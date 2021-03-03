Для большинства дачников открытый источник огня — обязательный атрибут оформления участка. Возле него можно отдохнуть в вечернее время, собраться с друзьями, попеть под гитару, или просто полюбоваться на мерцающие угольки. Владельцам загородных участков приходится решать, где и как сделать кострище. Зона отдыха должна соответствовать правилам безопасности. Место должно быть красивым, уютным, располагающим к вечернему ничегонеделанию. Обустроить такой участок можно самостоятельно. Главное — знать основные правила создания этой зоны.

Как выбрать место

Выбор места определяет все дальнейшие шаги и корректирует дизайнерские замыслы. Сначала надо выбрать свободный участок, соответствующий правилам безопасности. Существуют следующие нормы, касающиеся расстояния от объектов:

не менее 4-8 м от строений;

не менее 2-4 м от кустарников.

Наличие хорошей вентиляции (продувания ветром) необходимо. Дым от костра не должен попадать в дом или нарушать комфорт соседей. Идеальным местом будет участок вблизи водоема или емкости с водой.

На выбранном участке землю надо уплотнить и засыпать щебнем. Если кострище все же придется расположить вблизи веранды или беседки, то при обустройстве зоны надо избегать деревянных конструкций. Лучше, если огонь будет отгорожен декоративной стенкой из камня.

Виды костровых чаш

Костровая чаша может быть установлена стационарно или выполнена в виде перемещающейся конструкции.

Мобильный вариант позволяет разместить очаг в удобном месте с учетом погодных условий. Переносные конструкции изготовляют из металла. Есть устойчивые модели, которые имеют собственную опору. Это варианты на ножках и даже на колесах. Для других устройств нужно стационарное основание. В этом случае чашу можно убирать во время непогоды и на зимнее время. Статичные конструкции привязаны к конкретному месту. Их делают из бетона, кирпича, природного камня или чугуна. В этом случае зона кострища выбирается особенно тщательно, поскольку перенести ее на другое место не получится.

Открытый уличный очаг на даче может быть:

заглубленным в землю так, чтобы верхние края чаши сравнялись с землей;

вкопанным в грунт так, чтобы верхняя часть возвышалась над поверхностью;

установленным на надземной платформе.

Материал для кострища

Естественно, что для очага используются несгораемые материалы. Это металл, чугун, различные виды камня, кирпич, бетон или керамика.

Металлические чаши

Металлические кострища могут быть различной формы. Их выполняют в виде прямоугольных ящиков, овальных чаш, цилиндров. Можно изготовить модель в виде корзины, составить конструкцию из прутков или полосок из металла.

Наиболее популярна форма тарелки. Она может быть цельной или ажурной. Форма полусферы идеальна для разведения огня.

При установке очага следует обеспечить приток воздуха. В закрытых моделях в нижней части вырезают отверстия, обеспечивающие это условие.

Кострище из камня

Камень, пожалуй, самый интересный материал для изготовления костровой чаши. Он гармонично впишется в садовый дизайн любого стиля. Альтернативой камню служит кирпич. Такие конструкции самые безопасные, стоимость их не слишком высокая, работать с материалом несложно.

Кострище из бетона

Из бетона можно изготовить кострище самой разной формы. Самыми популярными являются круглые очаги. В качестве основы используется кольцо от старой железной бочки. Основание для других форм выполняют из старых досок, которые заливаются бетонной смесью с внутренней и наружной стороны. Бетонная основа должна очень хорошо затвердеть. Иначе под воздействием огня на ней появятся трещины.

Идеи изготовления кострище на дачном участке

Кострище, изготовленное самостоятельно, – самый экономичный вариант. Для этого надо выбрать место, подготовить материалы и продумать дизайн. Создание стильного очага – увлекательное творческое занятие. Зона отдыха с мерцающим пламенем костра всегда самое любимое место отдыха хозяев и гостей.

Как сделать очаг из камня

Первый этап – это подготовка площадки. Участок, планируемый под строительство кострища, надо выровнять, хорошо утрамбовать и отсыпать мелким щебнем. Вариант, как сделать кострище, каждый дачник определяет самостоятельно.

Этапы выполнения работы:

На подготовленной площадке выполняется разметка. Ее можно сделать обычной штыковой лопатой. Если используется вкопанная или заглубленная модель, то предварительно роют яму чуть больших размеров, чем у очага. Дно засыпают щебнем. На размеченное место устанавливают основу для очага. Это может быть кольцо от старой бочки, старые емкости от бытовой техники, например, блок от старой стиральной машины или холодильника, стенки от дырявого металлического таза. По периметру разметки роют канаву глубиной 30-40 см. Ее заполняют щебенкой. После того, как основа конструкции установлена, начинается процесс оформления. Бетонным раствором усиливают стенки. Наносить раствор надо постепенно, давая предыдущему слою закрепиться.

