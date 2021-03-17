Многие владельцы загородных участков не прочь заняться разведением животных, чтобы почувствовать себя настоящими фермерами, а значит, в скором времени получить прибыль. Как правило, самыми первыми кандидатами для многих хозяев становятся кролики — зверьки небольшие, не слишком прихотливые и быстро размножающиеся. Для любого питомца требуются особые условия для комфортной жизни. Ушастых созданий обычно держат в клетках. Да, удобное жилище можно приобрести в магазине, однако есть более дешевая альтернатива — конструкция, созданная самостоятельно. Если в хозяйстве есть материалы, а у мастера минимальные навыки работы с инструментами, то он может узнать (и посмотреть), как сделать клетку для кроликов, а потом приступить к делу.

Особенности содержания животных

Даже неприхотливым зверькам необходимо обеспечить идеальные условия для жизни. Это возможно, если владельцы познакомятся с особенностями физиологии и повадками своих будущих питомцев.

Оптимальные условия

Наиболее комфортной температурой для одомашненных зайцев является умеренное тепло — от 14 до 18°. Если говорить о влажности, то здесь «все, как у людей»: оптимальными считаются 60-75%. Обязательно еще одно условие — отсутствие сквозняков.

Критической температурой для кроликов считается сильный мороз и жара: -25° и +30°. Повышенная влажность и слишком сухой воздух — микроклимат, который для питомцев также опасен. Эти неблагоприятные условия могут стать причиной заболевания или даже гибели животных.

Что же может считаться идеалом для жизни и размножения животных? Помимо оптимальных показателей температуры и влажности большое значение имеют условия содержания. Всем друзьям человека необходим свежий воздух, и кролики в этом случае не исключение: регулярное вдыхание пыли, паров мочи и экскрементов приведет к ухудшению здоровья подопечных. Поэтому очистка клетки должна быть регулярной: не реже 2-3 раза в неделю. Главным показателем в этом случае является сильный запах, либо его отсутствие.

Требования к крольчатнику

По этой причине сначала надо узнать о том, какая конструкция может считаться отличным, комфортным домом для ушастых зверьков.

Очень важно предусмотреть возможность регулярной очистки жилища. Как правило, полы в клетках делают съемными, а изготавливают либо из реек, либо из прочной сетки. В этом случае отходы, которые располагаются в нижнем поддоне, можно легко убрать, а сами элементы помыть и высушить. Качественная вентиляция — необходимость. Простой вариант — приток и вытяжка. В этом случае первое отверстие делают на уровне пола, его обязательно закрывают подвижной решеткой. Вытяжную трубу устанавливают под потолком в противоположной стороне. В нее рекомендуют вставить шибер. Поскольку самой серьезной угрозой для кроликов остаются резкие перепады температур, надо хорошо утеплить будущее жилище. Теплоизоляция требуется стенам, полу и потолку. Как правило, для этой цели используют минеральную вату. Стены должны быть сплошными, надежно защищающими животных от сквозняков, насекомых и грызунов. Исключение — «фасад» кроличьего дома: его обтягивают мелкой сеткой, которая гарантирует качественную вентиляцию жилья. Для мобильных и уличных конструкций обязательным элементом является крыша. К ней тоже есть свои требования. Она должен защищать от дождя, но покрытие не может нагреваться от солнца в жаркие дни. Идеальный вариант — шифер.

Теперь о требованиях, предъявляемых к дверцам. Они обязаны закрываться плотно, не оставляя зазоров. Замки должны располагаться в том месте, где открыть их смогут только хозяева.

Размеры клеток и их разновидности

Габариты кроличьего жилища и вид «дома» зависит от поголовья и места расположения будущей клетки.

Параметры

Прежде чем рассматривать вопрос, как сделать клетку для кроликов, надо выбрать подходящие размеры для крольчатника. Если говорить о площади для каждого животного, то для взрослой особи выделяют 0,7 м2, для молодняка достаточно 0,25 м2. Однако для разных категорий питомцев нужны свои клетки.

Для взрослых кролей

Для кроликов средних размеров клетка должна иметь глубину 550-700 мм, высоту 450-600 мм, минимальная длина составляет 1000 мм. Стандартным крольчатником считается конструкция 1200х750х450 мм. Для содержания взрослых зверьков клетку делят на 2 отсека с помощью сетки. Если возникает необходимость, то ее можно легко убрать. Чтобы сэкономить пространство, некоторые хозяева устраивают в крольчатнике несколько ярусов — 2-3.

В каждом жилище должны быть места для сна и бодрствования. «Спальня» обычно имеет скромные размеры: достаточно 300х600х500 мм. Разделяют пространство на зоны перегородками из фанеры. В них делают отверстия, которые должны располагаться на расстоянии 150 мм от пола.

Для самок с детенышами

Закрытое и утепленное место для гнезда (маточник), вопреки утверждениям некоторых фермеров, требуется в любое время года. Только в таком помещении самка будет чувствовать себя защищенной. Беспокойство, вызванное открытыми стенами, наоборот, может негативно сказаться на вскармливании и здоровье малышей.

В клетке должен быть небольшой, огороженный отсек для гнезда (со сплошными стенами) и более просторное помещение для прогулок. Каждая из секций обязана иметь отдельную дверь — сетчатую для большой секции, деревянную — из цельного куска дерева. Все стены, пол и потолок гнезда обязаны быть двойными. В роли утеплителя многие хозяева используют солому или пенопласт.

Для молодых особей

Шести-, семинедельных крольчат, отлученных от матери, содержат группами, состоящими из 10-20 голов. Рекомендуемые размеры клетки — 3000х1000х500 мм. Оптимальным полом считается сплошное покрытие, так как сетки или рейки могут спровоцировать у молодняка развитие пододерматита (натоптышей). В холодное время года обязательно утепление — подстилки из сена и соломы.

Некоторые владельцы хозяйств не сооружают специальных клеток для молодняка. Питомцев, отнятых у крольчихи, сразу отправляют в жилище для взрослых. В этом случае надо выбрать такие размеры, чтобы все зверьки чувствовали себя комфортно.

Для молодняка и крольчих репродуктивного возраста

Для таких зверьков необходимо обеспечить достаточно пространства для передвижения, поэтому лучший вариант для них — традиционная клетка, совмещенная с небольшим вольером. Присутствие такой открытой площадки благоприятно скажется на здоровье и росте животных. Обе элемента соединяют входом, который располагается в задней стороне главной конструкции. Отверстие может быть как прямоугольным, так и круглым.

Размеры вольера зависит от габаритов основного жилища. Если рассматривать типичную глубину обоих помещений, то здесь нет каких-то строгих требований. Но площадь места для прогулок должна быть больше. Например, при глубине клетки 500-650 мм, вольер делают просторнее: его рекомендуемый параметр — 800-1000 мм.

Для кроликов пород великанов

В этом случае расход материалов увеличивается, так как кроли-гиганты могут весить более 10 кг, иметь длину свыше 700 мм. Для таких животных рекомендуются клетки глубиной 750 мм, высотой 650 мм, длиной 1500 мм. Однако если есть свободное место и желание сделать жилище более комфортным, каждый параметр лучше увеличить. Для «великого» молодняка сооружают групповые крольчатники. Минимальная площадь для них — 1,2 м2.

Поскольку вес у кролей немалый, следует усилить пол. Его лучше изготовить из толстой оцинкованной сетки. В этом случае в конструкцию рекомендуют добавить еще один элемент — обрешетку из брусков под сетку. Она предотвратит возможное провисание. Расстояние между брусками — 30-40 мм. Идеал для кроликов-великанов — сплошной пол, но для него потребуется более частая уборка.

Популярные варианты конструкций

Как сделать клетку для кроликов? На этот вопрос можно ответить, когда модель уже выбрана. Поэтому сначала нужно познакомиться с потенциальными видами крольчатников. Таких конструкций существует довольно много, однако наиболее распространены только 4 из них. Это цельнопроволочная клетка, а также крольчатники, названные в честь авторов чертежей: Михайлова, Золотухина и Цветкова.

Цельнопроволочная конструкция

Данный вариант — самый нетребовательный в плане материала. Эти конструкции можно установить где угодно, выносить на улицу или убирать в помещение. Уход за ними прост, они прочны и легки одновременно.

Чтобы создать цельнопроволочную клетку, потребуется приобрести два вида оцинкованной сетки. Мелкая (с ячейками 15х25 мм) становится полом, крупная (22х50 или 50х50 мм) — потолком и стенами. Каркас делают из бруса или металла, конструкцию обязательно устанавливают на ножки, их оптимальная высота — 500-700 мм. Летом крольчатник из сетки устанавливают на улице, под навесом. С наступлением холодов его перемещают в утепленное помещение.

Клетка Михайлова

Это усовершенствованное жилье, которое имеет большое количество удобств. Чертеж Михайлова, пользуется популярностью у начинающих фермеров по нескольким причинам. В конструкции предусмотрен подогрев поилок и гнезда, а также контейнер, в который стекают отходы.

Клетки могут быть обычными или двухуровневыми. Размеры комфортабельного жилища:

ширина — 2400 мм;

высота — 700 или 2100 мм, в зависимости от наличия/отсутствия ярусов.

Расстояние от пола «номеров» до поверхности земли — 1400 мм, поскольку в этом пространстве будет находиться желоб для сбора отходов, а также должен поместиться резервуар для них. На боковых стенах располагают кормушки, на задней стенке — резервный маточник (350х400 мм).

Стенки крольчатника изготавливают из дерева, пол из реек, между которыми оставляют отверстия, а дверцы — из сетки и деревянной рамы. Чтобы обеспечить качественную вентиляцию, в конструкцию добавляют вытяжную трубу с козырьком. Большой плюс варианта Михайлова — самостоятельный отток отходов жизнедеятельности, который облегчает жизнь владельцам. Уборку в этих клетках можно делать реже.

Крольчатник Золотухина

Это второй ответ на вопрос о том, как сделать клетку для кроликов. Данная конструкция более проста, поэтому материалов для ее сборки потребуется меньше. Несмотря на это, жилище получается удобным для зверьков и их хозяев, потому что уборка здесь подразумевается тоже не такая частая, как в обычном крольчатнике.

Особенности конструкции

Клетка Золотухина — настоящий многоэтажный дом. Самым главным отличием от остальных кроличьих жилищ является пол, который необычен для крольчатника. Его делают сплошным, но с наклоном в сторону задней стены. По всей ее длине в конструкцию пола встраивают дополнительный элемент — металлическую сетку — полосу, которая становится отхожим местом для зверьков. Подавляющее большинство животных будет использовать его по назначению, потому что и им не чужда чистоплотность.

Классический «дом» Николая Ивановича Золотухина имеет три этажа, на каждом из них располагается по две «квартиры». Ярусы устанавливают по принципу террас. Каждый следующий этаж сдвигается на ширину туалета-сетки, чтобы не доставлять неприятностей жильцам нижних жилищ. С этой же целью задние стенки двух нижних ярусов наклонены в сторону клеток, на верхнем этаже уклон не требуется.

Гнездо и материалы

Отсутствие стационарного маточника — еще одно необычное решение. Вернее, несколько, так как вариантов существует два.

Простой способ. Место для окрола на время отделяется от остального помещения доской, ее ширина — около 200 мм. После отлучения малышей от матери этот элемент просто убирают до следующего прибавления семейства. Более сложный вариант — полноценный маточник-нора, который оптимален для зимы. В этом случае собирают короб, но не обычный, а комфортабельный. Его задняя часть имеет большую высоту, чем у передней стенки. Например, 260-270 мм против 160-170 мм. Высота входного отверстия чуть меньше — 150 мм. Таким образом, крольчиха получит идеальное помещение для родов и воспитания потомства.

Такое гнездо можно сделать из фанеры. После окончания зимы этот ящик убирают, заменяя его обычной перегородкой.

Для создания комфортабельного жилища потребуется несколько материалов.

Сетка нужна для сооружения дверей и «туалетов». Доски и брус используют для сборки каркаса, дверок маточника, боковых стен и перегородок. Оптимальным вариантом для задней стенки, на которую будут попадать отходы, будет сотовый (теплый) поликарбонат. Альтернатива — пластиковые панели, использующиеся для отделки ванных. Предпочтительны толстые изделия.

Для пола и потолка берут плоский шифер. Листовое железо сможет защитить те части клеток, которые могут стать добычей зубов зверьков.

Кроличий дом Цветкова

Данная конструкция во многом напоминает клетку Михайлова, только она имеет несколько усовершенствований. В этом крольчатнике есть принудительная вентиляция, гравитационные кормушки, несколько систем удаления отходов и навешиваемые гнезда.

Каркас делают из бруса хвойных пород. Гравитационные кормушки фиксируют на боковых стенах конструкции, а навесные маточники крепят с задней стороны, или на фасаде крольчатника.

Кормушки и поилки

Эти обязательные элементы планируют еще на стадии составления чертежа.

Кормушки

Данные приспособления для корма бывают 3 видов.

Сенники. Они чаще имеют V-образную форму, такие кормушки располагают между клетками, поэтому они являются одной из частей конструкции. В них закладывают сено или свежую траву. Кролики выдергивают ее через решетчатые стенки. Бункерные кормушки для комбикормов. Это короба, которые надежно фиксируют на сетчатой стенке. Корм из него будет поступать в открытое отделение по мере убывания. Часть-миска должна находиться в клетке, а емкость располагаться за ней, снаружи.

Еще один элемент — кормушка для овощей, фруктов, ботвы и других свежих, нарезанных продуктов. Главные требования к ней — вместимость и удобная форма, облегчающая регулярную чистку. Это условие обязательное, потому что насекомые, прилетающие на запахи, могут стать причиной заболеваний кроликов.

Поилки

Такие приспособления можно купить, или сделать их своими руками.

Автоматические поилки

Этот вариант хорошо известен хозяевам домашних животных. Эта конструкция состоит из миски, которая соединена с емкостью, зафиксированной вертикально. По мере убывания жидкости вода поступает благодаря поплавковой системе: клапан открывается, поэтому новая порция воды попадает в миску.

Ниппельные приспособления

Этот вариант максимально удобен, так как зверьки не смогут разлить воду. Она будет оставаться в трубке до тех пор, пока кролик не начнет сосать жидкость. Недостаток у них один: это замерзание воды зимой. Поэтому данные приспособления подойдут только для теплого времени года, или для тех клеток, которые на зиму отправляются в помещение.

Конструкции из пластиковых бутылок

Такие приспособления очень популярны: их часто изготавливают самостоятельно, поскольку функции свои они выполняют, а в случае ЧП несложно изготовить замену — такое же приспособление.

Вакуумные поилки

Типичный пример — вертикальные поилки из удобных пластиковых бутылок. Операция состоит из нескольких несложных этапов.

Сначала находят миску. Она должна быть высотой около 50 мм, иметь продолговатую форму и плоское дно. Ее фиксируют на стенке клетки на полу, или на небольшом расстоянии от него (100 мм) таким образом, чтобы половина была внутри, а другая находилась снаружи. В пластиковую бутылку набирают воду, затем ее закрывают крышкой или листом картона, переворачивают вверх дном и устанавливают в миску. Затем емкость фиксируют в этом положении хомутами (проволокой). Расстояние от верха горлышка до дна должно составить несколько сантиметров.

Емкость приподнимают, крышку аккуратно откручивают (картон выдергивают). После того как уровень воды станет меньше, в миску начнет поступать жидкость из бутылки.

Подвесные поилки

Это элементарные приспособления: с противоположных концов бутылку подвешивают на проволочных держателях на расстоянии 200-300 мм от пола клетки.

Предварительно в емкости вырезают отверстие шириной 100-130 мм, длина его ограничивается плечиками и донышком. Поилку фиксируют так, чтобы отверстие «смотрело» внутрь клетки. Часть сетки в этом месте вырезают.

Плюс этой подвесной конструкции — простота работы. Минусы — необходимость «портить» стенку и регулярное добавление воды.

Правила сооружения кроличьей клетки

Как сделать клетку для кроликов комфортной и безопасной? Существует несколько рекомендаций, позволяющих продлить срок эксплуатации клетки.

Все деревянные внутренние поверхности рекомендуют обшить жестью, чтобы надежно защитить материал от резцов «не грызунов». Но этот этап обычно пропускают: холодная сталь не лучшее, не самое приятное окружение для зверьков. Для изготовления каркаса берут брус 50х50 мм, не менее. Стенки клетки и ее перегородки делают из толстой фанеры. Оптимальным вариантом кровельного материала остается шифер, полы делают из плоской разновидности покрытия. Любая обработка деревянных заготовок предполагает использование составов, которые не имеют сильных запахов.

Максимальный размер ячеек сетки для пола — 25х25 мм. Чтобы защитить лапки кроликов, на большую часть площади советуют укладывать лист фанеры.

Как сделать клетку для кроликов, какой из вариантов выбрать? Ответ зависит от будущего автора, от его желания (или нежелания) сделать кроличий домик со всеми удобствами. С изготовлением одной из симпатичных и практичных конструкций можно познакомиться, если уделить внимание этому популярному видео: