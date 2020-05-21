Пожалуй, не найти того человека, который не любил бы копчености. В таких продуктах привлекает все: вкус, аромат и очень красивый вид. Подобные деликатесы можно приобрести в магазине, однако их качество далеко от идеала, а на пользу такой еды и вовсе рассчитывать не приходится. Аппетитное блюдо, приготовленное своими руками, наоборот, будет не только вкусным, но и более качественным, безопасным. Если хозяевам хочется радовать себя, своих близких всевозможными «вкусностями» и почти «полезностями», то у них есть один замечательный вариант. Конструкцию для приготовления ароматной пищи можно не покупать, а попробовать соорудить своими руками. Знания о том, как сделать коптильню горячего копчения, сделают процесс понятным, поэтому работа пройдет без «сучков и задоринок».

Особенности копчения и блюд

В наше время проблем с хранением продуктов не возникает ни у кого, так как то, что осталось, всегда можно заморозить или законсервировать. Однако в давние времена копчение было одним из основных видов приготовления пищи, которая предназначалась для длительного хранения. Такая обработка позволяла заготавливать впрок мясо и рыбу.

Сейчас коптят не только их: очень популярными стали копченые сыры, фрукты, овощи, орехи. Копчение — способ обработки продуктов дымом. Во время приготовления пищи тщательно следят не только за температурой, но и за количеством дыма, равномерностью нагревания, окуривания продуктов.

Плюсы копчения

Копчение не зря популярно, оно позволяет:

избавить продукты от вредных микроорганизмов, которые способны нанести существенный вред;

из-за щадящей температуры сохранить большую часть «полезностей» — витаминов, макро- и микроэлементов;

хранить запасы долгое время, но не беспокоиться об их порче: дым в этом случае становится идеальным консервантом.

На вкус подобных блюд влияют дрова, использующиеся при копчении. Каждая древесина при горении придает продуктам свой, неповторимый вкус. Например, производители опилок советуют в разных ситуациях выбирать определенные породы деревьев. Но об этом чуть позже.

Виды копчения и их отличие

Обработка может происходить по-разному. Есть два вида копчения — холодное и горячее.

Первое, холодное приготовление более длительное, потому что копчение идет при минимальной температуре: чаще она составляет 25-40°. Максимальная граница — 45°. Считают, что продукты, приготовленные таким способом, более вкусные. Минус — длительность процесса: на приготовление пищи может уйти несколько дней. Плюс — впечатляющий срок хранения без потери вкусовых качеств. Он составляет 3-4 месяца. Одна из причин — предварительная подготовка продуктов. Их засаливают, маринуют и т. д. Горячее копчение — своего рода экспресс-метод. Он требует более высоких температур — от 50° и выше. Это самый удобный и быстрый способ, так как готовится мясное блюдо примерно 1-2 часа, рыба — около получаса, или немногим более. В этом случае готовая пища подается прямо на стол: ее можно (нужно) сразу дегустировать. Недостаток у горячего копчения есть, но он единственный. Это не слишком впечатляющий срок хранения — всего 3-4 дня. Поэтому больших запасов сделать не получится.

Несмотря на недостаток последнего варианта, горячее копчение на природе популярности у отдыхающих не теряет, поскольку ценность продуктов, готовящихся относительно быстро, — возможность съесть их «здесь и сейчас», а не отправлять куда-либо на хранение. Поэтому горячее копчение — занятие, очень распространенное среди владельцев дач и загородных домов. Их привлекает не только скорость и отменный вкус готовых продуктов, но и шанс превратить в коптильню самые простые предметы.

Коптильня горячего копчения: устройство и принцип работы

Перед тем, как искать ответ на вопрос о том, как сделать коптильню горячего копчения, необходимо познакомиться с самой конструкцией. Такие установки имеют разные размеры, но немного отличающиеся устройства работают по одному принципу.

Как она работает?

В отличие от более сложных сооружений, предназначенных для холодного копчения, где дыму нужно место для остывания, в большей части коптилен для горячей обработки продуктов образование дыма происходит сразу, в коптильном шкафу:

корпус коптильни устанавливают на подставку;

на дно насыпают опилки выбранной древесины;

немного выше устанавливают поддон для сбора жира;

на боковых стенках емкости крепят решетки для продуктов.

После завершения приготовлений, продукты размещают на них или подвешивают на крюках, затем коптильню закрывают крышкой. В более серьезных конструкциях присутствует боковая дверца. Под устройством разводят огонь, он нагревает опилки, которые начинают дымиться. Горячая субстанция, поднимаясь, «добирается до жертв». Чтобы была возможность контролировать процесс, возле продуктов монтируют термометр.

Процесс будет успешным, а результат вкусным, если обеспечить медленное тление опилок, а не их быстрое сгорание. Использование влажной древесины сделает готовые продукты более сочными. Тонкие высушенные ветки, заранее подготовленные для топки, позволят дольше поддерживать оптимальную температуру.

Чем хороша собственная коптильня?

Во-первых, тем, что в любое время без особых затрат можно сделать оригинальное, вкусное блюдо. Но это не единственная причина, чтобы решиться на операцию «Коптильня своими руками». К преимуществам самостоятельного создания такого устройства можно отнести еще несколько выгод.

Экономия. Цена покупных моделей способна заставить не только погрузиться в уныние, но и потерять аппетит. Даже самые простейшие модели коптильни обойдутся довольно дорого. Простота операции. Такая работа, если все материалы и инструменты есть под рукой, в некоторых случаях занимает не больше часа. День — максимум, который может потребоваться на создание коптильни. Легкость использования, обслуживания. Несмотря не простоту конструкций, они выполняют работу качественно, поэтому никакие дополнительные действия не нужны. Ухаживать за ними тоже нетрудно.

Самое привлекательное качество самодельных коптилен — их бесплатность, если все необходимое у хозяев в «закромах» уже есть. К тому же сделать можно не одну конструкцию, а сразу несколько, на все случаи жизни и на любую компанию.

Из чего сделать коптильню горячего копчения?

Есть довольно много вариантов самодельных устройств, однако все они имеют как достоинства, так и недостатки.

Ведро, превратившееся в коптильню

Ненужное стальное ведро — это самый простой, распространенный способ сооружения желанного устройства. Внутрь емкости вставляют две решетки. Одну из них устанавливают в 100 мм от дна, другую — на несколько сантиметров выше.

Преимущества элементарного варианта — скорость приготовления пищи и мобильность конструкции, однако недостатки существенны. Такого количества еды вряд ли хватит даже на среднюю семью, поэтому хозяевам придется готовить пищу порциями. Другой минус — непривлекательность импровизированной коптильни. Поэтому такой «прибор» логично использовать только при форс-мажорных обстоятельствах. Например, в качестве дополнительного устройства, если на участок неожиданно совершила «набег» большая армия гостей.

Старый холодильник — почти идеал

В этом случае речь идет не о современных проборах, а о надежных, крепких советских агрегатах, которые стараниями хозяев превращаются в различные полезные «приспособы». Сначала из такого холодильника убирают все внутренности, сверлят отверстие для отвода дыма.

В верхней части устанавливают решетки для продуктов, под ними — поддон для вытекающего жира. Еще ниже закрепляют «противень» с опилками. Чтобы обеспечить их нагревание, конструкцию ставят на небольшую электроплитку.

Главное условие для превращения холодильника в эффективную коптильню — его герметичность. Дверца прибора просто обязана плотно закрываться. Необходимость дополнительного электроприбора (плитки) можно считать относительным недостатком способа.

Листы нержавеющей стали

Это уже более «цивилизованное» решение. Данная коптильня — металлический короб с крышкой. Внутри него на стенах приваривают уголки/штыри для установки решеток. Такие конструкции неприхотливы, они не требуют ни знаний, ни какого-то особого ухода. Минимальная толщина листов, из которых изготавливают эти «духовки» составляет 4 мм. Однако сварочное оборудование необходимо.

Простая коптильня из нержавейки способна работать десятилетиями. Существенный недостаток у этого варианта всего один. Это невозможность контроля температуры. Однако в походе или на пикнике определить готовность блюда достаточно легко по румяному виду продуктов. Поэтому надежный металлический короб можно считать достойным претендентом на роль мобильной коптильни.

Сооружение из кирпичей

Такая стационарная кирпичная конструкция, в отличие от переносных устройств, потребует обустройства фундамента. В качестве строительного материала в этом случае выступает огнеупорный кирпич. Эту работу уже нельзя назвать элементарной, так как сделать коптильню горячего копчения сможет только тот, кто знаком с кирпичной кладкой не только в теории.

С другой стороны, небольшие размеры кирпичной конструкции дают шанс справиться с работой и новичкам, не имеющим опыта. Главные качества для будущего строителя — внимательность, аккуратность, неторопливость. Точное выполнение всех этапов обязательно даже для создания таких кирпичных «миниатюр».

Помощь бочек

Если у хозяев участка есть подобные «неприкосновенные» запасы, то можно создать конструкцию, которая будет гораздо привлекательнее обычного ведра. Существует два возможных варианта: простое устройство, состоящее из одной бочки и коптильня, изготовленная из двух емкостей.

Превращение одной «посудины» в устройство для приготовления копченостей не слишком кардинально отличается от «модернизации» ведра. Если владельцы участка решили сделать стационарное сооружение, то им предстоит расположить две бочки буквой «Т». Нижняя часть будет полноценной топкой, верхняя — коптильным отсеком.

Как сделать коптильню горячего копчения?

Так как не все варианты можно считать привлекательными абсолютно для всех, лучше рассмотреть те конструкции, которые легче всего соорудить своими руками.

Простейшее устройство из ведра

Ведро — самая простая емкость, которая не подразумевает каких-то серьезных работ, поэтому при неимении альтернативы такой способ создания мобильной конструкции имеет право на существование. В этом случае автору не потребуются ни серьезные инструменты, ни специальное оборудование, зато нужно будет найти ведро, имеющее «свою» крышку.

После определения подходящего места найденный участок закрывают небольшим металлическим листом, который будет играть роль основания для топки. С двух сторон от него укладывают стопки кирпичей так, чтобы на них можно было установить ведро или его замену (например, кастрюлю, небольшой металлический короб). Внутри емкости в несколько «этажей» устанавливают металлические решетки. Для этого идеально подойдут подставки под горячую посуду. Или самодельные круги-сетки. В нижней части ведра располагают круг-поддон из металла. В этой роли «с блеском» выступит ненужная кастрюльная крышка подходящего диаметра.

Все, импровизированная коптильня готова. Хозяевам останется только положить дрова на лист, распределить на дне опилки и разложить продукты. Загруженную коптильню закрывают «родной» крышкой. Заменой дровам сможет стать та же электроплитка.

Если есть мангал, но нет коптильни

Когда у владельцев участка уже есть печь, но их вдруг потянуло на копченое, то выход найти довольно просто. Мангал не придется переделывать, так как достаточно будет установить сверху мини-коптильню. Для ее изготовления потребуется максимум час времени, отрезок трубы большого диаметра, или не слишком «выдающаяся» металлическая бочка.

То, что найдено, укладывают поперек мангала. Затем внутрь устанавливают решетку (кусок металлической сетки) подходящего размера. На дно-стену трубы насыпают опилки, затем в лежащую емкость укладывают продукты, а ее торцы закрывают. Лучший вариант — круги из металла. Возможная замена — элементы, вырезанные из дерева, и оборудованные ручкой.

Крупная коптильня из бочки

Помимо ведра и трубы-«надстройки» нужно рассмотреть и еще один, более «сложный простой» вариант. Бочки — предметы, которые легко обнаружить практически на любом участке, поэтому они становятся первыми крупными претендентами на роль коптильни. Мобильной бочке не требуется надежное основание, обойтись можно простыми инструментами, но в результате получить удобное, функциональное устройство.

Материалы, инструменты

Для того чтобы сделать коптильню горячего копчения из бочки, мастеру понадобятся простые материалы и инструменты:

металлическая бочка, в которой не хранились ни нефтепродукты, ни другие вредные химические вещества, максимальный объем — 200 л;

труба для дымохода (металл, асбоцемент): диаметр 100 мм, длина — около метра;

металлический лист для камеры горячего копчения, толщина — 4-5 мм;

сетка, арматурные прутья, минимальное сечение — 6 мм;

деревянные доски для изготовления крышки;

стальная проволока для создания решетки;

небольшие куски металлического уголка;

задвижка, петли, ручка для дверцы;

муфта с внутренней резьбой;

болгарка, диск для металла;

сварочный аппарат;

рулетка.

Если «экологичной» емкости в хозяйстве нет, то коптильню делают из того, что есть. В этом случае бочку сначала промывают, сушат, затем обжигают паяльной лампой. После такой обработки «посудину» заливают водой и оставляют в покое на несколько суток. Затем бочку снова тщательно промывают.

Изготовление коптильни

Первым делом у запаянной емкости отрезают верхнюю крышку. Однако ее не выбрасывают: эта деталь пригодится при изготовлении поддона для сбора жира. Подготовленную бочку устанавливают на удобную подставку.

В нижней части, где будет организована топочная, вырезают прямоугольное отверстие для загрузки дров, его ориентировочные размеры — 200-300 мм. Из вырезанного прямоугольника делают дверцу: к ней приваривают петли, крепят ручку и задвижку. В противоположной стороне прорезают круглое отверстие для дымохода, его диаметр такой же, как у трубы. В него вваривают муфту. На трубе нарезают внешнюю резьбу, затем ее вкручивают в фитинг. В донной части бочки прорезают узкие продольные отверстия, предназначенные для поддува. Они обеспечат беспроблемное горение и дадут возможность топке самостоятельно избавляться от золы. На небольшом расстоянии от топки устанавливают отрезанную крышку, которая станет противнем для сбора жира. Чтобы он был съемным, к стенкам бочки приваривают металлические уголки. Из металлического листа вырезают круг, его диаметр равен внутреннему диаметру бочки, он будет дном «бочкообразной» коптильной камеры. Расстояние от нее до верха бочки — одна треть высоты емкости. Из листа металла изготавливают подставку для бочки-коптильни. Высота ее ножек — 200-300 мм. Другой вариант — ряды кирпичей, они могут временно заменить более надежные опоры.

Предпоследний этап работ — установка решеток, прутьев, изготовление крючков. Рекомендованное расстояние между уровнями составляет около 150 мм. Чтобы не столкнуться с невозможностью вынимания поддона для жира, надо убедиться, что опоры решеток этому не помешают.

Последняя операция — изготовление крышки из досок (лиственных пород). В этом случае зазоры, оставшиеся между элементами, только помогут. Они дадут шанс избавлять коптилку от излишков влаги.

Как готовить копчености?

Если хозяев интересует, как сделать коптильню горячего копчения, то, скорее всего, они еще не знают точно, как нужно готовить продукты, чтобы они были вкусными, не имели странных запахов и привкуса. Первый пункт для изучения — опилки, щепа. Хвойные стружки использовать запрещено: они не только сильно влияют на вкус пищи (она становится горькой), такое окуривание делает деликатесы вредными для здоровья.

Лучшие «помощники» коптильни

Наилучшими кандидатами являются лиственные, фруктовые породы деревьев. Некоторые опилки подходят для всех продуктов, другие имеют свои «пристрастия». К идеалам можно отнести:

вишню (овощи, орехи, ягоды);

грушу;

дуб (курица, красное мясо, свиные ребрышки);

иву (мясо лося, оленя, медведя);

клен (красное мясо, рыба, сыр);

ольху;

орешник (оленина или другое «дикое» красное мясо, птица, рыба);

осину;

рябину;

сливу;

яблоню (мясо птицы, свинина);

ясень (мясо птицы, рыба).

Можжевеловые ягоды не зря добавляют в некоторые блюда: небольшое количество таких опилок, или веточек с ягодами придаст готовым продуктам необычный, пикантный вкус.

Если говорить о том, какую древесину лучше использовать, то почитатели есть как у сухого, так и у чуть влажного сырья. Первый вариант гарантирует золотистую корочку и нежный вкус приготовленных блюд. Второй позволяет получить более терпкий запах и насыщенный цвет. Так как у каждой семьи могут быть свои пищевые предпочтения, определить самый подходящий вид стружек можно только экспериментальным путем.

Как готовят продукты?

Этот процесс, в отличие от холодного копчения, достаточно прост. Сначала на дне коптильной камеры равномерно распределяют выбранные стружки. Выше устанавливают поддон для стекания жира. В верхней части на решетках иди крючьях располагают продукты, заранее обвязанные бечевкой или шпагатом. Затем бочку закрывают крышкой. В топку закладывают дрова и поджигают их.

Сколько обычно готовятся продукты? Время обработки зависит от вида и размеров будущих копченостей. Для приготовления некрупной рыбы достаточно получаса, курица «в расцвете сил» дойдет до кондиции за 40-60 минут. Мясо потребует часа или более. Здесь роль играет не только его сорт, но и размеры порционных кусков.

Как ухаживать за конструкцией?

Уход за коптильней-бочкой состоит в ее регулярной очистке. В нее входит удаление жира с поддона, очищение остатков жира, накипи со стенок. Если игнорировать эту операцию долгое время, то скопившиеся загрязнения станут причиной изменившегося вкуса пищи. Конечно, не в лучшую сторону.

Самодельная конструкция — простой способ, который дает шанс сильно разнообразить меню, так как сделать коптильню горячего копчения из простого подручного материала несложно. В этом случае можно не без оснований надеяться, что пища, приготовленная самостоятельно, не содержит подозрительных веществ, а значит, она не окажет негативного влияния на здоровье всех домочадцев.

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