Когда толщина стенок достигнет 5-7 см, начинается работа с камнем. Камень выкладывают снизу-вверх, чередуя с цементным слоем. Конструкция должна хорошо просохнуть.

Очаг из кирпича

Если почва на участке плотная, состоит из песчаника, то заглублять кострище не надо. Достаточно отсыпать площадку щебенкой или залить бетоном. Подходящим вариантом может быть тротуарная плитка.

Этапы выполнения работы:

Снять верхний слой земли. Выполнить разметку места под очаг и выкопать углубление примерно 30 см. Грунт следует утрамбовать. На дно подкладывается геотекстиль. Лучше брать плотную ткань. Она сдержит прорастание корней и не даст щебню провалиться. Засыпать слой мелкой щебенки. Толщина должна быть не менее 15 см. Утрамбовать подсыпку.

Внутренние стены обкладывают кирпичом. Предпочтительнее использовать огнеупорные блоки. Затем выкладывают по кругу стенки очага. При укладке кирпича надо пользоваться уровнем. Иначе есть риск, что стены будут неровными.

Кострище из блоков

Очаг на дачном участке можно выложить из готовых блоков. Их приобретают в строительном магазине.

Этапы работы:

На месте будущего очага очертить круг. Он должен соответствовать внутреннему размеру кострища. Блоки раскладываются по внешней стороне очерченного круга. Для того чтобы внешний вид очага был аккуратным, их следует подрезать. Более аккуратная подрезка получится, если пользоваться камнерезной пилой. Если под рукой такого инструмента нет, то подойдет обычное долото и молоток. Но в этом случае срезы будут выглядеть менее аккуратными. Следует удостовериться, что зазоры сведены к минимуму, что кромки блоков ровные. В случае необходимости надо выполнить корректировку, т.е. подрезать излишки так, чтобы зазоры были едва заметны. Выполнение разметки с внешней стороны. При помощи лопаты отмечают круг на расстоянии 3-5 см от внешней стороны кольца из блоков. Надо обязательно посчитать количество элементов в кольце. Можно подписать блоки, так будет проще укладывать их второй раз. Изготовленную конструкцию разбирают. Блоки откладывают в сторону. На земле осталась разметка внутреннего и внешнего кольца. По ней выкапывается круговая траншея. Глубина составляет 20-30 см. Во внутреннем кольце снимают землю примерно на 10-15 см. Когда работы выполнены, надо проверить, все ли блоки поместятся в кольцевой траншее. Если они не помещаются, то траншею расширяют с внешней стороны. Дно выстилается геотекстилем. Затем на 10 см он засыпается щебенкой мелкой фракции и утрамбовывается. Если потребуется, то слой гравия надо увеличить. На утрамбованную выровненную щебенку выкладываются блоки. Они должны укладываться впритык. В этом случае помогут надписи цифр на блоках. С их помощью блоки можно расположить в той же последовательности, как было в первоначальном варианте. Первый ряд нужно выставить по уровню. Блоки должны лежать ровно. Отрегулировать по уровню можно подсыпкой гравия или заглублением блоков с помощью резинового молотка. Затем выкладывается стенка. На блоки наносится слой цемента и создается второй ряд. Можно воспользоваться специальным клеем. После того как второй ряд выложен, надо проверить его уровнем. Работу выполняют быстро, чтобы была возможность откорректировать неровности, пока раствор или клей не высохли. Получился колодец из двух рядов блоков. Внутри круга выполняется засыпка мелкой щебенкой на 20 см. Можно выкладывать третий и четвертый ряды. Их также проверяют уровнем. В круг вставляется железное кольцо. Подойдет отрезок от старой бочки или свернутый в кольцо лист железа. Зазор между кольцом и внутренними стенками засыпается мелким щебнем.

При помощи цемента и кусочков керамической плитки или декоративных камней можно выполнить декор кострища. Конструкция должна хорошо просохнуть. Первый костер можно развести через 3-4 дня.

Общие рекомендации

Красивый стильный очаг, несомненно, станет украшением участка и любимым местом отдыха. Чтобы конструкция могла служить не один сезон, нужно знать, как сделать кострище правильно и не отступать от простых рекомендаций при выполнении работ. Нельзя пренебрегать сооружением ливневого дренажа. Он обеспечит отток воды и не позволит дождям залить очаг.

При выборе материала надо руководствоваться своими возможностями. Для долговечного кострища надо приобрести качественный материал, конструкцию выполнить фундаментально. Если хозяин планирует менять, очаг каждый сезон, то можно воспользоваться подручными материалами.

Если костер не планируется использовать для приготовления пищи, то конструкция может быть более простой и выполнять функции декора на участке. Когда на костре планируют готовить еду, надо оснастить его решеткой. В конструкции нужно предусмотреть дополнительные элементы для того, чтобы удобно было ставить казан или гриль.

Фантазия и желание создать уютный очаг на открытом воздухе позволят хорошо отдохнуть летними вечерами на дачном участке. А о своем варианте кострища расскажет автор популярного видео: