. Однако такие просторные строения вряд ли смогут позволить себе участки, площадь которых невелика.

Размеры птичьей жилплощади

При выборе подходящего варианта обязательно учитывают количество «подопечных». В зависимости от численности выбирают ту или иную конструкцию.

Птицеферма из 10-15 кур. Такое количество требует сарая, имеющего площадь 10-15 м2. Этого пространства хватит каждому «жильцу» и птенцам, если владельцы планируют их разведение. Минимальный участок для выгула — 2х2 м. В курятнике в обязательном порядке устраивают одно окно и вентиляционную решетку. Если в хозяйстве будут «воспитываться» 20-30 кур, то площадь закрытого помещения увеличивают до 18-20 м2. Рекомендуемая высота курятника — 180-200 см, место для выгула — 2х3 м. Просторный участок — причина для рассмотрения максимально удобного курятника. Это сарай, имеющий тамбур. Это помещение станет дополнительным участком для прогулок, а также защитит жилище от холода. Строение площадью 50 м2 — оптимальный курятник для 50 (и более) птиц. Высота курятника аналогична — до 2 метров, место для прогулок — 3х4 м. Такая просторная конструкция потребует очень качественного утепления, а также организации системы обогрева.

Все три вида отличаются одним — размерами, так как любая конструкция подразумевает две части — относительно просторный вольер и собственно жилье. Однако на исключены другие решение: например, полностью закрытый курятник с внутренней площадкой для выгула. Плюс варианта — возможность прогулок птиц в морозы. Недостаток — отсутствие достаточного количества света, который необходим для здоровья петуха, его «жен и детей».

Требования к куриному жилью

Разведение птиц требует соблюдения санитарно-ветеринарных норм, разработанных для предотвращения распространения инфекционных болезней, для поддержания благоприятных условий для животных. К ним относятся общие правила, касающиеся условий содержания, размещения курятников на участках: приусадебных и дачных.

Расстояние от птичников до жилых домов (включая соседские) должно составлять не менее 12 м. Если поголовье превышает 50, то дистанция увеличивается до 15 м. 4 метра — расстояние до границ соседнего участка, при измерении учитывают скаты крыши, отливы и т. п. Исключение — соседский дом (12-15 м). От других хозяйственных строений курятник должен быть удален как минимум на 7 м. Расстояние от источника питьевой воды — 20 м.

Каждому виду птицы необходим свой птичник, имеющий отдельное помещение и вольер. Соблюдение режима освещения, организация обогрева и вентиляции — условия обязательные. Генеральную уборку с дезинфекций надо проводить как минимум дважды в год. Несоблюдение норм карается законом, так как в противном случае курятник будет небезопасным объектом, а здоровье птиц окажется под угрозой.

Материалы и элементы конструкции

Прежде чем переходить к вопросу о том, как сделать курятник, надо решить другой. Он касается выбора материалов, ассортимент которых достаточно широк, поскольку конструкция все же является домом, хоть и не для людей.

Фундамент

Сооружение фундамента — первый этап, который требуется для любого здания. Для курятника он необходим, чтобы оградить конструкцию от влаги, становящейся причиной повреждения ее элементов. Для строительства курятников используют несколько типов оснований.

Столбчатый фундамент. Этот вариант выбирают для возведения каркасного строения из ОСП или толстых досок. Столбами могут стать кирпичи, пеноблоки либо опоры, изготовленные из песчано-цементного раствора самостоятельно. Свайная разновидность — металлические сваи, вкрученные в землю. Это оптимальное решение для пучинистого, подвижного грунта. Оно подходит для строений из дерева. Свайно-ростверковый фундамент сооружают для курятника из пеноблоков. Для изготовления «рамы» можно взять брус (200х200 мм), либо использовать более сложный вариант — раствор и опалубку.

Третий претендент — ленточный. Это самый распространенный, максимально надежный тип основания. Ленточный фундамент выбирают для строительства различных строений, поэтому он будет отличным решением для любого курятника, независимо от его размеров. Для его создания потребуется бетон М500, обрезная доска и стальная арматура (диаметр — 18 мм). Главный недостаток ленты — ее дороговизна, поэтому данный фундамент для курятников выбирают нечасто.

Стены

Вид материала зависит от технологии, которая была выбрана для строительства курятника. Самый простой вариант — сооружение каркаса, он отнимет минимум времени. Как сделать курятник в этом случае? Сначала собирают «скелет» из бруса или толстых (20 мм и более) досок, затем его обшивают снаружи и изнутри досками (листами ДСП, ОСП), между которыми укладывают утеплитель. Но есть и другие варианты.

Ракушечник, или ракушняк. Это блоки (180х180х380 мм) из натурального камня, относящегося к чистым известнякам. Такой строительный материал отличается низкой теплопроводностью, поэтому идеально подойдет для сооружения «убежища» для 25-30 кур. Блоки из пенобетона — относительная новинка, которую сейчас используют очень часто. Из них можно построить курятник любых размеров. Для возведения стен советуют покупать марку D400 (200х300х600 мм). Толщина стен зависит от климата в регионе. Кирпич. Использование этого традиционного варианта гарантирует тепло внутри, надежность и долгий срок эксплуатации строения. Данный вариант оптимален для строительства курятников на 50 и более голов. Кирпич можно брать любой: как пустотелый, так и полнотелый.

Важным критерием при выборе материала является долговечность будущего курятника. Если хозяева разводят птиц давно и успешно, то им требуется капитальное здание. В этом случае предпочтение лучше отдать кирпичу либо пеноблокам.

Когда за дело берутся в первый раз, то логичнее создать каркасное сооружение из дерева и ОСП (ДСП). Если «птичья» работа и ее «плоды» владельцам понравятся, а уход за подопечными не создаст неразрешимым проблем, то в будущем такой курятник можно будет расширить, либо разобрать, а на его месте создать более надежную, всесезонную конструкцию.

Теплоизоляция

В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Самыми простыми кандидатами станут опилки, сухое сено или керамзит. Последний вид выбирают для утепления горизонтальных поверхностей, а легкими материалами защищают стены. Плюс этих претендентов — дешевизна. Минус — высокий коэффициент теплопроводности, который вынуждает делать максимально толстый слой теплоизоляции. Однако такая возможность есть не всегда.

Как правило, выбирают один из современных материалов, которые лишены этого недостатка. К ним относятся минвата, две разновидности пенопласта, и вспененный полиэтилен.

Минеральная вата — первая кандидатка. Ее используют для утепления различных конструкций. Минус — впитывание влаги, которая значительно ухудшает теплоизоляционные свойства. Чтобы максимально защитить курятник, рекомендуют использовать комбинацию ваты с пароизоляционной мембраной, либо сразу купить фольгированный материал. Пенопласт — синтетический утеплитель, отличающийся хорошими теплоизоляционными качествами, выигрывающий у минваты. Коэффициент теплопроводности ПП — 0,047 Вт/м*К, ватного утеплителя — 0,056 Вт/м*К. Плюс пенопласта — удобство монтажа, минус — «беззаветная любовь» к нему грызунов. Экструдированный пенополистирол — близкий «родственник» ПП, превосходящий его и минвату по всем характеристикам. ЭППС отличается небольшой толщиной, но прочностью, долгим сроком службы, высокими эксплуатационными качествами. Изолон — вид фольгированной пенополиэтиленовой теплоизоляции. Его преимущества — превосходные теплоизоляционные показатели, эластичность, динамическая прочность, легкость. Главный недостаток материала — высокая цена.

На выбор теплоизоляционного материала влияет площадь утепляемой поверхности. Для небольших сооружений можно приобрести фольгированный пенополиэтилен. Для просторных курятников логичным выбором станет минвата, пенопласт или ЭППС. Второй, относительно недорогой вариант для утепления крупных объектов — комбинация материалов. Примеры — экструдированный пенополистирол и керамзит, пенопласт плюс изолон и т. д.

Гнезда и насесты

Так как курятник предполагает наличие всех удобств для птиц, надо заранее выбрать материалы и для этих элементов. В этом случае вариантов несколько.

Гнезда

Некоторые «куровладелели» для своих подопечных сооружают настоящие мини-дома — коробки из фанеры, мебельных щитов, ДСП или ОСП. В них делают только одно отверстие, предназначенное для входа/выхода курицы. Его же используют для выемки яиц.

Альтернативные варианты для «изъятия» — откидывающаяся «крыша» или задняя стенка. Другие материалы для изготовления гнезд — картонные, пластиковые коробки, корзины, старая широкая посуда, ведра, большие канистры для воды. Последние изделия обрезают, потом их острые края плавят зажигалкой. Гнезда фиксируют на небольшом расстоянии от пола, внутрь засыпают опилки или укладывают солому.

Насесты

В роли насестов выступают деревянные брусья, сечение которых составляет 40-60 или 50х70 мм. Иногда вместо отдельных жердочек сооружают небольшую лесенку. Ее делают таких размеров, чтобы сидеть на ступеньках птицам было удобно.

Поскольку курица все-таки птица, «худо-бедно» летать она умеет. На насест, расположенный в 900 мм от пола, она взлетит самостоятельно. Если несколько перекладин будет располагаться выше, то хозяевам придется изготовить дополнение — небольшую лесенку. Еще один нужный элемент жилища — поддон для помета. Он позволит защищать подстилку, быстро избавляться от продуктов жизнедеятельности кур.

Отопление, вентиляция

Капитальное сооружение, рассчитанное на круглогодичную эксплуатацию, помимо утепления нуждается в обогреве. Для создания идеальных условий в курятнике можно использовать следующие приборы:

печи-буржуйки;

инфракрасные излучатели;

электрические радиаторы.

Самый простой вариант — толстая (100-150 мм) подстилка, сделанная из органики. Измельченные листья, лузга (подсолнечник, гречиха и т. п.), опилки, солома при постепенном разложении будут выделять тепло, которого хватит для поддержания в помещении оптимального температурного режима, но в сильные морозы такая защита не спасет.

Там, где живет много птиц, нешуточной угрозой для них становятся пары аммиака, поэтому организация качественной вентиляции в курятнике необходима. Самый простой вариант — естественная вентиляция. В этом случае делают каналы — приток и вытяжку, обеспечивают регулярное проветривание сарая. Если этого оказывается недостаточно, то приобретают элементы для принудительной вентиляции — вытяжные и приточные вентиляторы.

Как сделать курятник?

Подготовительные мероприятия — этап обязательный, так как сначала надо выбрать лучший участок, убедиться, что он полностью соответствует санитарно-ветеринарным нормам. При поисках места не забывают о нескольких моментах.

Участок на склоне или низина — противопоказание. Место обязано быть максимально ровным, идеально, если строительная площадка располагается на небольшой возвышенности. Источников шума поблизости быть не должно. Все домашние птицы боятся непривычных звуков, поэтому близость к дороге — самый нежелательный вариант. Поскольку любому живому существу необходим солнечный свет, южная сторона участка — оптимальный выбор для «птичьего дома».

На глинах и суглинках добавляется дополнительный этап — дренаж участка. В противном случае фундамент «придет в упадок» уже в ближайшее время.

Чертеж и размеры курятника

После определения наиболее подходящего участка переходят к бумажной работе — составляют чертеж, на котором проставляют все размеры. Альтернативные варианты — использование программного обеспечения для проектирования, поиск подходящего чертежа в «виртуальном мире» — в интернете. Если было решено создавать чертеж собственноручно, то его составляют, учитывая особенности поведения пернатых питомцев.

Ночью куры спят на насестах — горизонтальных брусках круглого сечения. Расстояние от них до пола — 600-900 мм. Каждой «голове» нужно обеспечить от 180 до 250 мм его длины, цыпленку будет достаточно 150 мм. Насесты нельзя располагать друг под другом, потому что тогда сидящие сверху нанесут «моральный урон» тем, кто находится под ними. Оптимальное расстояние между перекладинами составляет 300-350 мм. Второй обязательный элемент курятника — удобные гнезда, в которых птицы будут проводить немало времени. Их рекомендуемые размеры — 350х350 или 400х400 мм. В этом случае «каждой курице по гнезду» — требование совсем не обязательное. Как правило, одного места хватает трем несушкам.

К вольеру для выгула жестких требований нет. Размеры его зависят от площади владения, но чем больше свободного пространства, тем лучше условия для птиц. Если участка для прогулок вовсе не предусматривается, то внутри помещения устанавливают ванну, которая будет предназначаться для купания в золе. Каждой птице нужно выделить по 0,12 м2.

Сооружение столбчатого фундамента

Если говорить о самом популярном типе основания для относительно легких сооружений, то им является столбчатая разновидность, которая гарантирует надежность постройки, но не отнимает много времени и сил. Основание для здания «на куриных ножках» делают так:

Расчищают площадку, потом делают разметку согласно чертежу курятника. Внутри участка удаляют плодородный слой грунта (150-200 мм). Занимаются подготовкой мини-котлованов, шаг между которыми должен составлять 1000 мм. После определения мест для столбов, роют ямы. Их глубина 650 мм, ширина — 500 мм (два кирпича). С помощью шнура, колышков и уровня определяют линию, на которой будет находиться верхняя поверхность столбиков. Расстояние от нее до поверхности земли — около 250 мм. Организовывают подушку: сначала в котлованы засыпают песок (100 мм), его проливают водой и трамбуют. Затем добавляют такой же слой гравия, который тоже уплотняют.

Сооружают опоры: на дно укладывают два кирпича, на них наносят раствор, затем добавляют вторую пару, но уже перпендикулярно предыдущему ряду. Аналогичным образом действуют, пока не достигнут ориентира-шнура. После этого делают паузу, дожидаясь застывания раствора. Минимум — неделя. Последние этапы — обработка опор битумом, засыпка свободного пространства между ними и грунтом щебнем. Более сложный вариант, который можно увидеть на фото, идеален для больших строений.

Возведение стен курятника

На элементы готового фундамента укладывают 2 слоя рубероида. Затем приступают к сооружению обвязки из бруса. Концы их соединяют вполдерева. На этом же этапе делают пол сарая. В качестве лаг используют брус (100х150 мм), его укладывают на ребро. Второй вариант — доски (20х200 мм). Расстояние между ними зависит от размеров курятника (500-1000 мм). Фиксируют пиломатериал уголками и саморезами. Пол делают из обрезной доски или ОСП. После завершения этого этапа деревянную конструкцию тщательно обрабатывают антисептическим раствором.

Переходят к сборке каркаса. Сначала крепят угловые опоры, которые отличаются длиной: передние должны быть выше на 300-500 мм, так как эта разница позволит обеспечить нужный уклон крыши. Вертикальные промежуточные стойки делают из бруса 50х50 мм, шаг между опорами должен соответствовать ширине купленного утеплителя. Там, где будут располагаться дверной и оконный проемы, для усиления каркаса монтируют горизонтальные элементы, для последних — сверху и снизу. Потом добавляют верхнюю обвязку.

Сооружение кровли и обшивка

К расстоянию от передних стоек до задних добавляют 250-300 мм, чтобы обеспечить необходимый свес кровли. В соответствии с этим значением подготавливают доски для стропил. Все заготовки обрабатывают антисептиком. После их высыхания стропила ставят на ребро и фиксируют на верхней обвязке. Шаг между ними — ширина теплоизоляционного материала. После завершения монтажа стропил на них настилают полиэтиленовую пленку (200 мкм), затем сооружают обрешетку из доски (реек), приступают к укладке кровельного материала.

Обшивку каркаса из досок начинают с внутренней стороны. После завершения этого этапа укладывают теплоизоляционный материал, все зазоры задувают монтажной пеной. Затем монтируют наружную обшивку. На эту роль выбирают доски, влагостойкую фанеру, ОСП или сайдинг, если материал остался после отделки дома.

Дверь и окно

Самый простой вариант для двери — использование блока, который был демонтирован во время ремонта дома (квартиры). В этом случае проем изготавливают точно по его размерам. Если такого элемента в хозяйстве нет, то блок собирают из дерева.

Для полотна делают притвор, чтобы избежать сквозняков, дверь обязательно утепляют. Навешивают ее с помощью оцинкованных петель, затем крепят задвижку (крючок). Аналогичным образом поступают с окном, которое также должно открываться. Раму фиксируют петлями, затем добавляют ручку и простой замок. По периметру проемов укладывают теплоизоляционный материал.

Благоустройство курятника

Поскольку площадь птичьего жилища невелика, гнезда устанавливают только на одной стене курятника — там, где большую часть дня темно. Коробы собирают из бруса и досок, затем утепляют их тонким материалом (ЭППС), фиксируют к каркасу. Сверху петлями крепят крышку, к которой прикручивают ручку. Бруски хорошо шлифуют, сглаживают углы. Устанавливают их с помощью кронштейнов.

Создание курятника-«передвижника»

Нередко вопрос о том, как сделать курятник, не предполагает, что будущего мастера интересует именно капитальная, зимняя конструкция. Начинающим птичникам может понадобиться максимально удобное приспособление, создать которое можно за несколько часов. Для его сборки потребуется брус, доски и сетка — металлическая либо пластиковая. На размеры конструкции влияет одно: мобильный курятник обязан быть достаточно легким, чтобы с его переноской смогли справиться два человека.

Сначала из бруса изготавливают два треугольника. Их ставят параллельно, затем соединяют коньком и внизу. В верхней части крепят полку, в которой делают большое отверстие, предназначенное для спуска птиц. Из сколоченных досок и брусков делают простейшую лестницу. Нижнюю часть конструкции закрывают сеткой. Верх обшивают доской с трех сторон, один торец закрывают полностью. Вдоль одного из скатов устраивают откидную дверцу.

Внутри на торцах конструкции крепят «удобства». Гнезда располагают у обшитой стенки, а насест, изготовленный из бруса, напротив них. Для максимально простой транспортировки к закрытой верхней части прикрепляют ручки, сделанные из брусков.

Любая из задач вполне решаема, так как сделать курятник довольно просто. Элементарная мобильная конструкция не подразумевает больших расходов, она отнимет минимум времени и сил. Но настоящий зимний дом потребует расходов и труда, зато такое жилье — вариант универсальный. В этом случае за здоровье питомцев можно будет не волноваться ни летом, ни зимой.

О том, как сделать курятник, расскажет автор следующего видео: